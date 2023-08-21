تطور تصميم معمارية البرمجيات

التطور التاريخي لهندسة البرمجيات

تم تشكيل مجال هندسة البرمجيات من خلال التطور المستمر استجابة للمشاكل والمتطلبات الجديدة. أدى هذا التقدم إلى تطوير تصميمات بنية برمجية مختلفة لتلبية احتياجات خصائص وتحديات النظام المختلفة بمرور الوقت.

يعود تاريخ تصميم هندسة البرمجيات إلى الأيام الأولى للبرمجة ، عندما كانت أنظمة البرمجيات بسيطة نسبيًا وتم إنشاؤها لمهام محددة للغاية. بمرور الوقت ، أدت الزيادة في التعقيد والحاجة إلى أنظمة قابلة للتطوير وقابلة للصيانة ومرنة إلى ظهور العديد من أنماط هندسة البرامج.

ستستكشف هذه المقالة التطور التاريخي والمزايا والعيوب الرئيسية لتصميمات بنية البرامج المختلفة ، بما في ذلك الأساليب المتجانسة والموجهة نحو الخدمة (SOA) والخدمات المصغرة والنهج بدون خادم. يمكن أن يساعد فهم كيفية تطور هذه التصاميم المطورين والمهندسين المعماريين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند اختيار البنية المناسبة لتطبيقهم.

هندسة البرمجيات المتجانسة

في المراحل الأولى من تطوير البرمجيات ، كانت الهندسة المعمارية المتجانسة هي النهج الأكثر شيوعًا. تمثل البنى المتجانسة نظام برمجيات أحادي الطبقة ، ومترابط بإحكام ، ومستقل ذاتيًا ، حيث يتم تنفيذ جميع المكونات ، مثل واجهة المستخدم ، ومنطق العمل ، والوصول إلى البيانات ، في عملية واحدة. يتميز أسلوب التصميم هذا بالبساطة ويسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية بكفاءة. ومع ذلك ، مع نمو أنظمة البرمجيات في التعقيد ، أصبحت قيود البنى المتجانسة واضحة. أثبتت البنى المتجانسة صعوبة الحفاظ عليها وتوسيع نطاقها وتطويرها. تتضمن بعض التحديات الرئيسية المرتبطة بالبنى المتجانسة ما يلي:

قابلية التوسع: في بنية متجانسة ، يتضمن قياس التطبيق تكرار النظام بأكمله. يمكن أن تكون هذه العملية كثيفة الاستخدام للموارد ومكلفة وغير مرنة.

في بنية متجانسة ، يتضمن قياس التطبيق تكرار النظام بأكمله. يمكن أن تكون هذه العملية كثيفة الاستخدام للموارد ومكلفة وغير مرنة. قابلية الصيانة: مع زيادة حجم قاعدة التعليمات البرمجية ، يصبح من الصعب الحفاظ على النظام بشكل فعال. تتفاقم هذه المشكلة عندما يعمل العديد من المطورين على نفس مصدر الشفرة ، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء وتعارضات.

مع زيادة حجم قاعدة التعليمات البرمجية ، يصبح من الصعب الحفاظ على النظام بشكل فعال. تتفاقم هذه المشكلة عندما يعمل العديد من المطورين على نفس مصدر الشفرة ، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء وتعارضات. النشر: في هذه البنية ، تتطلب حتى التغييرات الطفيفة في التعليمات البرمجية إعادة نشر النظام بأكمله ، مما يؤدي إلى زيادة وقت التوقف عن العمل وخطر حدوث أخطاء.

في هذه البنية ، تتطلب حتى التغييرات الطفيفة في التعليمات البرمجية إعادة نشر النظام بأكمله ، مما يؤدي إلى زيادة وقت التوقف عن العمل وخطر حدوث أخطاء. القفل التكنولوجي: غالبًا ما تعتمد البنى المتجانسة بشكل كبير على مجموعة تقنية واحدة ، مما يجعل من الصعب التبديل إلى التقنيات أو الأساليب الجديدة دون إعادة كتابة النظام بالكامل.

