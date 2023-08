Ewolucja projektowania architektury oprogramowania

Historyczny rozwój architektury oprogramowania

Dziedzina inżynierii oprogramowania została ukształtowana przez ciągłą ewolucję w odpowiedzi na nowe problemy i wymagania. Ten postęp doprowadził do opracowania różnych projektów architektury oprogramowania, aby sprostać potrzebom różnych cech systemu i wyzwaniom w czasie.

Historia projektowania architektury oprogramowania sięga początków programowania, kiedy systemy oprogramowania były stosunkowo proste i tworzone do bardzo konkretnych zadań. Z biegiem czasu wzrost złożoności i zapotrzebowanie na skalowalne, łatwe w utrzymaniu i elastyczne systemy doprowadziły do ​​powstania wielu stylów architektury oprogramowania.

W tym artykule zbadamy historyczny rozwój oraz główne zalety i wady różnych projektów architektury oprogramowania, w tym podejścia monolityczne, zorientowane na usługi (SOA), mikrousługi i bezserwerowe. Zrozumienie ewolucji tych projektów może pomóc programistom i architektom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji przy wyborze odpowiedniej architektury dla ich aplikacji.

Monolityczna architektura oprogramowania

Na wczesnych etapach tworzenia oprogramowania najczęściej stosowano architekturę monolityczną. Architektury monolityczne reprezentują jednopoziomowy, ściśle powiązany i samowystarczalny system oprogramowania, w którym wszystkie komponenty, takie jak interfejs użytkownika, logika biznesowa i dostęp do danych, są wykonywane w ramach jednego procesu. Ten styl projektowania charakteryzuje się prostotą i pozwala na sprawne wykonanie kodu. Jednak wraz ze wzrostem złożoności systemów oprogramowania, ograniczenia architektur monolitycznych stały się oczywiste. Architektury monolityczne okazały się trudne w utrzymaniu, skalowaniu i ewolucji. Niektóre z głównych wyzwań związanych z architekturami monolitycznymi obejmują:

Skalowalność: w architekturze monolitycznej skalowanie aplikacji wiąże się z powielaniem całego systemu. Ten proces może wymagać dużych zasobów, jest kosztowny i nieelastyczny.

Łatwość konserwacji: wraz ze wzrostem rozmiaru bazy kodu skuteczne utrzymanie systemu staje się coraz trudniejsze. Ten problem nasila się, gdy wielu programistów pracuje na tej samej bazie kodu, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i konfliktów.

Wdrożenie: w tej architekturze nawet niewielkie zmiany w kodzie wymagają ponownego wdrożenia całego systemu, co prowadzi do zwiększonego przestoju i ryzyka błędów.

w tej architekturze nawet niewielkie zmiany w kodzie wymagają ponownego wdrożenia całego systemu, co prowadzi do zwiększonego przestoju i ryzyka błędów. Blokada technologiczna: architektury monolityczne często w dużej mierze opierają się na pojedynczym stosie technologii, co utrudnia przejście na nowe technologie lub podejścia bez całkowitego przepisania systemu.

Aby sprostać tym wyzwaniom, jako rozwiązanie pojawił się nowy styl architektoniczny o nazwie Service-Oriented Architecture (SOA).

Architektura zorientowana na usługi (SOA)

Architektura zorientowana na usługi (SOA) to koncepcja projektowania architektonicznego, która ewoluowała w odpowiedzi na ograniczenia architektur monolitycznych. W tym podejściu funkcjonalność systemu oprogramowania jest zorganizowana w zestaw niezależnie wdrażanych usług, które komunikują się ze sobą za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych interfejsów. Ten styl projektowania umożliwia budowanie aplikacji jako luźno powiązanych, modułowych komponentów, które można ponownie wykorzystać i łączyć na różne sposoby. Niektóre z głównych zalet architektury zorientowanej na usługi obejmują:

Skalowalność: SOA pozwala na większą skalowalność poziomą, ponieważ poszczególne usługi mogą być niezależnie skalowane w celu zaspokojenia zapotrzebowania.

Łatwość konserwacji: Modułowy charakter usług ułatwia izolowanie i naprawianie problemów oraz aktualizowanie poszczególnych komponentów bez wpływu na cały system.

Wielokrotne użycie: SOA promuje tworzenie usług wielokrotnego użytku, które można wykorzystać w wielu aplikacjach, zmniejszając powielanie wysiłków i promując spójność.

