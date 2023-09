Chỉ số thành công mã thấp

Các thước đo thành công Low-code là các kết quả có thể đo lường được, cho thấy hiệu suất, hiệu suất và giá trị tổng thể của các nền tảng, phương pháp và giải pháp mã low-code trong vòng đời phát triển phần mềm. Các số liệu này giúp các tổ chức hiểu và đánh giá tác động của việc triển khai các công cụ low-code, chẳng hạn như AppMaster, đối với các quy trình phát triển, chi phí, khả năng mở rộng và năng suất. Nền tảng Low-code cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng với mã hóa thủ công tối thiểu thông qua việc sử dụng các công cụ thiết kế trực quan, các thành phần drag-and-drop và các mẫu dựng sẵn. Cách tiếp cận này trao quyền cho các doanh nghiệp có nguồn lực kỹ thuật hạn chế để tạo ra các giải pháp phần mềm đồng thời tiết kiệm thời gian và giảm nợ kỹ thuật liên quan đến các phương pháp phát triển truyền thống. Khả năng đánh giá sự thành công của các nền tảng như vậy là điều cần thiết để các tổ chức đánh giá lợi tức đầu tư của họ và đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiếp tục áp dụng và sử dụng chúng.

Sự thành công của các giải pháp low-code có thể được đánh giá bằng nhiều số liệu định lượng và định tính khác nhau. Các số liệu này tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển, từ thời gian và chi phí tiết kiệm được đến chất lượng và khả năng mở rộng của các ứng dụng được xây dựng bằng nền tảng này. Một số số liệu chính bao gồm:

Tốc độ phát triển: Đo lường thời gian cần thiết để tạo và triển khai ứng dụng bằng nền tảng low-code có thể cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của nền tảng. Tốc độ phát triển có thể được đánh giá thông qua nhiều thước đo khác nhau, chẳng hạn như thời gian trung bình từ ý tưởng đến thực hiện, thời gian cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ hoặc mô-đun cụ thể hoặc thời gian hoàn thành tổng thể của dự án. Nghiên cứu cho thấy nền tảng low-code có thể đẩy nhanh quá trình phát triển lên tới 10 lần so với các phương pháp truyền thống.

Giảm chi phí: Đánh giá tác động tài chính của việc sử dụng các giải pháp low-code bao gồm việc so sánh tổng chi phí của việc sử dụng nền tảng low-code với chi phí chung của các phương pháp phát triển truyền thống. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như lao động, tài nguyên, cơ sở hạ tầng và chi phí bảo trì. Mức giảm chi phí do nền tảng low-code mang lại được ước tính là khoảng 60%-90% so với các phương pháp thông thường. Việc giảm chi phí đáng kể này là do nhu cầu về các nhà phát triển có kinh nghiệm giảm đi, chu kỳ phát triển nhanh hơn và tăng hiệu quả đạt được thông qua các công cụ thiết kế trực quan và các mẫu dựng sẵn.

Chất lượng ứng dụng: Việc đảm bảo rằng các ứng dụng được xây dựng bằng giải pháp low-code đáp ứng các tiêu chuẩn ngành về chất lượng và độ tin cậy là rất quan trọng. Để đánh giá chất lượng ứng dụng, các tổ chức có thể sử dụng các số liệu như số lượng lỗi và sự cố được báo cáo, xếp hạng mức độ hài lòng của người dùng cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa và phương pháp hay nhất. Các nền tảng Low-code, chẳng hạn như AppMaster, tạo mã nguồn tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành và được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng của các ứng dụng được phát triển bằng nền tảng này.

Khả năng mở rộng: Nền tảng Low-code phải cho phép tạo các ứng dụng có khả năng xử lý lượng tải và lượng người dùng tăng lên mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Khả năng mở rộng có thể được đo lường thông qua các điểm chuẩn như khả năng xử lý người dùng đồng thời, thời gian phản hồi khi tải cao điểm và việc sử dụng tài nguyên cơ sở hạ tầng. Các ứng dụng do AppMaster tạo, được xây dựng bằng Go, Vue3, Kotlin và SwiftUI, nổi tiếng với khả năng mở rộng cũng như khả năng đáp ứng các trường hợp sử dụng tải trọng cao và doanh nghiệp nhờ kiến ​​trúc phụ trợ không trạng thái và khả năng tương thích với cơ sở dữ liệu Postgresql.

Năng suất của nhà phát triển: Năng suất của các nhà phát triển sử dụng nền tảng low-code là một thước đo thành công quan trọng khác. Năng suất của nhà phát triển có thể được đo lường thông qua nhiều thông số khác nhau, chẳng hạn như số lượng ứng dụng hoặc tính năng được phát triển trong một thời gian nhất định, hiệu quả sử dụng tài nguyên và thành công hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Cách tiếp cận giống IDE của AppMaster, kết hợp với giao diện drag-and-drop và các nhà thiết kế quy trình kinh doanh trực quan, thậm chí còn trao quyền cho các nhà phát triển công dân tạo ra các ứng dụng toàn diện, cải thiện năng suất tổng thể trong các nhóm phát triển.

Sự hài lòng của người dùng: Hiểu được sự hài lòng của người dùng đối với các ứng dụng được phát triển bằng nền tảng low-code là rất quan trọng để đánh giá giá trị tổng thể của việc áp dụng nền tảng. Sự hài lòng của người dùng có thể được đo lường thông qua khảo sát, phản hồi và tỷ lệ người dùng lặp lại. Nền tảng Low-code tạo ra các ứng dụng có giao diện người dùng trực quan, hiệu suất hiệu quả và khả năng tích hợp liền mạch có xu hướng mang lại tỷ lệ hài lòng của người dùng cao hơn.

Các thước đo thành công Low-code cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất, hiệu suất và giá trị của các giải pháp low-code trong quy trình phát triển phần mềm. Bằng cách theo dõi các số liệu này, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang tối đa hóa lợi tức đầu tư và tối ưu hóa các hoạt động phát triển của mình thông qua việc sử dụng các nền tảng low-code như AppMaster. Bằng cách liên tục theo dõi và cải thiện các số liệu này, doanh nghiệp có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của công nghệ low-code để chuyển đổi bối cảnh kỹ thuật số của mình và cung cấp các giải pháp phần mềm vượt trội trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng.