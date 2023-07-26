في عالم دائم التطور لتطوير الويب ، الابتكار هو القوة الدافعة وراء تطور التجارب الرقمية. من بين أحدث الاتجاهات وأكثرها تحولا ، تبرز الهندسة المعمارية بدون خادم كمغير للعبة ، مما أحدث ثورة في كيفية تصميم تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها.

في جوهرها ، تمثل Serverless Architecture نقلة نوعية تحرر المطورين من أعباء إدارة الخادم ، مما يمكنهم من التركيز على صياغة تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير ومركزة على المستخدم. يعزز هذا النهج المرونة والكفاءة من حيث التكلفة من خلال التخلص من تعقيدات البنية التحتية ، مما يسمح لفرق التطوير بالتكيف بسرعة مع متطلبات المستخدم الديناميكية.

أساسيات العمارة بدون خادم

على عكس اسمها ، لا تعني البنية التي لا تحتاج إلى خادم الغياب التام للخوادم. بدلاً من ذلك ، فإنه يعيد تصور النهج التقليدي المتمحور حول الخادم من خلال تجريد إدارة الخادم من المطورين ، مما يسمح لهم بالتركيز فقط على كتابة التعليمات البرمجية للتطبيق. يكمن في جوهر Serverless نموذج الوظيفة كخدمة (FaaS) ، حيث يتم تنفيذ وحدات وظيفية منفصلة ، تُعرف باسم الوظائف ، استجابة لأحداث معينة. تعزز هذه الطبيعة التي تحركها الأحداث النمطية وتمكن من القياس التلقائي ، مما يضمن تخصيص الموارد ديناميكيًا بناءً على الطلب.

المكونات الرئيسية للأنظمة التي لا تحتاج إلى خادم

الوظائف : حجر الزاوية في Serverless ، تغلف الوظائف مهام أو عمليات محددة يتم تشغيلها بواسطة أحداث ، مثل طلبات HTTP أو تحديثات قاعدة البيانات. يمكن للمطورين نشر هذه الوظائف بشكل مستقل ، مما يؤدي إلى تعزيز بنية الخدمات المصغرة وتقليل مخاطر التطبيقات المتجانسة.

: حجر الزاوية في Serverless ، تغلف الوظائف مهام أو عمليات محددة يتم تشغيلها بواسطة أحداث ، مثل طلبات HTTP أو تحديثات قاعدة البيانات. يمكن للمطورين نشر هذه الوظائف بشكل مستقل ، مما يؤدي إلى تعزيز بنية الخدمات المصغرة وتقليل مخاطر التطبيقات المتجانسة. مصادر الأحداث : تعمل الأحداث على تشغيل وظائف بدون خادم ، ويمكن أن تنشأ هذه الأحداث من مجموعة متنوعة من المصادر ، مثل طلبات HTTP وقوائم انتظار الرسائل وتغييرات قاعدة البيانات وأجهزة ضبط الوقت. تعتبر مصادر الأحداث حاسمة في تحديد متى وكيف يتم تنفيذ الوظائف.

: تعمل الأحداث على تشغيل وظائف بدون خادم ، ويمكن أن تنشأ هذه الأحداث من مجموعة متنوعة من المصادر ، مثل طلبات HTTP وقوائم انتظار الرسائل وتغييرات قاعدة البيانات وأجهزة ضبط الوقت. تعتبر مصادر الأحداث حاسمة في تحديد متى وكيف يتم تنفيذ الوظائف. انعدام الجنسية : الوظائف التي لا تحتوي على خادم هي بطبيعتها عديمة الحالة ، مما يعني أنها لا تحتفظ بالبيانات بين عمليات الإعدام. يضمن ذلك إمكانية تحجيم الوظائف وتوزيعها بسهولة دون القلق بشأن إدارة الحالة المشتركة.

