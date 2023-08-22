Directual, bireylere ve kuruluşlara kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan karmaşık uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan , kod içermeyen güçlü bir platformdur. 2014 yılında Pavel Ershov ve Nikita Navalikhin tarafından kurulan Directual, teknik kullanıcılar ile teknik olmayan kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmayı ve onların karmaşık uygulamaları zahmetsizce oluşturmalarına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Directual Nasıl Çalışır?

Directual kullanıcıların uygulamalarının çeşitli yönlerini tasarlamasına ve yapılandırmasına olanak tanıyan görsel bir arayüz sağlar. Platform, kullanıcıların veri yapıları oluşturabildiği, iş mantığını tanımlayabildiği ve sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla kullanıcı arayüzleri tasarlayabildiği modüler bir yaklaşımı izliyor. Directual şu ​​şekilde çalışır:

Veri Modelleme: Kullanıcılar, uygulamalarının veritabanının yapısını belirterek veri modelleri oluşturarak başlar. Bu, varlıkları, alanları ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamayı içerir.

Kullanıcılar, uygulamalarının veritabanının yapısını belirterek veri modelleri oluşturarak başlar. Bu, varlıkları, alanları ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamayı içerir. İş Mantığı: Directual karmaşık iş süreçlerini ve iş akışlarını tanımlamanın görsel bir yolunu sunar. Kullanıcılar belirli olaylara veya koşullara göre kurallar, doğrulamalar, tetikleyiciler oluşturabilir ve eylemleri otomatikleştirebilir.

karmaşık iş süreçlerini ve iş akışlarını tanımlamanın görsel bir yolunu sunar. Kullanıcılar belirli olaylara veya koşullara göre kurallar, doğrulamalar, tetikleyiciler oluşturabilir ve eylemleri otomatikleştirebilir. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı: Directual UI oluşturucusunun yardımıyla kullanıcılar, web ve mobil uygulamaları için etkileşimli kullanıcı arayüzleri tasarlayabilirler. Platform, çeşitli kullanıcı arayüzü bileşenlerini destekleyerek kullanıcıların kusursuz bir kullanıcı deneyimi oluşturmasına olanak tanır.

UI oluşturucusunun yardımıyla kullanıcılar, web ve mobil uygulamaları için etkileşimli kullanıcı arayüzleri tasarlayabilirler. Platform, çeşitli kullanıcı arayüzü bileşenlerini destekleyerek kullanıcıların kusursuz bir kullanıcı deneyimi oluşturmasına olanak tanır. Entegrasyon: Directual , harici hizmetler ve API'lerle entegrasyona izin vererek uygulamaların üçüncü taraf araçlarla ve veri kaynaklarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.

, harici hizmetler ve API'lerle entegrasyona izin vererek uygulamaların üçüncü taraf araçlarla ve veri kaynaklarıyla etkileşime girmesine olanak tanır. Dağıtım: Uygulama hazır olduğunda kullanıcılar onu web tarayıcıları ve mobil cihazlar gibi çeşitli platformlara dağıtabilir. Directual barındırma seçenekleri sağlar ve özel markalama için alan eşlemeyi destekler.

Directual benzersiz özelliği, basit dahili araçlardan istemciye yönelik karmaşık uygulamalara kadar farklı uygulama türlerine uyarlanabilir olmasıdır. Platformun modüler yaklaşımı, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların etkili bir şekilde işbirliği yapabilmesini sağlayarak daha hızlı geliştirme döngülerine ve yenilikçi çözümlere yol açar.

Ana Özellikler

Directual temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

İşbirliği: Platform, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek verimli ekip çalışmasını ve daha hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik eder.

Platform, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek verimli ekip çalışmasını ve daha hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik eder. Veri Güvenliği: Directual hassas bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için veri şifreleme ve erişim kontrolleri sunar.

hassas bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için veri şifreleme ve erişim kontrolleri sunar. Ölçeklenebilirlik: Directual üzerinde oluşturulan uygulamalar, gereksinimler geliştikçe kolayca ölçeklenebilir, büyüyen kullanıcı tabanlarına ve artan veri yüklerine uyum sağlayabilir.

üzerinde oluşturulan uygulamalar, gereksinimler geliştikçe kolayca ölçeklenebilir, büyüyen kullanıcı tabanlarına ve artan veri yüklerine uyum sağlayabilir. Dağıtım ve Barındırma: Kullanıcılar, uygulamalarını web tarayıcıları ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli platformlara, barındırma seçenekleri ve özel alan adı eşlemeyle dağıtabilirler.

Kullanıcılar, uygulamalarını web tarayıcıları ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli platformlara, barındırma seçenekleri ve özel alan adı eşlemeyle dağıtabilirler. Gerçek Zamanlı Güncellemeler: Directual , gerçek zamanlı güncellemeleri destekleyerek uygulamaların değişiklikleri anında yansıtmasını sağlar ve kullanıcılara dinamik ve güncel deneyimler sunar.

, gerçek zamanlı güncellemeleri destekleyerek uygulamaların değişiklikleri anında yansıtmasını sağlar ve kullanıcılara dinamik ve güncel deneyimler sunar. Kapsamlı Dokümantasyon ve Destek: Platform, kullanıcılara uygulama geliştirme yolculuğunun her aşamasında yardımcı olmak için kapsamlı dokümantasyon, eğitimler ve hızlı yanıt veren bir destek ekibi sunar.

Directual Kimler Kullanabilir?

