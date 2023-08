Evolution des Software-Architektur-Designs

Historische Entwicklung der Softwarearchitektur

Der Bereich Software Engineering ist durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung als Reaktion auf neue Probleme und Anforderungen geprägt. Dieser Fortschritt hat zur Entwicklung verschiedener Softwarearchitekturdesigns geführt, um den Anforderungen unterschiedlicher Systemeigenschaften und Herausforderungen im Laufe der Zeit gerecht zu werden.

Die Geschichte des Entwurfs von Softwarearchitekturen reicht bis in die Anfänge der Programmierung zurück, als Softwaresysteme relativ einfach waren und für sehr spezifische Aufgaben entwickelt wurden. Im Laufe der Zeit haben die zunehmende Komplexität und der Bedarf an skalierbaren, wartbaren und flexiblen Systemen zur Entstehung zahlreicher Softwarearchitekturstile geführt.

In diesem Artikel werden die historische Entwicklung sowie die wichtigsten Vor- und Nachteile verschiedener Softwarearchitekturdesigns untersucht, darunter monolithische, serviceorientierte (SOA), Microservices und serverlose Ansätze. Wenn Entwickler und Architekten verstehen, wie sich diese Designs entwickelt haben, können sie fundiertere Entscheidungen bei der Auswahl der geeigneten Architektur für ihre Anwendung treffen.

Monolithische Softwarearchitektur

In den frühen Phasen der Softwareentwicklung war eine monolithische Architektur der gängigste Ansatz. Monolithische Architekturen stellen ein einstufiges, eng gekoppeltes und eigenständiges Softwaresystem dar, in dem alle Komponenten, wie Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Datenzugriff, in einem einzigen Prozess ausgeführt werden. Dieser Designstil zeichnet sich durch Einfachheit aus und ermöglicht eine effiziente Codeausführung. Mit zunehmender Komplexität der Softwaresysteme wurden jedoch die Grenzen monolithischer Architekturen deutlich. Monolithische Architekturen erwiesen sich als schwierig zu warten, zu skalieren und weiterzuentwickeln. Zu den größten Herausforderungen im Zusammenhang mit monolithischen Architekturen gehören:

Skalierbarkeit: In einer monolithischen Architektur erfordert die Skalierung der Anwendung die Duplizierung des gesamten Systems. Dieser Prozess kann ressourcenintensiv, teuer und unflexibel sein.

In einer monolithischen Architektur erfordert die Skalierung der Anwendung die Duplizierung des gesamten Systems. Dieser Prozess kann ressourcenintensiv, teuer und unflexibel sein. Wartbarkeit: Mit zunehmender Größe der Codebasis wird es schwieriger, das System effektiv zu warten. Dieses Problem verschärft sich, wenn mehrere Entwickler an derselben Codebasis arbeiten, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Konflikten erhöht.

Mit zunehmender Größe der Codebasis wird es schwieriger, das System effektiv zu warten. Dieses Problem verschärft sich, wenn mehrere Entwickler an derselben Codebasis arbeiten, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Konflikten erhöht. Bereitstellung: In dieser Architektur erfordern selbst geringfügige Codeänderungen eine erneute Bereitstellung des gesamten Systems, was zu erhöhten Ausfallzeiten und Fehlerrisiken führt.

In dieser Architektur erfordern selbst geringfügige Codeänderungen eine erneute Bereitstellung des gesamten Systems, was zu erhöhten Ausfallzeiten und Fehlerrisiken führt. Technologischer Lock-in: Monolithische Architekturen stützen sich oft stark auf einen einzigen Technologie-Stack, was den Wechsel zu neuen Technologien oder Ansätzen ohne eine vollständige Neufassung des Systems erschwert.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde ein neuer Architekturstil namens Service-Oriented Architecture (SOA) als Lösung entwickelt.

