W tworzeniu oprogramowania badanie wymagań klientów jest kluczem, a jeśli zadanie klienta zostanie zrozumiane, to w dalszych procesach budowy nie powinno być problemów. Jednak wraz z rozpoczęciem prac pojawia się wiele błędów, które utrudniają i spowalniają całą produkcję.

Oto 5 niemal nieuniknionych błędów w tworzeniu oprogramowania:

Niejasny opis zadania

Sformułowanie i opisanie problemu to dość pracochłonny proces. Często produkt końcowy nie odpowiada życzeniom klienta, ponieważ opis problemu i wizja rozwiązania są błędne lub nie dość szczegółowe. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy technicznej klienta i błędnej interpretacji problemu przez programistę. Taki błąd jest kosztowny i, zazwyczaj, zwraca produkcję projektu do punktu wyjścia.

Błędy z integracją usług zewnętrznych

Problemy z integracją innych usług podczas tworzenia programu są dość powszechne. Niewłaściwa interpretacja lub nieznajomość charakterystyki i specyfiki wprowadzania danych może prowadzić do błędów w integracji usług z oprogramowaniem.

Błędy z interfejsem użytkownika

Jest to bardziej błąd związany z niedogodnościami niż błąd techniczny podczas rozwoju programu. Interfejs użytkownika jest pierwszą rzeczą, którą ocenia klient końcowy. Nawet przy wysokiej funkcjonalności, użytkownik prawdopodobnie nie będzie kontynuował pracy z programem, jeśli jest on trudny w użyciu. Ważne jest, aby podczas projektowania systemu dla modułów znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy operatywnością a przyjaznym interfejsem użytkownika.

Błędy w logice, algorytmie i obliczeniach

Najbardziej oczywiste i prawie nieuniknione błędy w każdym procesie rozwoju. Nie są tak krytyczne czy niebezpieczne, ale pochłaniają dużo czasu i nerwów na ich wykrycie.

Nowe błędy ze starych błędów

Eliminacja wykrytych błędów zwykle prowadzi do powstania nowych, które wymagają zmian i ulepszeń oprogramowania. Proces modyfikacji może trwać jeszcze długo po zakończeniu tworzenia programu, nawet gdy program jest już użytkowany przez klienta końcowego, niektóre lagi, błędy czy instalacje nadal wymagałyby ciągłego sprawdzania.

Istniejący sposób na uniknięcie błędów

Większość problemów w tworzeniu oprogramowania można rozwiązać poprzez automatyzację procesów. Taką automatyzację znajdziemy w platformach no-code, które upraszczają i przyspieszają proces budowania programów.

Appmaster.io jest jedną z platform oferujących w pełni zautomatyzowany rozwój. Platforma sama pisze kod źródłowy na podstawie zmontowanej aplikacji z bloków wizualnych, co znacznie przyspiesza proces i minimalizuje liczbę błędów w rozwoju. Ze względu na zaawansowany edytor procesów biznesowych, stworzona aplikacja nie jest ograniczona ilością funkcjonalności i może istnieć również niezależnie od platformy, tak jak każda zwykła aplikacja.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak uprościć proces rozwoju i jak działają platformy no-code - zapraszamy do AppMaster.io.