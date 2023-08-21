Yazılım Mimarisi Tasarım Evrimi

Yazılım Mimarisinin Tarihsel Gelişimi

Yazılım mühendisliği alanı, yeni sorunlara ve gereksinimlere yanıt olarak sürekli evrimle şekillenmiştir. Bu ilerleme, zaman içinde farklı sistem özelliklerinin ve zorlukların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yazılım mimarisi tasarımlarının geliştirilmesine yol açmıştır.

Yazılım mimarisi tasarımının geçmişi, yazılım sistemlerinin nispeten basit olduğu ve çok özel görevler için yaratıldığı programlamanın ilk günlerine kadar uzanır. Zamanla, karmaşıklığın artması ve ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve esnek sistemlere duyulan ihtiyaç, çok sayıda yazılım mimarisi stilinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu makale, yekpare, hizmet odaklı (SOA), mikro hizmetler ve sunucusuz yaklaşımlar dahil olmak üzere farklı yazılım mimarisi tasarımlarının tarihsel gelişimini ve ana avantajlarını ve dezavantajlarını keşfedecektir. Bu tasarımların nasıl geliştiğini anlamak, geliştiricilerin ve mimarların uygulamaları için uygun mimariyi seçerken daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Monolitik Yazılım Mimarisi

Yazılım geliştirmenin ilk aşamalarında, yekpare bir mimari en yaygın yaklaşımdı. Yekpare mimariler, kullanıcı arabirimi, iş mantığı ve veri erişimi gibi tüm bileşenlerin tek bir işlem içinde yürütüldüğü, tek katmanlı, sıkı bir şekilde bağlı ve bağımsız bir yazılım sistemini temsil eder. Bu tasarım stili basitlik ile karakterize edilir ve verimli kod yürütmeye izin verir. Bununla birlikte, yazılım sistemlerinin karmaşıklığı arttıkça, yekpare mimarilerin sınırlamaları belirgin hale geldi. Monolitik mimarileri sürdürmenin, ölçeklendirmenin ve geliştirmenin zor olduğu ortaya çıktı. Yekpare mimarilerle ilgili temel zorluklardan bazıları şunlardır:

Ölçeklenebilirlik: Yekpare bir mimaride, uygulamanın ölçeklendirilmesi tüm sistemin çoğaltılmasını içerir. Bu süreç kaynak yoğun, pahalı ve esnek olmayabilir.

Yekpare bir mimaride, uygulamanın ölçeklendirilmesi tüm sistemin çoğaltılmasını içerir. Bu süreç kaynak yoğun, pahalı ve esnek olmayabilir. Sürdürülebilirlik: Kod tabanının boyutu arttıkça, sistemi etkin bir şekilde sürdürmek daha zor hale gelir. Bu sorun, birden fazla geliştirici aynı kod tabanında çalıştığında daha da kötüleşerek hata ve çakışma olasılığını artırır.

Kod tabanının boyutu arttıkça, sistemi etkin bir şekilde sürdürmek daha zor hale gelir. Bu sorun, birden fazla geliştirici aynı kod tabanında çalıştığında daha da kötüleşerek hata ve çakışma olasılığını artırır. Dağıtım: Bu mimaride, küçük kod değişiklikleri bile tüm sistemin yeniden dağıtılmasını gerektirerek, daha fazla kapalı kalma süresine ve hata riskine yol açar.

Bu mimaride, küçük kod değişiklikleri bile tüm sistemin yeniden dağıtılmasını gerektirerek, daha fazla kapalı kalma süresine ve hata riskine yol açar. Teknolojik kilitlenme: Yekpare mimariler genellikle büyük ölçüde tek bir teknoloji yığınına dayanır, bu da sistemin tamamen yeniden yazılması olmadan yeni teknolojilere veya yaklaşımlara geçişi zorlaştırır.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için Servis Odaklı Mimari (SOA) adı verilen yeni bir mimari tarz bir çözüm olarak ortaya çıktı.