Directual, teknik bilgisi olmayan kişilerden deneyimli geliştiricilere ve her büyüklükteki kuruluşa kadar geniş bir kitleye hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Directual kullanmaktan kimlerin yararlanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Vatandaş Geliştiricileri: Sınırlı kodlama deneyimi olan veya programlama geçmişi olmayan kişiler, güçlü uygulamalar oluşturmak için Directual görsel arayüzünden yararlanabilir.

Sınırlı kodlama deneyimi olan veya programlama geçmişi olmayan kişiler, güçlü uygulamalar oluşturmak için görsel arayüzünden yararlanabilir. Startup'lar ve Küçük İşletmeler: Directual startup'ların ve küçük işletmelerin, geliştirme ekiplerine veya kodlama uzmanlığına önemli miktarda kaynak yatırımı yapmadan özel yazılım çözümleri geliştirmelerine olanak tanır.

startup'ların ve küçük işletmelerin, geliştirme ekiplerine veya kodlama uzmanlığına önemli miktarda kaynak yatırımı yapmadan özel yazılım çözümleri geliştirmelerine olanak tanır. Girişimciler: Yenilikçi fikirlere sahip girişimciler, Directual no-code yeteneklerini kullanarak konseptlerini hızla hayata geçirebilir ve konseptlerini pazarda daha hızlı test etmelerine olanak tanır.

Yenilikçi fikirlere sahip girişimciler, yeteneklerini kullanarak konseptlerini hızla hayata geçirebilir ve konseptlerini pazarda daha hızlı test etmelerine olanak tanır. KOBİ'ler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, envanter yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine kadar çeşitli iş süreçlerine özel uygulamalar oluşturarak operasyonlarını kolaylaştırabilirler.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, envanter yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine kadar çeşitli iş süreçlerine özel uygulamalar oluşturarak operasyonlarını kolaylaştırabilirler. Kuruluşlar: Büyük kuruluşlar, dahili iş akışları, müşteriye dönük arayüzler ve veri yönetimine yönelik uygulamaları hızla prototiplemek ve dağıtmak için Directual kullanabilir.

Büyük kuruluşlar, dahili iş akışları, müşteriye dönük arayüzler ve veri yönetimine yönelik uygulamaları hızla prototiplemek ve dağıtmak için kullanabilir. Serbest Çalışanlar ve Ajanslar: Serbest çalışanlar ve ajanslar, kapsamlı geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan müşterilere kapsamlı hizmetler sunmak için Directual kullanabilir.

Serbest çalışanlar ve ajanslar, kapsamlı geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan müşterilere kapsamlı hizmetler sunmak için kullanabilir. Eğitimciler: Eğitimciler ve öğrenciler Directual uygulama geliştirme kavramlarını, iş akışlarını ve en iyi uygulamaları anlamak için bir öğrenme aracı olarak kullanabilir.

Eğitimciler ve öğrenciler uygulama geliştirme kavramlarını, iş akışlarını ve en iyi uygulamaları anlamak için bir öğrenme aracı olarak kullanabilir. Yenilikçiler ve Sorun Çözenler: Benzersiz fikirleri ve çözülmesi gereken belirli zorlukları olan kişiler, geleneksel kodlama yöntemlerine güvenmeden özel çözümler oluşturmak için Directual kullanabilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Directual ve AppMaster Karşılaştırması

Directual ve AppMaster , no-code platform endüstrisindeki güçlü oyunculardır; uygulama geliştirmede farklı yaklaşımlar sunar ve farklı kullanıcı ihtiyaç ve tercihlerini karşılar.

AppMaster.io tarafından geliştirilen güçlü no-code bir araç olan AppMaster, arka ucu, web arayüzlerini ve mobil uygulamaları kapsayan geniş bir uygulama yelpazesi oluşturmak için tasarlanmıştır. Diğer no-code araçların aksine AppMaster, görsel BP Designer'ı kullanarak kullanıcılara veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığını görsel olarak oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. Bu araç, kullanıcıların karmaşık süreçleri drag-and-drop arayüzü aracılığıyla tanımlamasına, duyarlı ve etkileşimli web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster kaynak kodu oluşturabilmesi, uygulamaları derleyebilmesi ve bunları platformlar arasında dağıtabilmesi nedeniyle öne çıkıyor. Platform, arka uç uygulamaları için Go (Golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalarda Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve gibi teknolojilerden yararlanıyor. Bu yaklaşım, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların performanslı, ölçeklenebilir ve kurumsal ve yüksek yük kullanım senaryolarına uygun olmasını sağlar.

Ayrıca AppMaster, yalnızca prototipler yerine gerçek uygulamalar oluşturmaya öncelik verir. Uygulamaları şirket içinde barındırmak için yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta kaynak kodu sunan abonelik katmanlarıyla AppMaster, kullanıcılarına somut ve işlevsel ürünler sunma konusundaki kararlılığını kanıtlıyor. Platformun otomatik havalı (açık API) dokümantasyon oluşturması, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve hızlı uygulama yenileme yetenekleri, teknik borcu azaltmaya ve çevik geliştirme süreçlerini desteklemeye olan bağlılığının altını çiziyor.

Özetle Directual ve AppMaster, no-code ortamda benzersiz değer önerileri sağlar. Directual görsel iş akışlarına ve veri ilişkilerine odaklanması, onu süreçlerin otomatikleştirilmesi için uygun kılar. Aynı zamanda, AppMaster gerçek uygulama oluşturmaya, ölçeklenebilirliğe ve kapsamlı araç setlerine verdiği önem, kapsamlı kodlama uzmanlığı olmadan gelişmiş uygulamalar oluşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılar.