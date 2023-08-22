Directual是一个功能强大的无代码平台，使个人和组织能够构建复杂的应用程序，而无需大量的编码技能。 Directual由 Pavel Ershov 和 Nikita Navalikhin 于 2014 年创立，旨在弥合技术和非技术用户之间的差距，使他们能够轻松创建复杂的应用程序。

Directual如何运作？

Directual提供了一个可视化界面，允许用户设计和配置其应用程序的各个方面。该平台遵循模块化方法，用户可以通过拖放界面创建数据结构、定义业务逻辑并设计用户界面。 Directual工作原理如下：

数据建模： 用户首先创建数据模型，指定其应用程序数据库的结构。这涉及定义实体、字段以及它们之间的关系。

用户首先创建数据模型，指定其应用程序数据库的结构。这涉及定义实体、字段以及它们之间的关系。 业务逻辑： Directual 提供了一种可视化的方式来定义复杂的业务流程和工作流程。用户可以创建规则、验证、触发器，并根据特定事件或条件自动执行操作。

提供了一种可视化的方式来定义复杂的业务流程和工作流程。用户可以创建规则、验证、触发器，并根据特定事件或条件自动执行操作。 用户界面设计： 在 Directual 的 UI 构建器的帮助下，用户可以为其 Web 和移动应用程序设计交互式用户界面。该平台支持各种UI组件，使用户能够创建无缝的用户体验。

在 的 UI 构建器的帮助下，用户可以为其 Web 和移动应用程序设计交互式用户界面。该平台支持各种UI组件，使用户能够创建无缝的用户体验。 集成： Directual 允许与外部服务和API集成，使应用程序能够与第三方工具和数据源交互。

允许与外部服务和API集成，使应用程序能够与第三方工具和数据源交互。 部署：应用程序准备就绪后，用户可以将其部署到各种平台，例如网络浏览器和移动设备。 Directual 提供托管选项并支持自定义品牌的域映射。

Directual的独特之处在于它能够适应不同类型的应用程序，从简单的内部工具到复杂的面向客户的应用程序。该平台的模块化方法确保技术和非技术用户都可以有效协作，从而加快开发周期和创新解决方案。

主要特征

Directual的一些主要功能包括：

协作： 该平台促进技术和非技术团队成员之间的协作，促进高效的团队合作和更快的应用程序开发。

该平台促进技术和非技术团队成员之间的协作，促进高效的团队合作和更快的应用程序开发。 数据安全： Directual 提供数据加密和访问控制，以确保敏感信息的安全和隐私。

提供数据加密和访问控制，以确保敏感信息的安全和隐私。 可扩展性： 基于 Directual 构建的应用程序可以随着需求的变化轻松扩展，以适应不断增长的用户群和不断增加的数据负载。

基于 构建的应用程序可以随着需求的变化轻松扩展，以适应不断增长的用户群和不断增加的数据负载。 部署和托管： 用户可以使用托管选项和自定义域映射将其应用程序部署到各种平台，包括 Web 浏览器和移动设备。

用户可以使用托管选项和自定义域映射将其应用程序部署到各种平台，包括 Web 浏览器和移动设备。 实时更新： Directual 支持实时更新，使应用程序能够即时反映变化，为用户提供动态和最新的体验。

支持实时更新，使应用程序能够即时反映变化，为用户提供动态和最新的体验。 广泛的文档和支持：该平台提供全面的文档、教程和响应迅速的支持团队，可以在用户应用程序开发过程的每个阶段为用户提供帮助。

谁可以使用Directual ？

Directual旨在满足不同受众的需求，从非技术人员到经验丰富的开发人员和各种规模的组织。以下是哪些人可以从使用Directual中受益：

公民开发人员： 编码经验有限或没有编程背景的个人可以利用 Directual 的可视化界面来创建功能强大的应用程序。

编码经验有限或没有编程背景的个人可以利用 的可视化界面来创建功能强大的应用程序。 初创企业和小型企业： Directual 允许初创企业和小型企业构建定制软件解决方案，而无需在开发团队或编码专业知识上投入大量资源。

允许初创企业和小型企业构建定制软件解决方案，而无需在开发团队或编码专业知识上投入大量资源。 企业家： 拥有创新想法的企业家可以利用 Directual 的 no-code 功能快速将他们的概念变为现实，从而使他们能够更快地在市场上测试他们的概念。

拥有创新想法的企业家可以利用 的 功能快速将他们的概念变为现实，从而使他们能够更快地在市场上测试他们的概念。 中小企业： 中小型企业可以通过为各种业务流程（从库存管理到客户关系管理）创建定制应用程序来简化运营。

中小型企业可以通过为各种业务流程（从库存管理到客户关系管理）创建定制应用程序来简化运营。 企业： 大型组织可以利用 Directual 快速原型化并部署内部工作流程、面向客户的界面和数据管理的应用程序。

大型组织可以利用 快速原型化并部署内部工作流程、面向客户的界面和数据管理的应用程序。 自由职业者和代理机构： 自由职业者和代理机构可以使用 Directual 为客户提供全面的服务，而无需大量的开发资源。

自由职业者和代理机构可以使用 为客户提供全面的服务，而无需大量的开发资源。 教育工作者： 教育工作者和学生可以使用 Directual 作为学习工具来了解应用程序开发概念、工作流程和最佳实践。

教育工作者和学生可以使用 作为学习工具来了解应用程序开发概念、工作流程和最佳实践。 创新者和问题解决者：具有独特想法和需要解决的特定挑战的个人可以使用 Directual 创建量身定制的解决方案，而无需依赖传统的编码方法。

Directual与AppMaster

Directual和AppMaster是no-code平台行业的强大参与者，提供独特的应用程序开发方法，满足不同的用户需求和偏好。

AppMaster是由AppMaster.io 开发的一款功能强大的no-code工具，旨在创建广泛的应用程序，涵盖后端、Web 界面和移动应用程序。与其他no-code工具不同， AppMaster为用户提供了使用其可视化BP Designer可视化创建数据模型（数据库模式）和业务逻辑的独特能力。该工具使用户能够通过drag-and-drop界面定义复杂的流程，创建响应式和交互式的 Web 和移动应用程序。

AppMaster之所以脱颖而出，是因为它可以生成源代码、编译应用程序并跨平台部署它们。该平台在后端应用程序中使用 Go (Golang)，在 Web 应用程序中使用带有 JS/TS 的Vue3框架，在移动应用程序中使用基于Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架。这种方法可确保AppMaster生成的应用程序具有高性能、可扩展性，并且适合企业和高负载用例。

此外， AppMaster优先考虑生成真实的应用程序，而不仅仅是原型。通过订阅层提供可执行的二进制文件甚至用于本地托管应用程序的源代码， AppMaster证明了其向用户提供有形和功能性产品的承诺。该平台的自动 swagger（开放 API）文档生成、数据库模式迁移脚本和快速应用程序重新生成功能强调了其致力于减少技术债务和支持敏捷开发流程的努力。

总之， Directual和AppMaster在no-code环境中提供了独特的价值主张。 Directual专注于可视化工作流程和数据关系，使其适合自动化流程。与此同时， AppMaster强调真正的应用程序生成、可扩展性和全面的工具集，可以满足那些寻求在没有丰富的编码专业知识的情况下创建复杂应用程序的人的需求。