Hizmet Odaklı Mimari (SOA)

Hizmet Odaklı Mimari (SOA), yekpare mimarilerin sınırlamalarına yanıt olarak gelişen bir mimari tasarım konseptidir. Bu yaklaşımda, bir yazılım sisteminin işlevselliği, birbiriyle iyi tanımlanmış arayüzler aracılığıyla iletişim kuran, bağımsız olarak konuşlandırılabilen bir dizi hizmet halinde düzenlenir. Bu tasarım stili, uygulamaların çeşitli şekillerde yeniden kullanılabilen ve birleştirilebilen gevşek bağlı, modüler bileşenler olarak oluşturulmasını sağlar. Servis Odaklı Mimarinin başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

Ölçeklenebilirlik: Bireysel hizmetler talebi karşılamak için bağımsız olarak ölçeklendirilebildiğinden, SOA daha fazla yatay ölçeklenebilirlik sağlar.

Bireysel hizmetler talebi karşılamak için bağımsız olarak ölçeklendirilebildiğinden, SOA daha fazla yatay ölçeklenebilirlik sağlar. Bakım: Hizmetlerin modüler yapısı, tüm sistemi etkilemeden sorunları ayırmayı ve düzeltmeyi ve tek tek bileşenleri güncellemeyi kolaylaştırır.

Hizmetlerin modüler yapısı, tüm sistemi etkilemeden sorunları ayırmayı ve düzeltmeyi ve tek tek bileşenleri güncellemeyi kolaylaştırır. Yeniden Kullanılabilirlik: SOA, birden çok uygulamada yararlanılabilen yeniden kullanılabilir hizmetlerin oluşturulmasını teşvik ederek, tekrarlanan çabaları azaltır ve tutarlılığı destekler.

SOA, birden çok uygulamada yararlanılabilen yeniden kullanılabilir hizmetlerin oluşturulmasını teşvik ederek, tekrarlanan çabaları azaltır ve tutarlılığı destekler. Esneklik: Standartlaştırılmış arayüzlere dayalı olan SOA, temel teknolojileri değiştirmeyi, yeni işlevler eklemeyi veya mevcut hizmetleri değiştirmeyi kolaylaştırır.

SOA'nın faydalarına rağmen, bu mimari stili uygulamak aynı zamanda kendi zorluklarını da beraberinde getirir:

Artan karmaşıklık: SOA'nın dağıtılmış doğası, hizmet keşfi, koordinasyon ve iletişim açısından karmaşıklığa neden olabilir.

SOA'nın dağıtılmış doğası, hizmet keşfi, koordinasyon ve iletişim açısından karmaşıklığa neden olabilir. Performans ek yükü: Hizmetler arasındaki mesajlaşma ve veri serileştirme, geleneksel monolitik mimarilere kıyasla artan gecikme süresine ve performans ek yüküne yol açabilir.

Hizmetler arasındaki mesajlaşma ve veri serileştirme, geleneksel monolitik mimarilere kıyasla artan gecikme süresine ve performans ek yüküne yol açabilir. Güvenlik: .SOA'lar daha geniş bir saldırı yüzeyi sergiler; her hizmet potansiyel tehditlere karşı güvence altına alınmalıdır.





Görüntü kaynağı: Wikipedia

SOA'nın karşılaştığı bazı zorluklara yanıt olarak, geliştiriciler ve mimarlar bu sorunları ele almak için başka bir mimari stiline yöneldiler: mikro hizmetler.

Mikro Hizmet Mimarisi

Mikro hizmetler mimarisi, yekpare ve hizmet odaklı mimarilerin sınırlamalarını ele almayı amaçlayan gelişmiş bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Mikro hizmet mimarisinde bir uygulama, gevşek bir şekilde birleştirilmiş ve birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilen, devreye alınabilen ve ölçeklenebilen küçük, bağımsız hizmetlerin bir koleksiyonu olarak yapılandırılır. Her hizmetin tipik olarak, geliştirme sürecinde yüksek derecede esneklik ve özerklik sağlayan kendi kod tabanı, depolama ve dağıtım boru hattı vardır.