: الوظائف التي لا تحتوي على خادم هي بطبيعتها عديمة الحالة ، مما يعني أنها لا تحتفظ بالبيانات بين عمليات الإعدام. يضمن ذلك إمكانية تحجيم الوظائف وتوزيعها بسهولة دون القلق بشأن إدارة الحالة المشتركة. البنية التحتية السحابية : على الرغم من تحرير المطورين من الإدارة المباشرة للخادم ، لا تزال التطبيقات التي لا تحتاج إلى خادم تعتمد على البنية التحتية السحابية التي يوفرها العديد من موفري الخدمات السحابية ، مثل AWS Lambda أو Azure Functions أو Google Cloud Functions. يتعامل هؤلاء المزودون مع البنية التحتية الأساسية والتوسيع ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على الكود.

مزايا العمارة بدون خادم

تقدم الهندسة المعمارية بدون خادم العديد من المزايا الجذابة:

فعالية التكلفة : مع Serverless ، أنت تدفع فقط مقابل وقت التنفيذ الفعلي للوظائف ، مما يقلل من تكاليف الموارد الخاملة.

: مع Serverless ، أنت تدفع فقط مقابل وقت التنفيذ الفعلي للوظائف ، مما يقلل من تكاليف الموارد الخاملة. قابلية التوسع : تضمن إمكانية التحجيم التلقائي لـ Serverless أن التطبيقات يمكنها التعامل مع الأحمال المتغيرة دون تدخل يدوي.

: تضمن إمكانية التحجيم التلقائي لـ Serverless أن التطبيقات يمكنها التعامل مع الأحمال المتغيرة دون تدخل يدوي. النفقات التشغيلية المخفضة : يمكن للمطورين التركيز على كتابة التعليمات البرمجية وتقديم الميزات حيث يتم إلغاء تحميل مهام إدارة البنية التحتية إلى موفري السحابة.

التحديات والاعتبارات

على الرغم من أن الهندسة المعمارية بدون خادم توفر مزايا عديدة ، إلا أنها تقدم أيضًا بعض التحديات التي يجب على المطورين والمؤسسات مراعاتها عند اعتماد هذا النهج:

تأمين البائع: عند اختيار بنية بدون خادم ، تعتمد المؤسسات بشكل كبير على موفر سحابة واحد لخدمات متنوعة مثل الحوسبة والتخزين وإدارة قواعد البيانات. نتيجة لذلك ، قد يكون التبديل بين مقدمي الخدمة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، مما يحد من مرونة فرق التطوير. مخاوف أمنية: يمكن للبيئات التي لا تحتوي على خادم تقديم مخاطر أمنية جديدة. تزداد احتمالية وجود تعليمات برمجية غير آمنة أو خرق البيانات أو الوصول غير المصرح به حيث يفقد المطورون السيطرة على البنية التحتية الأساسية. يصبح ضمان وجود تدابير أمنية مناسبة أمرًا ضروريًا. التخصيص المحدود: نظرًا لارتفاع مستوى التجريد ، قد تقيد البنى بدون خادم مستوى التخصيص المتاح للمطورين. هذا يمكن أن يعيق تطوير التطبيقات المتخصصة أو المعقدة ذات المتطلبات الفريدة. تعقيد المراقبة وتصحيح الأخطاء: قد لا تكون أدوات المراقبة وتصحيح الأخطاء التقليدية فعالة في البيئات التي لا تحتوي على خادم ، حيث قد يكون للمطورين وصول محدود إلى البنية التحتية الأساسية. هذا يمكن أن يجعل تحديد ومعالجة مشاكل الأداء مهمة شاقة. منحنى تعليمي حاد: قد يواجه المطورون الجدد في البنى بدون خادم منحنى تعليميًا كبيرًا في التكيف مع هذه النماذج الجديدة. يمكن أن يكون فهم الفروق الدقيقة للتطوير بدون خادم وإعادة هندسة التطبيقات الحالية أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

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على الرغم من هذه التحديات ، غالبًا ما تفوق فوائد البنية بدون خادم عيوبها. سيكون تقييم احتياجات ومتطلبات التطبيق المحدد ضروريًا لتقرير ما إذا كان اعتماد بنية بدون خادم هو الخيار الصحيح.