SOA promuje tworzenie usług wielokrotnego użytku, które można wykorzystać w wielu aplikacjach, zmniejszając powielanie wysiłków i promując spójność. Elastyczność: Opierając się na standardowych interfejsach, SOA ułatwia zmianę podstawowych technologii, włączenie nowych funkcji lub zastąpienie istniejących usług.

Pomimo zalet SOA, wdrożenie tego stylu architektonicznego wiąże się również z własnym zestawem wyzwań:

Zwiększona złożoność: rozproszony charakter SOA może wprowadzać złożoność w zakresie wykrywania usług, koordynacji i komunikacji.

Narzut na wydajność: przesyłanie komunikatów i serializacja danych między usługami może prowadzić do zwiększonego opóźnienia i narzutu na wydajność w porównaniu z tradycyjnymi architekturami monolitycznymi.

przesyłanie komunikatów i serializacja danych między usługami może prowadzić do zwiększonego opóźnienia i narzutu na wydajność w porównaniu z tradycyjnymi architekturami monolitycznymi. Bezpieczeństwo: .SOA mają większą powierzchnię ataku; każda usługa musi być zabezpieczona przed potencjalnymi zagrożeniami.





W odpowiedzi na niektóre wyzwania stojące przed architekturą SOA programiści i architekci zwrócili się w stronę innego stylu architektury, aby rozwiązać te problemy: mikrousługi.

Architektura mikroserwisów

Architektura mikrousług to zaawansowane podejście do tworzenia oprogramowania, które ma na celu rozwiązanie ograniczeń architektur monolitycznych i zorientowanych na usługi. W architekturze mikrousług aplikacja jest zorganizowana jako zbiór małych, niezależnych usług, które są luźno powiązane i mogą być opracowywane, wdrażane i skalowane niezależnie od siebie. Każda usługa ma zazwyczaj własną bazę kodu, pamięć masową i potok wdrażania, co zapewnia wysoki stopień elastyczności i autonomii w procesie programowania .

Jedną z głównych zalet architektury mikrousług jest zwiększona skalowalność. Ponieważ każdą usługę można skalować niezależnie, zespoły mogą lepiej zarządzać zasobami i kosztami, skalując tylko te usługi, które wymagają dodatkowej pojemności. Pozwala to również na bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu i zasobów chmury, ponieważ niedostatecznie wykorzystywane usługi można zmniejszyć, gdy nie są na nie potrzebne.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kolejną zaletą korzystania z mikroserwisów jest ich odporność na awarie. Awaria pojedynczej usługi nie musi oznaczać wyłączenia całej aplikacji, ponieważ inne usługi mogą nadal działać niezależnie. Ta odporność sprawia, że ​​aplikacje oparte na mikrousługach są bardziej niezawodne i mniej podatne na przestoje.

Architektura mikroserwisów wspiera również lepszą organizację i zarządzanie zespołami programistycznymi . Ze względu na oddzielenie trosk i odpowiedzialności, zespoły mogą być podzielone według obsługiwanych przez nie usług, co pozwala im na autonomiczną pracę i skupienie się na określonych obszarach zastosowań. Umożliwia to szybsze cykle programistyczne, ponieważ wiele zespołów może pracować równolegle bez powodowania wąskich gardeł z powodu współzależności.

Elastyczność architektury mikrousług zapewnia również różnorodność technologiczną. Ponieważ każda usługa może korzystać z różnych technologii, zespoły mogą wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia i ramy dla danego zadania. Może to skutkować ogólnie wydajniejszym i wydajniejszym oprogramowaniem.

Jednak architektura mikrousług ma swój własny zestaw wyzwań. Zwiększona złożoność systemów rozproszonych może być trudna do zarządzania, zwłaszcza w zakresie monitorowania, rejestrowania i bezpieczeństwa. Ponadto wraz ze wzrostem liczby usług utrzymanie spójności i interoperacyjności między nimi może stać się wyzwaniem, co może prowadzić do długu technicznego i trudności w utrzymaniu całego systemu.

Architektura bezserwerowa

Architektura bezserwerowa to stosunkowo nowy paradygmat w tworzeniu oprogramowania, który umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji bez zarządzania bazowymi serwerami. W architekturze bezserwerowej programiści polegają na dostawcach usług w chmurze, którzy automatycznie przydzielają zasoby obliczeniowe i zarządzają nimi w razie potrzeby. Termin „bezserwerowy” może być nieco mylący, ponieważ serwery nadal są zaangażowane w ten proces; jednak odpowiedzialność za zarządzanie zasobami serwera została przeniesiona z programistów na dostawców usług w chmurze.

