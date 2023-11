Operações CRUD na prática: como criar um aplicativo de exemplo do zero

CRUD significa Criar, Ler, Atualizar e Excluir, representando as operações básicas executadas nos dados armazenados em um banco de dados. Estas operações estão no centro da funcionalidade de uma aplicação e são cruciais para a gestão da informação digital. Dominar as operações CRUD é uma habilidade essencial para desenvolvedores, permitindo-lhes criar aplicativos simples e eficientes que interagem com bancos de dados.

Uma forma moderna e eficiente de implementar operações CRUD em suas aplicações é utilizando plataformas de desenvolvimento sem código como AppMaster . As plataformas No-code simplificam o projeto e a construção de aplicativos, abstraindo a complexidade do gerenciamento de banco de dados e melhorando a produtividade do desenvolvedor.

Benefícios do desenvolvimento de aplicativos CRUD No-Code

Utilizar uma plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativos CRUD oferece inúmeras vantagens. Alguns dos benefícios mais significativos incluem:

Desenvolvimento acelerado: plataformas No-code fornecem um ambiente de desenvolvimento visual e intuitivo que reduz o tempo gasto em tarefas como codificação e depuração. Isso permite que os desenvolvedores criem aplicativos CRUD com mais rapidez, mantendo a qualidade e a funcionalidade.

plataformas fornecem um ambiente de desenvolvimento visual e intuitivo que reduz o tempo gasto em tarefas como codificação e depuração. Isso permite que os desenvolvedores criem aplicativos CRUD com mais rapidez, mantendo a qualidade e a funcionalidade. Custos mais baixos: Ao automatizar muitos dos processos manuais normalmente associados ao desenvolvimento de aplicativos CRUD, as plataformas no-code ajudam a reduzir os custos de desenvolvimento . Como resultado, eles são uma solução atraente para empresas que buscam agilizar o processo de criação de aplicativos.

Ao automatizar muitos dos processos manuais normalmente associados ao desenvolvimento de aplicativos CRUD, as plataformas ajudam a reduzir os custos de desenvolvimento . Como resultado, eles são uma solução atraente para empresas que buscam agilizar o processo de criação de aplicativos. Maior acessibilidade: plataformas No-code permitem que indivíduos com experiência mínima em codificação desenvolvam aplicativos CRUD funcionais e eficientes. Isto abre o processo de desenvolvimento para uma gama mais ampla de usuários, promovendo inovação e colaboração.

plataformas permitem que indivíduos com experiência mínima em codificação desenvolvam aplicativos CRUD funcionais e eficientes. Isto abre o processo de desenvolvimento para uma gama mais ampla de usuários, promovendo inovação e colaboração. Melhor capacidade de manutenção: plataformas No-code como AppMaster geram aplicativos do zero cada vez que os requisitos do projeto são modificados. Essa abordagem elimina dívidas técnicas , garantindo que os aplicativos CRUD sejam mais fáceis de manter durante todo o seu ciclo de vida.

plataformas como geram aplicativos do zero cada vez que os requisitos do projeto são modificados. Essa abordagem elimina dívidas técnicas , garantindo que os aplicativos CRUD sejam mais fáceis de manter durante todo o seu ciclo de vida. Adaptável a mudanças: plataformas No-code permitem que os desenvolvedores ajustem e apliquem alterações rapidamente em aplicativos CRUD, gerando automaticamente versões atualizadas. Essa flexibilidade torna mais fácil manter os aplicativos relevantes e atualizados de acordo com as crescentes necessidades dos usuários.

Construindo um aplicativo de exemplo: visão geral do projeto

Este tutorial ilustrará a construção de um aplicativo CRUD de amostra usando a plataforma no-code AppMaster. Este projeto demonstrará a criação de um aplicativo funcional, eficiente e visualmente atraente sem escrever nenhum código.

Por meio de nosso guia passo a passo abaixo, abordaremos:

Configurando sua conta AppMaster Projetando o esquema do banco de dados com modelos de dados Criando os Processos de Negócios Implementando a API REST Projetando a interface do usuário Teste e implantação

Ao final deste tutorial, você terá um conhecimento sólido de como construir aplicativos CRUD do zero usando uma plataforma no-code como AppMaster. Então, vamos começar!

