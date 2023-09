Manutenção de implantação

A manutenção da implantação, no contexto do desenvolvimento e implantação de software, refere-se ao processo contínuo de gerenciamento, monitoramento e atualização de aplicativos implantados para garantir o bom funcionamento, otimização e segurança do software, minimizando o risco de problemas ou tempo de inatividade. Abrange uma ampla gama de atividades, incluindo correções de bugs, melhorias de desempenho, atualizações e patches de software, gerenciamento de banco de dados, gerenciamento de servidores e infraestrutura e melhorias de segurança. Este processo é fundamental para alcançar e manter software de alta qualidade, atender às necessidades dos clientes e adaptar-se aos avanços tecnológicos e às ameaças em evolução no cenário digital em constante mudança.

No atual mercado digital acelerado, os desenvolvedores de software enfrentam pressão constante para fornecer novos recursos e atualizações para se manterem à frente dos concorrentes e atender às demandas dos usuários. De acordo com um estudo de 2020 conduzido pelo State of SRE & Infrastructure Report, 60% das equipes de desenvolvimento de software implantam seus aplicativos pelo menos uma vez por semana, com 32% implantando diariamente ou várias vezes ao dia. Com essas rápidas taxas de implantação, a manutenção da implantação torna-se uma parte indispensável para garantir a sustentabilidade e a confiabilidade dos aplicativos de software pós-lançamento.

Dentro da plataforma no-code AppMaster, a manutenção da implantação desempenha um papel crucial no gerenciamento do back-end, da web e dos aplicativos móveis gerados pela plataforma. A geração automática de documentação swagger (API aberta) do AppMaster para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados ajudam os desenvolvedores a manter o aplicativo sem esforço, atualizando o esquema ou migrando-o para uma versão mais recente. AppMaster oferece ainda três níveis de assinatura diferentes, nomeadamente Business, Business+ e Enterprise. Cada assinatura oferece uma variedade de recursos de manutenção de implantação que atendem a diferentes necessidades de negócios em termos de hospedagem e atualização de aplicativos, garantindo que o software permaneça atualizado e continue a atender aos mais altos padrões de desempenho e segurança.

Alguns dos principais elementos da manutenção da implantação incluem:

1. Monitoramento e observabilidade: a manutenção da implantação requer monitoramento contínuo do desempenho dos aplicativos, do uso de recursos e do comportamento do usuário para detectar e corrigir problemas antes que eles aumentem. Práticas de observabilidade, como o emprego de ferramentas de monitoramento de desempenho de aplicativos (APM), registro e rastreamento, fornecem informações valiosas sobre o comportamento do aplicativo, a integridade do sistema e o desempenho da infraestrutura, auxiliando em medidas de manutenção proativas.

2. Correções de bugs e melhorias de desempenho: A rápida identificação e resolução de defeitos de software, problemas ou vulnerabilidades de segurança são essenciais para manter a integridade do aplicativo e a confiança do usuário. Como a plataforma AppMaster gera aplicativos automaticamente do zero sempre que há alterações nos projetos, o débito técnico é eliminado, facilitando assim rápidas correções de bugs e melhorias de desempenho.

3. Atualizações e patches de software: A atualização regular do back-end, da web e dos componentes móveis do aplicativo garante compatibilidade com as mais recentes tecnologias, padrões de segurança e requisitos do usuário. A abordagem orientada a servidor do AppMaster para aplicativos móveis permite que os usuários atualizem componentes de UI, lógica e chaves de API sem a necessidade de enviar novas versões para App Store e Play Market, suportando atualizações de software contínuas e reduzindo o tempo de inatividade.

4. Gerenciamento de banco de dados: Manter o banco de dados primário para aplicativos AppMaster, que é compatível com Postgresql, envolve monitorar o desempenho do banco de dados, realizar backups, otimizar consultas e gerenciar migrações de esquema. Essas medidas garantem a consistência e integridade dos dados, ao mesmo tempo que melhoram o desempenho da execução de consultas.

5. Gerenciamento de servidor e infraestrutura: A espinha dorsal dos aplicativos AppMaster está no backend sem estado gerado com Go (golang). A manutenção da implantação envolve o monitoramento da infraestrutura do servidor, a otimização da alocação de recursos e o dimensionamento do aplicativo para atender às demandas dos usuários, garantindo alta disponibilidade e confiabilidade, especialmente em casos de uso corporativos e de alta carga.

6. Aprimoramentos de segurança: O processo de manutenção de implantação inclui atualizações constantes para manter e melhorar a postura de segurança do aplicativo. Isto envolve avaliações regulares de vulnerabilidades, correção de falhas de segurança e adoção de melhores práticas para controle de acesso, proteção de dados e codificação segura, para defesa contra ameaças de segurança cibernética em evolução.

Concluindo, a manutenção da implantação é um aspecto crítico para garantir a longevidade, a confiabilidade e a segurança dos aplicativos de software. Ao empregar uma abordagem proativa para a manutenção da implantação, os desenvolvedores podem não apenas manter um alto nível de qualidade do software, mas também otimizar continuamente o aplicativo, mantendo-o alinhado às demandas dos usuários, aos avanços tecnológicos e aos requisitos de segurança. A plataforma no-code AppMaster simplifica o processo de manutenção de implantação, capacitando os desenvolvedores a criar soluções de software escalonáveis ​​com facilidade, ao mesmo tempo que elimina dívidas técnicas e reduz o tempo de lançamento no mercado.