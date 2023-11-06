Ölçek genişletme olarak da bilinen Yatay Ölçeklendirme, özellikle yüksek yük ve kurumsal senaryolar bağlamında yazılım uygulamalarının etkili ve verimli şekilde büyümesini sağlamaya yönelik kritik bir yaklaşımdır. Tipik olarak, iş yükünü birden fazla düğüme dağıtarak artan talepler altında sağlamlık ve performans sağlamak için sistem mimarisinin temel bir özelliği olarak dahil edilir. Dağıtılmış bilgi işlem ve bulut tabanlı altyapıların modern çağında yatay ölçeklendirme, yazılım sistemlerinde optimum yanıt verme, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik elde etmek için temel bir strateji haline geldi.

Yatay ölçeklendirmenin önemli bir yönü, dikey ölçeklendirme veya ölçek büyütmeyle karşıtlığıdır. Dikey ölçeklendirmede, mevcut sistem bileşenleri, daha iyi performans için CPU, RAM veya depolama gibi daha fazla kaynağın tek bir düğüme eklenmesiyle geliştirilir. Bu, sistemlerin bir dereceye kadar ölçeklendirilmesine yardımcı olsa da, tek bir düğümün ölçeğinin ne kadar büyütülebileceğine ilişkin doğal sınırlamalar vardır. Ayrıca dikey ölçeklendirme, maliyetlerin artmasına ve altyapı yönetiminin karmaşıklığına yol açabilir.

Öte yandan yatay ölçeklendirme, iş yükünü her biri kendi kaynaklarına sahip bağımsız bir örnek olan daha fazla sayıda düğüme dağıtır. Bu tür ölçeklendirme, bir yazılım sisteminin performans veya yanıt verme hızında önemli bir bozulma olmadan artan sayıda eşzamanlı kullanıcıya, bağlantıya ve işleme hizmet vermesini sağlar. Aynı zamanda hata toleransına da izin verir; bu, bir düğümün arızalanması durumunda diğerlerinin iş yükünü işlemeye devam edebileceği anlamına gelir. Ayrıca yatay ölçeklendirme, mevcut sistem kapasitesini aşmadan yeni özelliklerin ve hizmetlerin eklenmesini kolaylaştırabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, yatay ölçeklendirmeyi etkili bir şekilde uygulayan sistemin mükemmel bir örneğidir. Planlar değiştirildiğinde sıfırdan uygulama oluşturmaya yönelik yenilikçi yaklaşımı sayesinde AppMaster, uygulamaların en iyi performansı ve yanıt verme hızını sağlamasını sağlarken aynı zamanda teknik borcu da ortadan kaldırır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar herhangi bir PostgreSQL uyumlu veri tabanıyla uyumludur ve docker-container'a hazır olduğundan çeşitli bulut tabanlı ortamlarda kolayca konuşlandırılabilir. AppMaster böylece basit ve hızlı yatay ölçeklendirmeye olanak tanır.

Yatay ölçeklendirmenin bir diğer güçlü avantajı ise özellikle bulut bilişimle alakalı olan esneklik kavramıdır. Esneklik, bir sistemin kaynakları talebe göre dinamik olarak ayarlama ve yeniden dağıtma yeteneğini ifade eder. Bu, uygulamaların kullanılabilirliğini veya performansını olumsuz yönde etkilemeden, düğümlerin gerektiği gibi eklenebildiği veya kaldırılabildiği, yakın izleme ve iş yüklerinin otomatik olarak ayarlanması yoluyla elde edilir. Esneklik, dikey ölçeklendirmede sıklıkla olduğu gibi aşırı tedarik yerine sistemin yalnızca mevcut talep için gereken kaynakları kullanmasını sağlayarak maliyetleri azaltır.

AppMaster oluşturduğu uygulamalar, yatay ölçeklenebilirliğin önemli bir sağlayıcısı olan durum bilgisi olmayan arka uç mimarileriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama durumunu uygulama sunucusu örneklerinin dışında dağıtılmış bir şekilde depolayarak, her örnek bağımsız olarak çalışabilir ve genel sistemin bir parçası olarak sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir. Bu tasarım yaklaşımı, yüksek düzeyde kullanılabilirlik, hata toleransı ve performans sağlayarak AppMaster uygulamalarının yüksek yüklerle karşılaştığında veya talepler zaman içinde değiştiğinde başarılı olmasına olanak tanır.

Yatay ölçeklendirme yaklaşımı, yazılım sistemlerinin etkili uygulamayı sağlamak için dikkate alması gereken birkaç temel özelliği kapsar:

Yük dengeleme: Gelen trafiğin mevcut düğümler arasında eşit şekilde dağıtılmasını sağlayarak bireysel düğümlerin aşırı yüklenmesi riskini azaltır. Veri bölümleme veya parçalama: Büyük veri kümelerini daha küçük alt kümelere bölmek ve bunları birden çok düğüme dağıtarak verimli ve paralel veri işlemeyi mümkün kılmak. Çoğaltma: Verilerin kopyalarının birden fazla düğümde tutulması, düğüm arızası durumunda sistemin dayanıklılığının ve kullanılabilirliğinin sağlanması. Durum bilgisi olmayan tasarım: İstekleri bağımsız olarak işlemek için sunucu bileşenlerinin geliştirilmesi, birden fazla örneğin paralel çalışmasına ve yatay olarak ölçeklenmesine olanak tanır. Otomatik ölçeklendirme: İsteğe bağlı olarak düğümlerin eklenmesini ve kaldırılmasını sağlamak için konteyner orkestrasyonu veya sunucusuz bilgi işlem gibi tekniklerin uygulanması.

Sonuç olarak yatay ölçeklendirme, modern, ölçeklenebilir yazılım sistemleri için temel bir stratejidir ve optimum performans ve güvenilirliği korurken artan talepleri karşılamalarına olanak tanır. Uygulamalar, iş yüklerini birden fazla düğüme dağıtarak artan sayıda eşzamanlı kullanıcıya, bağlantıya ve işleme hizmet edebilir ve bu da gelişmiş bir son kullanıcı deneyimi sağlar. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesi için optimum performansa sahip ölçeklenebilir, kapsayıcıya alınmış uygulamalar oluşturmak için bu ilkeleri birleştirir.