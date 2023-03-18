منهجية الشلال هي نهج إدارة مشروع شائع يستخدم في مختلف الصناعات لعدة عقود. إنه نهج تسلسلي وخطي يتبع خطة ثابتة ، حيث يجب إكمال كل مرحلة من مراحل المشروع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. في حين تم اعتماده على نطاق واسع ، فقد تلقى انتقادات أيضًا لافتقاره إلى المرونة والقدرة على التكيف.

سيوفر هذا الدليل الشامل نظرة عامة مفصلة عن منهجية الشلال ، بما في ذلك تاريخها ومبادئها الرئيسية ومراحلها ومزاياها وعيوبها. سواء كنت مدير مشروع متمرسًا أو وافدًا جديدًا إلى الميدان ، فإن هذا الدليل سيفهم تمامًا منهجية Waterfall ويساعدك على تحديد ما إذا كان مناسبًا لمشروعك التالي. لذا ، دعنا نتعمق في عالم الشلال ونستكشفه!

ما هي منهجية الشلال؟

منهجية الشلال هي منهج خطي ومتسلسل لتطوير البرمجيات ، قدمه لأول مرة الدكتور وينستون دبليو رويس في عام 1970. هذه المنهجية تقسم دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) إلى مراحل متميزة غير متداخلة: تحليل المتطلبات ، وتصميم النظام ، التنفيذ والاختبار والنشر والصيانة. يجب إكمال كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية ، مما يسمح بالتوثيق الشامل والتخطيط الشامل.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لنموذج الشلال في بساطته وسهولة فهمه ، مما يجعله مناسبًا للمشاريع ذات المتطلبات المحددة جيدًا والحد الأدنى من التغييرات. ومع ذلك ، فقد سلطت دراسات مثل تقرير CHAOS الذي أعدته مجموعة Standish Group الضوء على قيودها في التكيف مع احتياجات المشروع المتطورة ، مما أدى إلى انخفاض معدل النجاح (14٪ في تقرير CHAOS لعام 2015) مقارنة بالمنهجيات الأكثر مرونة مثل Agile (39٪ معدل النجاح في نفس التقرير). على الرغم من هذه التحديات ، يظل Waterfall أساسًا مهمًا لفهم عمليات تطوير البرامج ويستمر استخدامه في بعض الصناعات وأنواع المشاريع.

ما هو برنامج Waterfall؟

يشير برنامج Waterfall إلى أي منتج أو نظام برمجي تم تطويره باستخدام منهجية Waterfall ، وهو نهج تقليدي وخطي لتطوير البرامج. تؤكد هذه المنهجية على التوثيق الواضح ، والمتطلبات المحددة جيدًا ، والتقدم المنظم عبر مراحل متميزة ، بما في ذلك تحليل المتطلبات ، وتصميم النظام ، والتنفيذ ، والاختبار ، والنشر ، والصيانة. نظرًا لطبيعتها الصارمة ، تعد مشاريع برامج Waterfall أكثر ملاءمة للمواقف التي تقل فيها درجة عدم اليقين ونطاق التغيير ، مثل أنظمة الامتثال التنظيمي أو تطبيقات السلامة الحرجة.

مراحل عملية الشلال

تتكون عملية Waterfall ، وهي منهجية معروفة على نطاق واسع لتطوير البرمجيات ، من مراحل متسلسلة ومتميزة يجب إكمالها خطيًا. هذه المراحل هي:

تحليل المتطلبات ، حيث يقوم المطورون بجمع وتوثيق احتياجات العميل لخلق فهم شامل لنطاق المشروع ؛

، حيث يقوم المطورون بجمع وتوثيق احتياجات العميل لخلق فهم شامل لنطاق المشروع ؛ تصميم النظام ، الذي يتم خلاله تحديد بنية البرنامج والهيكل العام ، غالبًا ما ينتج عنه مستندات تصميم مفصلة ؛

