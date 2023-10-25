Uygulamada CRUD İşlemleri: Sıfırdan Örnek Uygulama Nasıl Oluşturulur

CRUD , bir veritabanında depolanan veriler üzerinde yürütülen temel işlemleri temsil eden Oluştur, Oku, Güncelle ve Sil anlamına gelir. Bu işlemler bir uygulamanın işlevselliğinin temelini oluşturur ve dijital bilgilerin yönetilmesi açısından çok önemlidir. CRUD işlemlerine hakim olmak geliştiriciler için önemli bir beceridir ve veritabanlarıyla etkileşime giren sorunsuz ve verimli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

CRUD işlemlerini uygulamalarınızda uygulamanın modern ve etkili bir yolu, AppMaster gibi kodsuz geliştirme platformlarını kullanmaktır. No-code platformlar, uygulama tasarlamayı ve oluşturmayı basitleştirir, veritabanı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirici üretkenliğini artırır.

No-Code CRUD Uygulama Geliştirmenin Faydaları

CRUD uygulama geliştirme için no-code bir platform kullanmak çok sayıda avantaj sunar. En önemli faydalardan bazıları şunlardır:

Hızlandırılmış Geliştirme: No-code platformlar, kodlama ve hata ayıklama gibi görevlere harcanan zamanı azaltan sezgisel, görsel bir geliştirme ortamı sağlar. Bu, geliştiricilerin kaliteyi ve işlevselliği korurken CRUD uygulamalarını daha hızlı oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, kodlama ve hata ayıklama gibi görevlere harcanan zamanı azaltan sezgisel, görsel bir geliştirme ortamı sağlar. Bu, geliştiricilerin kaliteyi ve işlevselliği korurken CRUD uygulamalarını daha hızlı oluşturmasına olanak tanır. Daha Düşük Maliyetler: no-code platformlar, genellikle CRUD uygulama geliştirmeyle ilişkili manuel süreçlerin çoğunu otomatikleştirerek geliştirme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, uygulama oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için cazip bir çözümdür.

platformlar, genellikle CRUD uygulama geliştirmeyle ilişkili manuel süreçlerin çoğunu otomatikleştirerek geliştirme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, uygulama oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için cazip bir çözümdür. Arttırılmış Erişilebilirlik: No-code platformlar, minimum kodlama deneyimine sahip kişilerin işlevsel ve verimli CRUD uygulamaları geliştirmesine olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini daha geniş bir kullanıcı yelpazesine açarak yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eder.

platformlar, minimum kodlama deneyimine sahip kişilerin işlevsel ve verimli CRUD uygulamaları geliştirmesine olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini daha geniş bir kullanıcı yelpazesine açarak yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eder. Daha İyi Sürdürülebilirlik: AppMaster gibi No-code platformlar, proje gereksinimleri her değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturur. Bu yaklaşım teknik borcu ortadan kaldırarak CRUD uygulamalarının yaşam döngüleri boyunca bakımının daha kolay olmasını sağlar.

gibi platformlar, proje gereksinimleri her değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturur. Bu yaklaşım teknik borcu ortadan kaldırarak CRUD uygulamalarının yaşam döngüleri boyunca bakımının daha kolay olmasını sağlar. Değişikliklere Uyarlanabilir: No-code platformlar, geliştiricilerin CRUD uygulamalarında hızlı bir şekilde ayarlama yapmasına ve değişiklikleri uygulamasına olanak tanıyarak otomatik olarak güncellenmiş sürümler oluşturur. Bu esneklik, uygulamaların değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ve güncel tutulmasını kolaylaştırır.

Örnek Uygulama Oluşturma: Projeye Genel Bakış

Bu eğitimde, AppMaster no-code platformunu kullanarak örnek bir CRUD uygulaması oluşturmayı göstereceğiz. Bu proje, herhangi bir kod yazmadan işlevsel, verimli ve görsel olarak çekici bir uygulama oluşturmayı gösterecektir.

Aşağıdaki adım adım kılavuzumuz olsa da şunları ele alacağız:

AppMaster hesabınızı kurma Veri Modelleri ile veritabanı şemasının tasarlanması İş Süreçlerinin Oluşturulması REST API'yi uygulama Kullanıcı Arayüzünün Tasarlanması Test ve Dağıtım

Bu eğitimin sonunda, AppMaster gibi no-code bir platform kullanarak CRUD uygulamalarını sıfırdan nasıl oluşturacağınıza dair sağlam bir anlayışa sahip olacaksınız. Öyleyse başlayalım!