Mikro hizmet mimarisinin ana faydalarından biri, geliştirilmiş ölçeklenebilirliktir. Her hizmet bağımsız olarak ölçeklendirilebildiğinden, ekipler yalnızca ek kapasite gerektiren hizmetleri ölçeklendirerek kaynakları ve maliyetleri daha iyi yönetebilir. Yeterince kullanılmayan hizmetler talep edilmediğinde küçültülebildiğinden, bu aynı zamanda donanım ve bulut kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanır.

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Mikro hizmetleri kullanmanın bir başka avantajı da hata toleranslarıdır. Tek bir hizmet başarısız olduğunda, diğer hizmetler bağımsız olarak çalışmaya devam edebileceğinden, tüm uygulamanın çökmesi gerekmez. Bu dayanıklılık, mikro hizmet tabanlı uygulamaları daha güvenilir ve arıza süresine daha az eğilimli hale getirir.

Mikro hizmetler mimarisi , geliştirme ekiplerinin daha iyi organizasyonunu ve yönetimini de destekler. Endişelerin ve sorumlulukların ayrılması nedeniyle ekipler, sürdürdükleri hizmetlere göre bölünerek özerk bir şekilde çalışmalarına ve belirli uygulama alanlarına odaklanmalarına olanak tanır. Bu, birden çok ekip karşılıklı bağımlılık nedeniyle darboğazlara neden olmadan paralel çalışabildiğinden, daha hızlı geliştirme döngüleri sağlar.

Mikro hizmet mimarisinin esnekliği, teknoloji çeşitliliğini de gündeme getiriyor. Her hizmet farklı teknolojiler kullanabildiğinden, ekipler ellerindeki göreve en uygun araçları ve çerçeveleri seçebilir. Bu, genel olarak daha verimli ve performanslı bir yazılım çözümü ile sonuçlanabilir.

Bununla birlikte, mikro hizmet mimarisinin kendine özgü zorlukları vardır. Dağıtılmış sistemlerin artan karmaşıklığının yönetimi, özellikle izleme, günlük kaydı ve güvenlik açısından zor olabilir. Ek olarak, hizmetlerin sayısı arttıkça, aralarındaki tutarlılığı ve birlikte çalışabilirliği korumak zorlaşabilir, bu da teknik borca ​​ve genel sistemin sürdürülmesinde zorluklara yol açabilir.

Sunucusuz Mimari

Sunucusuz mimari, geliştiricilerin temeldeki sunucuları yönetmeden uygulamalar oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıyan, yazılım geliştirmede nispeten yeni bir paradigmadır. Sunucusuz bir mimaride geliştiriciler, bilgi işlem kaynaklarını gerektiği gibi otomatik olarak tahsis etmek ve yönetmek için bulut hizmeti sağlayıcılarına güvenir. Sunucular hala sürece dahil olduğundan, "sunucusuz" terimi biraz yanıltıcı olabilir; ancak, sunucu kaynaklarını yönetme sorumluluğu geliştiricilerden bulut sağlayıcılara kaydırılır.

Sunucusuz mimarinin temel faydaları, maliyet verimliliği ve kolay ölçeklenebilirliğidir. Sunucusuz platformlarda oluşturulan uygulamalar genellikle kullandıkça öde fiyatlandırma modeline sahiptir, bu da kullanıcıların yalnızca tükettikleri bilgi işlem kaynakları için ödeme yaptıkları anlamına gelir. Bu, özellikle değişken iş yüklerine veya öngörülemeyen talebe sahip uygulamalar için önemli maliyet tasarruflarına yol açabilir.

Bulut sağlayıcıları artan talebe yanıt olarak ek kaynaklar tahsis edebildiğinden sunucusuz mimari, uygulamaların otomatik ve zahmetsizce ölçeklenmesine olanak tanır. Bu seviyedeki otomatik ölçeklendirme yeteneklerinin elde edilmesi ve sürdürülmesi, geleneksel sunucu tabanlı mimarilerle daha zordur.