حالات استخدام العمارة بدون خادم

أثبتت البنية التي لا تحتاج إلى خادم أنها مفيدة في سيناريوهات مختلفة. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الشائعة حيث يمكن أن تكون التكنولوجيا بدون خادم مفيدة:

معالجة البيانات: يمكن للبنية الخالية من الخوادم معالجة البيانات ومعالجتها بكفاءة أكبر في التطبيقات كثيفة البيانات. يؤدي تشغيل وظائف بدون خادم عند وصول بيانات جديدة إلى السماح بمعالجة البيانات غير المتزامنة والمعالجة شبه اللحظية لكميات هائلة من المعلومات. تطوير تطبيقات الويب: تعمل البنى بدون خادم على تبسيط نشر وتوسيع نطاق تطبيقات الويب. يمكن استخدامها للتعامل مع مصادقة المستخدم ، والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات ، وتمكين واجهات برمجة التطبيقات سريعة الاستجابة بدون خادم لتفاعلات الواجهة الأمامية. تطوير واجهة برمجة التطبيقات: يصبح إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أسهل مع بنية بدون خادم ، حيث يتيح إنشاء وظائف فردية لكل endpoint لواجهة برمجة التطبيقات. تضمن إمكانات التحجيم التلقائي للوظائف الاستخدام الفعال للموارد ويمكنها التعامل مع التقلبات في حجم طلب واجهة برمجة التطبيقات. خدمات الواجهة الخلفية للجوّال: تُعد البنية التي لا تحتوي على خادم مثالية لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتضمن تقلبًا في طلب المستخدم. إنه يمكّن المطورين من إنشاء وإدارة خدمات الخلفية مثل المصادقة وإشعارات الدفع وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي دون القلق بشأن إدارة الخادم. المهام المجدولة: يمكن استخدام الوظائف بدون خادم لأتمتة المهام المتكررة المختلفة ، مثل إنشاء التقارير أو إرسال الإشعارات أو إجراء النسخ الاحتياطية. يمكن تشغيل الوظائف في أوقات أو فترات زمنية محددة مسبقًا ، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التطبيق.

AppMaster .io: احتضان الهندسة المعمارية بدون خادم

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والجوال التي تتبنى مبادئ عدم الخوادم. من خلال الاستفادة من بنية بدون خادم ، يتيح AppMaster.io للعملاء إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة دون القلق بشأن إدارة الخادم وصيانته.

باستخدام AppMaster.io ، يمكن للمستخدمين:

إنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقات الواجهة الخلفية.

تصميم وتكوين منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) .

قم بإنشاء واجهة مستخدم لتطبيق الويب باستخدام مكونات السحب والإفلات وتصميم منطق الأعمال الخاص بمكون التصميم باستخدام مصمم Web BP.

قم بتطوير وتخصيص تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام واجهة مستخدم جذابة بصريًا ومصمم Mobile BP لمنطق الأعمال.

نتيجة لبنيته التي لا تحتاج إلى خادم وقدرات إنشاء التطبيقات ، يوفر AppMaster.io مزايا قيّمة مثل:

قابلية تطوير محسّنة: تسمح بنية AppMaster .io التي لا تحتوي على خادم بتوسيع نطاق التطبيقات المُنشأة بكفاءة ، والتعامل مع أحمال حركة المرور المرتفعة وحالات الاستخدام المعقدة للمؤسسات.

تسمح بنية .io التي لا تحتوي على خادم بتوسيع نطاق التطبيقات المُنشأة بكفاءة ، والتعامل مع أحمال حركة المرور المرتفعة وحالات الاستخدام المعقدة للمؤسسات. التخلص من الديون الفنية: يضمن AppMaster .io عدم تراكم الديون التقنية أثناء عملية التطوير من خلال إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر لكل تغيير في المخططات.

يضمن .io عدم تراكم الديون التقنية أثناء عملية التطوير من خلال إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر لكل تغيير في المخططات. تسريع التطوير: يتيح نهج AppMaster .io no-code للمستخدمين إنشاء حلول برمجية شاملة تصل إلى 10 مرات أسرع و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة من الطرق التقليدية.

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يبسط AppMaster.io عملية تطوير التطبيقات من خلال تسخير قوة البنية التي لا تحتوي على خادم مع ضمان الأداء المتسق وسهولة الصيانة وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات.