1. Adım: AppMaster Hesabınızı Ayarlama

Sıfırdan bir CRUD uygulaması oluşturmanın ilk adımı AppMaster gibi no-code bir platformda hesap oluşturmaktır. Bu çok yönlü platform, minimum kodlama deneyimiyle arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

AppMaster platformunda ücretsiz bir hesap oluşturun. AppMaster çeşitli abonelik planları sunar, ancak Öğren ve Keşfet planı, hiçbir maliyet ödemeden CRUD uygulamaları oluşturmak isteyen yeni kullanıcılar için mükemmeldir. Uygulamalarınızı genişlettikçe ve ek özelliklere ve kaynaklara ihtiyaç duydukça Startup, Business veya Enterprise gibi diğer abonelik planlarına yükseltme yapabilirsiniz.

Hesabınızı kurduktan sonra AppMaster platformuna erişebilir ve CRUD uygulamanızı sıfırdan oluşturabilirsiniz.

Adım 2: Veritabanı Şemasını Veri Modelleriyle Tasarlama

AppMaster hesabınız ayarlandıktan sonraki adım, örnek uygulamanız için veritabanı şemasını tasarlamaktır. Veritabanı şeması, bir veritabanındaki mantıksal ilişkileri, kısıtlamaları ve veri toplamayı temsil eden yapıdır. Bir uygulamanın veri depolama ve yönetimini tasarlamak için bir plan görevi görür. AppMaster ile görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, böylece veritabanı şemanızı tasarlamayı ve organize etmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

AppMaster bir veri modeli oluşturmak için şu adımları izleyin:

AppMaster stüdyosunda projenizin 'Veri Modelleri' bölümüne gidin. Yeni bir veri modeli oluşturmak için 'Veri Modeli Ekle' düğmesini tıklayın. Veri modeli için bir ad ve açıklama girin ve istenen alanları, veri türlerini ve ilişkileri belirtin. Veritabanı şemanıza eklemek için veri modelinizi kaydedin.

Veri modellerinizi oluştururken bunların örnek uygulamanızdaki CRUD işlevselliğinin veri gereksinimlerini etkili bir şekilde temsil ettiğinden emin olun. Örneğin, kullanıcıları ve görevlerini yöneten bir uygulama, muhtemelen hem kullanıcılar hem de görevler için ayrı veri modellerinin yanı sıra bunları ilişkiler veya yabancı anahtarlar kullanarak bağlamanın bir yolunu gerektirecektir.

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Düzgün yapılandırılmış veri modelleri, örnek uygulamanızın verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda iş süreçleri oluşturmaya ve REST API endpoints uygulamaya geçerken geliştirme sürecini kolaylaştırmak için kritik öneme sahiptir.

Adım 3: İş Süreçlerini Oluşturma

Veritabanı şemasını veri modelleri ile tasarladıktan sonraki adım, CRUD uygulamanızın iş süreçlerini oluşturmaktır. İş süreçleri, veri modellerinizi birbirine bağlayan mantığı ve işlevselliği tanımlayarak bunların uygulamanın bir parçası olarak birlikte çalışmasına olanak tanır.

AppMaster, Business Process Designer'ı (BP Designer) kullanarak görsel olarak iş süreçleri oluşturabilirsiniz. BP Designer, kod yazmadan karmaşık iş mantığı oluşturmanıza olanak tanıyan bir drag-and-drop arayüzü sağlar.

İş süreçlerini oluştururken uygulamanızdaki her varlık için gerekli CRUD işlemlerini tanımlamanız gerekir:

Oluşturma: Yeni bir kullanıcı veya görev oluşturma gibi veritabanınıza yeni veriler ekleme işlemi.

Okuma: Bir kullanıcıya ait tüm görevlerin görüntülenmesi gibi veritabanından veri alma işlemi.

Güncelleme: Bir görevin durumunu veya kullanıcı bilgilerini güncellemek gibi veritabanındaki mevcut verileri değiştirme işlemi.

Sil: Bir görevi veya kullanıcı hesabını silmek gibi veri tabanından veri kaldırma işlemi.

AppMaster bir iş süreci oluşturmak için şu adımları izleyin:

AppMaster stüdyosunda projenizin 'İş Süreçleri' bölümüne gidin. Yeni bir iş süreci oluşturmak için 'İş Süreci Ekle' düğmesini tıklayın. İş süreci için bir ad ve açıklama girin ve ardından süreci oluşturan giriş parametrelerini, çıkış parametrelerini ve eylemleri tanımlayın. Uygun eylemleri araç kutusundan tuvale sürükleyip bırakın ve özellikleri ayarlayıp veri modellerinize bağlayarak bunları yapılandırın. Projenize eklemek için iş sürecinizi kaydedin.

İş süreçlerinizi oluştururken uygulamanızın gereksinimlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Süreçlerinizin ölçeklenebilir olduğundan ve bakımının ve güncellenmesinin kolay olduğundan emin olun.