Etapa 1: configurando sua conta AppMaster

A primeira etapa na construção de um aplicativo CRUD do zero é configurar uma conta em uma plataforma no-code como AppMaster. Esta plataforma versátil permite criar aplicativos back-end, web e móveis com experiência mínima de codificação.

Crie uma conta gratuita na plataforma AppMaster. AppMaster oferece vários planos de assinatura, mas o plano Aprenda e Explore é perfeito para novos usuários que desejam criar aplicativos CRUD sem incorrer em nenhum custo. Você pode atualizar para outros planos de assinatura, como Startup, Business ou Enterprise, à medida que expande seus aplicativos e precisa de recursos e funcionalidades adicionais.

Após configurar sua conta, você pode acessar a plataforma AppMaster e construir seu aplicativo CRUD do zero.

Etapa 2: Projetando o esquema de banco de dados com modelos de dados

Depois que sua conta AppMaster estiver configurada, a próxima etapa é projetar o esquema de banco de dados para seu aplicativo de exemplo. Um esquema de banco de dados é a estrutura que representa os relacionamentos lógicos, restrições e coleta de dados em um banco de dados. Ele serve como um modelo para projetar o armazenamento e o gerenciamento de dados de um aplicativo. Com AppMaster, você pode criar modelos de dados visualmente, facilitando o design e a organização do esquema do seu banco de dados.

Para criar um modelo de dados no AppMaster, siga estas etapas:

Navegue até a seção 'Modelos de dados' do seu projeto no estúdio AppMaster . Clique no botão 'Adicionar modelo de dados' para criar um novo modelo de dados. Insira um nome e uma descrição para o modelo de dados e especifique os campos, tipos de dados e relacionamentos desejados. Salve seu modelo de dados para adicioná-lo ao esquema do banco de dados.

Ao criar seus modelos de dados, certifique-se de que eles representem efetivamente os requisitos de dados da funcionalidade CRUD no seu aplicativo de exemplo. Por exemplo, um aplicativo que gerencia usuários e suas tarefas provavelmente exigiria modelos de dados separados para usuários e tarefas, juntamente com uma forma de vinculá-los usando relacionamentos ou chaves estrangeiras.

Modelos de dados adequadamente estruturados são essenciais para garantir que seu aplicativo de amostra opere de maneira eficiente e confiável, além de simplificar o processo de desenvolvimento à medida que você avança na criação de processos de negócios e na implementação de endpoints da API REST.

Etapa 3: Criando os Processos de Negócios

Depois de projetar o esquema do banco de dados com modelos de dados, a próxima etapa é criar os processos de negócios do seu aplicativo CRUD. Os processos de negócios definem a lógica e a funcionalidade que conectam seus modelos de dados, permitindo que trabalhem juntos como parte do aplicativo.

No AppMaster, você pode criar processos de negócios visualmente usando o Business Process Designer (BP Designer) . O BP Designer fornece uma interface drag-and-drop que permite construir lógica de negócios complexa sem escrever código.

Ao criar processos de negócios, você deve definir as operações CRUD necessárias para cada entidade na sua aplicação:

Criar: O processo de adição de novos dados ao seu banco de dados, como a criação de um novo usuário ou tarefa.

Leitura: O processo de recuperação de dados do banco de dados, como a exibição de todas as tarefas de um usuário.

Atualização: O processo de modificação de dados existentes no banco de dados, como atualização do status de uma tarefa ou informações do usuário.

Excluir: O processo de remoção de dados do banco de dados, como excluir uma tarefa ou conta de usuário.

Para criar um processo de negócios no AppMaster, siga estas etapas:

Navegue até a seção 'Processos de Negócios' do seu projeto no estúdio AppMaster . Clique no botão 'Adicionar processo de negócios' para criar um novo processo de negócios. Insira um nome e uma descrição para o processo de negócios e, em seguida, defina os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída e as ações que compõem o processo. Arraste e solte as ações apropriadas da caixa de ferramentas para a tela e configure-as definindo propriedades e vinculando-as aos seus modelos de dados. Salve seu processo de negócios para adicioná-lo ao seu projeto.

