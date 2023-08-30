Yazılım geliştirme bağlamında ve özellikle AppMaster no-code platformuyla dağıtım hizmeti, yazılım uygulamalarının geliştirme aşamasından üretim ortamlarına akıcı ve verimli bir şekilde teslim edilmesini kolaylaştırmak için kullanılan kapsamlı araçlar, süreçler ve metodolojiler paketini ifade eder. Bu, kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testleri çalıştırma, uygulamaları taşınabilir konteynerlerde paketleme ve bulut tabanlı altyapıya veya şirket içi sistemlere dağıtma gibi sorumlulukları kapsar. Uygulamaların kolayca kullanılabilir olmasını, güvenli olmasını ve en iyi şekilde çalışmasını sağlayarak pazara sunma süresini ve yazılım geliştirmenin genel maliyetini azaltır.

Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, yüksek kaliteli yazılımı hızlı ve verimli bir şekilde dağıtma yeteneği, işletmeler için giderek daha hayati hale geldi. Son araştırmalara göre, dağıtım konusunda başarılı olan şirketler, hem finansal sonuçlar hem de inovasyon açısından daha yavaş rakiplerini %200 oranında geride bırakıyor. Ayrıca çevik geliştirme uygulamalarını ve DevOps metodolojilerini benimseyen şirketlerin %70'i hem müşteri memnuniyetinde hem de rekabet avantajında ​​önemli bir artış yaşıyor. Bu nedenle dağıtım hizmeti, işletmelerin diğerlerinden önde olmasını ve pazarda lider konumunu sürdürmesini sağlamada kritik bir rol oynar.

AppMaster dağıtım hizmeti, yazılım dağıtımında verimliliğin ve gelişmişliğin somut örneğini oluşturur. Platform, geliştiriciler, BT uzmanları ve farklı derecelerde teknik uzmanlığa sahip vatandaş geliştiriciler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesini destekler. Go (golang) ile arka uç uygulamaları, Vue3 framework ve JS/TS ile web uygulamaları, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI ile mobil uygulamalar üretir. Bu, sorunsuz birlikte çalışabilirliğe ve geliştirme sürecinin farklı platformlar ve çerçeveler arasında birleştirilmesine yardımcı olur.

AppMaster dağıtım hizmetinin temelinde, dağıtım sürecini basitleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlayan bir dizi güçlü ve zengin özellikli araç seti yer alır. Bunlar arasında veritabanı şemalarının tanımlanmasına yardımcı olan görsel odaklı veri modelleri, uygulama mantığını yakalayan İş Süreçleri (BP'ler) ve uygulama kaynaklarına erişim sağlayan REST API ve WSS endpoints yer alır. Üstelik AppMaster, planlardaki bir değişikliğin ardından 30 saniye kadar kısa bir sürede uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırmak için ekstra çaba harcıyor. Bu, tüm değişikliklerin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini ve sistemin her zaman çevik ve duyarlı kalmasını sağlar.

Web ve mobil uygulamalar için kullanıcılar, drag-and-drop özelliğiyle görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri (UI) oluşturabilir, Web BP ve Mobil BP tasarımcılarını kullanarak her bileşenin iş mantığını tasarlayabilir ve uygulamaları kolayca yayınlayabilir. Bu sunucu odaklı yaklaşım, kullanıcıların uygulamanın kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını, yeni sürümleri uygulama mağazalarına yeniden göndermeden güncellemesine olanak tanır. Sonuç olarak uygulamalar, minimum sürtünme ve kesinti süresiyle güncel ve güncel kalır.

AppMaster dağıtım hizmetinde endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara bağlılık çok önemlidir. Platform, sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgelerini kullanır ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturur. Ayrıca birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanını da destekleyerek veritabanı teknolojisi açısından yüksek düzeyde uyarlanabilirlik ve esneklik sağlar. Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanımı sayesinde, AppMaster uygulamaları olağanüstü ölçeklenebilirlik ve performans sergiliyor, bu da onu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için çok uygun hale getiriyor.

AppMaster dağıtım hizmeti, abonelik seçenekleri alanında öne çıkıyor ve müşterilere gereksinimlerine göre çeşitli katmanlar sunuyor. Business ve Business+ aboneleri yürütülebilir ikili dosyalara erişim elde edebilirken, Enterprise kullanıcıları uygulamanın kaynak kodunu almanın ek avantajından yararlanabilir ve istenirse uygulamaları şirket içinde barındırma yetkisine sahip olabilirler. Bu, müşterilere dağıtım hizmeti deneyimlerini benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyacak şekilde uyarlama esnekliği sağlar.

Özetle, AppMaster no-code platformu bağlamındaki dağıtım hizmeti, çeşitli platformlarda yazılım uygulamalarının dağıtımını, performansını ve güvenliğini kolaylaştıran son derece karmaşık, zengin özelliklere sahip ve etkili bir araç ve süreç paketidir. Her boyuttaki işletme, AppMaster dağıtım hizmetinden yararlanarak pazara çıkış süresini hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve giderek dijitalleşen ortamda rekabetçi kalabilir.