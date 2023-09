Directual est une puissante plateforme sans code qui permet aux individus et aux organisations de créer des applications complexes sans avoir besoin de compétences approfondies en codage. Fondée en 2014 par Pavel Ershov et Nikita Navalikhin, Directual vise à combler le fossé entre les utilisateurs techniques et non techniques, leur permettant de créer des applications sophistiquées sans effort.

Directual fournit une interface visuelle qui permet aux utilisateurs de concevoir et de configurer divers aspects de leurs applications. La plate-forme suit une approche modulaire, dans laquelle les utilisateurs peuvent créer des structures de données, définir une logique métier et concevoir des interfaces utilisateur via une interface glisser-déposer . Voici comment fonctionne Directual :

Modélisation des données : les utilisateurs commencent par créer des modèles de données, en spécifiant la structure de la base de données de leur application. Cela implique de définir des entités, des champs et des relations entre eux.

Logique métier : Directual offre un moyen visuel de définir des processus métier et des flux de travail complexes. Les utilisateurs peuvent créer des règles, des validations, des déclencheurs et automatiser des actions en fonction d'événements ou de conditions spécifiques.

Conception de l'interface utilisateur : avec l'aide du générateur d'interface utilisateur de Directual , les utilisateurs peuvent concevoir des interfaces utilisateur interactives pour leurs applications Web et mobiles. La plate-forme prend en charge divers composants d'interface utilisateur, permettant aux utilisateurs de créer une expérience utilisateur transparente.

Intégration : Directual permet l'intégration avec des services et des API externes, permettant aux applications d'interagir avec des outils et des sources de données tiers.

Déploiement : une fois l'application prête, les utilisateurs peuvent la déployer sur diverses plates-formes telles que les navigateurs Web et les appareils mobiles. Directual fournit des options d'hébergement et prend en charge le mappage de domaine pour une personnalisation de la marque.

La caractéristique unique de Directual est son adaptabilité à différents types d'applications, allant des simples outils internes aux applications client sophistiquées. L'approche modulaire de la plateforme garantit que les utilisateurs techniques et non techniques peuvent collaborer efficacement, conduisant à des cycles de développement plus rapides et à des solutions innovantes.

Principales caractéristiques

Certaines des fonctionnalités clés de Directual incluent :

Collaboration : la plateforme favorise la collaboration entre les membres techniques et non techniques de l'équipe, favorisant un travail d'équipe efficace et un développement d'applications plus rapide.

la plateforme favorise la collaboration entre les membres techniques et non techniques de l'équipe, favorisant un travail d'équipe efficace et un développement d'applications plus rapide. Sécurité des données : Directual propose un cryptage des données et des contrôles d'accès pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles.

propose un cryptage des données et des contrôles d'accès pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles. Évolutivité : les applications construites sur Directual peuvent facilement évoluer à mesure que les exigences évoluent, s'adaptant ainsi à des bases d'utilisateurs croissantes et à des charges de données croissantes.

les applications construites sur peuvent facilement évoluer à mesure que les exigences évoluent, s'adaptant ainsi à des bases d'utilisateurs croissantes et à des charges de données croissantes. Déploiement et hébergement : les utilisateurs peuvent déployer leurs applications sur diverses plates-formes, notamment des navigateurs Web et des appareils mobiles, avec des options d'hébergement et un mappage de domaine personnalisé.

les utilisateurs peuvent déployer leurs applications sur diverses plates-formes, notamment des navigateurs Web et des appareils mobiles, avec des options d'hébergement et un mappage de domaine personnalisé. Mises à jour en temps réel : Directual prend en charge les mises à jour en temps réel, permettant aux applications de refléter instantanément les modifications et offrant aux utilisateurs des expériences dynamiques et actualisées.

prend en charge les mises à jour en temps réel, permettant aux applications de refléter instantanément les modifications et offrant aux utilisateurs des expériences dynamiques et actualisées. Documentation et support complets : la plate-forme propose une documentation complète, des didacticiels et une équipe d'assistance réactive pour aider les utilisateurs à chaque étape de leur parcours de développement d'applications.

Qui peut utiliser Directual?

