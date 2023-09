Deklarative Programmierung ist ein Programmierparadigma, bei dem der Ausdruck des gewünschten Ergebnisses oder Ergebnisses im Vordergrund steht und nicht ein schrittweises Verfahren, um dieses zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung dessen, was ein Programm erreichen soll, und nicht auf der expliziten Beschreibung, wie es diese Ziele erreichen soll. Deklarative Sprachen gelten oft als abstrakter und auf einer höheren Ebene als ihre prozeduralen Gegenstücke, sodass Entwickler komplexe Ideen und Logik mit weniger Code ausdrücken können.

Im Gegensatz zur imperativen oder prozeduralen Programmierung, bei der der Code durch spezifische Anweisungen vorgibt, wie ein Programm seine Ziele erreicht, verlässt sich die deklarative Programmierung auf das zugrunde liegende System oder die zugrunde liegende Plattform, um die geeigneten Schritte zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses zu bestimmen. Diese Abstraktion ermöglicht es Entwicklern, sich auf übergeordnete Konzepte und Geschäftslogik zu konzentrieren und nicht auf Implementierungsdetails und Optimierungen, die im Allgemeinen von der zugrunde liegenden Software- oder Hardware-Infrastruktur übernommen werden.

Deklarative Programmiersprachen und -methoden wurden im Laufe der Jahre umfassend erforscht und entwickelt und sind in mehreren Bereichen der Softwareentwicklung weit verbreitet. Zu den wichtigsten deklarativen Paradigmen gehören funktionale Programmierung, Logikprogrammierung, Datenflussprogrammierung und auf Einschränkungen basierende Programmierung.

Funktionale Programmierung ist beispielsweise ein Paradigma, bei dem Programme mithilfe rein mathematischer Funktionen ohne Nebenwirkungen oder veränderlichen Zustand erstellt werden. Sprachen wie Haskell und Lisp sind bekannte funktionale Programmiersprachen. Bei der funktionalen Programmierung konzentrieren sich Entwickler auf die Definition und Erstellung von Funktionen, um die Logik des Programms auszudrücken, und überlassen es der Sprachlaufzeit, die Ausführung dieser Funktionen zu optimieren.

Die Logikprogrammierung hingegen basiert auf formaler Logik und ermöglicht den Ausdruck von Beziehungen und Regeln zu einem Problembereich. Eine bemerkenswerte logische Programmiersprache ist Prolog, die häufig in Bereichen wie symbolischem Denken, Verarbeitung natürlicher Sprache und künstlicher Intelligenz verwendet wird. Entwickler, die logische Programmiersprachen verwenden, geben im Allgemeinen eine Reihe von Axiomen, Fakten und Regeln an, und die Argumentationsmaschine der Sprache leitet anhand dieser Definitionen Schlussfolgerungen und Antworten auf Abfragen ab.

Die Datenflussprogrammierung ist ein Paradigma, das den Datenfluss durch ein Netzwerk von Prozessen oder Funktionen betont. In diesem Paradigma geschriebene Programme bestehen typischerweise aus Komponenten, die Daten transformieren, weiterleiten oder filtern, die zwischen ihnen über Kanäle oder Verbindungen fließen. Datenfluss-Programmiersprachen wie LabVIEW und Pure Data werden häufig in Bereichen wie Signalverarbeitung, Simulation und visueller Programmierung verwendet.

Die auf Einschränkungen basierende Programmierung ist ein weiterer deklarativer Ansatz, bei dem Entwickler Variablen, Konstanten sowie Beziehungen und Einschränkungen zwischen diesen Elementen definieren. Dieses Programmierparadigma eignet sich besonders gut für Probleme, bei denen nach Lösungen in großen, diskreten kombinatorischen Räumen gesucht wird. Constraint Logic Programming (CLP) ist eine Unterkategorie, die Logikprogrammierung mit Constraint-basierter Programmierung kombiniert, wie sie in Sprachen wie ECLiPSe und Mozart/Oz zu sehen ist.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt die deklarative Programmierung eine entscheidende Rolle, um Kunden die Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen, die sich auf Geschäftsziele und -anforderungen konzentrieren, ohne sich in Implementierungsdetails auf niedriger Ebene zu verlieren. Mithilfe der von AppMaster bereitgestellten visuellen Tools und Schnittstellen können Benutzer Datenmodelle, Geschäftsprozesse und Anwendungslogik auf deklarative Weise definieren und dabei intuitive grafische Darstellungen und Abstraktionen auf höherer Ebene verwenden.

Da AppMaster Quellcode und Anwendungen auf der Grundlage der von Benutzern entworfenen deklarativen Blaupausen generiert, ist es für die Übersetzung dieser High-Level-Definitionen in optimierten, effizienten und wartbaren Code verantwortlich. Dadurch kann AppMaster die Best Practices und Innovationen der zugrunde liegenden Programmiersprachen und Frameworks wie Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI nutzen und gleichzeitig die Benutzer vor der Komplexität dieser Technologien schützen.

Das deklarative Programmierparadigma, wie es von der AppMaster Plattform ermöglicht wird, rationalisiert den Entwicklungsprozess und macht Anwendungen einfacher zu entwerfen, zu verstehen und zu warten. Indem es Entwicklern ermöglicht, sich darauf zu konzentrieren, zu spezifizieren, was ihre Anwendung tun soll, und nicht darauf, wie sie es tun soll, fördert die deklarative Programmierung Innovationen, erhöht die Produktivität und reduziert die technischen Schulden, die mit herkömmlichen Ansätzen zur Anwendungsentwicklung verbunden sind.