Kluczowe zalety architektury bezserwerowej polegają na jej opłacalności i łatwej skalowalności. Aplikacje zbudowane na platformach bezserwerowych często mają model rozliczeń zgodnie z rzeczywistym użyciem, co oznacza, że ​​użytkownicy płacą tylko za wykorzystane zasoby obliczeniowe. Może to prowadzić do znacznych oszczędności kosztów, szczególnie w przypadku aplikacji o zmiennym obciążeniu lub nieprzewidywalnym zapotrzebowaniu.

Architektura bezserwerowa umożliwia automatyczne i bezproblemowe skalowanie aplikacji, ponieważ dostawcy usług w chmurze mogą przydzielać dodatkowe zasoby w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie. Ten poziom możliwości automatycznego skalowania jest trudniejszy do osiągnięcia i utrzymania w przypadku tradycyjnych architektur opartych na serwerach.

Ponadto architektury bezserwerowe mogą usprawnić proces programowania, ukrywając złożoność i szablonowy kod związany z zarządzaniem zasobami serwera. To uproszczenie pozwala programistom skupić się na podstawowych funkcjach ich aplikacji, co może prowadzić do szybszych cykli rozwoju i krótszego czasu wprowadzenia na rynek.

Pomimo swoich zalet architektura bezserwerowa ma również wady. Aplikacje o wysokiej wydajności i małych opóźnieniach mogą nie nadawać się dobrze do środowisk bezserwerowych ze względu na potencjalne obciążenie spowodowane inicjalizacją funkcji i ograniczoną kontrolę programistów nad bazową infrastrukturą. Ponadto architektury bezserwerowe mogą sprawić, że aplikacje będą bardziej podatne na uzależnienie od dostawcy, ponieważ migracja do innego dostawcy chmury lub do środowisk lokalnych może być trudna lub czasochłonna.

Wpływ platform niskokodowych i No-Code

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na szybkie tworzenie aplikacji, platformy niskokodowe i bezkodowe stały się potężnymi narzędziami, które umożliwiają użytkownikom tworzenie rozwiązań programowych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy w zakresie kodowania. Platformy te upraszczają proces tworzenia oprogramowania, eliminując złożoność architektury i oferując wizualne interfejsy projektowe do tworzenia aplikacji. Wykorzystując narzędzia low-code i no-code, osoby niebędące programistami lub programiści obywatelscy mogą przyczynić się do procesu tworzenia aplikacji, czyniąc tworzenie aplikacji bardziej dostępnym i wydajnym dla szerszego grona osób.

Jedną z wiodących na rynku platform no-code jest AppMaster , która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu wizualnego. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą między innymi wizualnie tworzyć modele danych , projektować procesy biznesowe i opracowywać endpoints API REST .





Platformy Low-code i no-code znacząco wpływają na projektowanie architektury oprogramowania, upraszczając proces i zwiększając możliwości programistów obywatelskich . Ponadto platformy te mogą pomóc firmom zredukować czas i zasoby wymagane do tworzenia aplikacji, czyniąc cały proces bardziej opłacalnym i wydajnym.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Jednak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że platformy low-code i no-code mają pewne ograniczenia, szczególnie w zakresie dostosowywania i elastyczności oferowanej przez tradycyjne metody tworzenia oprogramowania. Aplikacje zbudowane na tych platformach mogą nie nadawać się do wysoce wyspecjalizowanych przypadków użycia o krytycznym znaczeniu dla wydajności, które wymagają unikalnych rozwiązań architektonicznych lub głębokiej integracji z istniejącą infrastrukturą.

Niemniej jednak, przyjęcie platform low-code i no-code prawie na pewno wzrośnie, ponieważ firmy będą poszukiwać wydajniejszych i tańszych sposobów tworzenia aplikacji. Wraz z postępem w automatyzacji, sztucznej inteligencji i innych technologiach możliwości tych platform prawdopodobnie będą się rozszerzać, otwierając nowe możliwości w projektowaniu architektury oprogramowania.

