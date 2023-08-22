Directual عبارة عن منصة قوية بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق. تأسست Directual في عام 2014 على يد بافل إرشوف ونيكيتا نافاليخين، وتهدف إلى سد الفجوة بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين، وتمكينهم من إنشاء تطبيقات متطورة دون عناء.

كيف يعمل Directual ؟

يوفر Directual واجهة مرئية تتيح للمستخدمين تصميم وتكوين الجوانب المختلفة لتطبيقاتهم. تتبع المنصة نهجًا معياريًا، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء هياكل البيانات وتحديد منطق الأعمال وتصميم واجهات المستخدم من خلال واجهة السحب والإفلات . وإليك كيفية العمل Directual:

نمذجة البيانات: يبدأ المستخدمون بإنشاء نماذج بيانات، وتحديد بنية قاعدة بيانات التطبيقات الخاصة بهم. يتضمن ذلك تحديد الكيانات والحقول والعلاقات بينها.

يبدأ المستخدمون بإنشاء نماذج بيانات، وتحديد بنية قاعدة بيانات التطبيقات الخاصة بهم. يتضمن ذلك تحديد الكيانات والحقول والعلاقات بينها. منطق الأعمال: يوفر Directual طريقة مرئية لتحديد العمليات التجارية المعقدة وسير العمل. يمكن للمستخدمين إنشاء القواعد وعمليات التحقق من الصحة والمشغلات وأتمتة الإجراءات بناءً على أحداث أو شروط محددة.

يوفر طريقة مرئية لتحديد العمليات التجارية المعقدة وسير العمل. يمكن للمستخدمين إنشاء القواعد وعمليات التحقق من الصحة والمشغلات وأتمتة الإجراءات بناءً على أحداث أو شروط محددة. تصميم واجهة المستخدم: بمساعدة منشئ واجهة المستخدم الخاص بـ Directual ، يمكن للمستخدمين تصميم واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بهم. تدعم المنصة العديد من مكونات واجهة المستخدم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تجربة مستخدم سلسة.

بمساعدة منشئ واجهة المستخدم الخاص بـ ، يمكن للمستخدمين تصميم واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بهم. تدعم المنصة العديد من مكونات واجهة المستخدم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تجربة مستخدم سلسة. التكامل: يسمح Directual بالتكامل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ، مما يمكّن التطبيقات من التفاعل مع أدوات الطرف الثالث ومصادر البيانات.

يسمح بالتكامل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ، مما يمكّن التطبيقات من التفاعل مع أدوات الطرف الثالث ومصادر البيانات. النشر: بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا، يمكن للمستخدمين نشره على منصات مختلفة مثل متصفحات الويب والأجهزة المحمولة. يوفر Directual خيارات الاستضافة ويدعم تعيين المجال للعلامة التجارية المخصصة.

الميزة الفريدة لـ Directual هي قدرتها على التكيف مع أنواع مختلفة من التطبيقات، بدءًا من الأدوات الداخلية البسيطة وحتى التطبيقات المتطورة التي تواجه العميل. يضمن النهج المعياري للمنصة أن يتمكن كل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من التعاون بفعالية، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع وحلول مبتكرة.

دلائل الميزات

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لـ Directual يلي:

التعاون: تعمل المنصة على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني، مما يعزز العمل الجماعي الفعال وتطوير التطبيقات بشكل أسرع.

تعمل المنصة على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني، مما يعزز العمل الجماعي الفعال وتطوير التطبيقات بشكل أسرع. أمان البيانات: يوفر Directual تشفير البيانات وعناصر التحكم في الوصول لضمان أمان وخصوصية المعلومات الحساسة.

يوفر تشفير البيانات وعناصر التحكم في الوصول لضمان أمان وخصوصية المعلومات الحساسة. قابلية التوسع: يمكن للتطبيقات المبنية على Directual التوسع بسهولة مع تطور المتطلبات، واستيعاب قواعد المستخدمين المتزايدة وزيادة تحميل البيانات.

يمكن للتطبيقات المبنية على التوسع بسهولة مع تطور المتطلبات، واستيعاب قواعد المستخدمين المتزايدة وزيادة تحميل البيانات. النشر والاستضافة: يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم على منصات مختلفة، بما في ذلك متصفحات الويب والأجهزة المحمولة، مع خيارات الاستضافة وتعيين النطاق المخصص.

يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم على منصات مختلفة، بما في ذلك متصفحات الويب والأجهزة المحمولة، مع خيارات الاستضافة وتعيين النطاق المخصص. التحديثات في الوقت الفعلي: يدعم Directual التحديثات في الوقت الفعلي، مما يمكّن التطبيقات من عكس التغييرات على الفور وتزويد المستخدمين بتجارب ديناميكية وحديثة.

