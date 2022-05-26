يعد التسجيل جزءًا مهمًا من عملية التطوير. يساعد التسجيل على حماية المطورين والمستخدمين من الأعطال والمشكلات واسعة النطاق في التطبيقات والأنظمة.

دعنا نتعرف على ملفات السجل وكيفية تسجيل قيمة السجل في AppMaster.

ما هي السجلات؟

السجل هو ملف نصي يحتوي على معلومات النظام حول تشغيل البرنامج أو الخادم. يتضمن السجل بيانات حول الإجراءات التي يقوم بها البرنامج أو المستخدم.

لماذا السجلات مطلوبة؟

عند حدوث أخطاء في تشغيل خادم أو برنامج أو كمبيوتر ، فإن السجلات هي ما يشير إليه المتخصصون لتحديد سبب هذا الخطأ ومصدره.

تسرد السجلات الأحداث بترتيب زمني ومصادرها وأخطاءها وسبب حدوثها. يمكن للمتخصصين المختلفين استخدام السجلات. بالنسبة للمسؤولين ، تحتوي ملفات السجل على معلومات حول سبب فشل الأجهزة والأنظمة. يحتاج المطورون إلى سجلات لتصحيح الأخطاء - العثور على الأخطاء وإصلاحها على موقع ويب أو تطبيق. تعد السجلات مفيدة أيضًا لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يتتبعون إحصاءات حركة المرور باستخدامها.

يعد تسجيل السجلات وتحليلها أهم أداة في عمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات. يتيح لك التعرف بسرعة على أسباب ومصادر المشاكل والفشل وتصحيحها. في التطبيقات ، تساعد السجلات في مراقبة عملهم للعثور على الأخطاء في الوقت المناسب.

مستويات وأنواع السجلات

التسجيل ضروري في جميع مراحل التطوير وأثناء التشغيل الإضافي للبرنامج. يمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم العديد من ملفات السجل ، مما يصعب فهمه. لذلك فهي مقسمة إلى مستويات وأنواع لتسهيل البحث والقراءة وتبسيطهما.

هناك أربعة مستويات رئيسية من السجلات:

التصحيح - تسجيل انتقالات الحالة على نطاق واسع: الوصول إلى قواعد البيانات ، وبدء الخدمة وإيقافها.

تحذير - مواقف غير طبيعية ، على سبيل المثال ، تنسيق طلب غير صحيح.

خطأ - سجل الأخطاء النموذجية.

فادح - أعطال فادحة: الوصول إلى قاعدة البيانات مرفوض ، ونقص في مساحة القرص.

هناك مستويان إضافيان للتسجيل:

تتبع - تسجيل العملية خطوة بخطوة ؛ مطلوب عندما يكون من الصعب توطين المشكلة.

معلومات - معلومات عامة حول تشغيل الخدمة.

أنواع السجلات:

الخادم - المكالمات إلى الخادم والأخطاء التي تحدث أثناء المكالمات ؛

الحدث - يسجل البيانات حول حركة مرور الشبكة والاستخدام (محاولات تسجيل الدخول ، أحداث التطبيق) ؛

النظام - جميع أحداث النظام ؛

سجلات التفويض والمصادقة - عمليات تسجيل الدخول والخروج ، ومشاكل الوصول ، وما إلى ذلك ؛

سجلات التطبيقات الموجودة في هذا النظام ؛

سجلات قاعدة البيانات - الوصول إلى قاعدة البيانات.

كيف تكتب السجلات بشكل صحيح؟

للاحتفاظ بالتسجيل المريح للاستخدام ، تحتاج إلى كتابة السجلات بشكل صحيح:

تسجيل جميع الأحداث الهامة ، مثل إيقاف المعاملات وبدء التطبيق ؛

إضافة علامات للتنقل إلى السجلات المطلوبة بسرعة ؛

إزالة الكلمات المكررة؛

إنشاء تنسيق لإنشاء ملفات السجل في الشركة لتوحيد العملية ؛

أدخل المعلومات المطلوبة فقط.

تسجيل الدخول في AppMaster

يدعم كل مشروع AppMaster التسجيل القياسي. للعمل مع السجلات ، انتقل إلى علامة التبويب المشروع / نشر الإحصائيات. هنا في علامة التبويب Application Logs ، ستجد جميع سجلات التطبيق.

كيف تكتب قيمة السجل في ملف التطبيق؟

يقوم النظام تلقائيًا بتسجيل أحداث معينة في ملف ، ولكن يمكنك تسجيل البيانات الضرورية بالإضافة إلى ذلك. يحتوي محرر عمليات الأعمال على كتلة كتابة إلى السجل للقيام بذلك.

تحتوي الكتلة على حقلي إدخال:

التسمية - عنوان يتم كتابته في ملف السجل بتنسيق السلسلة ؛ الإدخال - أي قيمة يجب تخزينها في السجل.

إنشاء المسجل

يمكنك أيضًا إنشاء أداة تسجيل في AppMaster. يعد هذا مناسبًا جدًا عند إرسال العديد من الطلبات إلى التطبيق ، ومن غير الملائم تسجيل كل شيء يدويًا.

لإنشاء أداة تسجيل ، قم أولاً بإنشاء نموذج بيانات - سجل وأضف الحقول التالية:

التسمية - للحصول على عنوان الإدخال ؛

نص - لجسم الإدخال.

لحفظ القيم في السجل ، ستحتاج إلى عملية تجارية. قم بإنشاء BP جديدة وقم بتعيين الحقول الخاصة بلوك Start:

التسمية - في شكل سلسلة ؛

نص - في شكل سلسلة.

بعد ذلك ، قم بإضافة كتلة إنشاء وإنشاء سجل عن طريق تمرير الحقول من كتلة البدء إليه.

احفظ السجل في قاعدة البيانات باستخدام كتلة الإنشاء.

تحتاج إلى إنشاء نقطة نهاية لـ BP الجديد بحيث يمكن الوصول إليها من الواجهة الأمامية. انتقل إلى علامة التبويب Endpoints وأنشئ نقطة نهاية جديدة. ضبط الخيارات:

حدد طريقة POST ؛ اضبط عنوان URL ؛ حدد مجموعة ؛ قم بتعيين عملية الأعمال التي تم إنشاؤها.

الآن ، يمكنك استخدام BP الذي تم إنشاؤه حيث تريد كتابة السجلات.

اقرأ التعليمات التفصيلية هنا .

لتلخيص

دعونا نلخص كل شيء ناقشناه حول السجلات.

لذا فإن السجلات هي سجلات الأحداث التي تحدث في التطبيق. يمكنهم المساعدة في استكشاف المشكلات وإصلاحها وتتبع الاستخدام ومراقبة الأمان.

قد يكون من الصعب تحديد سبب المشكلة أو مصدر المشكلة بدون سجلات. يمكن أن تساعدك السجلات في تحديد الأخطاء والمشكلات لحلها قبل أن تسبب مشاكل كبيرة.

عند كتابة السجلات ، من الضروري أن تكون محددًا قدر الإمكان. قم بتضمين تاريخ ووقت الحدث ، ونوع الحدث ، ومستوى السجل ، والبيانات المعنية ، وأي معلومات أخرى ذات صلة.

من المهم أيضًا الحفاظ على أمان سجلاتك. إذا تم تسجيل البيانات الحساسة ، فتأكد من تشفيرها. ولا تقم بتخزين السجلات في مكان يمكن الوصول إليه بشكل عام. يجب أن يتمكن الموظفون المصرح لهم فقط من الوصول إليها.