Przyszłe kierunki projektowania architektury oprogramowania

Wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się nowych trendów, świat architektury oprogramowania również będzie ewoluował. W tej sekcji omówimy niektóre potencjalne przyszłe kierunki projektowania architektury oprogramowania, w tym podejścia oparte na sztucznej inteligencji, skupienie się na bezpieczeństwie oraz integrację urządzeń Internetu rzeczy (IoT) i przetwarzania brzegowego.

Architektury i rozwój oparte na sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) będzie odgrywać coraz większą rolę w projektowaniu i rozwoju architektury oprogramowania. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do optymalizacji i automatyzacji różnych aspektów projektowania architektury, takich jak identyfikowanie wąskich gardeł wydajności lub luk w zabezpieczeniach. Sztuczna inteligencja może również pomóc w generowaniu kodu, pozwalając programistom skupić się bardziej na projektowaniu wzorców architektonicznych wysokiego poziomu. Ponadto, stosując algorytmy uczenia maszynowego i sieci neuronowe, możemy spodziewać się pojawienia się samodostosowujących się architektur oprogramowania, które mogą dynamicznie dostosowywać komponenty i konfiguracje systemu w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe i wymagania użytkowników.

Nacisk na bezpieczeństwo i prywatność

Ponieważ cyfrowy świat staje się coraz bardziej połączony, kwestie bezpieczeństwa i prywatności są ważniejsze niż kiedykolwiek. Przyszłe architektury oprogramowania muszą kłaść nacisk na zabezpieczanie danych, umożliwiając bezpieczną komunikację między komponentami i zapewniając prywatność informacji użytkowników. Doprowadzi to do włączenia zaawansowanych metod szyfrowania, uwierzytelniania i autoryzacji w komponentach architektury systemów oprogramowania. Dodatkowo, wraz z rosnącą świadomością i egzekwowaniem przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO i CCPA , architekci oprogramowania muszą projektować systemy, które umożliwią organizacjom spełnienie tych wymagań. Będzie to obejmować wdrożenie mechanizmów kontroli dostępu do danych, zasad przechowywania danych oraz przejrzystości w gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu informacji o użytkownikach.

Integracja IoT i Edge Computing

Rozwój Internetu rzeczy (IoT) i rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym na brzegu sieci wpłynie na sposób projektowania architektur oprogramowania. Biorąc pod uwagę miliardy urządzeń IoT, które mają być połączone na całym świecie, coraz ważniejsze będzie, aby architektury oprogramowania umożliwiały bezproblemową komunikację i integrację różnych urządzeń i systemów scentralizowanych. Edge computing, gdzie przetwarzanie danych odbywa się bliżej źródła danych (tj. urządzeń IoT), stanie się bardziej integralną częścią architektur oprogramowania. W rezultacie architekci będą musieli zaprojektować systemy, które będą w stanie zarządzać i przetwarzać dane w różnych lokalizacjach, wydajnie przesyłać dane między urządzeniami IoT i platformami chmurowymi oraz umożliwiać podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie przetworzonych danych.

Rola platform niskokodowych i No-Code

Platformy Low-code i bez kodu , takie jak AppMaster, zdemokratyzowały tworzenie oprogramowania, umożliwiając osobom z niewielkim lub żadnym zapleczem technicznym tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza. Platformy te będą nadal odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości projektowania architektury oprogramowania. Abstrahując złożoność bazowych architektur, platformy low-code i no-code ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji i minimalizują dług techniczny. Pozwalają również zespołom IT skupić się bardziej na decyzjach projektowych wyższego poziomu i dostarczać większą wartość biznesową. Wraz ze wzrostem popularności tych platform możemy spodziewać się, że bardziej zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) będą dostarczać wizualnych i interaktywnych narzędzi do projektowania, opracowywania i wdrażania aplikacji. W miarę ewolucji platform low-code i no-code będą one zawierały bardziej zaawansowane funkcje i obsługę pojawiających się paradygmatów architektonicznych, jeszcze bardziej upraszczając proces tworzenia oprogramowania.

Przyszłość architektury oprogramowania to ekscytująca i dynamiczna przestrzeń napędzana ciągłym rozwojem technologii. Nadążając za pojawiającymi się trendami i rozumiejąc ich wpływ na wzorce projektowania oprogramowania, architekci będą lepiej przygotowani do tworzenia solidnych, bezpiecznych i skalowalnych systemów, które będą spełniać zmieniające się potrzeby biznesowe.