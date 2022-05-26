Günlüğe kaydetme, geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Günlüğe kaydetme, geliştiricilerin ve kullanıcıların büyük ölçekli hatalardan ve uygulamalardaki ve sistemlerdeki sorunlardan korunmasına yardımcı olur.

Log dosyalarının ne olduğunu ve log değerini AppMaster'da nasıl kaydedeceğimizi bulalım.

Günlükler nedir?

Günlük, yazılımın veya sunucunun çalışması hakkında sistem bilgilerini içeren bir metin dosyasıdır. Günlük, program veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen eylemlerle ilgili verileri içerir.

Günlükler neden gereklidir?

Bir sunucu, program veya bilgisayar işleminde hatalar meydana geldiğinde, uzmanların bu hatanın nedenini ve kaynağını belirlemek için başvurdukları şey günlüklerdir.

Günlükler, olayları kronolojik sırayla, kaynaklarını ve hatalarını ve neden oluştuklarını listeler. Farklı uzmanlar günlükleri kullanabilir. Yöneticiler için günlük dosyaları, cihazların ve sistemlerin neden başarısız olduğu hakkında bilgiler içerir. Geliştiricilerin hata ayıklama - bir web sitesi veya uygulamadaki hataları bulma ve düzeltme için günlüklere ihtiyacı vardır. Günlükler, bunları kullanarak trafik istatistiklerini izleyen SEO uzmanları için de yararlıdır.

Günlükleri günlüğe kaydetmek ve analiz etmek, BT uzmanlarının çalışmalarında en önemli araçtır. Sorunların ve arızaların nedenlerini ve kaynaklarını hızlı bir şekilde belirlemenize ve düzeltmenize olanak tanır. Uygulamalarda, günlükler, hataları zamanında bulmak için çalışmalarını izlemeye yardımcı olur.

Günlüklerin düzeyleri ve türleri

Günlüğe kaydetme, geliştirmenin tüm aşamalarında ve yazılımın daha sonraki çalışması sırasında gereklidir. Bu, anlaşılması çok zor olacak birçok günlük dosyası biriktirebilir. Bu nedenle, arama ve okuma kolaylığı ve basitleştirilmesi için seviyelere ve türlere ayrılırlar.

Dört ana günlük düzeyi vardır:

Hata ayıklama — büyük ölçekli durum geçişlerini kaydetme: veritabanlarına erişim, hizmeti başlatma ve durdurma.

Uyarı — anormal durumlar, örneğin yanlış bir istek biçimi.

Hata — tipik hataların kaydı.

Ölümcül — ölümcül çökmeler: veritabanı erişimi reddedildi, disk alanı eksikliği.

İki ek günlüğe kaydetme düzeyi vardır:

İzleme — süreci adım adım kaydetme; sorunu lokalize etmek zor olduğunda gereklidir.

Bilgi — hizmetin işleyişi hakkında genel bilgiler.

Günlük türleri:

Sunucu — sunucuya yapılan aramalar ve aramalar sırasında oluşan hatalar;

Olay — ağ trafiği ve kullanımıyla ilgili verileri kaydeder (oturum açma girişimleri, uygulama olayları);

Sistem — tüm sistem olayları;

Yetkilendirme ve doğrulama günlükleri — oturum açma ve oturum kapatma işlemleri, erişim sorunları vb.;

Bu sistemde bulunan uygulamaların logları;

Veritabanı günlükleri — veritabanına erişim.

Günlükler nasıl doğru yazılır?

Kullanımı kolay günlük kaydını tutmak için günlükleri doğru yazmanız gerekir:

işlemleri durdurmak ve bir uygulamayı başlatmak gibi tüm kritik olayları günlüğe kaydedin;

istenen kayıtlara hızlı bir şekilde gitmek için etiketler ekleyin;

tekrarlanan kelimeleri kaldırın;

süreci standart hale getirmek için şirkette günlük dosyaları oluşturmak için bir format oluşturmak;

sadece gerekli bilgileri girin.

AppMaster'da oturum açma

Her AppMaster projesi standart günlük kaydını destekler. Günlüklerle çalışmak için Proje / Dağıtım İstatistikleri sekmesine gidin. Burada Uygulama Günlükleri sekmesinde, tüm uygulama günlüklerini bulacaksınız.

Uygulama dosyasına log değeri nasıl yazılır?

Sistem belirli olayları otomatik olarak bir dosyaya kaydeder, ancak gerekli verileri ek olarak kaydedebilirsiniz. İş süreci düzenleyicisinin bunu yapmak için bir Günlüğe yaz bloğu vardır.

Blokta iki giriş alanı vardır:

Etiket — günlük dosyasına dize biçiminde yazılan bir başlık; Giriş — günlükte saklanması gereken herhangi bir değer.

Günlükçü oluşturma

Ayrıca AppMaster'da bir günlükçü oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamaya çok sayıda istek gönderildiğinde çok kullanışlıdır ve her şeyi manuel olarak kaydetmek elverişsizdir.

Bir günlükçü oluşturmak için önce bir veri modeli oluşturun — Günlüğe kaydedin ve aşağıdaki alanları ekleyin:

Etiket — girdinin başlığı için;

Metin — girdinin gövdesi için.

Değerleri günlüğe kaydetmek için bir iş sürecine ihtiyacınız olacak. Yeni bir BP oluşturun ve Başlangıç bloğu için alanları ayarlayın:

Etiket - dize biçiminde;

Metin - dize biçiminde.

Ardından, bir Make bloğu ekleyin ve alanları Başlat bloğundan ona geçirerek bir kayıt oluşturun.

Oluştur bloğunu kullanarak kaydı veritabanına kaydedin.

Ön uçtan erişilebilmesi için yeni BP için bir uç nokta oluşturmanız gerekir. Uç Noktalar sekmesine gidin ve yeni bir uç nokta oluşturun. Seçenekleri ayarlayın:

POST yöntemini seçin; URL'yi ayarlayın; Bir grup seçin; Oluşturulan iş sürecini ayarlayın.

Artık oluşturulan BP'yi günlükleri yazmak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı talimatı buradan okuyun.

Sonuç olarak

Günlükler hakkında tartıştığımız her şeyi özetleyelim.

Yani günlükler, bir uygulamada meydana gelen olayların kayıtlarıdır. Sorunların giderilmesine, kullanımın izlenmesine ve güvenliğin izlenmesine yardımcı olabilirler.

Günlükler olmadan bir soruna neyin neden olduğunu veya sorunun nereden kaynaklandığını belirlemek zor olabilir. Günlükler, önemli sorunlara neden olmadan önce bunları çözmek için hataları ve sorunları belirlemenize yardımcı olabilir.

Günlük yazarken, mümkün olduğunca spesifik olmak önemlidir. Olayın tarihini ve saatini, olayın türünü, günlük düzeyini, ilgili verileri ve diğer ilgili bilgileri dahil edin.

Günlüklerinizi güvende tutmak da önemlidir. Hassas veriler günlüğe kaydediliyorsa, şifrelediğinizden emin olun. Ve günlükleri herkesin erişebileceği bir yerde saklamayın. Yalnızca yetkili personelin bunlara erişimi olmalıdır.