La registrazione è una parte importante del processo di sviluppo. La registrazione aiuta a proteggere gli sviluppatori e gli utenti da guasti e problemi su larga scala nelle applicazioni e nei sistemi.

Scopriamo cosa sono i file di log e come registrare il valore del log in AppMaster.

Cosa sono i log?

Un log è un file di testo che contiene informazioni di sistema sul funzionamento del software o del server. Il log include dati sulle azioni eseguite dal programma o dall'utente.

Perché sono necessari i registri?

Quando si verificano errori nel funzionamento di un server, di un programma o di un computer, gli specialisti fanno riferimento ai log per determinare la causa e l'origine dell'errore.

I registri elencano gli eventi in ordine cronologico, le loro fonti, gli errori e il motivo per cui si sono verificati. I registri possono essere utilizzati da diversi specialisti. Per gli amministratori, i file di log contengono informazioni sul motivo del malfunzionamento di dispositivi e sistemi. Gli sviluppatori hanno bisogno dei log per il debug, ovvero per trovare e risolvere gli errori di un sito web o di un'applicazione. I registri sono utili anche per gli specialisti SEO, che ne tracciano le statistiche di traffico.

La registrazione e l'analisi dei registri è lo strumento più importante nel lavoro degli specialisti IT. Permette di identificare rapidamente le cause e le fonti di problemi e guasti e di correggerli. Nelle applicazioni, i log aiutano a monitorare il loro lavoro per trovare in tempo i bug.

Livelli e tipi di log

La registrazione è necessaria in tutte le fasi di sviluppo e durante il funzionamento del software. In questo modo si possono accumulare molti file di log, che saranno molto difficili da capire. Per questo motivo, vengono suddivisi in livelli e tipi per semplificare la ricerca e la lettura.

Esistono quattro livelli principali di log:

Debug - registrazione delle transizioni di stato su larga scala: accesso ai database, avvio e arresto del servizio.

Warning - situazioni anomale, ad esempio un formato di richiesta non corretto.

Error - registrazione di errori tipici.

Fatal - arresti anomali: accesso al database negato, mancanza di spazio su disco.

Esistono altri due livelli di registrazione:

Trace - registrazione del processo passo per passo; è necessario quando è difficile localizzare il problema.

Info - informazioni generali sul funzionamento del servizio.

Tipi di log:

Server - chiamate al server ed errori che si verificano durante le chiamate;

Event - registra i dati relativi al traffico e all'utilizzo della rete (tentativi di accesso, eventi delle applicazioni);

Sistema - tutti gli eventi di sistema;

Log di autorizzazione e autenticazione - processi di login e logout, problemi di accesso, ecc;

Registri delle applicazioni presenti nel sistema;

Log del database - accesso al database.

Come scrivere correttamente i log?

Per mantenere una registrazione comoda da usare, è necessario scrivere i log in modo corretto:

registrare tutti gli eventi critici, come l'arresto delle transazioni e l'avvio di un'applicazione;

aggiungere tag per navigare rapidamente verso i record desiderati;

eliminare le parole ripetute;

stabilire un formato per la creazione dei file di log in azienda per standardizzare il processo;

inserire solo le informazioni necessarie.

Registrazione in AppMaster

Ogni progetto AppMaster supporta la registrazione standard. Per lavorare con i registri, andare alla scheda Progetto / Statistiche di distribuzione. Qui, nella scheda Log dell'applicazione, si trovano tutti i log dell'applicazione.

Come scrivere il valore del log nel file dell'applicazione?

Il sistema registra automaticamente alcuni eventi in un file, ma è possibile registrare i dati necessari in aggiunta. L'editor dei processi aziendali dispone di un blocco Scrivi nel registro per farlo.

Il blocco ha due campi di input:

Etichetta - un titolo che viene scritto nel file di log in formato stringa; Input - qualsiasi valore che deve essere memorizzato nel log.

Creare un logger

È possibile creare un logger anche in AppMaster. Questo è molto comodo quando vengono inviate molte richieste all'applicazione ed è scomodo registrare tutto manualmente.

Per creare un logger, creare prima un modello di dati - Log e aggiungere i seguenti campi:

Label - per il titolo della voce;

Testo - per il corpo della voce.

Per salvare i valori nel registro, è necessario un processo aziendale. Creare un nuovo BP e impostare i campi per il blocco Inizio:

Etichetta - in formato stringa;

Testo - in formato stringa.

Quindi, aggiungere un blocco Make e creare un record passandovi i campi del blocco Start.

Salvare il record nel database utilizzando il blocco Create.

È necessario creare un endpoint per il nuovo BP, in modo da potervi accedere dal frontend. Andare alla scheda Endpoints e creare un nuovo endpoint. Impostare le opzioni:

Selezionare il metodo POST; Impostare l'URL; Selezionare un gruppo; Impostare il processo aziendale creato.

Ora è possibile utilizzare il BP creato per scrivere i log.

Leggete qui le istruzioni dettagliate.

Riassumiamo

Riassumiamo tutto ciò che abbiamo discusso sui log.

I log sono le registrazioni degli eventi che si verificano in un'applicazione. Possono aiutare a risolvere i problemi, a tracciare l'utilizzo e a monitorare la sicurezza.

Senza i log può essere difficile determinare la causa di un problema o la sua origine. I registri possono aiutare a identificare i bug e i problemi per risolverli prima che causino problemi significativi.

Quando si scrivono i registri, è essenziale essere il più specifici possibile. Includete la data e l'ora dell'evento, il tipo di evento, il livello di log, i dati coinvolti e qualsiasi altra informazione rilevante.

È inoltre importante mantenere i registri al sicuro. Se vengono registrati dati sensibili, assicuratevi di crittografarli. E non conservate i registri in un luogo accessibile al pubblico. Solo il personale autorizzato deve potervi accedere.