Directual è una potente piattaforma senza codice che consente a individui e organizzazioni di creare applicazioni complesse senza la necessità di competenze approfondite di codifica. Fondata nel 2014 da Pavel Ershov e Nikita Navalikhin, Directual mira a colmare il divario tra utenti tecnici e non tecnici, consentendo loro di creare applicazioni sofisticate senza sforzo.

Come funziona Directual?

Directual fornisce un'interfaccia visiva che consente agli utenti di progettare e configurare vari aspetti delle loro applicazioni. La piattaforma segue un approccio modulare, in cui gli utenti possono creare strutture dati, definire la logica aziendale e progettare interfacce utente tramite un'interfaccia drag-and-drop . Ecco come funziona Directual:

Modellazione dei dati: gli utenti iniziano creando modelli di dati, specificando la struttura del database della loro applicazione. Ciò comporta la definizione di entità, campi e relazioni tra loro.

gli utenti iniziano creando modelli di dati, specificando la struttura del database della loro applicazione. Ciò comporta la definizione di entità, campi e relazioni tra loro. Logica aziendale: Directual offre un modo visivo per definire processi aziendali e flussi di lavoro complessi. Gli utenti possono creare regole, convalide, trigger e automatizzare azioni in base a eventi o condizioni specifici.

offre un modo visivo per definire processi aziendali e flussi di lavoro complessi. Gli utenti possono creare regole, convalide, trigger e automatizzare azioni in base a eventi o condizioni specifici. Progettazione dell'interfaccia utente: con l'aiuto del costruttore dell'interfaccia utente di Directual , gli utenti possono progettare interfacce utente interattive per le loro applicazioni web e mobili. La piattaforma supporta vari componenti dell'interfaccia utente, consentendo agli utenti di creare un'esperienza utente fluida.

con l'aiuto del costruttore dell'interfaccia utente di , gli utenti possono progettare interfacce utente interattive per le loro applicazioni web e mobili. La piattaforma supporta vari componenti dell'interfaccia utente, consentendo agli utenti di creare un'esperienza utente fluida. Integrazione: Directual consente l'integrazione con servizi e API esterni, consentendo alle applicazioni di interagire con strumenti e origini dati di terze parti.

consente l'integrazione con servizi e API esterni, consentendo alle applicazioni di interagire con strumenti e origini dati di terze parti. Distribuzione: una volta che l'applicazione è pronta, gli utenti possono distribuirla su varie piattaforme come browser Web e dispositivi mobili. Directual fornisce opzioni di hosting e supporta la mappatura dei domini per il branding personalizzato.

La caratteristica unica di Directual è la sua adattabilità a diversi tipi di applicazioni, che vanno da semplici strumenti interni a sofisticate applicazioni rivolte al cliente. L'approccio modulare della piattaforma garantisce che sia gli utenti tecnici che quelli non tecnici possano collaborare in modo efficace, portando a cicli di sviluppo più rapidi e soluzioni innovative.

Caratteristiche principali

Alcune delle funzionalità principali di Directual includono:

Collaborazione: la piattaforma promuove la collaborazione tra membri del team tecnici e non tecnici, favorendo un lavoro di squadra efficiente e uno sviluppo più rapido delle applicazioni.

la piattaforma promuove la collaborazione tra membri del team tecnici e non tecnici, favorendo un lavoro di squadra efficiente e uno sviluppo più rapido delle applicazioni. Sicurezza dei dati: Directual offre crittografia dei dati e controlli di accesso per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili.

offre crittografia dei dati e controlli di accesso per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili. Scalabilità: le applicazioni basate su Directual possono essere facilmente scalate man mano che i requisiti evolvono, adattandosi a basi di utenti in crescita e aumentando i carichi di dati.

le applicazioni basate su possono essere facilmente scalate man mano che i requisiti evolvono, adattandosi a basi di utenti in crescita e aumentando i carichi di dati. Distribuzione e hosting: gli utenti possono distribuire le proprie applicazioni su varie piattaforme, inclusi browser Web e dispositivi mobili, con opzioni di hosting e mappatura del dominio personalizzata.

gli utenti possono distribuire le proprie applicazioni su varie piattaforme, inclusi browser Web e dispositivi mobili, con opzioni di hosting e mappatura del dominio personalizzata. Aggiornamenti in tempo reale: Directual supporta gli aggiornamenti in tempo reale, consentendo alle applicazioni di riflettere istantaneamente le modifiche e fornendo agli utenti esperienze dinamiche e aggiornate.

supporta gli aggiornamenti in tempo reale, consentendo alle applicazioni di riflettere istantaneamente le modifiche e fornendo agli utenti esperienze dinamiche e aggiornate. Ampia documentazione e supporto: la piattaforma offre documentazione approfondita, tutorial e un team di supporto reattivo per assistere gli utenti in ogni fase del loro percorso di sviluppo dell'applicazione.

Chi può utilizzare Directual?