Serviceorientierte Architektur (SOA)

Serviceorientierte Architektur (SOA) ist ein architektonisches Designkonzept, das als Reaktion auf die Einschränkungen monolithischer Architekturen entwickelt wurde. Bei diesem Ansatz wird die Funktionalität eines Softwaresystems in einer Reihe unabhängig einsetzbarer Dienste organisiert, die über genau definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. Dieser Designstil ermöglicht den Aufbau von Anwendungen als lose gekoppelte, modulare Komponenten, die auf verschiedene Weise wiederverwendet und kombiniert werden können. Zu den Hauptvorteilen der serviceorientierten Architektur gehören:

Skalierbarkeit: SOA ermöglicht eine größere horizontale Skalierbarkeit, da einzelne Dienste unabhängig voneinander skaliert werden können, um der Nachfrage gerecht zu werden.

SOA ermöglicht eine größere horizontale Skalierbarkeit, da einzelne Dienste unabhängig voneinander skaliert werden können, um der Nachfrage gerecht zu werden. Wartbarkeit: Der modulare Charakter der Dienste erleichtert die Isolierung und Behebung von Problemen sowie die Aktualisierung einzelner Komponenten, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

Der modulare Charakter der Dienste erleichtert die Isolierung und Behebung von Problemen sowie die Aktualisierung einzelner Komponenten, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen. Wiederverwendbarkeit: SOA fördert die Erstellung wiederverwendbarer Dienste, die über mehrere Anwendungen hinweg genutzt werden können, wodurch Doppelarbeit reduziert und die Konsistenz gefördert wird.

SOA fördert die Erstellung wiederverwendbarer Dienste, die über mehrere Anwendungen hinweg genutzt werden können, wodurch Doppelarbeit reduziert und die Konsistenz gefördert wird. Flexibilität: Da SOA auf standardisierten Schnittstellen basiert, ist es einfacher, zugrunde liegende Technologien zu wechseln, neue Funktionen zu integrieren oder bestehende Dienste zu ersetzen.

Trotz der Vorteile von SOA bringt die Implementierung dieses Architekturstils auch eigene Herausforderungen mit sich:

Erhöhte Komplexität: Die verteilte Natur von SOA kann zu Komplexität in Bezug auf die Erkennung, Koordination und Kommunikation von Diensten führen.

Die verteilte Natur von SOA kann zu Komplexität in Bezug auf die Erkennung, Koordination und Kommunikation von Diensten führen. Leistungsaufwand: Messaging und Datenserialisierung zwischen Diensten können im Vergleich zu herkömmlichen monolithischen Architekturen zu erhöhter Latenz und Leistungsaufwand führen.

Messaging und Datenserialisierung zwischen Diensten können im Vergleich zu herkömmlichen monolithischen Architekturen zu erhöhter Latenz und Leistungsaufwand führen. Sicherheit: .SOAs weisen eine größere Angriffsfläche auf; Jeder Dienst muss vor potenziellen Bedrohungen geschützt werden.





Bildquelle: Wikipedia

Als Reaktion auf einige der Herausforderungen, denen sich SOA gegenübersieht, wandten sich Entwickler und Architekten einem anderen Architekturstil zu, um diese Probleme anzugehen: Microservices.

Microservices-Architektur

Microservices-Architektur ist ein fortschrittlicher Ansatz zur Softwareentwicklung, der darauf abzielt, die Einschränkungen monolithischer und serviceorientierter Architekturen zu überwinden. In der Microservices-Architektur ist eine Anwendung als Sammlung kleiner, unabhängiger Dienste strukturiert, die lose gekoppelt sind und unabhängig voneinander entwickelt, bereitgestellt und skaliert werden können. Jeder Dienst verfügt in der Regel über eine eigene Codebasis, einen eigenen Speicher und eine eigene Bereitstellungspipeline, was ein hohes Maß an Flexibilität und Autonomie im Entwicklungsprozess ermöglicht.