للتغلب على هذه التحديات ، ظهر أسلوب معماري جديد يسمى Service-Oriented Architecture (SOA) كحل.

العمارة الخدمية (SOA)

الهندسة المعمارية الموجهة للخدمة (SOA) هي مفهوم تصميم معماري تطور كاستجابة لقيود البنى المتجانسة. في هذا النهج ، يتم تنظيم وظائف نظام البرنامج في مجموعة من الخدمات القابلة للنشر بشكل مستقل والتي تتواصل مع بعضها البعض من خلال واجهات محددة جيدًا. يتيح أسلوب التصميم هذا إنشاء التطبيقات كمكونات معيارية غير مترابطة يمكن إعادة استخدامها ودمجها بطرق مختلفة. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية للهندسة المعمارية الموجهة نحو الخدمة ما يلي:

قابلية التوسع: تسمح بنية SOA بإمكانية توسيع أفقي أكبر ، حيث يمكن توسيع نطاق الخدمات الفردية بشكل مستقل لتلبية الطلب.

تسمح بنية SOA بإمكانية توسيع أفقي أكبر ، حيث يمكن توسيع نطاق الخدمات الفردية بشكل مستقل لتلبية الطلب. قابلية الصيانة: تسهل الطبيعة المعيارية للخدمات عزل المشكلات وإصلاحها وتحديث المكونات الفردية دون التأثير على النظام بأكمله.

تسهل الطبيعة المعيارية للخدمات عزل المشكلات وإصلاحها وتحديث المكونات الفردية دون التأثير على النظام بأكمله. قابلية إعادة الاستخدام: تشجع الخدمية على إنشاء خدمات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن الاستفادة منها عبر تطبيقات متعددة ، مما يقلل من ازدواجية الجهود ويعزز الاتساق.

تشجع الخدمية على إنشاء خدمات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن الاستفادة منها عبر تطبيقات متعددة ، مما يقلل من ازدواجية الجهود ويعزز الاتساق. المرونة: استنادًا إلى واجهات معيارية ، تسهل بنية SOA تبديل التقنيات الأساسية أو دمج وظائف جديدة أو استبدال الخدمات الحالية.

على الرغم من فوائد SOA ، فإن تنفيذ هذا النمط المعماري يأتي أيضًا بمجموعة من التحديات الخاصة به:

زيادة التعقيد: يمكن أن تؤدي الطبيعة الموزعة للخدمة الخدمية إلى تعقيد من حيث اكتشاف الخدمة والتنسيق والاتصال.

يمكن أن تؤدي الطبيعة الموزعة للخدمة الخدمية إلى تعقيد من حيث اكتشاف الخدمة والتنسيق والاتصال. عبء الأداء: يمكن أن تؤدي المراسلة وتسلسل البيانات بين الخدمات إلى زيادة زمن الوصول وأعباء الأداء مقارنة بالبنى التقليدية المتجانسة.

يمكن أن تؤدي المراسلة وتسلسل البيانات بين الخدمات إلى زيادة زمن الوصول وأعباء الأداء مقارنة بالبنى التقليدية المتجانسة. الأمن: .SOAs تظهر سطح هجوم أكبر ؛ يجب تأمين كل خدمة ضد التهديدات المحتملة.





مصدر الصورة: ويكيبيديا

استجابةً لبعض التحديات التي تواجهها بنية SOA ، لجأ المطورون والمهندسون المعماريون إلى أسلوب معماري آخر لمعالجة هذه المشكلات: الخدمات المصغرة.

هندسة الخدمات المصغرة

تعد بنية الخدمات المصغرة نهجًا متقدمًا لتطوير البرامج يسعى إلى معالجة قيود الهياكل المتجانسة والموجهة نحو الخدمة. في بنية الخدمات المصغرة ، يتم هيكلة التطبيق كمجموعة من الخدمات الصغيرة المستقلة التي ترتبط بشكل غير محكم ويمكن تطويرها ونشرها وقياسها بشكل مستقل عن بعضها البعض. تحتوي كل خدمة عادةً على قاعدة بيانات خاصة بها ، وخط أنابيب للتخزين والنشر ، مما يسمح بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية في عملية التطوير .

