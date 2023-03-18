Şelale metodolojisi, çeşitli endüstrilerde onlarca yıldır kullanılan popüler bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Her proje aşamasının bir sonraki aşamaya geçmeden önce tamamlanması gereken sabit bir planı izleyen sıralı ve doğrusal bir yaklaşımdır. Geniş çapta benimsenmiş olsa da, esneklik ve uyarlanabilirlik eksikliği nedeniyle de eleştirildi.

Bu kapsamlı kılavuz, Waterfall metodolojisinin tarihçesi, temel ilkeleri, aşamaları, avantajları ve dezavantajları da dahil olmak üzere ayrıntılı bir genel bakış sağlayacaktır. İster deneyimli bir proje yöneticisi olun ister sahada yeni biri olun, bu kılavuz Şelale metodolojisini tam olarak anlayacak ve bir sonraki projeniz için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Öyleyse, dalışa geçelim ve Şelale dünyasını keşfedelim!

Şelale metodolojisi nedir?

Şelale metodolojisi, ilk kez 1970 yılında Dr. Winston W. Royce tarafından tanıtılan doğrusal ve sıralı bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu metodoloji, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC) farklı, birbiriyle örtüşmeyen aşamalara ayırır: gereksinim analizi, sistem tasarımı, uygulama, test etme, devreye alma ve bakım. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce her aşamanın tamamlanması gerekir, bu da kapsamlı dokümantasyona ve ayrıntılı planlamaya olanak tanır.

Şelale modelinin en önemli avantajlarından biri basitliği ve kolay anlaşılır olması, onu iyi tanımlanmış gereksinimlere ve minimum değişikliklere sahip projeler için uygun kılıyor. Bununla birlikte, Standish Group'un CHAOS Raporu gibi araştırmalar, değişen proje ihtiyaçlarına uyum sağlama konusundaki sınırlamalarını vurgulayarak, Agile gibi daha esnek metodolojilere kıyasla daha düşük bir başarı oranına (2015 CHAOS Raporunda %14) yol açmıştır (%39 başarı oranı aynı rapor). Bu zorluklara rağmen Waterfall, yazılım geliştirme süreçlerini anlamak için önemli bir temel olmaya devam ediyor ve belirli endüstrilerde ve proje türlerinde kullanılmaya devam ediyor.

Şelale yazılımı nedir?

Şelale yazılımı, yazılım geliştirmeye geleneksel ve doğrusal bir yaklaşım olan Şelale metodolojisi kullanılarak geliştirilen herhangi bir yazılım ürününü veya sistemini ifade eder. Bu metodoloji, net dokümantasyonu, iyi tanımlanmış gereksinimleri ve gereksinim analizi, sistem tasarımı, uygulama, test, dağıtım ve bakım dahil olmak üzere farklı aşamalardan geçen yapılandırılmış bir ilerlemeyi vurgular. Katı yapısı nedeniyle, Waterfall yazılım projeleri, düzenleyici uyumluluk sistemleri veya güvenlik açısından kritik uygulamalar gibi minimum belirsizliğe ve değişim kapsamına sahip durumlar için daha uygundur.

Şelale sürecindeki aşamalar

Yaygın olarak bilinen bir yazılım geliştirme metodolojisi olan Waterfall süreci, doğrusal olarak tamamlanması gereken sıralı ve farklı aşamalardan oluşur. Bu aşamalar:

Geliştiricilerin, projenin kapsamı hakkında kapsamlı bir anlayış oluşturmak için müşteri ihtiyaçlarını bir araya getirdiği ve belgelediği Gereksinim Analizi ;

; Yazılım mimarisinin ve genel yapının tanımlandığı Sistem Tasarımı , genellikle ayrıntılı tasarım belgeleriyle sonuçlanır;

, genellikle ayrıntılı tasarım belgeleriyle sonuçlanır; Geliştiricilerin asıl kodu tasarım özelliklerine göre yazdığı uygulama ;

; Test etme , yazılımın belirlenen gereksinimleri karşıladığından emin olmak için işlevsellik, performans ve uyumluluk açısından titizlikle test edildiği kritik bir aşama;

, yazılımın belirlenen gereksinimleri karşıladığından emin olmak için işlevsellik, performans ve uyumluluk açısından titizlikle test edildiği kritik bir aşama; Yazılımın son kullanıcılar için hedef ortama teslim edildiği ve kurulduğu dağıtım ;

; Bakım , gelişen kullanıcı ihtiyaçlarını ve dış faktörleri ele almak için yazılımı izlemeyi, hata düzeltmeyi ve güncellemeyi içeren devam eden bir aşamadır.

Şelale metodolojisinin avantajları

Şelale metodolojisi katılığına rağmen yazılım geliştirme projelerinde doğru koşullar altında yararlanılabilecek birçok avantaj sunar. İlk olarak, doğrusal ve yapılandırılmış doğası, her aşamada bilgi aktarımı ve gelecekte başvurmak için son derece değerli olabilecek kapsamlı belgelere izin verir. İkincisi, aşamaların net bir şekilde tanımlanması, paydaşların ilerlemeyi kolayca takip etmelerini ve kaynakları buna göre tahsis etmelerini sağlayarak etkili proje yönetimini kolaylaştırır.