4. Adım: REST API'yi uygulama

Veritabanı şemasını ve iş süreçlerini tasarladıktan sonra örnek uygulamanızı oluşturmanın bir sonraki adımı REST API'yi uygulamaktır. Bu, uygulamanızın ön ve arka ucu arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir adımdır.

AppMaster ile platformun BP Designer'ını kullanarak API endpoints görsel olarak uygulayabilirsiniz. İzlemeniz gereken ana adımlar şunlardır:

API endpoints oluşturun: Ön uçla veri alışverişi gerektiren her iş süreci için bir REST API endpoint oluşturabilirsiniz. Bu endpoints veritabanınızda depolanan verileri almak veya değiştirmek için ağ geçitleri görevi görür. API endpoints iş süreçleriyle eşleyin: Gerekli API endpoints oluşturduktan sonra, bunları ilgili iş süreçleriyle eşlemeniz gerekir. Bu adım, her endpoint doğru sürece bağlanmasını sağlayarak kesintisiz veri akışını kolaylaştırır. Giriş parametrelerini ve çıkış verilerini yapılandırın: API endpoints , işlemlerini gerçekleştirmek için giriş parametrelerine ihtiyaç duyabilir. Ön uç ile arka uç arasında doğru veri işleme ve iletişim sağlamak için bu giriş parametrelerini ve çıkış veri türlerini yapılandırın. API endpoints test edin: endpoints kurduktan sonra, bunların işlevlerini test etmek, verilerin doğru bir şekilde değiştirildiğinden emin olmak için çok önemlidir. AppMaster Swagger (OpenAPI) belgelerini otomatik olarak oluşturarak API endpoints doğrudan platformdan test etmenizi kolaylaştırır.

REST API endpoints görsel olarak uygulayarak, ön ucunuzu uygulamanın arka ucuna bağlama sürecini basitleştirip hızlandırabilir, zamandan tasarruf edebilir ve olası hataları en aza indirebilirsiniz.

Adım 5: Kullanıcı Arayüzünün Tasarlanması

İyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü, iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için çok önemlidir. AppMaster ile platformun drag-and-drop özelliğini kullanarak web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzü oluşturabilirsiniz. AppMaster uygulamanızın kullanıcı arayüzünü nasıl tasarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturun: drag-and-drop arayüzünü kullanarak formlar, tablolar, düğmeler ve gezinme öğeleri gibi bireysel kullanıcı arayüzü bileşenlerini tasarlayın. Bu bileşenleri görsel olarak tasarladığınızda herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmaz. İş mantığını entegre edin: Her bir kullanıcı arayüzü bileşeni için, iş süreçlerini Web BP Designer (web uygulamaları için) ve Mobile BP Designer (mobil uygulamalar için) yardımıyla ilişkilendirebilirsiniz. Bu adım etkileşimli ve duyarlı bir uygulama oluşturmaya yardımcı olur. Uygulama navigasyonu oluşturun: Kullanıcı arayüzü bileşenlerini bağlayarak uygulamanızın navigasyon akışını ayarlayın. Bu, uygulamanızın farklı bölümleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirecektir. Stilleri ve temaları uygulayın: Stilleri ve temaları uygulayarak uygulamanızın görünümünü özelleştirin. Bu adım, uygulamanızın öne çıkmasına ve marka bilinci oluşturma tutarlılığını korumasına yardımcı olur. Uygulamanızı önizleyin: Tasarım süreci sırasında, çeşitli cihazlarda nasıl görüneceğine ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm elde etmek için uygulamanın ön izlemesini yapabilirsiniz. Bu, potansiyel sorunları tanımlamanıza ve dağıtımdan önce tasarım değişiklikleri yapmanıza yardımcı olabilir.

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Kodlama deneyimi olmayan tasarımcılar veya geliştiriciler, drag-and-drop arayüzünü kullanarak web ve mobil uygulamalar için görsel olarak çekici ve duyarlı kullanıcı arayüzü oluşturabilir.

Adım 6: Test Etme ve Dağıtım

Uygulamanızı dağıtmadan önce kalitesini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için kapsamlı testler yapmanız önemlidir. Uygulamanız tamamlandığında AppMaster, uygulamanız için sunucu endpoints belgeleri, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve testler oluşturacaktır. CRUD uygulamanızı test etme adımları şunlardır:

Oluşturulan testleri çalıştırın: Uygulamanızın işlevselliğini ve performansını doğrulamak için AppMaster tarafından oluşturulan testleri yürütün. Bu, dağıtımdan önce sorunların belirlenmesine ve çözülmesine yardımcı olacaktır. Manuel test gerçekleştirin: Uygulamanızın ön ucuyla etkileşim kurarak manuel test gerçekleştirin. Bu, kullanıcı deneyimini etkileyen UI/UX ile ilgili sorunları tanımlamanıza yardımcı olabilir. Uygulamanızı dağıtın: Test sırasında keşfedilen sorunları giderdikten sonra uygulama dağıtımına devam edin. AppMaster , şirket içi barındırma ve bulut dağıtımı da dahil olmak üzere çeşitli dağıtım seçeneklerini destekleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçme esnekliği sağlar.