Einer der Hauptvorteile der Microservices-Architektur ist die verbesserte Skalierbarkeit. Da jeder Dienst unabhängig skaliert werden kann, können Teams Ressourcen und Kosten besser verwalten, indem sie nur die Dienste skalieren, die zusätzliche Kapazität erfordern. Dies ermöglicht auch eine effizientere Nutzung von Hardware- und Cloud-Ressourcen, da nicht ausreichend genutzte Dienste herunterskaliert werden können, wenn sie nicht benötigt werden.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von Microservices ist ihre Fehlertoleranz. Wenn ein einzelner Dienst ausfällt, führt dies nicht zwangsläufig zum Ausfall der gesamten Anwendung, da andere Dienste unabhängig weiterarbeiten können. Diese Ausfallsicherheit macht Microservices-basierte Anwendungen zuverlässiger und weniger anfällig für Ausfallzeiten.

Die Microservices-Architektur unterstützt auch eine bessere Organisation und Verwaltung von Entwicklungsteams . Durch die Trennung von Belangen und Verantwortlichkeiten können Teams entsprechend der von ihnen betreuten Leistungen aufgeteilt werden, so dass sie autonom arbeiten und sich auf bestimmte Anwendungsbereiche konzentrieren können. Dies ermöglicht schnellere Entwicklungszyklen, da mehrere Teams parallel arbeiten können, ohne dass es aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten zu Engpässen kommt.

Die Flexibilität der Microservices-Architektur bringt auch Technologievielfalt mit sich. Da jeder Dienst unterschiedliche Technologien nutzen kann, können Teams die am besten geeigneten Tools und Frameworks für die jeweilige Aufgabe auswählen. Dies kann insgesamt zu einer effizienteren und leistungsfähigeren Softwarelösung führen.

Allerdings bringt die Microservices-Architektur ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Die zunehmende Komplexität verteilter Systeme kann schwierig zu verwalten sein, insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Protokollierung und Sicherheit. Darüber hinaus kann es mit zunehmender Anzahl von Diensten schwierig werden, die Konsistenz und Interoperabilität zwischen ihnen aufrechtzuerhalten, was zu technischen Schulden und Schwierigkeiten bei der Wartung des Gesamtsystems führen kann.

Serverlose Architektur

Die serverlose Architektur ist ein relativ neues Paradigma in der Softwareentwicklung, das es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ohne die zugrunde liegenden Server verwalten zu müssen. In einer serverlosen Architektur verlassen sich Entwickler auf Cloud-Dienstanbieter, um Rechenressourcen je nach Bedarf automatisch zuzuweisen und zu verwalten. Der Begriff „serverlos“ kann etwas irreführend sein, da immer noch Server in den Prozess involviert sind; Allerdings wird die Verantwortung für die Verwaltung der Serverressourcen von den Entwicklern auf die Cloud-Anbieter verlagert.

Die Hauptvorteile der serverlosen Architektur liegen in ihrer Kosteneffizienz und einfachen Skalierbarkeit. Anwendungen, die auf serverlosen Plattformen erstellt werden, verfügen häufig über ein „Pay-as-you-go“-Preismodell, was bedeutet, dass Benutzer nur für die Rechenressourcen zahlen, die sie verbrauchen. Dies kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, insbesondere bei Anwendungen mit variabler Arbeitslast oder unvorhersehbarem Bedarf.

Die serverlose Architektur ermöglicht die automatische und mühelose Skalierung von Anwendungen, da Cloud-Anbieter als Reaktion auf die erhöhte Nachfrage zusätzliche Ressourcen zuweisen können. Dieses Niveau an automatischen Skalierungsfunktionen ist mit herkömmlichen serverbasierten Architekturen schwieriger zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus können serverlose Architekturen den Entwicklungsprozess rationalisieren, indem sie die mit der Serverressourcenverwaltung verbundenen Komplexitäten und Standardcodes verbergen. Durch diese Vereinfachung können sich Entwickler auf die Kernfunktionalität ihrer Anwendungen konzentrieren, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und einer schnelleren Markteinführung führen kann.

