Low-code Erfolgsmetriken sind messbare Ergebnisse, die die Effizienz, Effektivität und den Gesamtwert von low-code Plattformen, -Methoden und -Lösungen im Softwareentwicklungslebenszyklus anzeigen. Diese Metriken helfen Unternehmen, die Auswirkungen der Implementierung von low-code Tools wie AppMaster auf Entwicklungsprozesse, Kosten, Skalierbarkeit und Produktivität zu verstehen und zu bewerten. Low-code Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu erstellen, indem sie visuelle Designtools, drag-and-drop Komponenten und vorgefertigte Vorlagen verwenden. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen mit begrenzten technischen Ressourcen, Softwarelösungen zu erstellen und gleichzeitig Zeit zu sparen und die mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden verbundenen technischen Schulden zu reduzieren. Die Fähigkeit, den Erfolg solcher Plattformen zu bewerten, ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihren Return on Investment zu messen und fundierte Entscheidungen über ihre weitere Einführung und Nutzung zu treffen.

Der Erfolg von low-code -Lösungen lässt sich anhand verschiedener quantitativer und qualitativer Kennzahlen beurteilen. Diese Metriken konzentrieren sich auf verschiedene Aspekte des Entwicklungsprozesses, von der Zeit- und Kostenersparnis bis hin zur Qualität und Skalierbarkeit der mit der Plattform erstellten Anwendungen. Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören:

Entwicklungsgeschwindigkeit: Die Messung der Zeit, die zum Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen mithilfe von low-code -Plattformen benötigt wird, kann Einblicke in die Effizienz der Plattform liefern. Die Entwicklungsgeschwindigkeit kann anhand verschiedener Messgrößen beurteilt werden, z. B. der durchschnittlichen Zeit von der Idee bis zur Umsetzung, der für die Erledigung bestimmter Aufgaben oder Module benötigten Zeit oder der gesamten Projektabschlusszeit. Untersuchungen zeigen, dass low-code Plattformen den Entwicklungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um das Zehnfache beschleunigen können.

Kostenreduzierung: Um die finanziellen Auswirkungen der Verwendung von low-code Lösungen zu bewerten, müssen die Gesamtkosten der Verwendung einer low-code Plattform mit denen herkömmlicher Entwicklungsmethoden verglichen werden. Dazu können Faktoren wie Arbeitsaufwand, Ressourcen, Infrastruktur und Wartungskosten gehören. Die Kostenreduzierung durch low-code -Plattformen wird im Vergleich zu herkömmlichen Methoden auf etwa 60–90 % geschätzt. Diese erhebliche Kostensenkung ist auf den geringeren Bedarf an erfahrenen Entwicklern, schnellere Entwicklungszyklen und eine höhere Effizienz durch visuelle Designtools und vorgefertigte Vorlagen zurückzuführen.

Anwendungsqualität: Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass mit low-code -Lösungen erstellte Anwendungen den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit entsprechen. Um die Anwendungsqualität zu bewerten, können Unternehmen Metriken wie die Anzahl der gemeldeten Fehler und Probleme, Benutzerzufriedenheitsbewertungen und die Einhaltung von Codierungsstandards und Best Practices verwenden. Low-code Plattformen wie AppMaster generieren Quellcode, der den Best Practices der Branche folgt und gründlich getestet wird, um die Qualität der mit der Plattform entwickelten Anwendungen sicherzustellen.

Skalierbarkeit: Low-code Plattformen sollten die Erstellung von Anwendungen ermöglichen, die eine erhöhte Last und ein höheres Benutzervolumen bewältigen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Skalierbarkeit kann anhand von Benchmarks gemessen werden, z. B. der Fähigkeit, gleichzeitige Benutzer zu verwalten, Reaktionszeiten bei Spitzenlasten und der Auslastung der Infrastrukturressourcen. Die von AppMaster generierten Anwendungen, die mit Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI erstellt wurden, sind dank ihrer zustandslosen Backend-Architektur und Kompatibilität mit Postgresql-Datenbanken für ihre Skalierbarkeit und Fähigkeit bekannt, Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle zu erfüllen.

Entwicklerproduktivität: Die Produktivität von Entwicklern, die low-code -Plattformen verwenden, ist eine weitere wichtige Erfolgskennzahl. Die Entwicklerproduktivität kann anhand verschiedener Parameter gemessen werden, z. B. der Anzahl der innerhalb einer bestimmten Zeit entwickelten Anwendungen oder Funktionen, der Effizienz der Ressourcennutzung und des Erfolgs der Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern. Der IDE-ähnliche Ansatz von AppMaster ermöglicht in Kombination mit der drag-and-drop Oberfläche und den visuellen Geschäftsprozessdesignern sogar Bürgerentwicklern die Erstellung umfassender Anwendungen und verbessert so die Gesamtproduktivität in Entwicklungsteams.

Benutzerzufriedenheit: Das Verständnis der Benutzerzufriedenheit mit den mit low-code -Plattformen entwickelten Anwendungen ist für die Bewertung des Gesamtwerts der Plattformeinführung von entscheidender Bedeutung. Die Benutzerzufriedenheit kann anhand von Umfragen, Feedback und der Rate wiederkehrender Benutzer gemessen werden. Low-code Plattformen, die Anwendungen mit intuitiven Benutzeroberflächen, effizienter Leistung und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten generieren, führen tendenziell zu einer höheren Benutzerzufriedenheit.

Low-code Erfolgsmetriken bieten einen umfassenden Überblick über die Effizienz, Effektivität und den Wert von low-code Lösungen in Softwareentwicklungsprozessen. Durch die Verfolgung dieser Kennzahlen können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihren Return on Investment maximieren und ihre Entwicklungspraktiken durch den Einsatz von low-code Plattformen wie AppMaster optimieren. Durch die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung dieser Kennzahlen können Unternehmen das volle Potenzial von low-code Technologien nutzen, um ihre digitale Landschaft zu transformieren und herausragende Softwarelösungen in einem sich schnell entwickelnden Markt bereitzustellen.