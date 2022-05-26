日志记录是开发过程的重要组成部分。日志记录有助于保护开发人员和用户免受应用程序和系统中的大规模故障和问题的影响。

让我们弄清楚日志文件是什么以及如何在AppMaster中记录日志的值。

什么是日志？

日志是一个文本文件，其中包含有关软件或服务器操作的系统信息。日志包括有关程序或用户执行的操作的数据。

为什么需要日志？

当服务器、程序或计算机操作中发生错误时，专家会参考日志来确定此错误的原因和来源。

日志按时间顺序列出事件、它们的来源和错误，以及它们发生的原因。不同的专家可以使用日志。对于管理员，日志文件包含有关设备和系统失败原因的信息。开发人员需要日志进行调试 - 查找和修复网站或应用程序上的错误。日志对于使用它们跟踪流量统计的 SEO 专家也很有帮助。

记录和分析日志是 IT 专家工作中最重要的工具。它使您可以快速识别问题和故障的原因和来源并纠正它们。在应用程序中，日志有助于监控他们的工作以及时发现错误。

日志的级别和类型

在开发的所有阶段和软件的进一步操作过程中都需要记录日志。这样会积累很多日志文件，会非常难以理解。因此，为了查找和阅读的方便和简化，将它们分为层次和类型。

有四个主要级别的日志：

调试——记录大规模状态转换：访问数据库、启动和停止服务。

警告——异常情况，例如不正确的请求格式。

错误——典型错误的记录。

致命 - 致命崩溃：数据库访问被拒绝，磁盘空间不足。

有两个额外的日志记录级别：

Trace——一步一步记录过程；当难以定位问题时需要。

信息 — 有关服务操作的一般信息。

日志类型：

服务器——调用服务器以及调用过程中发生的错误；

事件——记录有关网络流量和使用情况的数据（登录尝试、应用程序事件）；

System——所有系统事件；

授权和认证日志——登录和注销过程、访问问题等；

此系统中的应用程序日志；

数据库日志——访问数据库。

如何正确写日志？

为了保持使用方便的日志记录，您需要正确编写日志：

记录所有关键事件，例如停止事务和启动应用程序；

添加标签以快速导航到所需的记录；

删除重复的单词；

建立公司内创建日志文件的格式，以规范流程；

只输入所需的信息。

登录 AppMaster

每个 AppMaster 项目都支持标准日志记录。要使用日志，请转到 Project / Deploy Stats 选项卡。在“应用程序日志”选项卡中，您将找到所有应用程序日志。

如何将日志值写入应用程序文件？

系统会自动将某些事件记录到文件中，但您可以另外记录必要的数据。业务流程编辑器有一个写入日志块来执行此操作。

该块有两个输入字段：

Label — 以字符串格式写入日志文件的标题； 输入——任何需要存储在日志中的值。

创建记录器

您还可以在 AppMaster 中创建记录器。这在向应用程序发送许多请求时非常方便，并且手动记录所有内容很不方便。

要创建记录器，首先创建一个数据模型——记录并添加以下字段：

标签——条目的标题；

文本 — 用于条目的正文。

要将值保存到日志中，您将需要一个业务流程。创建一个新的 BP 并设置 Start 块的字段：

标签 - 字符串格式；

文本 - 字符串格式。

接下来，添加一个 Make 块并通过将 Start 块中的字段传递给它来创建记录。

使用 Create 块将记录保存到数据库。

您需要为新的 BP 创建一个端点，以便可以从前端访问它。转到端点选项卡并创建一个新端点。设置选项：

选择POST方法； 设置网址； 选择一个组； 设置创建的业务流程。

现在，您可以在要写入日志的地方使用创建的 BP。

在此处阅读详细说明。

总结一下

让我们总结一下我们讨论过的关于日志的所有内容。

所以日志是应用程序中发生的事件的记录。它们可以帮助解决问题、跟踪使用情况并监控安全性。

在没有日志的情况下确定导致问题的原因或问题的起源可能具有挑战性。日志可以帮助您识别错误和问题，以便在它们引起重大问题之前解决它们。

编写日志时，必须尽可能具体。包括事件的日期和时间、事件的类型、日志级别、涉及的数据以及任何其他相关信息。

确保日志安全也很重要。如果正在记录敏感数据，请务必对其进行加密。并且不要将日志存储在可公开访问的位置。只有授权人员才能访问它们。