Ek olarak, sunucusuz mimariler, sunucu kaynak yönetimiyle ilişkili karmaşıklıkları ve standart kodları gizleyerek geliştirme sürecini kolaylaştırabilir. Bu basitleştirme, geliştiricilerin uygulamalarının temel işlevlerine odaklanmalarını sağlar, bu da daha hızlı geliştirme döngülerine ve daha hızlı pazara sunma süresine yol açabilir.

Sunucusuz mimarinin avantajlarına rağmen dezavantajları da vardır. Yüksek performanslı, düşük gecikmeli uygulamalar, işlev başlatmanın neden olduğu potansiyel ek yük ve geliştiricilerin temel altyapı üzerinde sahip olduğu sınırlı denetim nedeniyle sunucusuz ortamlar için pek uygun olmayabilir. Ek olarak, farklı bir bulut sağlayıcıya veya şirket içi ortamlara geçiş zor veya zaman alıcı olabileceğinden, sunucusuz mimariler uygulamaları satıcı bağlılığına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformların Etkisi

Hızlı uygulama geliştirmeye yönelik talep arttıkça, az kod içeren ve kod içermeyen platformlar, kullanıcıların kapsamlı kodlama uzmanlığı gerektirmeden yazılım çözümleri oluşturmasını sağlayan güçlü araçlar olarak ortaya çıktı. Bu platformlar, mimari karmaşıklıkları soyutlayarak ve uygulama oluşturmak için görsel tasarım arayüzleri sunarak yazılım geliştirme sürecini basitleştirir. low-code ve no-code araçlardan yararlanarak, programcı olmayanlar veya vatandaş geliştiriciler geliştirme sürecine katkıda bulunabilir ve uygulama geliştirmeyi daha geniş bir insan kitlesi için daha erişilebilir ve verimli hale getirebilir.

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Low-code ve no-code platformlar, süreci basitleştirerek ve vatandaş geliştiricileri güçlendirerek yazılım mimarisi tasarımını önemli ölçüde etkiler. Ek olarak, bu platformlar, şirketlerin uygulama geliştirme için gereken zamanı ve kaynakları azaltmasına yardımcı olarak genel süreci daha uygun maliyetli ve verimli hale getirebilir.

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Bununla birlikte, low-code ve no-code platformların, özellikle geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinin sunduğu özelleştirme ve esneklikle ilgili olarak belirli sınırlamaları olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu platformlar üzerine inşa edilen uygulamalar, benzersiz mimari çözümler veya mevcut altyapıyla derin entegrasyon gerektiren yüksek derecede uzmanlaşmış, performans açısından kritik kullanım durumları için uygun olmayabilir.

Bununla birlikte, işletmeler uygulama geliştirmek için daha verimli ve uygun maliyetli yollar aradıkça, low-code ve no-code platformların benimsenmesi neredeyse kesinlikle artacaktır. Otomasyon, yapay zeka ve diğer teknolojilerdeki ilerlemelerle, bu platformların yetenekleri muhtemelen genişlemeye devam edecek ve yazılım mimarisi tasarımında yeni olanaklar açacaktır.

Yazılım Mimarisi Tasarımında Gelecek Yönelimleri

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe ve yeni trendler ortaya çıktıkça, yazılım mimarisi dünyası da gelişmeye devam edecek. Bu bölümde, yapay zeka odaklı yaklaşımlar, güvenliğe odaklanma ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının entegrasyonu ve uç bilgi işlem dahil olmak üzere yazılım mimarisi tasarımında gelecekteki potansiyel yönlerden bazılarını tartışacağız.