يدعم التحديثات في الوقت الفعلي، مما يمكّن التطبيقات من عكس التغييرات على الفور وتزويد المستخدمين بتجارب ديناميكية وحديثة. توثيق ودعم شامل: توفر المنصة وثائق شاملة وبرامج تعليمية وفريق دعم سريع الاستجابة لمساعدة المستخدمين في كل مرحلة من رحلة تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

من يستطيع استخدام Directual ؟

تم تصميم Directual لتلبية احتياجات جمهور متنوع، بدءًا من الأفراد غير التقنيين وحتى المطورين المتمرسين والمؤسسات من جميع الأحجام. إليك من يمكنه الاستفادة من استخدام Directual:

المطورون المواطنون: يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة أو ليس لديهم خلفية برمجية الاستفادة من واجهة Directual المرئية لإنشاء تطبيقات قوية.

يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة أو ليس لديهم خلفية برمجية الاستفادة من واجهة المرئية لإنشاء تطبيقات قوية. الشركات الناشئة والشركات الصغيرة: يسمح Directual للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ببناء حلول برمجية مخصصة دون استثمار موارد كبيرة في فرق التطوير أو خبرة البرمجة.

يسمح للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ببناء حلول برمجية مخصصة دون استثمار موارد كبيرة في فرق التطوير أو خبرة البرمجة. رواد الأعمال: يمكن لرجال الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة أن يبثوا الحياة في مفاهيمهم بسرعة من خلال الاستفادة من إمكانيات Directual التي no-code ، مما يمكنهم من اختبار مفاهيمهم في السوق بشكل أسرع.

يمكن لرجال الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة أن يبثوا الحياة في مفاهيمهم بسرعة من خلال الاستفادة من إمكانيات التي ، مما يمكنهم من اختبار مفاهيمهم في السوق بشكل أسرع. الشركات الصغيرة والمتوسطة: يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبسيط عملياتها من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة لمختلف العمليات التجارية، بدءًا من إدارة المخزون وحتى إدارة علاقات العملاء.

يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبسيط عملياتها من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة لمختلف العمليات التجارية، بدءًا من إدارة المخزون وحتى إدارة علاقات العملاء. المؤسسات: يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من Directual لإنشاء نماذج أولية ونشر التطبيقات بسرعة لسير العمل الداخلي والواجهات التي تواجه العملاء وإدارة البيانات.

يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من لإنشاء نماذج أولية ونشر التطبيقات بسرعة لسير العمل الداخلي والواجهات التي تواجه العملاء وإدارة البيانات. المستقلون والوكالات: يمكن للعاملين المستقلين والوكالات استخدام Directual لتقديم خدمات شاملة للعملاء دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق.

يمكن للعاملين المستقلين والوكالات استخدام لتقديم خدمات شاملة للعملاء دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق. المعلمون: يمكن للمعلمين والطلاب استخدام Directual كأداة تعليمية لفهم مفاهيم تطوير التطبيقات ومسارات العمل وأفضل الممارسات.

يمكن للمعلمين والطلاب استخدام كأداة تعليمية لفهم مفاهيم تطوير التطبيقات ومسارات العمل وأفضل الممارسات. المبتكرون وحلالي المشكلات: يمكن للأفراد الذين لديهم أفكار فريدة وتحديات محددة يجب معالجتها استخدام Directual لإنشاء حلول مخصصة دون الاعتماد على طرق الترميز التقليدية.

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Directual مقابل AppMaster

يعد Directual و AppMaster من اللاعبين الأقوياء في صناعة الأنظمة الأساسية no-code ، حيث يقدمان أساليب متميزة لتطوير التطبيقات، ويلبيان احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم المختلفة.

تم تصميم AppMaster ، وهي أداة قوية no-code تم تطويرها بواسطة AppMaster.io، لإنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات، التي تشمل الواجهة الخلفية وواجهات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. على عكس الأدوات الأخرى no-code ، يوفر AppMaster للمستخدمين قدرة فريدة على إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم BP المرئي الخاص به. تمكن هذه الأداة المستخدمين من تحديد العمليات المعقدة من خلال واجهة drag-and-drop ، وإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة الاستجابة والتفاعلية.

يتميز AppMaster بقدرته على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات ونشرها عبر الأنظمة الأساسية. تستفيد المنصة من تقنيات مثل Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وإطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول. يضمن هذا النهج أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster عالية الأداء وقابلة للتطوير ومناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والأحمال العالية.

علاوة على ذلك، يعطي AppMaster الأولوية لإنشاء تطبيقات حقيقية بدلاً من مجرد نماذج أولية. من خلال طبقات الاشتراك التي تقدم ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر لاستضافة التطبيقات محليًا، تثبت AppMaster التزامها بتقديم منتجات ملموسة وعملية لمستخدميها. يؤكد إنشاء التوثيق التلقائي للمنصة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات وإمكانات التجديد السريع للتطبيقات على تفانيها في تقليل الديون الفنية ودعم عمليات التطوير الرشيقة.

باختصار، يوفر Directual و AppMaster مقترحات ذات قيمة فريدة في البيئة no-code. إن تركيز Directual على سير العمل المرئي وعلاقات البيانات يجعله مناسبًا لأتمتة العمليات. وفي الوقت نفسه، فإن تركيز AppMaster على إنشاء التطبيقات الحقيقية وقابلية التوسع ومجموعات الأدوات الشاملة يلبي احتياجات أولئك الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات متطورة دون خبرة واسعة في البرمجة.