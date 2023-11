Dans le contexte de l'évolutivité, la réplication fait référence à la pratique consistant à créer plusieurs copies et instances de données ou de composants système, soit au sein d'un seul environnement, soit dans plusieurs environnements, dans le but d'améliorer les performances globales, la disponibilité et la stabilité du système en cours. escaladé. La réplication peut se produire à différents niveaux, tels que la réplication des données, dans laquelle le contenu de la base de données est mis en miroir sur plusieurs emplacements, et la réplication des processus, dans laquelle plusieurs instances d'un composant ou d'un service sont créées pour gérer des charges de travail croissantes. La réplication est un ingrédient clé dans la création de systèmes évolutifs, tolérants aux pannes et hautement disponibles, en particulier à l'ère du cloud computing et des architectures distribuées.

La réplication des données est l'une des formes de réplication les plus courantes, fournissant plusieurs copies de données à des fins de performances et de redondance. La réplication des données peut être réalisée en temps réel, les mises à jour des données étant propagées entre les instances de réplica au fur et à mesure de leur création, ou de manière asynchrone, où les mises à jour sont propagées aux réplicas à intervalles définis. L'objectif principal de la réplication de données est de fournir un système tolérant aux pannes dans lequel une panne dans une instance n'entraîne pas de perte de données ou de disponibilité du service. En fait, une étude menée par l'Université Carnegie Mellon et Microsoft a découvert qu'un système de réplication bien implémenté peut tolérer jusqu'à 32 pannes simultanées sans encourir d'indisponibilité.

La réplication de processus est une autre forme de réplication qui se concentre sur la création de plusieurs instances d'un composant, d'un service ou d'un code exécutable, en vue d'améliorer les performances, l'évolutivité et la tolérance aux pannes. En répartissant la charge de travail entre les composants répliqués, les systèmes peuvent mieux gérer les augmentations de demande tout en évitant les points de défaillance uniques. La réplication de processus est particulièrement pertinente dans le contexte des microservices, où le regroupement de fonctionnalités discrètes dans de nombreux services déployables et évolutifs individuellement facilite la réplication des composants souhaités selon les besoins.

La plate no-code AppMaster facilite l'intégration transparente des stratégies de réplication dans le processus de création et de mise à l'échelle d'applications backend, Web et mobiles. Grâce à son concepteur visuel de processus métier (BP), les clients peuvent facilement créer des modèles de données, tels que des conceptions de schémas pour une base de données compatible PostgreSQL, qui peuvent constituer la base de la réplication des données dans des environnements de bases de données distribuées. Les applications back-end générées par AppMaster, écrites à l'aide du langage de programmation Go (golang), sont conçues pour être sans état, ce qui les rend bien adaptées à la réplication et à la gestion simultanée de charges de travail accrues. AppMaster prend en outre en charge la création d'API REST et endpoints WebSocket, qui peuvent être répliqués et accessibles par plusieurs instances d'applications Web et mobiles, améliorant ainsi les performances, l'évolutivité et la tolérance aux pannes de ces applications.

AppMaster génère également des applications Web à l'aide du framework Vue3 et de JavaScript/TypeScript, ainsi que des applications mobiles à l'aide d'un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette approche permet des mises à jour transparentes de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Play Market, offrant ainsi un niveau d'agilité dans la gestion des services et composants répliqués.

Lors de l’adoption de stratégies de réplication pour l’évolutivité, plusieurs bonnes pratiques et compromis essentiels doivent être pris en compte. L’un de ces compromis est celui de la cohérence par rapport à la disponibilité. Dans certains cas, il peut être plus important de garantir que les données restent cohérentes entre les réplicas, ce qui peut entraîner une disponibilité réduite ou une latence accrue lors de la propagation des mises à jour. Dans d’autres cas, donner la priorité à la disponibilité signifie autoriser des états potentiellement incohérents entre les réplicas, l’objectif étant une cohérence éventuelle. Différentes stratégies et techniques de réplication peuvent être utilisées pour trouver l’équilibre approprié entre ces deux exigences.

Une autre considération cruciale est la gestion de la complexité accrue due au déploiement de composants répliqués. Les outils de déploiement et de gestion automatisés, les pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) et l'utilisation de conteneurisations, telles que les conteneurs Docker, peuvent contribuer à atténuer les défis associés à la gestion des instances répliquées dans des environnements complexes.

En conclusion, la réplication est un élément essentiel de la création et de la mise à l'échelle d'applications logicielles modernes, contribuant à améliorer les performances, la tolérance aux pannes et la disponibilité dans les environnements distribués. La plateforme no-code AppMaster fournit un ensemble d'outils complet pour intégrer la réplication dans le processus de développement, permettant aux utilisateurs de créer des applications évolutives capables de répondre efficacement aux exigences de leurs différents cas d'utilisation, des petites entreprises aux grandes entreprises.