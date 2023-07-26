Sürekli gelişen web geliştirme alanında inovasyon, dijital deneyimlerin evriminin arkasındaki itici güçtür. En yeni ve en dönüştürücü trendler arasında yer alan Sunucusuz Mimari, web uygulamalarını tasarlama, dağıtma ve yönetme şeklimizde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak ortaya çıkıyor.

Özünde, Sunucusuz Mimari, geliştiricileri sunucu yönetiminin yüklerinden kurtararak verimli, ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli uygulamalar geliştirmeye odaklanmalarını sağlayan bir paradigma değişimini temsil eder. Bu yaklaşım, geliştirme ekiplerinin dinamik kullanıcı taleplerine hızla uyum sağlamasına olanak tanıyarak altyapı karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak çevikliği ve maliyet verimliliğini artırır.

Sunucusuz Mimarinin Temelleri

Adının aksine, sunucusuz mimari, sunucuların tamamen yokluğu anlamına gelmez. Bunun yerine, sunucu yönetimini geliştiricilerden soyutlayarak, geliştiricilerin yalnızca uygulama kodu yazmaya odaklanmalarını sağlayarak geleneksel sunucu merkezli yaklaşımı yeniden tasarlar. Sunucusuz'un merkezinde, işlevler olarak bilinen ayrı işlevsellik birimlerinin belirli olaylara yanıt olarak yürütüldüğü Hizmet Olarak İşlev (FaaS) modeli bulunur. Bu olay güdümlü yapı, modülerliği destekler ve otomatik ölçeklendirmeyi etkinleştirerek kaynakların talebe göre dinamik olarak tahsis edilmesini sağlar.

Sunucusuz Sistemlerin Temel Bileşenleri

İşlevler : Sunucusuz'un temel taşı olan işlevler, HTTP istekleri veya veritabanı güncellemeleri gibi olaylar tarafından tetiklenen belirli görevleri veya işlemleri kapsar. Geliştiriciler, bir mikro hizmet mimarisini destekleyerek ve yekpare uygulama riskini azaltarak bu işlevleri bağımsız olarak dağıtabilir.

: Sunucusuz'un temel taşı olan işlevler, HTTP istekleri veya veritabanı güncellemeleri gibi olaylar tarafından tetiklenen belirli görevleri veya işlemleri kapsar. Geliştiriciler, bir mikro hizmet mimarisini destekleyerek ve yekpare uygulama riskini azaltarak bu işlevleri bağımsız olarak dağıtabilir. Olay Kaynakları : Olaylar, Sunucusuz işlevleri yönlendirir ve bu olaylar, HTTP istekleri, mesaj kuyrukları, veritabanı değişiklikleri ve zamanlayıcılar gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Olay kaynakları, işlevlerin ne zaman ve nasıl yürütüleceğini belirlemede çok önemlidir.

: Olaylar, Sunucusuz işlevleri yönlendirir ve bu olaylar, HTTP istekleri, mesaj kuyrukları, veritabanı değişiklikleri ve zamanlayıcılar gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Olay kaynakları, işlevlerin ne zaman ve nasıl yürütüleceğini belirlemede çok önemlidir. Durumsuzluk : Sunucusuz işlevler doğası gereği durum bilgisizdir, yani yürütmeler arasında veri tutmazlar. Bu, paylaşılan durum yönetimi konusunda endişe duymadan işlevlerin kolayca ölçeklenebilmesini ve dağıtılabilmesini sağlar.

: Sunucusuz işlevler doğası gereği durum bilgisizdir, yani yürütmeler arasında veri tutmazlar. Bu, paylaşılan durum yönetimi konusunda endişe duymadan işlevlerin kolayca ölçeklenebilmesini ve dağıtılabilmesini sağlar. Bulut Altyapısı : Geliştiriciler doğrudan sunucu yönetiminden muaf olsa da Sunucusuz uygulamalar, AWS Lambda, Azure Functions veya Google Cloud Functions gibi çeşitli bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan bulut altyapısına güvenmeye devam eder. Bu sağlayıcılar, temel altyapıyı ve ölçeklendirmeyi yöneterek geliştiricilerin koda odaklanmasına olanak tanır.