، الذي يتم خلاله تحديد بنية البرنامج والهيكل العام ، غالبًا ما ينتج عنه مستندات تصميم مفصلة ؛ التنفيذ ، حيث يكتب المطورون الكود الفعلي بناءً على مواصفات التصميم ؛

، حيث يكتب المطورون الكود الفعلي بناءً على مواصفات التصميم ؛ الاختبار ، وهي مرحلة حرجة يتم فيها اختبار البرنامج بدقة من حيث الوظائف والأداء والتوافق لضمان استيفائه للمتطلبات المحددة ؛

، وهي مرحلة حرجة يتم فيها اختبار البرنامج بدقة من حيث الوظائف والأداء والتوافق لضمان استيفائه للمتطلبات المحددة ؛ النشر ، حيث يتم تسليم البرنامج وتثبيته في البيئة المستهدفة للمستخدمين النهائيين ؛

، حيث يتم تسليم البرنامج وتثبيته في البيئة المستهدفة للمستخدمين النهائيين ؛ الصيانة ، وهي مرحلة مستمرة تتضمن المراقبة وإصلاح الأخطاء وتحديث البرنامج لتلبية احتياجات المستخدم المتطورة والعوامل الخارجية.

مزايا منهجية الشلال

تقدم منهجية Waterfall ، على الرغم من صلابتها ، العديد من المزايا في مشاريع تطوير البرمجيات التي يمكن الاستفادة منها في ظل الظروف المناسبة. أولاً ، تسمح طبيعتها الخطية والمنظمة بالتوثيق الشامل في كل مرحلة ، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة عالية لنقل المعرفة والمرجعية المستقبلية. ثانيًا ، يسهل التحديد الواضح للمراحل الإدارة الفعالة للمشروع ، مما يمكّن أصحاب المصلحة من تتبع التقدم بسهولة وتخصيص الموارد وفقًا لذلك.

ثالثًا ، التركيز على تحليل المتطلبات الشامل والتصميم مقدمًا يقلل من فرص زحف النطاق ويساعد في تقدير الجداول الزمنية للمشروع وتكاليفه بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح التقدم المتسلسل عبر مراحل متميزة ضمانًا أكثر وضوحًا للجودة ، حيث يتم إجراء الاختبار بعد مرحلة التنفيذ ، مما يضمن أن البرنامج يلبي المتطلبات المحددة. أخيرًا ، تعتبر منهجية Waterfall مناسبة تمامًا للمشاريع ذات المتطلبات التي يمكن التنبؤ بها والمستقرة والمحددة جيدًا ، مثل أنظمة الامتثال التنظيمي أو تطبيقات السلامة الحرجة.

عيوب منهجية الشلال

في حين أن منهجية الشلال تقدم بعض المزايا ، إلا أن لها أيضًا العديد من العيوب المتأصلة التي يمكن أن تؤثر على مشاريع تطوير البرمجيات. صلابته وطبيعته الخطية تجعله غير مناسب لاستيعاب التغييرات أو المتطلبات المتطورة ، مما يؤدي غالبًا إلى مراجعات مكلفة أو حتى فشل المشروع. عيب آخر هو حلقة التغذية الراجعة المتأخرة ، حيث يحدث الاختبار في وقت متأخر من عملية التطوير ، مما قد يؤدي إلى اكتشاف المشكلات الحرجة بعد استثمار الوقت والموارد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاعتماد الكبير لمنهجية Waterfall على التوثيق والتخطيط المسبق يمكن أن يؤدي إلى "شلل في التحليل" ، حيث يتم قضاء وقت طويل في إتقان المتطلبات والتصميم على حساب تقدم التطوير الفعلي. علاوة على ذلك ، يمكن أن تعيق الطبيعة التسلسلية للمنهجية التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق ، الذين قد يتم عزلهم في مراحل محددة بدلاً من العمل معًا طوال فترة المشروع. أخيرًا ، يمكن أن يحد تركيز منهجية Waterfall على النواتج الثابتة من الابتكار والإبداع ، حيث لا يوجد مجال للتجريب أو التحسينات المتكررة أثناء التطوير.

