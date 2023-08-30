Dağıtım bağlamında, "Dağıtım Yapısı", bir oluşturma süreci aracılığıyla oluşturulan ve belirli mimari ve yapısal kısıtlamalara uygun bir dosya veya dosya koleksiyonunu ifade eder. Bu yapılar, yazılım geliştirmede sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) stratejilerinin bir sonucu olarak, özellikle de AppMaster no-code platformunun kullanılmasıyla üretilir ve uygulamaların çeşitli ortamlarda sorunsuz bir şekilde devreye alınmasına ve dağıtılmasına olanak tanır.

Dağıtım eserleri, modern yazılım geliştirme uygulamalarında önemli bir rol oynar, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki boşluğu doldurur, böylece daha fazla işbirliğine olanak tanır ve yazılım tesliminin verimliliğini artırır. Önde gelen bir araştırma firmasının istatistiklerine göre, yapıtların yönetimini ve dağıtımını içeren CI/CD stratejileri, sürüm sürelerini %20'ye kadar azaltabilir ve dağıtım sıklığını 3 kat artırabilir. Kuruluşlar DevOps uygulamalarını benimsemeye devam ederken, dağıtım yapıtlarının rolünü anlamak, geliştirme ve dağıtım süreçlerinin kolaylaştırılması açısından hayati önem taşıyor.

Bir dağıtım yapıtı, özünde, hedef ortamında dağıtılmaya hazır, kendi kendine yeten, sürümü belirlenmiş ve değişmez bir uygulama bileşenidir. AppMaster no-code platform bağlamında, dağıtım yapıtlarının örnekleri aşağıdadır:

Arka uç uygulamaları: Go (Golang) programlama dili kullanılarak oluşturulan yürütülebilir ikili dosyalar veya Docker kapsayıcıları.

Go (Golang) programlama dili kullanılarak oluşturulan yürütülebilir ikili dosyalar veya Docker kapsayıcıları. Web uygulamaları: Vue3 çerçevesi kullanılarak geliştirilen, HTML, CSS ve Javascript/TypeScript dosyalarından oluşan paket uygulamalar.

Vue3 çerçevesi kullanılarak geliştirilen, HTML, CSS ve Javascript/TypeScript dosyalarından oluşan paket uygulamalar. Mobil uygulamalar: AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı kullanılarak oluşturulan Android için Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI uygulamaları.

Dağıtım eserleri, aşağıda belirtildiği gibi çok sayıda avantaja sahip olan, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yönetmenin özünde yer alır:

1. Sürüm kontrolü ve izlenebilirlik: Oluşturma süreci sırasında oluşturulan her yapı, benzersiz bir sürüm numarasıyla etiketlenir; bu, geliştiricilere önceki sürümlere geri dönme veya geri dönme ve ortaya çıkabilecek değişiklikleri, bağımlılıkları veya sorunları izleme olanağı sağlar.

2. Standartlaştırılmış dağıtım: Geliştiriciler, kendi kendine yeten yapıları kullanarak, uygulamaları ortamlar arasında dağıtmak için standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir mekanizma oluşturur. Bu, temel altyapıya bakılmaksızın uygulamanın tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

3. Test ve doğrulama: Yapıtlar, üretimde devreye alınmadan önce kontrollü ortamlarda sıkı testlere tabi tutulur, böylece dağıtım sorunları riski azaltılır ve yazılım uygulamalarının sürdürülebilirliği sağlanır.

4. İşbirliği ve iletişim: Dağıtım yapılarının ortak kullanımı, geliştirme, kalite güvencesi ve operasyon ekipleri arasındaki engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak işbirlikçi çabaları, iletişimi ve kolaylaştırılmış bir dağıtım sürecini teşvik eder.

Kapsamlı, no-code bir platform olan AppMaster, temel işlevselliğinin bir parçası olarak yapıtların yönetimini ve dağıtımını sorunsuz bir şekilde entegre eder. Son teknoloji ürünü bir araç olarak konumlandırılan AppMaster, müşterilere web ve mobil uygulamalar için veri modellerini, iş mantığını, REST API'lerini ve kullanıcı arayüzü bileşenlerini görsel olarak oluşturma ve yönetme yetkisi vererek geliştirme sürecini gelenekselden 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. metodolojiler.

Sonuç olarak, dağıtım eserleri, modern yazılım geliştirme yaşam döngüsünün vazgeçilmez bir bileşenidir. Bunlar, CI/CD uygulamaları, DevOps metodolojileri ve AppMaster gibi no-code platformlardaki önemli ilerlemelerin bir kanıtıdır. Dağıtım yapıtlarını oluşturma ve dağıtım süreçlerine dahil ederek kuruluşlar otomasyonun, sürüm kontrolünün ve işbirliğinin gücünden yararlanmak için daha iyi donanıma sahip olur ve sonuçta çeşitli iş alanlarında daha verimli, ölçeklenebilir ve güvenilir yazılım uygulamaları elde edilir.