Sunucusuz Mimari Avantajları

Sunucusuz Mimari, birkaç zorlayıcı avantaj sunar:

Maliyet Verimliliği : Sunucusuz ile, yalnızca işlevlerin fiili yürütme süresi için ödeme yaparsınız ve boşta kalan kaynakların maliyetlerini düşürürsünüz.

: Sunucusuz ile, yalnızca işlevlerin fiili yürütme süresi için ödeme yaparsınız ve boşta kalan kaynakların maliyetlerini düşürürsünüz. Ölçeklenebilirlik : Sunucusuz'un otomatik ölçeklendirme özelliği, uygulamaların manuel müdahale olmaksızın değişen yükleri kaldırabilmesini sağlar.

: Sunucusuz'un otomatik ölçeklendirme özelliği, uygulamaların manuel müdahale olmaksızın değişen yükleri kaldırabilmesini sağlar. Azaltılmış Operasyonel Yük : Geliştiriciler, altyapı yönetimi görevleri bulut sağlayıcılarına aktarılırken kod yazmaya ve özellikler sunmaya odaklanabilir.

Zorluklar ve Düşünceler

Sunucusuz mimari çok sayıda avantaj sunarken, geliştiricilerin ve kuruluşların bu yaklaşımı benimserken göz önünde bulundurması gereken bazı zorlukları da beraberinde getirir:

Satıcıya bağlı kalma: Kuruluşlar, sunucusuz mimariyi seçerken bilgi işlem, depolama ve veritabanı yönetimi gibi çeşitli hizmetler için büyük ölçüde tek bir bulut sağlayıcısına güvenir. Sonuç olarak, sağlayıcılar arasında geçiş yapmak zor ve zaman alıcı olabilir, bu da geliştirme ekiplerinin esnekliğini sınırlar. Güvenlik endişeleri: Sunucusuz ortamlar yeni güvenlik riskleri getirebilir. Geliştiriciler altta yatan altyapı üzerindeki kontrolü kaybettikçe, güvenli olmayan kod, veri ihlalleri veya yetkisiz erişim potansiyeli artar. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak zaruri hale gelir. Sınırlı özelleştirme: Daha yüksek soyutlama düzeyi nedeniyle sunucusuz mimariler, geliştiricilerin kullanabileceği özelleştirme düzeyini kısıtlayabilir. Bu, benzersiz gereksinimlere sahip özel veya karmaşık uygulamaların geliştirilmesini engelleyebilir. İzleme ve hata ayıklama karmaşıklığı: Geliştiricilerin temel altyapıya sınırlı erişimi olabileceğinden, geleneksel izleme ve hata ayıklama araçları sunucusuz ortamlarda etkili olmayabilir. Bu, performans sorunlarını tanımlamayı ve çözmeyi zorlu bir görev haline getirebilir. Zorlu öğrenme eğrisi: Sunucusuz mimarilerde yeni olan geliştiriciler, bu yeni paradigmalara uyum sağlama konusunda önemli bir öğrenme eğrisi ile karşı karşıya kalabilir. Sunucusuz geliştirmenin nüanslarını anlamak ve mevcut uygulamaları yeniden tasarlamak zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir.

Bu zorluklara rağmen, sunucusuz mimarinin faydaları genellikle dezavantajlarından daha fazladır. Belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini değerlendirmek, sunucusuz mimariyi benimsemenin doğru seçim olup olmadığına karar vermek için çok önemli olacaktır.