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبنية الخدمات المصغرة في تحسين قابلية التوسع. نظرًا لأنه يمكن توسيع نطاق كل خدمة بشكل مستقل ، يمكن للفرق إدارة الموارد والتكاليف بشكل أفضل من خلال توسيع نطاق الخدمات التي تتطلب سعة إضافية فقط. يسمح هذا أيضًا باستخدام أكثر كفاءة للأجهزة والموارد السحابية ، حيث يمكن تصغير الخدمات غير المستغلة بشكل كافٍ عندما لا تكون مطلوبة.

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ميزة أخرى لاستخدام الخدمات المصغرة هي تحملها للخطأ. عندما تفشل خدمة فردية ، لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى تعطيل التطبيق بالكامل ، حيث يمكن أن تستمر الخدمات الأخرى في العمل بشكل مستقل. تجعل هذه المرونة التطبيقات القائمة على الخدمات المصغرة أكثر موثوقية وأقل عرضة للتوقف عن العمل.

تدعم بنية الخدمات المصغرة أيضًا التنظيم والإدارة الأفضل لفرق التطوير . نظرًا للفصل بين الاهتمامات والمسؤوليات ، يمكن تقسيم الفرق وفقًا لخطوط الخدمات التي يحتفظون بها ، مما يسمح لهم بالعمل بشكل مستقل والتركيز على مجالات تطبيق محددة. يتيح ذلك دورات تطوير أسرع ، حيث يمكن للفرق المتعددة العمل بالتوازي دون التسبب في اختناقات بسبب الاعتماد المتبادل.

تجلب مرونة بنية الخدمات المصغرة أيضًا التنوع التكنولوجي إلى الطاولة. نظرًا لأن كل خدمة يمكن أن تستخدم تقنيات مختلفة ، يمكن للفرق اختيار أنسب الأدوات والأطر للمهمة المطروحة. يمكن أن يؤدي هذا إلى حل برمجي أكثر كفاءة وأداء بشكل عام.

ومع ذلك ، فإن بنية الخدمات المصغرة لديها مجموعة من التحديات الخاصة بها. قد يكون من الصعب إدارة التعقيد المتزايد للأنظمة الموزعة ، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتسجيل والأمن. بالإضافة إلى ذلك ، مع نمو عدد الخدمات ، قد يصبح من الصعب الحفاظ على الاتساق والتشغيل البيني بينها ، مما قد يؤدي إلى ديون فنية وصعوبات في الحفاظ على النظام ككل.

هندسة معمارية بدون خادم

البنية بدون خادم هي نموذج جديد نسبيًا في تطوير البرامج يسمح للمطورين بإنشاء ونشر التطبيقات دون إدارة الخوادم الأساسية. في بنية بدون خادم ، يعتمد المطورون على موفري الخدمات السحابية لتخصيص موارد الحوسبة وإدارتها تلقائيًا حسب الحاجة. يمكن أن يكون مصطلح "بدون خادم" مضللًا إلى حد ما ، حيث لا تزال الخوادم تشارك في العملية ؛ ومع ذلك ، فإن مسؤولية إدارة موارد الخادم تنتقل من المطورين إلى موفري السحابة.

تكمن الفوائد الرئيسية للبنية بدون خادم في كفاءتها من حيث التكلفة وسهولة التوسع. غالبًا ما تحتوي التطبيقات المبنية على أنظمة أساسية بدون خادم على نموذج تسعير الدفع أولاً بأول ، مما يعني أن المستخدمين يدفعون فقط مقابل موارد الحوسبة التي يستهلكونها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في التكلفة ، خاصة بالنسبة للتطبيقات ذات أعباء العمل المتغيرة أو الطلب غير المتوقع.

