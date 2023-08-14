JavaScript Nesne Gösterimi (JSON)

no-code geliştirme bağlamında JavaScript Object Notation (JSON), yapılandırılmış verileri istemciler, sunucular ve çeşitli API endpoints arasında kodlamak ve iletmek için kullanılan hafif, insanlar tarafından okunabilen ve kolayca ayrıştırılabilen bir veri değişim biçimidir. Modern web ve uygulama ekosisteminin önemli bir parçası olan JSON, bir uygulamanın farklı bileşenleri arasındaki veri alışverişini kolaylaştırmak ve kodsuz geliştirme sürecini daha da basitleştirmek için AppMaster gibi platformlarda sıklıkla kullanılır.

JSON, 2000'lerin başında ortaya çıktı ve 2013'ten beri fiili veri değişim formatı oldu ve XML'e göre daha hafif ve verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor. JSON'un başarısının arkasındaki ana nedenlerden biri, web için baskın betik dili olan JavaScript ile uyumlu olmasıdır. Bu yaygın benimseme, JSON'un neredeyse tüm programlama dillerinde ve çok sayıda geliştirme ortamında yerel olarak desteklenmesine yol açmıştır.

JSON sözdizimi, süslü parantezler içine alınmış ve virgüllerle ayrılmış anahtarlar ve değerlerden oluşur. Anahtarlar dizelerdir ve değerler dizeler, sayılar, nesneler (kendileri JSON yapılarıdır), diziler (sıralı değer listeleridir) veya özel hazır değerler true , false ve null olabilir. Sadeliği ve tutarlı yapısı nedeniyle JSON, XML gibi diğer veri biçimlerine göre ayrıştırmak için daha hızlı ve daha az kaynak kullanır. Ayrıca, JSON'un insan tarafından okunabilir doğası, hem geliştiricilerin hem de no-code platform kullanıcılarının değiş tokuş edilen verileri anlamasını ve bunlarla çalışmasını kolaylaştırır.

AppMaster JSON, veri modelleme, iş mantığı, API ve WSS endpoints yanı sıra kullanıcı arabirimi yönetimini kapsayan uygulama geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılır. Arka uç geliştirme bağlamında JSON, sunucu tarafı ve istemci tarafı uygulamaları arasındaki iletişimi düzene sokarak sorunsuz veri iletimi sağlar ve RESTful API'ler oluşturur. AppMaster arka uç uygulamaları, JSON yüklerini etkili bir şekilde işleyebilen yüksek performanslı sunucu tarafı altyapısı sağlayan Go (golang) ile oluşturulur.

İstemci tarafında, AppMaster web uygulamaları JavaScript veya TypeScript ile birlikte Vue3 çerçevesi kullanılarak tasarlanırken, mobil uygulamalar Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi sunucu odaklı çerçeveler kullanır. Bu diller ve çerçeveler, sunucu ve istemci bileşenleri arasında veri işlemek ve değiş tokuş etmek için kapsamlı bir şekilde JSON'u kullanır. Bu standardizasyon, uygulama mağazalarına yeni sürümler gönderilmeden güncellenebilen ölçeklenebilir ve verimli uygulamaların hızla geliştirilmesine olanak tanır.

AppMaster güçlü no-code araçları, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların etkileşimli veri modelleri tasarlamasını, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı kullanarak iş mantığı oluşturmasını ve REST API ve WSS endpoints tanımlamasını sağlamak için JSON'u kullanır. Veri temsili ve alışverişi için JSON'u kullanan AppMaster, genel geliştirme deneyimini geliştirerek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için harcanan zamanı ve maliyeti azaltır.

Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için OpenAPI (Swagger) belgelerinin otomatik olarak oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu otomasyon, uygulamaların her zaman sıfırdan oluşturulmasını sağlayarak teknik borç riskini ortadan kaldırır ve sorunsuz bir geliştirme deneyimi sunar. JSON kullanımı, doğal olarak bu yetenekleri tamamlar ve AppMaster platformunda oluşturulan uygulamaların genel verimliliğine ve sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunur.

AppMaster, uygulamalar için birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla entegrasyonları destekleyerek platformun sunduğu esnekliği ve genişletilebilirliği daha da vurgular. Bu entegrasyonların merkezinde yer alan JSON ile geliştiriciler, uygulama bileşenleri ve veritabanları arasında tutarlı ve yüksek performanslı iletişim sağlayarak yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve verimli yazılım çözümleri sağlayabilir.

JavaScript Object Notation (JSON), no-code geliştirme bağlamında çok yönlü ve vazgeçilmez bir veri değişim biçimidir. AppMaster JSON, bileşenler arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırarak, performansı iyileştirerek ve birden çok platformda tutarlılık sağlayarak uygulama geliştirme sürecini geliştirmede çok önemlidir. Veri modellemeden API yönetimine kadar çeşitli geliştirme aşamalarında benimsenmesi, JSON'u AppMaster küçük işletmelerden işletmelere kadar her büyüklükteki müşteri için uygun maliyetli ve hızlı uygulama geliştirme sunma misyonuna önemli bir katkı sağlayan kişi olarak sağlamlaştırır.