Sunucusuz Mimari Kullanım Örnekleri

Sunucusuz mimarinin çeşitli senaryolarda yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Sunucusuz teknolojinin avantajlı olabileceği bazı yaygın kullanım durumları şunlardır:

Veri işleme: Sunucusuz mimari, veri yoğun uygulamalarda verileri daha verimli bir şekilde işleyebilir ve işleyebilir. Yeni veriler geldiğinde sunucusuz işlevlerin tetiklenmesi, eşzamansız veri işlemeye ve çok büyük miktarda bilginin neredeyse gerçek zamanlı olarak işlenmesine olanak tanır. Web uygulaması geliştirme: Sunucusuz mimariler, web uygulamalarının devreye alınmasını ve ölçeklenmesini basitleştirir. Kullanıcı kimlik doğrulamasını işlemek, API'lerle entegre etmek ve ön uç etkileşimleri için yanıt veren sunucusuz API'leri etkinleştirmek için kullanılabilirler. API geliştirme: Her bir API endpoint için ayrı işlevlerin oluşturulmasını sağladığından, sunucusuz mimariyle API'ler oluşturmak daha kolay hale gelir. İşlevlerin otomatik ölçeklendirme yetenekleri, verimli kaynak kullanımı sağlar ve API istek hacmindeki dalgalanmaları yönetebilir. Mobil arka uç hizmetleri: Sunucusuz mimari, değişken kullanıcı talebi içeren mobil uygulamalar için idealdir. Geliştiricilerin sunucu yönetimi konusunda endişe duymadan kimlik doğrulama, push bildirimleri ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri gibi arka uç hizmetleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Zamanlanmış görevler: Sunucusuz işlevler, rapor oluşturma, bildirim gönderme veya yedekleme gerçekleştirme gibi çeşitli yinelenen görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. İşlevler, önceden belirlenmiş zamanlarda veya aralıklarla tetiklenerek uygulama verimliliği artırılabilir.

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AppMaster.io : Sunucusuz Mimariyi Kucaklamak

AppMaster.io , sunucusuz ilkeleri benimseyen arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmeye yönelik güçlü bir kodsuz platformdur. AppMaster.io, sunucusuz mimariden yararlanarak müşterilerin sunucu yönetimi ve bakımı konusunda endişe duymadan verimli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmasını sağlar.

AppMaster.io ile kullanıcılar şunları yapabilir:

Arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturun.

Görsel bir İş Süreci (BP) Tasarımcısı kullanarak iş mantığını tasarlayın ve yapılandırın.

Sürükle ve bırak bileşenleriyle web uygulaması kullanıcı arabirimi oluşturun ve Web BP tasarımcısını kullanarak bileşene özgü iş mantığı tasarlayın.

İş mantığı için görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzü ve Mobil BP tasarımcısı ile mobil uygulamaları geliştirin ve özelleştirin.

Sunucusuz mimarisi ve uygulama oluşturma yeteneklerinin bir sonucu olarak, AppMaster.io aşağıdakiler gibi değerli avantajlar sunar:

Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik: AppMaster .io'nun sunucusuz mimarisi, oluşturulan uygulamaların yüksek trafik yüklerini ve karmaşık kurumsal kullanım durumlarını yöneterek verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlar.

.io'nun sunucusuz mimarisi, oluşturulan uygulamaların yüksek trafik yüklerini ve karmaşık kurumsal kullanım durumlarını yöneterek verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlar. Teknik borcun ortadan kaldırılması: AppMaster .io, planlardaki her değişiklik için sıfırdan uygulamalar oluşturarak geliştirme sürecinde hiçbir teknik borcun birikmemesini sağlar.

.io, planlardaki her değişiklik için sıfırdan uygulamalar oluşturarak geliştirme sürecinde hiçbir teknik borcun birikmemesini sağlar. Geliştirmede hızlanma: AppMaster .io'nun no-code yaklaşımı, kullanıcıların geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kata kadar daha uygun maliyetli kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster.io, tutarlı performans, kolay bakım ve kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sağlarken sunucusuz mimarinin gücünden yararlanarak uygulama geliştirme sürecini basitleştirir.