Yapay Zeka Destekli Mimariler ve Geliştirme

Yapay zeka (AI), yazılım mimarisi tasarımı ve geliştirmesinde giderek daha önemli hale gelecektir. Performans darboğazlarını veya güvenlik açıklarını belirlemek gibi mimari tasarımın çeşitli yönlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için yapay zekadan yararlanılabilir. Yapay Zeka, geliştiricilerin üst düzey mimari kalıplar tasarlamaya daha fazla odaklanmasına olanak tanıyarak kod oluşturmaya da yardımcı olabilir. Ayrıca, makine öğrenimi algoritmaları ve sinir ağları kullanarak, değişen çevre koşullarına ve kullanıcı gereksinimlerine yanıt olarak bileşenleri ve sistem yapılandırmalarını dinamik olarak ayarlayabilen, kendini uyarlayan yazılım mimarilerinin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Güvenlik ve Gizliliğe Vurgu

Dijital dünya birbiriyle daha bağlantılı hale geldikçe, güvenlik ve mahremiyet endişeleri her zamankinden daha önemli hale geliyor. Geleceğin yazılım mimarileri, verilerin güvenliğini sağlamayı, bileşenler arasında güvenli iletişime izin vermeyi ve kullanıcı bilgilerinin gizliliğini sağlamayı vurgulamalıdır. Bu, yazılım sistemlerinin mimari bileşenleri boyunca gelişmiş şifreleme, kimlik doğrulama ve yetkilendirme yöntemlerinin dahil edilmesine yol açacaktır. Ek olarak, GDPR ve CCPA gibi veri koruma düzenlemelerinin artan farkındalığı ve uygulanmasıyla birlikte yazılım mimarları, kuruluşların bu gerekliliklere uymasını sağlayan sistemler tasarlamalıdır. Bu, veri erişimi kontrol mekanizmalarının, veri saklama politikalarının ve kullanıcı bilgilerinin toplanması, saklanması ve işlenmesinde şeffaflığın uygulanmasını içerecektir.

IoT Entegrasyonu ve Uç Bilişim

Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) yükselişi ve ağın ucunda gerçek zamanlı veri işlemeye yönelik artan talep, yazılım mimarilerinin tasarlanma şeklini etkileyecektir. Dünya çapında bağlanması beklenen milyarlarca IoT cihazıyla, çeşitli cihazlar ve merkezi sistemler arasında kesintisiz iletişim ve entegrasyon sağlamak için yazılım mimarileri için giderek daha önemli hale gelecektir. Veri işlemenin veri kaynağına (örn. IoT cihazları) daha yakın bir yerde gerçekleştirildiği uç bilgi işlem, yazılım mimarilerinin daha ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Sonuç olarak, mimarların farklı konumlardaki verileri yönetebilen ve işleyebilen, IoT cihazları ve bulut platformları arasında verileri verimli bir şekilde aktarabilen ve işlenen verilere dayalı olarak gerçek zamanlı karar vermeye izin veren sistemler tasarlaması gerekecek.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformların Rolü

AppMaster gibi Low-code ve kodsuz platformlar, teknik altyapısı çok az olan veya hiç olmayan kişilerin web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını sağlayarak yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmiştir. Bu platformlar, yazılım mimarisi tasarımının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam edecek. low-code ve no-code platformlar, temel alınan mimarilerin karmaşıklığını soyutlayarak, hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve teknik borcu en aza indirir. Ayrıca BT ekiplerinin üst düzey tasarım kararlarına daha fazla odaklanmasını ve daha fazla iş değeri sunmasını sağlar. Bu platformların giderek daha fazla benimsenmesiyle, yazılım uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için görsel ve etkileşimli araçlar sağlamak üzere daha entegre geliştirme ortamlarının (IDE'ler) olmasını bekleyebiliriz. low-code ve no-code platformlar geliştikçe, yazılım geliştirme sürecini daha da basitleştirerek, daha gelişmiş özellikler ve gelişmekte olan mimari paradigmalar için destek içerecekler.

Yazılım mimarisinin geleceği, teknolojinin sürekli gelişmesiyle beslenen heyecan verici ve dinamik bir alandır. Mimarlar, ortaya çıkan trendlere ayak uydurarak ve bunların yazılım tasarım kalıpları üzerindeki etkilerini anlayarak, gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayan sağlam, güvenli ve ölçeklenebilir sistemler oluşturmak için daha iyi bir konuma sahip olacaklar.