Trotz ihrer Vorteile hat die serverlose Architektur auch Nachteile. Hochleistungsanwendungen mit geringer Latenz sind möglicherweise nicht für serverlose Umgebungen geeignet, da durch die Funktionsinitialisierung ein potenzieller Overhead entsteht und Entwickler nur begrenzte Kontrolle über die zugrunde liegende Infrastruktur haben. Darüber hinaus können serverlose Architekturen Anwendungen anfälliger für eine Anbieterbindung machen, da die Migration zu einem anderen Cloud-Anbieter oder zu lokalen Umgebungen schwierig oder zeitaufwändig sein kann.

Die Auswirkungen von Low-Code- und No-Code -Plattformen

Da die Nachfrage nach schneller Anwendungsentwicklung wächst, haben sich Low-Code- und No-Code- Plattformen als leistungsstarke Tools herauskristallisiert, die es Benutzern ermöglichen, Softwarelösungen zu erstellen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Plattformen vereinfachen den Softwareentwicklungsprozess, indem sie architektonische Komplexitäten abstrahieren und visuelle Designschnittstellen für die Erstellung von Anwendungen bieten. Durch den Einsatz von low-code und no-code Tools können Nicht-Programmierer oder Bürgerentwickler zum Entwicklungsprozess beitragen und die Anwendungsentwicklung für ein breiteres Spektrum von Menschen zugänglicher und effizienter machen.

Eine der führenden no-code Plattformen auf dem Markt ist AppMaster , mit der Benutzer über eine benutzerfreundliche visuelle Oberfläche Backend-, Web- und Mobilanwendungen erstellen können. Mit AppMaster können Benutzer unter anderem Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftsprozesse entwerfen und REST-API- endpoints entwickeln.





Low-code und no-code Plattformen wirken sich erheblich auf das Design der Softwarearchitektur aus, indem sie den Prozess vereinfachen und Bürgerentwicklern mehr Möglichkeiten bieten. Darüber hinaus können diese Plattformen Unternehmen dabei helfen, den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Anwendungsentwicklung zu reduzieren und so den Gesamtprozess kostengünstiger und effizienter zu gestalten.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass low-code und no-code Plattformen gewisse Einschränkungen haben, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung und Flexibilität, die traditionelle Softwareentwicklungsmethoden bieten. Auf diesen Plattformen erstellte Anwendungen eignen sich möglicherweise nicht für hochspezialisierte, leistungskritische Anwendungsfälle, die einzigartige Architekturlösungen oder eine tiefe Integration in die vorhandene Infrastruktur erfordern.

Dennoch wird die Einführung von low-code und no-code Plattformen mit ziemlicher Sicherheit zunehmen, da Unternehmen nach effizienteren und kostengünstigeren Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen suchen. Mit Fortschritten in der Automatisierung, künstlichen Intelligenz und anderen Technologien werden die Fähigkeiten dieser Plattformen wahrscheinlich weiter zunehmen und neue Möglichkeiten im Software-Architekturdesign eröffnen.

Zukünftige Richtungen im Softwarearchitekturdesign

Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt und neue Trends auftauchen, wird sich auch die Welt der Softwarearchitektur weiterentwickeln. In diesem Abschnitt werden wir einige der potenziellen zukünftigen Richtungen beim Entwurf von Softwarearchitekturen diskutieren, darunter KI-gesteuerte Ansätze, einen Schwerpunkt auf Sicherheit und die Integration von Internet-of-Things-Geräten (IoT) und Edge-Computing.