ما هو الفرق بين Waterfall و Agile؟

Waterfall و Agile هما منهجيتان متميزتان لتطوير البرمجيات تختلفان بشكل كبير في العملية والمرونة والتعاون. فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

العملية والهيكل : يتبع الشلال نهجًا خطيًا متسلسلًا حيث يجب إكمال كل مرحلة من مراحل المشروع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. في المقابل ، تتبنى Agile نهجًا تكراريًا وتدريجيًا ، حيث ينقسم المشروع إلى وحدات أصغر يمكن إدارتها تسمى "سباقات السرعة" أو "التكرارات" ، مما يسمح بالتطوير والتحسين المستمر.



: يتبع الشلال نهجًا خطيًا متسلسلًا حيث يجب إكمال كل مرحلة من مراحل المشروع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. في المقابل ، تتبنى Agile نهجًا تكراريًا وتدريجيًا ، حيث ينقسم المشروع إلى وحدات أصغر يمكن إدارتها تسمى "سباقات السرعة" أو "التكرارات" ، مما يسمح بالتطوير والتحسين المستمر. المرونة : هيكل الشلال الصلب يجعله أقل قابلية للتكيف مع المتطلبات المتغيرة ، حيث تعتمد العملية بأكملها بشكل كبير على التخطيط والتوثيق المسبق. من ناحية أخرى ، تتبنى Agile التغيير وتشجع التكيف مع الاحتياجات المتطورة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمشاريع ذات المتطلبات غير المؤكدة أو المتغيرة بسرعة.



: هيكل الشلال الصلب يجعله أقل قابلية للتكيف مع المتطلبات المتغيرة ، حيث تعتمد العملية بأكملها بشكل كبير على التخطيط والتوثيق المسبق. من ناحية أخرى ، تتبنى Agile التغيير وتشجع التكيف مع الاحتياجات المتطورة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمشاريع ذات المتطلبات غير المؤكدة أو المتغيرة بسرعة. التعليقات والاختبار : في نموذج Waterfall ، يحدث الاختبار في نهاية عملية التطوير ، مما قد يؤدي إلى تحديد المشكلات الحرجة في وقت متأخر. تؤكد منهجيات Agile على الاختبار المستمر والتكامل طوال دورة حياة المشروع ، مما يسمح بالكشف المبكر عن المشكلات وحلها.



: في نموذج Waterfall ، يحدث الاختبار في نهاية عملية التطوير ، مما قد يؤدي إلى تحديد المشكلات الحرجة في وقت متأخر. تؤكد منهجيات Agile على الاختبار المستمر والتكامل طوال دورة حياة المشروع ، مما يسمح بالكشف المبكر عن المشكلات وحلها. التعاون : تعمل أجايل على تعزيز التعاون الوثيق بين الفرق متعددة الوظائف والتواصل المنتظم مع أصحاب المصلحة لضمان فهم مشترك للأهداف والأولويات. يتضمن الشلال عادةً المزيد من الأدوار والمسؤوليات المجزأة ، مما يعيق التواصل والعمل الجماعي.



: تعمل أجايل على تعزيز التعاون الوثيق بين الفرق متعددة الوظائف والتواصل المنتظم مع أصحاب المصلحة لضمان فهم مشترك للأهداف والأولويات. يتضمن الشلال عادةً المزيد من الأدوار والمسؤوليات المجزأة ، مما يعيق التواصل والعمل الجماعي. التوثيق : يعتمد الشلال بشكل كبير على التوثيق التفصيلي لكل مرحلة ، مما يوفر سجلاً شاملاً لتطور المشروع. تقدر Agile برامج العمل على التوثيق الشامل ، مع التركيز على تقديم منتجات وظيفية بدلاً من إنتاج أعمال ورقية مكثفة.