Ao criar seus processos de negócios, considere os requisitos do seu aplicativo e as necessidades do usuário. Garanta que seus processos sejam escalonáveis ​​e fáceis de manter e atualizar.

Etapa 4: Implementando a API REST

Depois de projetar o esquema do banco de dados e os processos de negócios, a próxima etapa na construção do seu aplicativo de amostra é implementar a API REST. Esta é uma etapa importante, pois permite a comunicação entre o front e o backend da sua aplicação.

Com AppMaster, você pode implementar endpoints de API visualmente usando o BP Designer da plataforma. Aqui estão as principais etapas que você precisa seguir:

Criar endpoints de API: para cada processo de negócios que requer troca de dados com o frontend, você pode criar um endpoint de API REST. Esses endpoints atuam como gateways para buscar ou manipular os dados armazenados em seu banco de dados. Mapear endpoints de API para processos de negócios: depois de criar os endpoints de API necessários, você precisará mapeá-los para os processos de negócios correspondentes. Esta etapa garante que cada endpoint esteja vinculado ao processo correto, facilitando o fluxo de dados contínuo. Configure parâmetros de entrada e dados de saída: seus endpoints de API podem exigir parâmetros de entrada para realizar suas operações. Configure esses parâmetros de entrada e tipos de dados de saída para garantir o tratamento preciso dos dados e a comunicação entre o front-end e o back-end. Teste seus endpoints de API: depois de configurar seus endpoints , testar sua funcionalidade é crucial para garantir que os dados sejam trocados corretamente. AppMaster gera automaticamente a documentação do Swagger (OpenAPI), facilitando o teste endpoints da API diretamente da plataforma.

Ao implementar visualmente endpoints da API REST, você pode simplificar e acelerar o processo de conexão do seu front-end ao back-end do aplicativo, economizando tempo e minimizando possíveis erros.

Etapa 5: Projetando a interface do usuário

Uma interface de usuário bem projetada é crucial para obter uma boa experiência do usuário. Com AppMaster, você pode criar UI para aplicativos web e móveis usando o recurso drag-and-drop da plataforma. Veja como projetar a interface de usuário do seu aplicativo no AppMaster:

Crie componentes de UI: Projete componentes de UI individuais, como formulários, tabelas, botões e elementos de navegação usando a interface drag-and-drop . Ao projetar visualmente esses componentes, você não precisa escrever nenhum código. Integre a lógica de negócios: para cada componente de UI, você pode associar processos de negócios com a ajuda do Web BP Designer (para aplicativos da web) e do Mobile BP designer (para aplicativos móveis). Esta etapa ajuda a criar um aplicativo interativo e responsivo. Crie a navegação do aplicativo: configure o fluxo de navegação do seu aplicativo vinculando componentes da IU. Isso garantirá uma transição suave entre as diferentes partes do seu aplicativo, melhorando a experiência do usuário. Aplicar estilos e temas: personalize a aparência do seu aplicativo aplicando estilos e temas. Esta etapa ajuda seu aplicativo a se destacar e a manter a consistência da marca. Visualize seu aplicativo: durante o processo de design, você pode visualizá-lo para obter uma visão em tempo real de como ficará em vários dispositivos. Isso pode ajudá-lo a identificar possíveis problemas e fazer alterações no design antes da implantação.

Usando a interface drag-and-drop, designers ou desenvolvedores sem experiência em codificação podem criar uma interface de usuário visualmente atraente e responsiva para aplicativos da web e móveis.

Etapa 6: teste e implantação

Antes de implantar seu aplicativo, é essencial realizar testes completos para garantir sua qualidade, funcionalidade e usabilidade. Quando seu aplicativo estiver concluído, AppMaster gerará documentação endpoints de servidor, scripts de migração de esquema de banco de dados e testes para seu aplicativo. Aqui estão as etapas para testar seu aplicativo CRUD:

Execute os testes gerados: Execute os testes gerados pelo AppMaster para validar a funcionalidade e desempenho do seu aplicativo. Isso ajudará a identificar e resolver quaisquer problemas antes da implantação. Conduza testes manuais: realize testes manuais interagindo com o frontend do seu aplicativo. Isso pode ajudá-lo a identificar problemas relacionados à UI/UX que afetam a experiência do usuário. Implante seu aplicativo: depois de resolver quaisquer problemas descobertos durante os testes, prossiga com a implantação do aplicativo. AppMaster oferece suporte a várias opções de implantação, incluindo hospedagem local e implantação em nuvem, proporcionando flexibilidade para escolher a opção mais adequada às suas necessidades.

