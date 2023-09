Programowanie deklaratywne to paradygmat programowania, który kładzie nacisk na wyrażenie pożądanego rezultatu lub wyniku, a nie na krok po kroku procedurę jego uzyskania. Koncentruje się na opisie tego, co program powinien osiągnąć, a nie na wyraźnym wyszczególnieniu, w jaki sposób powinien osiągnąć te cele. Języki deklaratywne są często uważane za bardziej abstrakcyjne i wymagające wyższego poziomu niż ich proceduralne odpowiedniki, co pozwala programistom wyrażać złożone pomysły i logikę przy użyciu mniejszej ilości kodu.

W przeciwieństwie do programowania imperatywnego lub proceduralnego, gdzie kod dyktuje, w jaki sposób program osiąga swoje cele za pomocą konkretnych instrukcji, programowanie deklaratywne opiera się na podstawowym systemie lub platformie w celu określenia odpowiednich kroków w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Ta abstrakcja umożliwia programistom skupienie się na koncepcjach wysokiego poziomu i logice biznesowej, a nie na szczegółach implementacji i optymalizacjach, którymi zazwyczaj zajmuje się podstawowe oprogramowanie lub infrastruktura sprzętowa.

Deklaratywne języki programowania i metodologie były szeroko badane i rozwijane przez lata i są powszechne w kilku obszarach tworzenia oprogramowania. Wybitne paradygmaty deklaratywne obejmują programowanie funkcjonalne, programowanie logiczne, programowanie przepływu danych i programowanie oparte na ograniczeniach.

Na przykład programowanie funkcjonalne to paradygmat, w którym programy są konstruowane przy użyciu funkcji czysto matematycznych, bez skutków ubocznych i stanu zmiennego. Języki takie jak Haskell i Lisp są dobrze znanymi językami programowania funkcjonalnego. W programowaniu funkcjonalnym programiści skupiają się na definiowaniu i komponowaniu funkcji w celu wyrażenia logiki programu i pozwalają środowisku wykonawczemu języka zająć się optymalizacją wykonywania tych funkcji.

Programowanie logiczne natomiast opiera się na logice formalnej i umożliwia wyrażenie zależności i reguł dotyczących dziedziny problemowej. Godnym uwagi językiem programowania logicznego jest Prolog, który jest powszechnie używany w takich obszarach, jak rozumowanie symboliczne, przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja. Programiści korzystający z języków programowania logicznego zazwyczaj określają zestaw aksjomatów, faktów i reguł, a silnik rozumowania języka wyciąga wnioski i odpowiedzi na zapytania, korzystając z tych definicji.

Programowanie przepływu danych to paradygmat kładący nacisk na przepływ danych przez sieć procesów lub funkcji. Programy napisane w tym paradygmacie zazwyczaj składają się z komponentów, które przekształcają, kierują lub filtrują dane przepływające między nimi kanałami lub połączeniami. Języki programowania przepływu danych, takie jak LabVIEW i Pure Data, są często używane w takich dziedzinach, jak przetwarzanie sygnałów, symulacja i programowanie wizualne.

Programowanie oparte na ograniczeniach to kolejne podejście deklaratywne, w którym programiści definiują zmienne, stałe oraz relacje i ograniczenia między tymi elementami. Ten paradygmat programowania szczególnie dobrze nadaje się do problemów wymagających poszukiwania rozwiązań w dużych, dyskretnych przestrzeniach kombinatorycznych. Programowanie logiczne z ograniczeniami (CLP) to podkategoria, która łączy programowanie logiczne z programowaniem opartym na ograniczeniach, jak widać w językach takich jak ECLiPSe i Mozart/Oz.

W kontekście platformy no-code AppMaster programowanie deklaratywne odgrywa kluczową rolę, umożliwiając klientom tworzenie aplikacji skupiających się na celach i wymaganiach biznesowych bez zagłębiania się w szczegóły implementacji niskiego poziomu. Dzięki narzędziom wizualnym i interfejsom dostarczonym przez AppMaster użytkownicy mogą definiować modele danych, procesy biznesowe i logikę aplikacji w sposób deklaratywny, używając intuicyjnych reprezentacji graficznych i abstrakcji wyższego poziomu.

Ponieważ AppMaster generuje kod źródłowy i aplikacje w oparciu o deklaratywne plany zaprojektowane przez użytkowników, jest odpowiedzialny za tłumaczenie tych definicji wysokiego poziomu na zoptymalizowany, wydajny i łatwy w utrzymaniu kod. Umożliwia to AppMaster wykorzystanie najlepszych praktyk i innowacji podstawowych języków programowania i frameworków, takich jak Go, Vue3, Kotlin i SwiftUI, jednocześnie chroniąc użytkowników przed złożonością tych technologii.

Paradygmat programowania deklaratywnego, ułatwiony przez platformę AppMaster, usprawnia proces tworzenia aplikacji, ułatwiając projektowanie, zrozumienie i utrzymanie aplikacji. Umożliwiając programistom skupienie się na określeniu, co ich aplikacja powinna robić, a nie jak powinna to robić, programowanie deklaratywne sprzyja innowacjom, zwiększa produktywność i zmniejsza dług techniczny związany z tradycyjnymi podejściami do tworzenia aplikacji.