Directual è progettato per soddisfare un pubblico diversificato, che spazia da individui non tecnici a sviluppatori esperti e organizzazioni di tutte le dimensioni. Ecco chi può trarre vantaggio dall'utilizzo Directual:

Sviluppatori cittadini: gli individui con esperienza di codifica limitata o senza esperienza di programmazione possono sfruttare l'interfaccia visiva di Directual per creare potenti applicazioni.

gli individui con esperienza di codifica limitata o senza esperienza di programmazione possono sfruttare l'interfaccia visiva di per creare potenti applicazioni. Startup e piccole imprese: Directual consente alle startup e alle piccole imprese di creare soluzioni software personalizzate senza investire risorse significative in team di sviluppo o competenze di codifica.

consente alle startup e alle piccole imprese di creare soluzioni software personalizzate senza investire risorse significative in team di sviluppo o competenze di codifica. Imprenditori: gli imprenditori con idee innovative possono dare vita rapidamente ai loro concetti utilizzando le funzionalità no-code di Directual , consentendo loro di testare i loro concetti sul mercato più rapidamente.

gli imprenditori con idee innovative possono dare vita rapidamente ai loro concetti utilizzando le funzionalità di , consentendo loro di testare i loro concetti sul mercato più rapidamente. PMI: le piccole e medie imprese possono semplificare le proprie operazioni creando applicazioni su misura per vari processi aziendali, dalla gestione dell'inventario alla gestione delle relazioni con i clienti.

le piccole e medie imprese possono semplificare le proprie operazioni creando applicazioni su misura per vari processi aziendali, dalla gestione dell'inventario alla gestione delle relazioni con i clienti. Aziende: le grandi organizzazioni possono utilizzare Directual per prototipare e distribuire rapidamente applicazioni per flussi di lavoro interni, interfacce rivolte ai clienti e gestione dei dati.

le grandi organizzazioni possono utilizzare per prototipare e distribuire rapidamente applicazioni per flussi di lavoro interni, interfacce rivolte ai clienti e gestione dei dati. Liberi professionisti e agenzie: liberi professionisti e agenzie possono utilizzare Directual per offrire servizi completi ai clienti senza bisogno di ampie risorse di sviluppo.

liberi professionisti e agenzie possono utilizzare per offrire servizi completi ai clienti senza bisogno di ampie risorse di sviluppo. Docenti: docenti e studenti possono utilizzare Directual come strumento di apprendimento per comprendere concetti, flussi di lavoro e best practice per lo sviluppo di app.

docenti e studenti possono utilizzare come strumento di apprendimento per comprendere concetti, flussi di lavoro e best practice per lo sviluppo di app. Innovatori e risolutori di problemi: gli individui con idee uniche e sfide specifiche da affrontare possono utilizzare Directual per creare soluzioni su misura senza fare affidamento sui metodi di codifica tradizionali.

Directual contro AppMaster

Directual e AppMaster sono attori forti nel settore delle piattaforme no-code e offrono approcci distinti allo sviluppo di applicazioni, soddisfacendo le diverse esigenze e preferenze degli utenti.

AppMaster, un potente strumento no-code sviluppato da AppMaster.io, è progettato per creare un ampio spettro di applicazioni, che spaziano dal backend, alle interfacce web e alle app mobili. A differenza di altri strumenti no-code, AppMaster offre agli utenti la capacità unica di creare visivamente modelli di dati (schema di database) e logica di business utilizzando il suo visual BP Designer . Questo strumento consente agli utenti di definire processi complessi attraverso un'interfaccia drag-and-drop, creando applicazioni web e mobili reattive e interattive.

AppMaster si distingue perché può generare codice sorgente, compilare applicazioni e distribuirle su piattaforme. La piattaforma sfrutta tecnologie come Go (Golang) per le applicazioni backend, framework Vue3 con JS/TS per applicazioni web e un framework basato su server basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nelle app mobili. Questo approccio garantisce che le applicazioni generate da AppMaster siano performanti, scalabili e adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Inoltre, AppMaster dà priorità alla generazione di applicazioni reali piuttosto che a semplici prototipi. Con livelli di abbonamento che offrono file binari eseguibili o persino codice sorgente per ospitare applicazioni in locale, AppMaster dimostra il proprio impegno nel fornire prodotti tangibili e funzionali ai propri utenti. La generazione automatica di documentazione spavalda (API aperta) della piattaforma, gli script di migrazione dello schema del database e le capacità di rigenerazione rapida delle applicazioni sottolineano la sua dedizione alla riduzione del debito tecnico e al supporto di processi di sviluppo agili.

In sintesi, Directual e AppMaster forniscono proposte di valore uniche nell'ambiente no-code. L'attenzione di Directual ai flussi di lavoro visivi e alle relazioni tra i dati lo rende adatto all'automazione dei processi. Allo stesso tempo, l'enfasi di AppMaster sulla generazione di applicazioni reali, sulla scalabilità e su set di strumenti completi si rivolge a coloro che cercano di creare applicazioni sofisticate senza una vasta esperienza di codifica.