İş akışı otomasyonu ve AppMaster no-code platformu bağlamında bir "Eylem", bir iş süreci, web uygulaması bileşeni veya mobil uygulama bileşeni içinde gerçekleştirilen ayrı bir işlem veya işlev olarak tanımlanabilir. Eylemler, karmaşık iş akışları ve etkileşimli kullanıcı deneyimleri oluşturmak için yapı taşları görevi görür. Minimum kodlama deneyimine sahip vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere geliştiricilerin, çeşitli platformlara yönelik uygulamaları verimli bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanır.

AppMaster uygulamalar oluşturmak yalnızca Eylemlerin görsel olarak tanımlanması ve yapılandırılması gibi bir dizi adım gerektirdiğinden, Eylemler daha hızlı geliştirme döngülerine katkıda bulunur. Bu kolaylaştırılmış süreç, geliştiricilerin, küçük işletmeler ve kuruluşlar da dahil olmak üzere çok çeşitli müşteriler için uygulamaları 10 kat daha hızlı ve üç kat daha az masrafla tamamlamasına olanak tanır.

Eylemler birincil ve ikincil Eylemler olarak kategorize edilebilir. Birincil Eylemler, bir bileşenin veya sürecin ana görevini veya sorumluluğunu ana hatlarıyla belirtirken ikincil Eylemler, arka plan görevleri ve işleyiciler aracılığıyla ana görevi destekler. AppMaster görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı, Eylemlerin net bir şekilde ayrılmasına ve düzenlenmesine olanak tanıyarak verimliliği ve sürdürülebilirliği artırır.

Eylemler aracılığıyla otomasyon aynı zamanda insan hatası riskinin azaltılmasına da yardımcı olur. İşletmeler, rutin görevleri otomatikleştirerek, manuel yürütme sırasında oluşabilecek hataları ve tutarsızlıkları etkili bir şekilde en aza indirebilir. Ek olarak, bir uygulamanın performansını ve işlevselliğini optimize etmek için Eylemler kolayca izlenebilir, değiştirilebilir veya yeniden düzenlenebilir.

Actions'ı AppMaster kullanmanın önemli bir avantajı, birden fazla platformla uyumluluğudur. AppMaster Go (golang) kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile mobil uygulamalar üretir. Bu uyumluluk, mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayarak müşterilere esnek ve geleceğe yönelik bir çözüm sunar.

AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, Eylemlerin mobil uygulamalarda kullanımını daha da geliştirir. Bu yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını, yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermeden güncellemelerine olanak tanır. Sonuç olarak işletmeler, kullanıcı deneyimini aksatmadan uygulamalarını güncel tutabiliyor ve son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

İş akışı otomasyonu ve AppMaster platformundaki ortak Eylem örnekleri şunları içerir:

Veritabanındaki kayıtları oluşturma, güncelleme veya silme

Kullanıcı girdisine veya harici veri kaynaklarına dayalı olarak hesaplamalar veya veri dönüştürmeleri gerçekleştirme

Bir iş akışındaki görevlerin, belgelerin veya diğer öğelerin yönlendirilmesi ve onaylanması

Veri alışverişi, iletişim ve daha fazlası için üçüncü taraf API'lerle entegrasyon

Kullanıcı etkileşimlerine dayalı öğelerin gösterilmesi veya gizlenmesi gibi kullanıcı arayüzü manipülasyonu

Özellikle AppMaster, özel Eylemler aracılığıyla genişletilebilirliği destekler. Bu şekilde, platformun yerleşik kitaplığında istenen bir işlev bulunmuyorsa geliştiriciler, özel kodu, platformun API'sini veya harici kitaplıkları kullanarak kendi Eylemlerini oluşturabilir ve dahil edebilir.

Sonuç olarak, Eylemler iş akışı otomasyonu ve AppMaster no-code platformu için temel bir temel sağlar. Actions, müşterilerin karmaşık uygulamaları hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyetlerle oluşturmasına olanak tanıyarak işletmelere büyük değer sunar. AppMaster birden fazla platformla uyumluluğu, sunucu odaklı yaklaşımı ve tekrarlanan görevlerin verimli otomasyonu, Actions'ı günümüzün hızla gelişen dijital ortamında kritik bir araç haline getiriyor.