Üçüncüsü, kapsamlı gereksinim analizine ve önceden tasarıma yapılan vurgu, kapsam kayması olasılığını en aza indirir ve proje zaman çizelgelerini ve maliyetlerini doğru bir şekilde tahmin etmeye yardımcı olur. Ek olarak, farklı aşamalardan geçen sıralı ilerleme, yazılımın belirlenen gereksinimleri karşılamasını sağlamak için uygulama aşamasından sonra test yapıldığından daha doğrudan kalite güvencesine olanak tanır. Son olarak, Şelale metodolojisi, yasal uyumluluk sistemleri veya güvenlik açısından kritik uygulamalar gibi öngörülebilir, istikrarlı ve iyi tanımlanmış gereksinimlere sahip projeler için çok uygundur.

Şelale metodolojisinin dezavantajları

Şelale metodolojisi, bazı avantajlar sunarken, yazılım geliştirme projelerini etkileyebilecek bazı doğal dezavantajlara da sahiptir. Sertliği ve lineer yapısı, değişiklikleri veya gelişen gereksinimleri karşılamak için onu uygunsuz hale getirir ve genellikle maliyetli revizyonlara ve hatta proje başarısızlığına yol açar. Diğer bir dezavantaj ise gecikmeli geri bildirim döngüsüdür, çünkü testler geliştirme sürecinin sonlarında gerçekleşir ve potansiyel olarak kritik sorunların önemli zaman ve kaynaklar harcandıktan sonra keşfedilmesine neden olur.

Ek olarak, Şelale metodolojisinin önceden belgeleme ve planlamaya aşırı derecede bağlı olması, gerçek geliştirme ilerlemesi pahasına gereksinimleri ve tasarımı mükemmelleştirmek için aşırı zaman harcanan "analiz felcine" yol açabilir. Ayrıca, metodolojinin sıralı doğası, proje boyunca birlikte çalışmak yerine belirli aşamalara ayrılmış olabilecek ekip üyeleri arasındaki işbirliğini ve iletişimi engelleyebilir. Son olarak, Şelale metodolojisinin sabit teslimatlara odaklanması, geliştirme sırasında deneme veya yinelemeli iyileştirmeler için çok az yer olduğundan, inovasyonu ve yaratıcılığı sınırlayabilir.

Şelale ve Çevik arasındaki fark nedir?

Waterfall ve Agile, süreç, esneklik ve işbirliği açısından önemli ölçüde farklılık gösteren iki farklı yazılım geliştirme metodolojisidir. İşte ikisi arasındaki bazı önemli farklar:

Süreç ve yapı : Waterfall, her proje aşamasının bir sonraki aşamaya geçmeden önce tamamlanması gereken doğrusal, sıralı bir yaklaşım izler. Çevik ise bunun tersine, projenin "sprintler" veya "yinelemeler" olarak adlandırılan daha küçük, yönetilebilir birimlere bölündüğü, sürekli geliştirme ve iyileştirmeye izin veren yinelemeli ve artımlı bir yaklaşımı benimser.



: Waterfall, her proje aşamasının bir sonraki aşamaya geçmeden önce tamamlanması gereken doğrusal, sıralı bir yaklaşım izler. Çevik ise bunun tersine, projenin "sprintler" veya "yinelemeler" olarak adlandırılan daha küçük, yönetilebilir birimlere bölündüğü, sürekli geliştirme ve iyileştirmeye izin veren yinelemeli ve artımlı bir yaklaşımı benimser. Esneklik : Waterfall'ın sert yapısı, tüm süreç büyük ölçüde önceden planlama ve dokümantasyona dayandığından, onu değişen gereksinimlere daha az uyarlanabilir hale getirir. Öte yandan Çevik, değişimi kucaklar ve gelişen ihtiyaçlara uyum sağlamaya teşvik ederek belirsiz veya hızla değişen gereksinimlere sahip projeler için daha uygun hale getirir.



: Waterfall'ın sert yapısı, tüm süreç büyük ölçüde önceden planlama ve dokümantasyona dayandığından, onu değişen gereksinimlere daha az uyarlanabilir hale getirir. Öte yandan Çevik, değişimi kucaklar ve gelişen ihtiyaçlara uyum sağlamaya teşvik ederek belirsiz veya hızla değişen gereksinimlere sahip projeler için daha uygun hale getirir. Geri bildirim ve test etme : Şelale modelinde test, geliştirme sürecinin sonuna doğru yapılır ve bu da kritik sorunların geç tanımlanmasına neden olabilir. Çevik metodolojiler, proje yaşam döngüsü boyunca sürekli test ve entegrasyonu vurgulayarak sorunların erken saptanmasına ve çözülmesine olanak tanır.