تسمح البنية التي لا تحتوي على خادم للتطبيقات بالتوسع تلقائيًا وبدون عناء ، حيث يمكن لمزودي الخدمات السحابية تخصيص موارد إضافية استجابة للطلب المتزايد. يصعب تحقيق هذا المستوى من إمكانات التحجيم التلقائي والحفاظ عليه باستخدام البنى التقليدية المستندة إلى الخادم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للبنى بدون خادم تبسيط عملية التطوير عن طريق إخفاء التعقيدات والتعليمات البرمجية المرتبطة بإدارة موارد الخادم. هذا التبسيط يحرر المطورين للتركيز على الوظائف الأساسية لتطبيقاتهم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت أسرع للتسويق.

على الرغم من مزاياها ، إلا أن البنية التي لا تحتوي على خادم لها عيوب أيضًا. قد لا تكون التطبيقات عالية الأداء وزمن الانتقال مناسبة تمامًا للبيئات التي لا تحتوي على خادم نظرًا للتكاليف الزائدة المحتملة الناتجة عن تهيئة الوظيفة والتحكم المحدود الذي يتمتع به مطورو البرامج على البنية التحتية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تجعل البنى غير الخاضعة للخادم التطبيقات أكثر عرضة لقفل البائع ، حيث قد يكون الترحيل إلى مزود خدمة سحابية مختلف أو إلى بيئات محلية أمرًا صعبًا أو يستغرق وقتًا طويلاً.

تأثير الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي No-Code

مع تزايد الطلب على التطوير السريع للتطبيقات ، ظهرت الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة كأدوات قوية تمكن المستخدمين من إنشاء حلول برمجية دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية تطوير البرامج من خلال تجريد التعقيدات المعمارية وتقديم واجهات التصميم المرئي لإنشاء التطبيقات. من خلال الاستفادة من الأدوات ذات التعليمات low-code no-code ، يمكن لغير المبرمجين أو المطورين المواطنين المساهمة في عملية التطوير ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وكفاءة لمجموعة أكبر من الأشخاص.

تعد AppMaster واحدة من المنصات الرائدة no-code في السوق ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بصريًا وتصميم عمليات الأعمال وتطوير endpoints REST API ، من بين أشياء أخرى.





تؤثر الأنظمة الأساسية Low-code no-code بشكل كبير على تصميم بنية البرامج من خلال تبسيط العملية وتمكين المطورين المواطنين . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد هذه المنصات الشركات في تقليل الوقت والموارد اللازمة لتطوير التطبيقات ، مما يجعل العملية الكلية أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية.

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ومع ذلك ، من المهم إدراك أن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات low-code no-code المشفرة لها قيود معينة ، لا سيما فيما يتعلق بالتخصيص والمرونة التي توفرها طرق تطوير البرامج التقليدية. قد لا تكون التطبيقات المبنية على هذه الأنظمة الأساسية مناسبة لحالات الاستخدام عالية التخصص والأداء الحرج التي تتطلب حلولاً معمارية فريدة أو تكاملاً عميقًا مع البنية التحتية الحالية.

ومع ذلك ، من شبه المؤكد أن اعتماد الأنظمة الأساسية low-code no-code سوف ينمو مع سعي الشركات إلى طرق أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات. مع التقدم في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ، من المرجح أن تستمر قدرات هذه المنصات في التوسع ، مما يفتح إمكانيات جديدة في تصميم هندسة البرمجيات.

الاتجاهات المستقبلية في تصميم هندسة البرمجيات

مع استمرار تطور التكنولوجيا وظهور اتجاهات جديدة ، سيستمر عالم هندسة البرمجيات أيضًا في التطور. في هذا القسم ، سنناقش بعض الاتجاهات المستقبلية المحتملة في تصميم هندسة البرمجيات ، بما في ذلك الأساليب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ، والتركيز على الأمان ، وتكامل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة المتطورة.

