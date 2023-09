Declaratieve programmering

Declaratief programmeren is een programmeerparadigma dat de nadruk legt op de uitdrukking van het gewenste resultaat of resultaat, in plaats van een stapsgewijze procedure om dit te verkrijgen. Het richt zich op het beschrijven van wat een programma moet bereiken, in plaats van expliciet te beschrijven hoe het die doelen moet bereiken. Declaratieve talen worden vaak beschouwd als abstracter en van een hoger niveau dan hun procedurele tegenhangers, waardoor ontwikkelaars complexe ideeën en logica met minder code kunnen uitdrukken.

In tegenstelling tot imperatief of procedureel programmeren, waarbij code dicteert hoe een programma zijn doelen bereikt door middel van specifieke instructies, vertrouwt declaratief programmeren op het onderliggende systeem of platform om de juiste stappen te bepalen om het gewenste resultaat te bereiken. Deze abstractie stelt ontwikkelaars in staat zich te concentreren op concepten en bedrijfslogica op hoog niveau, in plaats van op implementatiedetails en optimalisaties, die doorgaans worden verzorgd door de onderliggende software- of hardware-infrastructuur.

Declaratieve programmeertalen en -methodologieën zijn in de loop der jaren uitgebreid onderzocht en ontwikkeld en zijn gangbaar in verschillende gebieden van softwareontwikkeling. Prominente declaratieve paradigma's omvatten functioneel programmeren, logisch programmeren, dataflow-programmeren en op beperkingen gebaseerd programmeren.

Functioneel programmeren is bijvoorbeeld een paradigma waarbij programma's worden geconstrueerd met behulp van puur wiskundige functies, zonder bijwerkingen of veranderlijke toestanden. Talen als Haskell en Lisp zijn bekende functionele programmeertalen. Bij functioneel programmeren concentreren ontwikkelaars zich op het definiëren en samenstellen van functies om de logica van het programma tot uitdrukking te brengen, en laten ze de taalruntime zorgen voor het optimaliseren van de uitvoering van die functies.

Logische programmering daarentegen is gebaseerd op formele logica en maakt de uitdrukking mogelijk van relaties en regels over een probleemdomein. Een opmerkelijke logische programmeertaal is Prolog, die vaak wordt gebruikt op gebieden als symbolisch redeneren, natuurlijke taalverwerking en kunstmatige intelligentie. Ontwikkelaars die logische programmeertalen gebruiken, specificeren over het algemeen een reeks axioma's, feiten en regels, en de redeneermachine van de taal leidt conclusies en antwoorden af ​​op vragen die deze definities gebruiken.

Dataflow-programmering is een paradigma dat de nadruk legt op de gegevensstroom via een netwerk van processen of functies. Programma's die in dit paradigma zijn geschreven, zijn doorgaans samengesteld uit componenten die gegevens transformeren, routeren of filteren, die via kanalen of verbindingen ertussen stromen. Dataflow-programmeertalen, zoals LabVIEW en Pure Data, worden vaak gebruikt in domeinen zoals signaalverwerking, simulatie en visueel gebaseerd programmeren.

Op beperkingen gebaseerd programmeren is een andere declaratieve benadering, waarbij ontwikkelaars variabelen, constanten en relaties en beperkingen tussen deze elementen definiëren. Dit programmeerparadigma is bijzonder geschikt voor problemen waarbij naar oplossingen moet worden gezocht in grote, discrete combinatorische ruimtes. Constraint Logic Programming (CLP) is een subcategorie die logisch programmeren combineert met op beperkingen gebaseerd programmeren, zoals te zien in talen als ECLiPSe en Mozart/Oz.

In de context van het AppMaster no-code platform speelt declaratief programmeren een cruciale rol bij het creëren van applicaties die zich richten op zakelijke doelstellingen en vereisten, zonder te verzanden in implementatiedetails op laag niveau. Via de visuele tools en interfaces van AppMaster kunnen gebruikers datamodellen, bedrijfsprocessen en applicatielogica op een declaratieve manier definiëren, met behulp van intuïtieve grafische representaties en abstracties op een hoger niveau.

Omdat AppMaster broncode en applicaties genereert op basis van de declaratieve blauwdrukken die door gebruikers zijn ontworpen, is het verantwoordelijk voor het vertalen van deze definities op hoog niveau in geoptimaliseerde, efficiënte en onderhoudbare code. Hierdoor kan AppMaster gebruik maken van de best practices en innovaties van de onderliggende programmeertalen en raamwerken, zoals Go, Vue3, Kotlin en SwiftUI, terwijl de gebruikers worden beschermd tegen de complexiteit van deze technologieën.

Het declaratieve programmeerparadigma, zoals mogelijk gemaakt door het AppMaster platform, stroomlijnt het ontwikkelingsproces, waardoor applicaties gemakkelijker te ontwerpen, te begrijpen en te onderhouden zijn. Door ontwikkelaars de mogelijkheid te geven zich te concentreren op het specificeren van wat hun applicatie moet doen, in plaats van hoe deze dat zou moeten doen, bevordert declaratief programmeren innovatie, verhoogt het de productiviteit en vermindert het de technische schulden die gepaard gaan met traditionele benaderingen van applicatieontwikkeling.