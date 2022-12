Loggen is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. Loggen helpt om ontwikkelaars en gebruikers te beschermen tegen grootschalige storingen en problemen in toepassingen en systemen.

Laten we eens uitzoeken wat logbestanden zijn en hoe je de waarde ervan vastlegt in AppMaster.

Wat zijn logs?

Een log is een tekstbestand dat systeeminformatie bevat over de werking van de software of server. Het log bevat gegevens over de acties die door het programma of de gebruiker zijn uitgevoerd.

Waarom zijn logs nodig?

Wanneer er fouten optreden in een server, programma of computeroperatie, raadplegen specialisten logboeken om de oorzaak en de bron van deze fout te bepalen.

Logs vermelden gebeurtenissen in chronologische volgorde, hun bronnen en fouten, en waarom ze zijn opgetreden. Verschillende specialisten kunnen logs gebruiken. Voor beheerders bevatten logbestanden informatie over waarom apparaten en systemen faalden. Ontwikkelaars hebben logs nodig voor debugging - het vinden en herstellen van fouten op een website of applicatie. Logs zijn ook nuttig voor SEO-specialisten die er verkeersstatistieken mee bijhouden.

Het loggen en analyseren van logs is het belangrijkste instrument in het werk van IT-specialisten. Het stelt je in staat om snel de oorzaken en bronnen van problemen en storingen op te sporen en te corrigeren. In toepassingen helpen logs hun werk te controleren om tijdig bugs te vinden.

Niveaus en soorten logs

Loggen is noodzakelijk in alle stadia van de ontwikkeling en tijdens de verdere werking van de software. Dit kan veel logbestanden opleveren, die zeer moeilijk te begrijpen zullen zijn. Daarom zijn ze verdeeld in niveaus en typen voor het gemak en de vereenvoudiging van het zoeken en lezen.

Er zijn vier hoofdniveaus van logs:

Debug - registratie van grootschalige toestandsovergangen: toegang tot databases, starten en stoppen van de dienst.

Waarschuwing - abnormale situaties, bijvoorbeeld een onjuist verzoekformaat.

Error - een registratie van typische fouten.

Fataal - fatale crashes: databasetoegang geweigerd, gebrek aan schijfruimte.

Er zijn twee extra niveaus van logging:

Trace - registratie van het proces stap voor stap; is nodig wanneer het moeilijk is het probleem te lokaliseren.

Info - algemene informatie over de werking van de dienst.

Log types:

Server - oproepen naar de server en fouten die optreden tijdens oproepen;

Event - registreert de gegevens over netwerkverkeer en gebruik (aanmeldingspogingen, toepassingsgebeurtenissen);

Systeem - alle systeemgebeurtenissen;

Autorisatie en authenticatie logs - login en logout processen, toegangsproblemen, enz;

Logs van toepassingen die in dit systeem zitten;

Database logs - toegang tot de database.

Hoe correct logs schrijven?

Om een logboek bij te houden dat handig in gebruik is, moet u logs correct schrijven:

alle kritieke gebeurtenissen loggen, zoals het stoppen van transacties en het starten van een toepassing;

tags toevoegen om snel naar de gewenste records te navigeren;

herhaalde woorden verwijderen;

een formaat vaststellen voor het aanmaken van logbestanden in het bedrijf om het proces te standaardiseren;

alleen de vereiste informatie invoeren.

Loggen in AppMaster

Elk AppMaster project ondersteunt standaard logging. Om met logs te werken, gaat u naar het tabblad Project / Deploy Stats. Hier vindt u in het tabblad Application Logs alle applicatielogs.

Hoe schrijf ik logwaarde naar het applicatiebestand?

Het systeem registreert automatisch bepaalde gebeurtenissen naar een bestand, maar u kunt de benodigde gegevens aanvullend vastleggen. De bedrijfsproces-editor heeft daarvoor een blok Schrijf naar logboek.

Het blok heeft twee invoervelden:

Label - een titel die in het stringformaat naar het logbestand wordt geschreven; Input - elke waarde die moet worden opgeslagen in het logboek.

Een logger maken

U kunt ook een logger aanmaken in AppMaster. Dit is erg handig als er veel verzoeken naar de applicatie worden gestuurd, en het onhandig is om alles handmatig vast te leggen.

Om een logger aan te maken, maakt u eerst een datamodel - Log en voegt u de volgende velden toe:

Label - voor de titel van de invoer;

Tekst - voor de inhoud van de invoer.

Om de waarden in het logboek op te slaan, hebt u een bedrijfsproces nodig. Maak een nieuw BP en stel de velden voor het startblok in:

Label - in string formaat;

Tekst - in tekenreeksformaat.

Voeg vervolgens een Maak-blok toe en maak een record aan door de velden van het Start-blok er aan door te geven.

Sla het record op in de database met het blok Create.

U moet een endpoint aanmaken voor het nieuwe BP, zodat het vanaf de frontend kan worden benaderd. Ga naar het tabblad Endpoints en maak een nieuw endpoint aan. Stel de opties in:

Selecteer de POST-methode; Stel de URL in; Selecteer een groep; Stel het aangemaakte bedrijfsproces in.

Nu kunt u het aangemaakte BP gebruiken waar u logs wilt schrijven.

Lees de gedetailleerde instructie hier.

Samengevat

Laten we alles samenvatten wat we besproken hebben over logs.

Logs zijn dus de registraties van gebeurtenissen in een applicatie. Ze kunnen helpen bij het oplossen van problemen, het gebruik bijhouden en de beveiliging bewaken.

Zonder logboeken kan het een uitdaging zijn om te bepalen wat een probleem veroorzaakt of waar een probleem vandaan komt. Logboeken kunnen u helpen bugs en problemen te identificeren en op te lossen voordat ze grote problemen veroorzaken.

Bij het schrijven van logs is het essentieel om zo specifiek mogelijk te zijn. Vermeld de datum en het tijdstip van de gebeurtenis, het soort gebeurtenis, het logniveau, de betrokken gegevens en alle andere relevante informatie.

Het is ook belangrijk om uw logs veilig te houden. Als er gevoelige gegevens worden gelogd, moet u deze versleutelen. En bewaar logs niet op een publiek toegankelijke locatie. Alleen bevoegd personeel mag er toegang toe hebben.