Kapsamlı testler uygulamanızın başarısı için çok önemlidir ve dağıtıldıktan sonra performansını, güvenliğini ve kullanıcı memnuniyetini korumak için uygulamanızı izlemeye ve güncellemeye devam etmelisiniz.

AppMaster ile sıfırdan örnek bir CRUD uygulaması oluşturmak no-code uygulama geliştirmenin temellerinde uzmanlaşmanın ve üretkenliğinizi artırmanın mükemmel bir yoludur. Bu adımları izleyerek, tamamen işlevsel bir CRUD uygulamasını kolaylıkla oluşturabilir ve no-code geliştirme becerilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.

Verimli CRUD Uygulama Geliştirme İpuçları

Sıfırdan bir CRUD uygulaması oluştururken, bazı en iyi uygulamaları benimsemek, sorunsuz bir geliştirme süreci sağlamak için çok önemlidir. Verimli ve kullanıcı dostu bir CRUD uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Uygulamanızın gereksinimlerini anlayın : CRUD uygulama geliştirmeye başlamadan önce uygulamanızın gereksinimlerini açıkça anladığınızdan emin olun. Hangi veri modellerine ihtiyacınız olduğunu ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini öğrenin. Bu, verimli bir veritabanı şeması ve iş mantığı tasarlamaya yardımcı olacaktır. no-code platformun tüm gücünden yararlanın : AppMaster CRUD uygulama geliştirmeyi kolaylaştırabilecek çok çeşitli güçlü araçlar ve özellikler sağlar. Üretkenliğinizi ve geliştirme hızınızı en üst düzeye çıkarmak için bu araçları keşfedin ve kullanın. Adlandırma kurallarıyla tutarlı kalın : Veri modellerinizi, iş süreçlerinizi ve API endpoints adlandırmada tutarlılık, uygulamanızın okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabilir. Uygulama yapısında gezinmeyi ve uygulamayı sizin ve başkaları için daha kolay anlamak amacıyla uygulama bileşenleriniz genelinde tek tip bir adlandırma kuralı benimseyin. Düzenli olarak test edin ve yineleyin : Teste başlamak için uygulamanızın tamamlanmasını beklemeyin. Geliştirme sürecinin başlarında hataları veya verimsizlikleri yakalamak için farklı uygulama bileşenleri ve bunların etkileşimleri üzerinde düzenli testler yapın. Bu yinelemeli yaklaşım, uygulamanızı geliştirmenize ve gösterişli, hatasız bir nihai ürün oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kullanıcı deneyimini aklınızda bulundurun : CRUD uygulamanızın kullanıcı arayüzünü tasarlarken kullanılabilirliğe ve kullanıcı deneyimine öncelik vermeyi unutmayın. Kullanıcıların uygulamanızla verimli bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz oluşturun. Kullanıcılara tanıdık gezinme ve işlevsellik konusunda yardımcı olmak için standart kullanıcı arayüzü desenlerini ve öğelerini kullanın. Uygulamanızı belgeleyin : Geliştirme sırasında veri modelleri, iş süreçleri ve API endpoints gibi uygulama bileşenlerinizi belgeleyin. Bu belge gelecekte başvurmak, bakım yapmak ve sorun gidermek için son derece faydalıdır.

Çözüm

Sıfırdan bir CRUD uygulaması oluşturmak, veritabanı işlemlerinin ve uygulama geliştirmenin temel ilkelerine hakim olduğunuzda çok değerli bir öğrenme deneyimi olabilir. Güçlü bir no-code platform olan AppMaster yardımıyla, geleneksel kodlamayla ilişkili karmaşıklıkları en aza indirirken kesintisiz arka uç, web ve mobil bileşenlere sahip bir CRUD uygulamasını verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Bu yazıda verilen adım adım kılavuzu takip ederek kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılayan örnek bir CRUD uygulaması oluşturabilirsiniz. Bazı en iyi uygulamaları ve ipuçlarını göz önünde bulundurarak, test ve dağıtıma hazır bir uygulama oluşturarak verimli bir geliştirme süreci sağlayacaksınız. Yani, CRUD uygulama geliştirme yolculuğunuza bugün AppMaster ile hızlı bir başlangıç ​​yapın!