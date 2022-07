O registro é uma parte importante do processo de desenvolvimento. O registro em log ajuda a proteger desenvolvedores e usuários de falhas e problemas em larga escala em aplicativos e sistemas.

Vamos descobrir o que são arquivos de log e como registrar o valor do log no AppMaster.

O que são logs?

Um log é um arquivo de texto que contém informações do sistema sobre a operação do software ou servidor. O log inclui dados sobre as ações realizadas pelo programa ou pelo usuário.

Por que os logs são necessários?

Quando ocorrem erros em um servidor, programa ou operação de computador, os logs são o que os especialistas consultam para determinar a causa e a origem desse erro.

Os logs listam os eventos em ordem cronológica, suas origens e erros e por que ocorreram. Diferentes especialistas podem usar logs. Para administradores, os arquivos de log contêm informações sobre por que os dispositivos e sistemas falharam. Os desenvolvedores precisam de logs para depuração - encontrar e corrigir erros em um site ou aplicativo. Os logs também são úteis para especialistas em SEO que rastreiam estatísticas de tráfego usando-os.

Registrar e analisar logs é a ferramenta mais importante no trabalho dos especialistas em TI. Ele permite identificar rapidamente as causas e fontes de problemas e falhas e corrigi-los. Nos aplicativos, os logs ajudam a monitorar seu trabalho para encontrar bugs a tempo.

Níveis e tipos de logs

O registro é necessário em todos os estágios de desenvolvimento e durante a operação do software. Isso pode acumular muitos arquivos de log, que serão muito difíceis de entender. Por isso, são divididos em níveis e tipos para facilitar e simplificar a busca e a leitura.

Existem quatro níveis principais de logs:

Debug — gravando transições de estado em grande escala: acessando bancos de dados, iniciando e interrompendo o serviço.

Aviso — situações anormais, por exemplo, um formato de solicitação incorreto.

Erro — um registro de erros típicos.

Fatal — travamentos fatais: acesso negado ao banco de dados, falta de espaço em disco.

Há dois níveis adicionais de registro:

Trace — registrando o processo passo a passo; é necessário quando é difícil localizar o problema.

Info — informações gerais sobre o funcionamento do serviço.

Tipos de registro:

Servidor — chamadas para o servidor e erros que ocorrem durante as chamadas;

Evento — registra os dados sobre o tráfego e uso da rede (tentativas de login, eventos do aplicativo);

Sistema — todos os eventos do sistema;

Logs de autorização e autenticação — processos de login e logout, problemas de acesso, etc.;

Logs de aplicativos que estão neste sistema;

Logs do banco de dados — acesso ao banco de dados.

Como escrever logs corretamente?

Para manter o log que é conveniente de usar, você precisa escrever os logs corretamente:

registrar todos os eventos críticos, como interromper transações e iniciar um aplicativo;

adicione tags para navegar rapidamente pelos registros desejados;

remover palavras repetidas;

estabelecer um formato de criação de arquivos de log na empresa para padronizar o processo;

insira apenas as informações necessárias.

Entrando no AppMaster

Todo projeto AppMaster suporta log padrão. Para trabalhar com logs, vá para a guia Project / Deploy Stats. Aqui na aba Application Logs, você encontrará todos os logs do aplicativo.

Como gravar o valor de log no arquivo do aplicativo?

O sistema registra automaticamente determinados eventos em um arquivo, mas você pode registrar os dados necessários adicionalmente. O editor de processo de negócios possui um bloco Gravar no log para fazer isso.

O bloco possui dois campos de entrada:

Label — um título que é gravado no arquivo de log no formato de string; Entrada — qualquer valor que precise ser armazenado no log.

Criando um registrador

Você também pode criar um registrador no AppMaster. Isso é muito conveniente quando muitas solicitações são enviadas ao aplicativo e é inconveniente registrar tudo manualmente.

Para criar um registrador, primeiro crie um modelo de dados — Registre e adicione os seguintes campos:

Rótulo — para o título da entrada;

Texto — para o corpo da entrada.

Para salvar os valores no log, você precisará de um processo de negócios. Crie um novo PN e defina os campos para o bloco Iniciar:

Rótulo - em formato de string;

Texto - em formato de string.

Em seguida, adicione um bloco Make e crie um registro passando os campos do bloco Start para ele.

Salve o registro no banco de dados usando o bloco Create.

Você precisa criar um endpoint para o novo BP para que ele possa ser acessado a partir do frontend. Vá para a guia Endpoints e crie um novo endpoint. Definir opções:

Selecione o método POST; Defina a URL; Selecione um grupo; Defina o processo de negócios criado.

Agora, você pode usar o BP criado onde deseja gravar logs.

Leia as instruções detalhadas aqui .

Resumindo

Vamos resumir tudo o que discutimos sobre logs.

Portanto, os logs são os registros de eventos que ocorrem em um aplicativo. Eles podem ajudar a solucionar problemas, rastrear o uso e monitorar a segurança.

Pode ser um desafio determinar o que causou um problema ou onde um problema se originou sem logs. Os logs podem ajudá-lo a identificar bugs e problemas para resolvê-los antes que eles causem problemas significativos.

Ao escrever logs, é essencial ser o mais específico possível. Inclua a data e hora do evento, o tipo de evento, o nível de log, os dados envolvidos e qualquer outra informação relevante.

Também é importante manter seus logs seguros. Se dados confidenciais estiverem sendo registrados, certifique-se de criptografá-los. E não armazene logs em um local acessível publicamente. Somente pessoal autorizado deve ter acesso a eles.