Directual est conçu pour s'adresser à un public diversifié, allant des individus non techniques aux développeurs chevronnés et aux organisations de toutes tailles. Voici qui peut bénéficier de l’utilisation Directual :

Développeurs citoyens : les personnes ayant une expérience limitée en codage ou n'ayant aucune expérience en programmation peuvent tirer parti de l'interface visuelle de Directual pour créer des applications puissantes.

les personnes ayant une expérience limitée en codage ou n'ayant aucune expérience en programmation peuvent tirer parti de l'interface visuelle de pour créer des applications puissantes. Startups et petites entreprises : Directual permet aux startups et aux petites entreprises de créer des solutions logicielles personnalisées sans investir de ressources importantes dans les équipes de développement ou l'expertise en codage.

permet aux startups et aux petites entreprises de créer des solutions logicielles personnalisées sans investir de ressources importantes dans les équipes de développement ou l'expertise en codage. Entrepreneurs : les entrepreneurs ayant des idées innovantes peuvent rapidement donner vie à leurs concepts en utilisant les capacités no-code de Directual , leur permettant de tester plus rapidement leurs concepts sur le marché.

les entrepreneurs ayant des idées innovantes peuvent rapidement donner vie à leurs concepts en utilisant les capacités de , leur permettant de tester plus rapidement leurs concepts sur le marché. PME : les petites et moyennes entreprises peuvent rationaliser leurs opérations en créant des applications sur mesure pour divers processus commerciaux, de la gestion des stocks à la gestion de la relation client.

les petites et moyennes entreprises peuvent rationaliser leurs opérations en créant des applications sur mesure pour divers processus commerciaux, de la gestion des stocks à la gestion de la relation client. Entreprises : les grandes organisations peuvent utiliser Directual pour prototyper et déployer rapidement des applications pour les flux de travail internes, les interfaces orientées client et la gestion des données.

les grandes organisations peuvent utiliser pour prototyper et déployer rapidement des applications pour les flux de travail internes, les interfaces orientées client et la gestion des données. Indépendants et agences : les indépendants et les agences peuvent utiliser Directual pour offrir des services complets aux clients sans avoir besoin de ressources de développement étendues.

les indépendants et les agences peuvent utiliser pour offrir des services complets aux clients sans avoir besoin de ressources de développement étendues. Enseignants : les enseignants et les étudiants peuvent utiliser Directual comme outil d'apprentissage pour comprendre les concepts, les flux de travail et les meilleures pratiques de développement d'applications.

les enseignants et les étudiants peuvent utiliser comme outil d'apprentissage pour comprendre les concepts, les flux de travail et les meilleures pratiques de développement d'applications. Innovateurs et résolveurs de problèmes : les personnes ayant des idées uniques et des défis spécifiques à relever peuvent utiliser Directual pour créer des solutions sur mesure sans recourir aux méthodes de codage traditionnelles.

Directual vs AppMaster

Directual et AppMaster sont des acteurs majeurs dans le secteur des plateformes no-code, proposant des approches distinctes du développement d'applications, répondant aux différents besoins et préférences des utilisateurs.

AppMaster, un puissant outil no-code développé par AppMaster.io, est conçu pour créer un large éventail d'applications, couvrant le backend, les interfaces Web et les applications mobiles. Contrairement à d'autres outils no-code, AppMaster offre aux utilisateurs la possibilité unique de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier à l'aide de son BP Designer visuel. Cet outil permet aux utilisateurs de définir des processus complexes via une interface drag-and-drop, créant ainsi des applications Web et mobiles réactives et interactives.

AppMaster se distingue car il peut générer du code source, compiler des applications et les déployer sur plusieurs plates-formes. La plate-forme exploite des technologies telles que Go (Golang) pour les applications backend, le framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web et un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS dans les applications mobiles. Cette approche garantit que les applications générées par AppMaster sont performantes, évolutives et adaptées aux cas d'utilisation en entreprise et à charge élevée.

De plus, AppMaster donne la priorité à la génération d'applications réelles plutôt que de simples prototypes. Avec des niveaux d'abonnement proposant des fichiers binaires exécutables ou même du code source pour l'hébergement d'applications sur site, AppMaster prouve son engagement à fournir des produits tangibles et fonctionnels à ses utilisateurs. La génération automatique de documentation swagger (API ouverte), les scripts de migration de schéma de base de données et les capacités de régénération rapide des applications de la plateforme soulignent son engagement à réduire la dette technique et à soutenir les processus de développement agiles.

En résumé, Directual et AppMaster proposent des propositions de valeur uniques dans l'environnement no-code. L'accent mis par Directual sur les flux de travail visuels et les relations entre les données le rend adapté à l'automatisation des processus. Dans le même temps, l'accent mis par AppMaster sur la génération d'applications réelles, l'évolutivité et des ensembles d'outils complets s'adresse à ceux qui cherchent à créer des applications sophistiquées sans expertise approfondie en codage.