أفضل الممارسات لتنفيذ بنية بدون خادم

يمكن أن يفيد تنفيذ بنية بدون خادم بشكل كبير عملية التطوير الخاصة بك ، ولكن اتباع أفضل الممارسات لتعظيم إمكاناتها أمر بالغ الأهمية. فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية في البنية التي لا تحتاج إلى خادم:

اختر موفر FaaS المناسب

سيكون لكل مزود وظيفة كخدمة (FaaS) مجموعته الخاصة من الميزات والقدرات والقيود. قم بتقييم عروض كل مزود بعناية ونماذج التسعير والأداء ومستوى الدعم لمتطلباتك المحددة. يعد اختيار موفر يناسب احتياجاتك ويضمن الانتقال السلس إلى بنية بدون خادم أمرًا مهمًا.

استخدام وظائف عديمة الحالة

تأكد من أن وظائفك عديمة الحالة ومكتفية ذاتيًا ، مما يعني أنها لا تعتمد على البيانات المشتركة أو الخدمات الخارجية أثناء التنفيذ. تعتبر الوظائف عديمة الحالة أسهل في إدارتها وقياسها واختبارها ونشرها ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والمرونة. يُنصح باستخدام قواعد البيانات أو ذاكرات التخزين المؤقت أو خدمات التخزين الأخرى للحفاظ على حالات التطبيق أثناء استخدام بنية بدون خادم.

تحسين أداء الوظيفة

يعد تحسين أداء وظائفك أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق فعالية التكلفة واستخدام الموارد واستجابة التطبيق. يمكنك مراقبة وقياس وقت التنفيذ واستخدام الذاكرة والمقاييس الأخرى ذات الصلة لوظائفك وضبطها حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، تذكر مشكلة البداية الباردة - عند إنشاء مثيل جديد من الوظيفة - من خلال تنفيذ استراتيجيات مثل التزويد عند الطلب أو إبقاء الوظائف "دافئة" من خلال تشغيلها بشكل دوري.

ضمان الأمن الكافي

بينما تقلل البنية بدون خادم من بعض المخاوف الأمنية من خلال التخلص من الحاجة إلى إدارة الخوادم ، لا يزال من الضروري إدارة أمان وظائفك وبيانات التطبيق. استخدام آليات مصادقة وتفويض قوية ، وضمان التحكم المناسب في الوصول ، وممارسة مبدأ الامتياز الأقل. قم بمراقبة وتدقيق البنية التحتية التي لا تحتاج إلى خادم بانتظام ، واعتماد أفضل ممارسات الأمان المصممة خصيصًا للتطبيقات التي لا تحتاج إلى خادم.

تنفيذ استراتيجيات المراقبة والتسجيل

المراقبة الفعالة والتسجيل ضروريان لتشخيص وحل المشكلات في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم. قم بإعداد مستويات التسجيل المناسبة لعمليات تنفيذ الوظائف ، وجمع المقاييس ذات الصلة ، وتكوين التنبيهات للسلوك غير الطبيعي. استخدم الأدوات والخدمات المتخصصة في المراقبة بدون خادم لزيادة وضوح أداء التطبيق ومشكلاته.

خاتمة

تمثل البنية التي لا تحتوي على خادم نقلة نوعية في تطوير الويب ، حيث تقدم العديد من المزايا مثل كفاءة التكلفة ، وقابلية التوسع المحسنة ، ووقت أسرع للتسويق . ومع ذلك ، فإنه يحتوي على تحديات ، مثل قفل البائع وخيارات التخصيص المحدودة. يمكنك الاستفادة من البنية بدون خادم لإنشاء تطبيقات ويب تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة من خلال تنفيذ أفضل الممارسات وتقييم متطلباتك الخاصة بعناية.

من خلال احتضان مبادئ الهندسة بدون خادم ، يوفر AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بكفاءة بأقل قدر من الصيانة. يساعد AppMaster.io الشركات على تسريع تحولها الرقمي وزيادة القيمة من خلال بنية بدون خادم من خلال السماح للمستخدمين بالتركيز على منطق الأعمال ووظائف التطبيق أثناء تجريد إدارة البنية التحتية.