Sunucusuz Mimariyi Uygulamaya Yönelik En İyi Uygulamalar

Sunucusuz mimariyi uygulamak, geliştirme sürecinize büyük fayda sağlayabilir, ancak potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için en iyi uygulamaları takip etmek çok önemlidir. Sunucusuz mimarideki en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Doğru FaaS Sağlayıcısını Seçin

Hizmet Olarak İşlev (FaaS) sağlayıcısının her birinin kendi özellikleri, yetenekleri ve sınırlamaları olacaktır. Her sağlayıcının tekliflerini, fiyatlandırma modellerini, performansını ve özel gereksinimlerinize yönelik destek düzeyini dikkatlice değerlendirin. İhtiyaçlarınıza uyan ve sunucusuz mimariye sorunsuz geçiş sağlayan bir sağlayıcı seçmek önemlidir.

Durum Bilgisi Olmayan İşlevleri Kullanın

İşlevlerinizin durum bilgisiz ve bağımsız olduğundan emin olun, yani yürütme sırasında paylaşılan verilere veya harici hizmetlere bağlı kalmazlar. Durum bilgisi olmayan işlevlerin yönetilmesi, ölçeklendirilmesi, test edilmesi ve konuşlandırılması daha kolay olduğundan daha iyi performans ve esneklik sağlar. Sunucusuz mimariyi kullanırken uygulama durumlarını korumak için veritabanlarının, önbelleklerin veya diğer depolama hizmetlerinin kullanılması önerilir.

İşlev Performansını Optimize Edin

İşlevlerinizin performansını optimize etmek, maliyet verimliliği, kaynak kullanımı ve uygulama yanıt hızı için çok önemlidir. İşlevleriniz için yürütme süresini, bellek kullanımını ve diğer ilgili ölçümleri izleyin ve ölçün ve gerektiğinde ince ayar yapın. Ek olarak, isteğe bağlı sağlama veya işlevleri periyodik olarak tetikleyerek "sıcak" tutma gibi stratejiler uygulayarak, bir işlevin yeni bir örneği oluşturulduğunda soğuk başlatma sorununu unutmayın.

Yeterli Güvenliği Sağlayın

Sunucusuz mimari, sunucuları yönetme ihtiyacını ortadan kaldırarak bazı güvenlik endişelerini azaltırken, işlevlerinizin ve uygulama verilerinizin güvenliğini yönetmek hala çok önemlidir. Güçlü kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları kullanın, uygun erişim denetimi sağlayın ve en az ayrıcalık ilkesini uygulayın. Sunucusuz altyapınızı düzenli olarak izleyin ve denetleyin ve sunucusuz uygulamalara göre uyarlanmış en iyi güvenlik uygulamalarını benimseyin.

İzleme ve Günlüğe Kaydetme Stratejilerini Uygulayın

Etkili izleme ve günlük kaydı, sunucusuz uygulamalardaki sorunları teşhis etmek ve çözmek için gereklidir. İşlev yürütmeleri için uygun günlük kaydı seviyeleri ayarlayın, ilgili ölçümleri toplayın ve anormal davranışlar için uyarıları yapılandırın. Uygulama performansı ve sorunları hakkında daha fazla görünürlük elde etmek için sunucusuz izleme konusunda uzmanlaşmış araçlar ve hizmetler kullanın.

Çözüm

Sunucusuz mimari, maliyet verimliliği, gelişmiş ölçeklenebilirlik ve daha hızlı pazara sürüm süresi gibi çok sayıda avantaj sunarak web geliştirmede bir paradigma değişimini temsil eder. Ancak, satıcıya bağlı kalma ve sınırlı özelleştirme seçenekleri gibi zorlukları vardır. En iyi uygulamaları uygulayarak ve özel gereksinimlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirerek verimli ve uygun maliyetli web uygulamaları oluşturmak için sunucusuz mimariden yararlanabilirsiniz.

Sunucusuz mimari ilkelerini benimseyen AppMaster.io, minimum bakımla arka uç, web ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmak için no-code güçlü bir platform sağlar. AppMaster.io, kullanıcıların altyapı yönetiminden soyutlanarak iş mantığına ve uygulama işlevselliğine odaklanmasına olanak tanıyarak işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve sunucusuz mimari yoluyla değer elde etmelerine yardımcı olur.