KI-gesteuerte Architekturen und Entwicklung

Künstliche Intelligenz (KI) wird bei der Gestaltung und Entwicklung von Softwarearchitekturen immer wichtiger. KI kann genutzt werden, um verschiedene Aspekte des Architekturdesigns zu optimieren und zu automatisieren, beispielsweise die Identifizierung von Leistungsengpässen oder Sicherheitslücken. KI kann auch dabei helfen, Code zu generieren, sodass sich Entwickler stärker auf den Entwurf übergeordneter Architekturmuster konzentrieren können. Darüber hinaus können wir durch den Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen und neuronalen Netzen die Entstehung selbstanpassender Softwarearchitekturen erwarten, die Komponenten und Systemkonfigurationen dynamisch an sich ändernde Umgebungsbedingungen und Benutzeranforderungen anpassen können.

Da die digitale Welt immer vernetzter wird, sind Sicherheits- und Datenschutzbedenken wichtiger denn je. Zukünftige Softwarearchitekturen müssen den Schwerpunkt auf die Sicherung von Daten legen, eine sichere Kommunikation zwischen Komponenten ermöglichen und den Datenschutz der Benutzerinformationen gewährleisten. Dies wird zur Integration fortschrittlicher Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Autorisierungsmethoden in die gesamten Architekturkomponenten von Softwaresystemen führen. Darüber hinaus müssen Softwarearchitekten angesichts des wachsenden Bewusstseins und der Durchsetzung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und CCPA Systeme entwerfen, die es Unternehmen ermöglichen, diese Anforderungen einzuhalten. Dazu gehört die Implementierung von Mechanismen zur Datenzugriffskontrolle, Richtlinien zur Datenaufbewahrung und Transparenz bei der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Benutzerinformationen.

IoT-Integration und Edge Computing

Der Aufstieg des Internets der Dinge (IoT) und die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Datenverarbeitung am Netzwerkrand werden sich auf die Gestaltung von Softwarearchitekturen auswirken. Angesichts der erwarteten weltweiten Vernetzung von Milliarden von IoT-Geräten wird es für Softwarearchitekturen immer wichtiger, eine nahtlose Kommunikation und Integration zwischen verschiedenen Geräten und zentralisierten Systemen zu ermöglichen. Edge Computing, bei dem die Datenverarbeitung näher an der Datenquelle (d. h. IoT-Geräten) erfolgt, wird ein integralerer Bestandteil von Softwarearchitekturen werden. Daher müssen Architekten Systeme entwerfen, die Daten über verschiedene Standorte hinweg verwalten und verarbeiten, Daten effizient zwischen IoT-Geräten und Cloud-Plattformen übertragen und eine Entscheidungsfindung in Echtzeit auf der Grundlage der verarbeiteten Daten ermöglichen können.

Die Rolle von Low-Code- und No-Code Plattformen

Low-code und No-Code- Plattformen wie AppMaster haben die Softwareentwicklung demokratisiert, indem sie es Personen mit wenig oder keinem technischen Hintergrund ermöglichen, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen. Diese Plattformen werden weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Softwarearchitekturdesigns spielen. Durch die Abstraktion der Komplexität der zugrunde liegenden Architekturen erleichtern low-code und no-code Plattformen eine schnelle Anwendungsentwicklung und minimieren technische Schulden. Sie ermöglichen es IT-Teams außerdem, sich stärker auf Designentscheidungen auf höherer Ebene zu konzentrieren und einen größeren Geschäftswert zu erzielen. Mit der zunehmenden Akzeptanz dieser Plattformen können wir davon ausgehen, dass integriertere Entwicklungsumgebungen (IDEs) visuelle und interaktive Tools zum Entwerfen, Entwickeln und Bereitstellen von Softwareanwendungen bereitstellen. Mit der Weiterentwicklung von low-code und no-code Plattformen werden sie erweiterte Funktionen und Unterstützung für neue Architekturparadigmen beinhalten und so den Softwareentwicklungsprozess weiter vereinfachen.

Die Zukunft der Softwarearchitektur ist ein spannender und dynamischer Bereich, der von der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie angetrieben wird. Indem Architekten mit neuen Trends Schritt halten und deren Auswirkungen auf Software-Designmuster verstehen, sind sie besser in der Lage, robuste, sichere und skalierbare Systeme zu erstellen, die den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht werden.