: Şelale modelinde test, geliştirme sürecinin sonuna doğru yapılır ve bu da kritik sorunların geç tanımlanmasına neden olabilir. Çevik metodolojiler, proje yaşam döngüsü boyunca sürekli test ve entegrasyonu vurgulayarak sorunların erken saptanmasına ve çözülmesine olanak tanır. İşbirliği : Çevik, hedefler ve öncelikler konusunda ortak bir anlayış sağlamak için işlevler arası ekipler arasında yakın işbirliğini ve paydaşlarla düzenli iletişimi teşvik eder. Şelale tipik olarak daha bölümlere ayrılmış roller ve sorumluluklar içerir, iletişimi ve ekip çalışmasını engeller.



: Çevik, hedefler ve öncelikler konusunda ortak bir anlayış sağlamak için işlevler arası ekipler arasında yakın işbirliğini ve paydaşlarla düzenli iletişimi teşvik eder. Şelale tipik olarak daha bölümlere ayrılmış roller ve sorumluluklar içerir, iletişimi ve ekip çalışmasını engeller. Belgeleme : Waterfall, projenin gelişiminin kapsamlı bir kaydını sağlayan, her aşama için büyük ölçüde ayrıntılı belgelere dayanır. Agile, kapsamlı evrak işleri yapmaktansa işlevsel ürünler sunmaya odaklanarak, çalışan yazılıma kapsamlı belgelerden daha çok değer verir.



: Waterfall, projenin gelişiminin kapsamlı bir kaydını sağlayan, her aşama için büyük ölçüde ayrıntılı belgelere dayanır. Agile, kapsamlı evrak işleri yapmaktansa işlevsel ürünler sunmaya odaklanarak, çalışan yazılıma kapsamlı belgelerden daha çok değer verir. Risk yönetimi : Agile'ın yinelemeli doğası, potansiyel sorunlar geliştirme sürecinde daha erken ele alınabileceğinden daha iyi risk yönetimi sağlar. Şelalenin ardışık yapısı, daha yüksek risk maruziyetine yol açabilir, çünkü problemler yalnızca projenin sonraki aşamalarında belirlenebilir.



Şelale ve Çevik metodolojiler arasındaki seçim, büyük ölçüde projenin doğasına, gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlıdır. Şelale, iyi tanımlanmış, istikrarlı gereksinimleri ve minimum belirsizliği olan projeler için daha uygun olabilirken, Agile genellikle dinamik, gelişen ihtiyaçları olan projeler için tercih edilen seçimdir.

SSS

Şelale Metodolojisi nedir?

Şelale Metodolojisi, öncelikle yazılım geliştirmede kullanılan geleneksel bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Her aşama bir öncekinin tamamlanmasına bağlı olarak doğrusal ve sıralı bir süreç izler. Aşamalar tipik olarak gereksinim toplama, tasarım, uygulama, test etme, devreye alma ve bakımı içerir.

Şelale Metodolojisinin ana aşamaları nelerdir?

Şelale Metodolojisinin ana aşamaları şunlardır:

Gereksinim toplama ve analiz



Sistem tasarımı



uygulama



Test yapmak



dağıtım



Bakım



Şelale Metodolojisinin avantajları nelerdir?

Şelale Metodolojisinin avantajları şunları içerir:

Sadelik ve anlama kolaylığı



Net ve iyi tanımlanmış kilometre taşları



Küçük ve iyi tanımlanmış projeler için etkilidir



titiz dokümantasyon



Daha kolay proje yönetimi ve kontrolü



Şelale Metodolojisinin dezavantajları nelerdir?

Şelale Metodolojisinin dezavantajları şunları içerir:

Değişikliklere uyum sağlamada zorluk



Yeni gereksinimlere uyum sağlamada esneklik



Sorunların veya sorunların geç keşfedilmesi



Aşamalar arasında uzun gecikmeler



Karmaşık veya gelişen projeler için uygun değil



Şelale Metodolojisi ne zaman kullanılmalıdır?

Şelale Metodolojisi en çok aşağıdakilere sahip projeler için uygundur:

Açıkça tanımlanmış gereksinimler



Kararlı ve iyi anlaşılan teknoloji



Geliştirme sırasındaki değişiklikler için sınırlı kapsam



Kapsamlı dokümantasyona ihtiyaç



Sabit bir son tarih ve bütçe



Şelale Metodolojisi Çevik Metodolojilerle birlikte kullanılabilir mi?

Şelale ve Çevik metodolojiler temel olarak farklı olsa da, hibrit bir yaklaşım oluşturmak için birleştirilebilirler. Bu, Waterfall metodolojisinin planlama ve tasarım aşamaları için kullanıldığı, Agile (Scrum) ise uygulama ve test aşamaları için kullanıldığı Water-Scrum-Fall olarak bilinir.

Şelale Metodolojisinin Çevik metodolojiden farkı nedir?

Şelale Metodolojisi, proje yönetimine doğrusal, sıralı bir yaklaşımken Çevik metodoloji yinelemeli ve artımlıdır. Agile, proje sırasında değişikliklere izin vererek esnekliğe ve uyarlanabilirliğe odaklanırken Waterfall, baştan tanımlanmış aşamalara ve gereksinimlere güvenir.

Şelale Metodolojisine bazı alternatifler nelerdir?

Şelale Metodolojisine bazı alternatifler şunları içerir: