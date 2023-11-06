Ölçeklenebilirlik bağlamında çoğaltma, sistemin genel performansını, kullanılabilirliğini ve kararlılığını geliştirmek amacıyla tek bir ortamda veya birden çok ortamda veri veya sistem bileşenlerinin birden çok kopyasını ve örneğini oluşturma uygulamasını ifade eder. ölçekli. Çoğaltma, veritabanı içeriğinin birden çok konuma yansıtıldığı veri çoğaltma ve artan iş yüklerini karşılamak için bir bileşenin veya hizmetin birden çok örneğinin oluşturulduğu işlem çoğaltma gibi çeşitli düzeylerde gerçekleşebilir. Çoğaltma, özellikle bulut bilişim ve dağıtılmış mimariler çağında ölçeklenebilir, hataya dayanıklı ve yüksek düzeyde kullanılabilir sistemler oluşturma reçetesinin önemli bir bileşenidir.

Veri çoğaltma, hem performans hem de yedeklilik amacıyla birden fazla veri kopyası sağlayan en yaygın çoğaltma biçimlerinden biridir. Veri çoğaltma, verilerdeki güncellemeler yapıldıkça replika örneklerine dağıtılarak gerçek zamanlı olarak veya güncellemelerin belirli aralıklarla replikalara yayıldığı eşzamansız olarak gerçekleştirilebilir. Veri çoğaltmanın birincil amacı, bir örnekteki arızanın veri kaybına veya hizmet kullanılabilirliğine yol açmadığı, hataya dayanıklı bir sistem sağlamaktır. Aslında, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Microsoft tarafından yapılan bir araştırma, iyi uygulanmış bir çoğaltma sisteminin, herhangi bir kullanılamazlığa yol açmadan 32'ye kadar eşzamanlı hatayı tolere edebileceğini keşfetti.

Süreç çoğaltma, performansı, ölçeklenebilirliği ve hata toleransını artırmaya yönelik bir bakış açısıyla bir bileşenin, hizmetin veya yürütülebilir kodun birden çok örneğini oluşturmaya odaklanan başka bir çoğaltma biçimidir. Sistemler, iş yükünü çoğaltılmış bileşenler arasında dağıtarak, tek arıza noktalarını önlerken talep artışlarını daha iyi karşılayabilir. Süreç çoğaltma, ayrı işlevlerin çok sayıda ayrı ayrı konuşlandırılabilir ve ölçeklenebilir hizmet halinde bir araya getirilmesinin, arzu edilen bileşenlerin ihtiyaç halinde çoğaltılmasını kolaylaştırdığı mikro hizmetler bağlamında özellikle önemlidir.

AppMaster no-code platformu, çoğaltma stratejilerinin arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma ve ölçeklendirme sürecine kusursuz entegrasyonunu kolaylaştırır. Müşteriler, görsel iş süreci (BP) tasarımcısı aracılığıyla, dağıtılmış veritabanı ortamlarında veri çoğaltmanın temelini oluşturabilecek, PostgreSQL uyumlu bir veritabanı için şema tasarımları gibi veri modellerini kolaylıkla oluşturabilir. Go (golang) programlama dili kullanılarak yazılan, AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları durum bilgisiz olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onları çoğaltma ve artan iş yüklerinin eşzamanlı yönetimi için çok uygun hale getirir. AppMaster ayrıca birden fazla web ve mobil uygulama örneği tarafından çoğaltılabilen ve erişilebilen REST API'lerin ve WebSocket endpoints oluşturulmasını da destekler, böylece bu uygulamaların performansını, ölçeklenebilirliğini ve hata toleransını artırır.

AppMaster ayrıca Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanarak web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı bir çerçeveyi kullanan mobil uygulamalar üretir. Bu yaklaşım, App Store'a veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarlarının kesintisiz olarak güncellenmesine olanak tanır ve böylece çoğaltılmış hizmetlerin ve bileşenlerin yönetilmesinde bir düzeyde çeviklik sağlar.

Ölçeklenebilirlik için çoğaltma stratejilerini benimserken dikkate alınması gereken birkaç temel en iyi uygulama ve ödünleşim vardır. Bu tür bir değiş-tokuş, tutarlılık ile kullanılabilirlik arasındaki dengedir. Bazı durumlarda verilerin replikalar arasında tutarlı kalmasını sağlamak daha önemli olabilir; bu da güncellemeler yayılırken kullanılabilirliğin azalmasına veya gecikmenin artmasına neden olabilir. Diğer durumlarda kullanılabilirliğe öncelik vermek, kopyalar arasında potansiyel olarak tutarsız durumlara izin vermek anlamına gelir ve nihai tutarlılık amaçtır. Bu iki gereksinim arasında uygun dengeyi kurmak için farklı kopyalama stratejileri ve teknikleri kullanılabilir.

Bir diğer önemli husus, çoğaltılmış bileşenlerin konuşlandırılması nedeniyle artan karmaşıklığın yönetimidir. Otomatik dağıtım ve yönetim araçları, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) ardışık düzenleri ve Docker konteynerleri gibi konteynerleştirmenin kullanımı, karmaşık ortamlarda çoğaltılmış örneklerin yönetilmesiyle ilgili zorlukların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak çoğaltma, modern yazılım uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin hayati bir bileşenidir ve dağıtılmış ortamlarda gelişmiş performansa, hata toleransına ve kullanılabilirliğe katkıda bulunur. AppMaster no-code platformu, çoğaltmayı geliştirme sürecine entegre etmek için kapsamlı bir araç seti sağlayarak kullanıcılara, küçük işletmelerden büyük kuruluşlara kadar çeşitli kullanım durumlarının taleplerini etkili bir şekilde karşılayabilecek ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.