La programmation déclarative est un paradigme de programmation qui met l'accent sur l'expression du résultat souhaité, plutôt que sur une procédure étape par étape pour l'obtenir. Il se concentre sur la description de ce qu'un programme devrait accomplir, plutôt que sur la manière explicite de détailler comment il devrait atteindre ces objectifs. Les langages déclaratifs sont souvent considérés comme plus abstraits et de plus haut niveau que leurs homologues procéduraux, permettant aux développeurs d'exprimer des idées et une logique complexes avec moins de code.

Contrairement à la programmation impérative ou procédurale, où le code dicte la manière dont un programme atteint ses objectifs grâce à des instructions spécifiques, la programmation déclarative s'appuie sur le système ou la plate-forme sous-jacente pour déterminer les étapes appropriées pour atteindre le résultat souhaité. Cette abstraction permet aux développeurs de se concentrer sur les concepts de haut niveau et la logique métier, plutôt que sur les détails de mise en œuvre et les optimisations, qui sont généralement pris en charge par l'infrastructure logicielle ou matérielle sous-jacente.

Les langages et méthodologies de programmation déclarative ont fait l’objet de recherches et de développements approfondis au fil des années et sont répandus dans plusieurs domaines du développement de logiciels. Les principaux paradigmes déclaratifs incluent la programmation fonctionnelle, la programmation logique, la programmation de flux de données et la programmation basée sur des contraintes.

La programmation fonctionnelle, par exemple, est un paradigme dans lequel les programmes sont construits à l'aide de fonctions purement mathématiques, sans effets secondaires ni état mutable. Des langages tels que Haskell et Lisp sont des langages de programmation fonctionnels bien connus. En programmation fonctionnelle, les développeurs se concentrent sur la définition et la composition de fonctions pour exprimer la logique du programme et laissent le moteur d'exécution du langage se charger d'optimiser l'exécution de ces fonctions.

La programmation logique, quant à elle, est basée sur la logique formelle et permet l'expression de relations et de règles concernant un domaine problématique. Un langage de programmation logique notable est Prolog, couramment utilisé dans des domaines tels que le raisonnement symbolique, le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle. Les développeurs utilisant des langages de programmation logique spécifient généralement un ensemble d'axiomes, de faits et de règles, et le moteur de raisonnement du langage dérive des conclusions et des réponses aux requêtes utilisant ces définitions.

La programmation Dataflow est un paradigme qui met l'accent sur le flux de données à travers un réseau de processus ou de fonctions. Les programmes écrits dans ce paradigme sont généralement composés de composants qui transforment, acheminent ou filtrent les données qui circulent entre eux via des canaux ou des connexions. Les langages de programmation Dataflow, comme LabVIEW et Pure Data, sont souvent utilisés dans des domaines tels que le traitement du signal, la simulation et la programmation visuelle.

La programmation basée sur les contraintes est une autre approche déclarative, dans laquelle les développeurs définissent des variables, des constantes, ainsi que des relations et des contraintes entre ces éléments. Ce paradigme de programmation est particulièrement adapté aux problèmes impliquant la recherche de solutions dans de grands espaces combinatoires discrets. La programmation logique par contraintes (CLP) est une sous-catégorie qui combine la programmation logique avec la programmation basée sur des contraintes, comme on le voit dans des langages tels que ECLiPSe et Mozart/Oz.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, la programmation déclarative joue un rôle essentiel en permettant aux clients de créer des applications axées sur les objectifs et les exigences de l'entreprise sans s'enliser dans les détails de mise en œuvre de bas niveau. Grâce aux outils visuels et aux interfaces fournis par AppMaster, les utilisateurs peuvent définir des modèles de données, des processus métier et la logique d'application de manière déclarative, à l'aide de représentations graphiques intuitives et d'abstractions de niveau supérieur.

Étant donné AppMaster génère du code source et des applications basés sur les plans déclaratifs conçus par les utilisateurs, il est chargé de traduire ces définitions de haut niveau en code optimisé, efficace et maintenable. Cela permet à AppMaster de tirer parti des meilleures pratiques et innovations des langages et frameworks de programmation sous-jacents, tels que Go, Vue3, Kotlin et SwiftUI, tout en protégeant les utilisateurs de la complexité de ces technologies.

Le paradigme de programmation déclarative, facilité par la plateforme AppMaster, rationalise le processus de développement, rendant les applications plus faciles à concevoir, à comprendre et à maintenir. En permettant aux développeurs de se concentrer sur la spécification de ce que leur application doit faire, plutôt que sur la manière dont elle doit le faire, la programmation déclarative favorise l'innovation, augmente la productivité et réduit la dette technique associée aux approches traditionnelles de développement d'applications.