البنى والتطوير المدفوع بالذكاء الاصطناعي

سيكون للذكاء الاصطناعي (AI) أهمية متزايدة في تصميم وتطوير هندسة البرمجيات. يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة الجوانب المختلفة للتصميم المعماري ، مثل تحديد الاختناقات في الأداء أو الثغرات الأمنية. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في إنشاء التعليمات البرمجية ، مما يسمح للمطورين بالتركيز أكثر على تصميم أنماط معمارية عالية المستوى. علاوة على ذلك ، من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية ، يمكننا أن نتوقع ظهور بنيات برمجية ذاتية التكيف يمكنها ضبط المكونات وتكوينات النظام ديناميكيًا استجابة للظروف البيئية المتغيرة ومتطلبات المستخدم.

التأكيد على الأمن والخصوصية

نظرًا لأن العالم الرقمي أصبح أكثر ترابطًا ، أصبحت مخاوف الأمان والخصوصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تحتاج معماريات البرامج المستقبلية إلى التأكيد على تأمين البيانات ، والسماح بالاتصال الآمن بين المكونات ، وضمان خصوصية معلومات المستخدمين. سيؤدي ذلك إلى دمج طرق التشفير والمصادقة والترخيص المتقدمة في جميع المكونات المعمارية لأنظمة البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، مع الوعي المتزايد وتطبيق لوائح حماية البيانات مثل القانون العام لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك CCPA ، يجب على مهندسي البرمجيات تصميم أنظمة تمكن المؤسسات من الامتثال لهذه المتطلبات. وسيشمل ذلك تنفيذ آليات التحكم في الوصول إلى البيانات ، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات ، والشفافية في جمع معلومات المستخدم وتخزينها ومعالجتها.

تكامل إنترنت الأشياء وحوسبة الحافة

سيؤثر ظهور إنترنت الأشياء (IoT) والطلب المتزايد على معالجة البيانات في الوقت الفعلي على حافة الشبكة على كيفية تصميم معماريات البرامج. مع توقع توصيل المليارات من أجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم ، ستزداد أهمية هياكل البرامج لتمكين الاتصال والتكامل السلس بين الأجهزة المختلفة والأنظمة المركزية. ستصبح حوسبة الحافة ، حيث تتم معالجة البيانات بالقرب من مصدر البيانات (أي أجهزة إنترنت الأشياء) ، جزءًا لا يتجزأ من هياكل البرامج. نتيجة لذلك ، سيحتاج المهندسون المعماريون إلى تصميم أنظمة يمكنها إدارة البيانات ومعالجتها عبر مواقع متنوعة ، ونقل البيانات بكفاءة بين أجهزة إنترنت الأشياء والأنظمة الأساسية السحابية ، والسماح باتخاذ القرار في الوقت الفعلي بناءً على البيانات المعالجة.

دور الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي No-Code

تتمتع الأنظمة الأساسية Low-code وغير المشفرة ، مثل AppMaster ، بإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال تمكين الأفراد الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. ستستمر هذه المنصات في لعب دور مهم في تشكيل مستقبل تصميم هندسة البرمجيات. من خلال تجريد تعقيد البنى الأساسية ، تسهل المنصات low-code no-code المشفرة التطوير السريع للتطبيقات وتقليل الديون التقنية. كما أنها تمكن فرق تقنية المعلومات من التركيز بشكل أكبر على قرارات التصميم عالية المستوى وتقديم قيمة أكبر للأعمال. مع تزايد اعتماد هذه الأنظمة الأساسية ، يمكننا أن نتوقع المزيد من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) لتوفير أدوات مرئية وتفاعلية لتصميم تطبيقات البرامج وتطويرها ونشرها. مع تطور الأنظمة الأساسية low-code no-code ، فإنها ستدمج ميزات أكثر تقدمًا ودعمًا للنماذج المعمارية الناشئة ، مما يزيد من تبسيط عملية تطوير البرامج.

مستقبل هندسة البرمجيات هو مساحة مثيرة وديناميكية يغذيها التقدم المستمر للتكنولوجيا. من خلال مواكبة الاتجاهات الناشئة وفهم تأثيرها على أنماط تصميم البرامج ، سيكون المهندسون المعماريون في وضع أفضل لإنشاء أنظمة قوية وآمنة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات الأعمال المتطورة.