Testes completos são cruciais para o sucesso do seu aplicativo e, depois de implantado, você deve continuar monitorando e atualizando seu aplicativo para manter o desempenho, a segurança e a satisfação do usuário.

Construir um aplicativo CRUD de amostra do zero com AppMaster é uma excelente maneira de dominar os fundamentos do desenvolvimento de aplicativos no-code e melhorar sua produtividade. Seguindo essas etapas, você pode criar um aplicativo CRUD totalmente funcional com facilidade e ficar mais confiante em suas habilidades de desenvolvimento no-code.

Dicas para desenvolvimento eficiente de aplicativos CRUD

Ao construir um aplicativo CRUD do zero, adotar algumas práticas recomendadas é essencial para garantir um processo de desenvolvimento tranquilo. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a criar um aplicativo CRUD eficiente e fácil de usar:

Entenda os requisitos do seu aplicativo : antes de iniciar o desenvolvimento do seu aplicativo CRUD, certifique-se de entender claramente os requisitos do seu aplicativo. Saiba quais modelos de dados você precisa e como eles interagirão entre si. Isso ajudará a projetar um esquema de banco de dados e uma lógica de negócios eficientes. Aproveite todo o poder da plataforma no-code : AppMaster fornece uma ampla gama de ferramentas e recursos poderosos que podem agilizar o desenvolvimento de aplicativos CRUD. Explore e utilize essas ferramentas para maximizar sua produtividade e velocidade de desenvolvimento. Mantenha a consistência com as convenções de nomenclatura : a consistência na nomenclatura de seus modelos de dados, processos de negócios e endpoints de API pode melhorar significativamente a legibilidade e a capacidade de manutenção do seu aplicativo. Adote uma convenção de nomenclatura uniforme em todos os componentes do aplicativo para facilitar a navegação e a compreensão da estrutura do aplicativo para você e outras pessoas. Teste e itere regularmente : não espere até que seu aplicativo seja concluído para começar a testar. Execute testes regulares em diferentes componentes do aplicativo e suas interações para detectar bugs ou ineficiências no início do processo de desenvolvimento. Essa abordagem iterativa o ajudará a refinar seu aplicativo e a criar um produto final sofisticado e sem erros. Lembre-se da experiência do usuário : ao projetar a interface do usuário do seu aplicativo CRUD, lembre-se de priorizar a usabilidade e a experiência do usuário. Crie uma interface intuitiva que permite aos usuários interagir com seu aplicativo de forma eficiente. Use padrões e elementos de UI padrão para ajudar os usuários com navegação e funcionalidade familiares. Documente seu aplicativo : durante o desenvolvimento, documente os componentes do seu aplicativo, como modelos de dados, processos de negócios e endpoints de API. Esta documentação é extremamente útil para referência futura, manutenção e solução de problemas.

Conclusão

Construir um aplicativo CRUD do zero pode ser uma experiência de aprendizado inestimável à medida que você domina os princípios fundamentais das operações de banco de dados e do desenvolvimento de aplicativos. Com a ajuda do AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, você pode criar com eficiência um aplicativo CRUD com back-end, web e componentes móveis integrados, ao mesmo tempo que minimiza as complexidades associadas à codificação tradicional.

Seguindo o guia passo a passo fornecido neste artigo, você pode criar um aplicativo CRUD exemplar que atenda às necessidades de seus usuários. E com algumas práticas e dicas recomendadas em mente, você garantirá um processo de desenvolvimento eficiente, criando uma aplicação pronta para teste e implantação. Então, comece hoje mesmo sua jornada de desenvolvimento de aplicativos CRUD com AppMaster!