: يعتمد الشلال بشكل كبير على التوثيق التفصيلي لكل مرحلة ، مما يوفر سجلاً شاملاً لتطور المشروع. تقدر Agile برامج العمل على التوثيق الشامل ، مع التركيز على تقديم منتجات وظيفية بدلاً من إنتاج أعمال ورقية مكثفة. إدارة المخاطر : تسمح الطبيعة التكرارية لـ Agile بتحسين إدارة المخاطر ، حيث يمكن معالجة المشكلات المحتملة مسبقًا في عملية التطوير. يمكن أن يؤدي الهيكل التسلسلي للشلال إلى زيادة التعرض للمخاطر ، حيث قد يتم تحديد المشكلات فقط في المراحل اللاحقة من المشروع.



يعتمد الاختيار بين منهجيات Waterfall و Agile إلى حد كبير على طبيعة المشروع ومتطلباته وقيوده. قد يكون الشلال أكثر ملاءمة للمشروعات ذات المتطلبات الثابتة المحددة جيدًا والحد الأدنى من عدم اليقين ، بينما غالبًا ما يكون Agile هو الخيار المفضل للمشاريع ذات الاحتياجات الديناميكية والمتطورة.

التعليمات

ما هي منهجية الشلال؟

منهجية الشلال هي طريقة تقليدية لإدارة المشاريع تستخدم بشكل أساسي في تطوير البرمجيات. وهي تتبع عملية خطية ومتسلسلة ، حيث تعتمد كل مرحلة على اكتمال المرحلة السابقة. تتضمن المراحل عادةً جمع المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار والنشر والصيانة.

ما هي المراحل الرئيسية لمنهجية الشلال؟

المراحل الرئيسية لمنهجية الشلال هي:

جمع وتحليل المتطلبات



تصميم النظام



تطبيق



اختبارات



تعيين



صيانة



ما هي مزايا منهجية الشلال؟

تشمل مزايا منهجية الشلال ما يلي:

البساطة وسهولة الفهم



معالم واضحة ومحددة جيدًا



فعالة للمشاريع الصغيرة والمحددة جيدًا



توثيق صارم



أسهل إدارة المشروع والتحكم فيه



ما هي عيوب منهجية الشلال؟

تشمل عيوب منهجية الشلال ما يلي:

صعوبة التكيف مع التغييرات



عدم المرونة في التكيف مع المتطلبات الجديدة



الاكتشاف المتأخر للمشاكل أو القضايا



تأخيرات طويلة بين المراحل



غير مناسب للمشاريع المعقدة أو المتطورة



متى يجب استخدام منهجية الشلال؟

منهجية الشلال هي الأنسب للمشاريع ذات:

متطلبات محددة بوضوح



تقنية مستقرة ومفهومة جيدًا



نطاق محدود للتغييرات أثناء التطوير



الحاجة إلى وثائق واسعة النطاق



موعد نهائي وميزانية محددين



هل يمكن استخدام منهجية الشلال مع المنهجيات الرشيقة؟

بينما تختلف منهجيات Waterfall و Agile اختلافًا جوهريًا ، يمكن دمجها لإنشاء نهج هجين. يُعرف هذا باسم Water-Scrum-Fall ، حيث يتم استخدام منهجية Waterfall لمراحل التخطيط والتصميم ، بينما يتم استخدام Agile (Scrum) لمراحل التنفيذ والاختبار.

كيف تختلف منهجية الشلال عن منهجية أجايل؟

منهجية الشلال هي نهج خطي متسلسل لإدارة المشروع ، بينما منهجية Agile تكرارية وتدريجية. يركز Agile على المرونة والقدرة على التكيف ، مما يسمح بالتغييرات أثناء المشروع ، بينما يعتمد Waterfall على مراحل ومتطلبات محددة من البداية.

ما هي بعض البدائل لمنهجية الشلال؟

تتضمن بعض البدائل لمنهجية الشلال ما يلي: