CRUD-Operationen in der Praxis: So erstellen Sie eine Beispiel-App von Grund auf

CRUD steht für „Erstellen“, „Lesen“, „Aktualisieren“ und „Löschen“ und stellt die grundlegenden Operationen dar, die für in einer Datenbank gespeicherte Daten ausgeführt werden. Diese Vorgänge bilden den Kern der Funktionalität einer Anwendung und sind für die Verwaltung digitaler Informationen von entscheidender Bedeutung. Die Beherrschung von CRUD-Operationen ist eine wesentliche Fähigkeit für Entwickler, die es ihnen ermöglicht, reibungslose und effiziente Anwendungen zu erstellen, die mit Datenbanken interagieren.

Eine moderne und effiziente Möglichkeit, CRUD-Vorgänge in Ihren Anwendungen zu implementieren, ist die Verwendung von No-Code- Entwicklungsplattformen wie AppMaster . No-code Plattformen vereinfachen das Entwerfen und Erstellen von Anwendungen, abstrahieren die Komplexität der Datenbankverwaltung und verbessern die Entwicklerproduktivität.

Vorteile der No-Code CRUD-App-Entwicklung

Die Nutzung einer no-code Plattform für die CRUD-App-Entwicklung bietet zahlreiche Vorteile. Zu den bedeutendsten Vorteilen gehören:

Beschleunigte Entwicklung: No-code Plattformen bieten eine intuitive, visuelle Entwicklungsumgebung, die den Zeitaufwand für Aufgaben wie Codierung und Debugging reduziert. Dadurch können Entwickler CRUD-Anwendungen schneller erstellen und gleichzeitig Qualität und Funktionalität beibehalten.

Niedrigere Kosten: Durch die Automatisierung vieler manueller Prozesse, die normalerweise mit der Entwicklung von CRUD-Apps verbunden sind, tragen no-code -Plattformen dazu bei, die Entwicklungskosten zu senken . Daher sind sie eine attraktive Lösung für Unternehmen, die ihren App-Erstellungsprozess optimieren möchten.

Erhöhte Zugänglichkeit: No-code Plattformen ermöglichen es Personen mit minimaler Programmiererfahrung, funktionale und effiziente CRUD-Anwendungen zu entwickeln. Dies öffnet den Entwicklungsprozess für ein breiteres Spektrum von Benutzern und fördert Innovation und Zusammenarbeit.

Bessere Wartbarkeit: No-code Plattformen wie AppMaster generieren Anwendungen jedes Mal von Grund auf neu, wenn die Projektanforderungen geändert werden. Dieser Ansatz eliminiert technische Schulden und stellt sicher, dass CRUD-Apps während ihres gesamten Lebenszyklus einfacher zu warten sind.

Anpassbar an Änderungen: No-code -Plattformen ermöglichen es Entwicklern, CRUD-Anwendungen schnell anzupassen und Änderungen anzuwenden und automatisch aktualisierte Versionen zu generieren. Diese Flexibilität macht es einfacher, Anwendungen relevant und auf dem neuesten Stand zu halten und den sich ändernden Benutzeranforderungen gerecht zu werden.

Erstellen einer Beispiel-App: Projektübersicht

In diesem Tutorial wird die Erstellung einer CRUD-Beispielanwendung mithilfe der no-code -Plattform AppMaster veranschaulicht. In diesem Projekt wird gezeigt, wie Sie eine funktionale, effiziente und optisch ansprechende Anwendung erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung unten werden wir Folgendes behandeln:

Einrichten Ihres AppMaster Kontos Entwerfen des Datenbankschemas mit Datenmodellen Erstellen der Geschäftsprozesse Implementierung der REST-API Entwerfen der Benutzeroberfläche Testen und Bereitstellung

Am Ende dieses Tutorials verfügen Sie über ein solides Verständnis dafür, wie Sie CRUD-Anwendungen von Grund auf mit einer no-code Plattform wie AppMaster erstellen. Also, fangen wir an!

Schritt 1: Einrichten Ihres AppMaster Kontos

Der erste Schritt beim Erstellen einer CRUD-App von Grund auf besteht darin, ein Konto auf einer no-code Plattform wie AppMaster einzurichten. Mit dieser vielseitigen Plattform können Sie Backend-, Web- und Mobilanwendungen mit minimaler Programmiererfahrung erstellen.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf der AppMaster Plattform. AppMaster bietet verschiedene Abonnementpläne an, aber der Learn & Explore-Plan ist perfekt für neue Benutzer, die CRUD-Apps erstellen möchten, ohne dass dafür Kosten anfallen. Sie können auf andere Abonnementpläne wie Startup, Business oder Enterprise upgraden, wenn Sie Ihre Anwendungen erweitern und zusätzliche Funktionen und Ressourcen benötigen.

Nachdem Sie Ihr Konto eingerichtet haben, können Sie auf die AppMaster Plattform zugreifen und Ihre CRUD-App von Grund auf erstellen.

Sobald Ihr AppMaster Konto eingerichtet ist, besteht der nächste Schritt darin, das Datenbankschema für Ihre Beispiel-App zu entwerfen. Ein Datenbankschema ist die Struktur, die die logischen Beziehungen, Einschränkungen und Datenerfassung in einer Datenbank darstellt. Es dient als Blaupause für die Gestaltung der Datenspeicherung und -verwaltung einer Anwendung. Mit AppMaster können Sie Datenmodelle visuell erstellen und so das Entwerfen und Organisieren Ihres Datenbankschemas vereinfachen.

Um ein Datenmodell in AppMaster zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Navigieren Sie im AppMaster Studio zum Abschnitt „Datenmodelle“ Ihres Projekts. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Datenmodell hinzufügen“, um ein neues Datenmodell zu erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Datenmodell ein und geben Sie die gewünschten Felder, Datentypen und Beziehungen an. Speichern Sie Ihr Datenmodell, um es Ihrem Datenbankschema hinzuzufügen.

Stellen Sie beim Erstellen Ihrer Datenmodelle sicher, dass diese die Datenanforderungen der CRUD-Funktionalität in Ihrer Beispiel-App effektiv darstellen. Beispielsweise würde eine App, die Benutzer und ihre Aufgaben verwaltet, wahrscheinlich separate Datenmodelle für Benutzer und Aufgaben sowie eine Möglichkeit erfordern, diese mithilfe von Beziehungen oder Fremdschlüsseln zu verknüpfen.

Richtig strukturierte Datenmodelle sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ihre Beispielanwendung effizient und zuverlässig funktioniert, und optimieren gleichzeitig den Entwicklungsprozess, während Sie mit der Erstellung von Geschäftsprozessen und der Implementierung von REST-API- endpoints fortfahren.

Schritt 3: Erstellen der Geschäftsprozesse

Nachdem Sie das Datenbankschema mit Datenmodellen entworfen haben, besteht der nächste Schritt darin, die Geschäftsprozesse Ihrer CRUD-App zu erstellen. Geschäftsprozesse definieren die Logik und Funktionalität, die Ihre Datenmodelle verbinden und es ihnen ermöglichen, als Teil der Anwendung zusammenzuarbeiten.

In AppMaster können Sie Geschäftsprozesse mit dem Business Process Designer (BP Designer) visuell erstellen. Der BP Designer bietet eine drag-and-drop Schnittstelle, mit der Sie komplexe Geschäftslogik erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

Beim Erstellen von Geschäftsprozessen sollten Sie die erforderlichen CRUD-Operationen für jede Entität in Ihrer Anwendung definieren:

Erstellen: Der Prozess des Hinzufügens neuer Daten zu Ihrer Datenbank, z. B. das Erstellen eines neuen Benutzers oder einer neuen Aufgabe.

Lesen: Der Prozess des Abrufens von Daten aus der Datenbank, beispielsweise das Anzeigen aller Aufgaben für einen Benutzer.

Aktualisieren: Der Prozess der Änderung vorhandener Daten in der Datenbank, z. B. das Aktualisieren des Status einer Aufgabe oder von Benutzerinformationen.

Löschen: Der Vorgang des Entfernens von Daten aus der Datenbank, z. B. das Löschen einer Aufgabe oder eines Benutzerkontos.

Um einen Geschäftsprozess in AppMaster zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Navigieren Sie im AppMaster Studio zum Abschnitt „Geschäftsprozesse“ Ihres Projekts. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Geschäftsprozess hinzufügen“, um einen neuen Geschäftsprozess zu erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Geschäftsprozess ein und definieren Sie dann die Eingabeparameter, Ausgabeparameter und Aktionen, aus denen der Prozess besteht. Ziehen Sie die entsprechenden Aktionen per Drag-and-Drop aus der Toolbox auf die Leinwand und konfigurieren Sie sie, indem Sie Eigenschaften festlegen und sie mit Ihren Datenmodellen verknüpfen. Speichern Sie Ihren Geschäftsprozess, um ihn Ihrem Projekt hinzuzufügen.

Berücksichtigen Sie beim Aufbau Ihrer Geschäftsprozesse die Anforderungen und Benutzerbedürfnisse Ihrer Anwendung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Prozesse skalierbar und einfach zu warten und zu aktualisieren sind.

Schritt 4: Implementierung der REST-API

Nach dem Entwurf des Datenbankschemas und der Geschäftsprozesse besteht der nächste Schritt beim Erstellen Ihrer Beispiel-App in der Implementierung der REST-API. Dies ist ein wichtiger Schritt, der die Kommunikation zwischen dem Front- und Backend Ihrer Anwendung ermöglicht.

Mit AppMaster können Sie API- endpoints mithilfe des BP Designers der Plattform visuell implementieren. Hier sind die wichtigsten Schritte, die Sie befolgen müssen:

API- endpoints erstellen: Für jeden Geschäftsprozess, der einen Datenaustausch mit dem Frontend erfordert, können Sie einen REST-API- endpoint erstellen. Diese endpoints fungieren als Gateways zum Abrufen oder Bearbeiten der in Ihrer Datenbank gespeicherten Daten. API- endpoints Geschäftsprozessen zuordnen: Nachdem Sie die erforderlichen API- endpoints erstellt haben, müssen Sie diese den entsprechenden Geschäftsprozessen zuordnen. Dieser Schritt stellt sicher, dass jeder endpoint mit dem richtigen Prozess verknüpft ist, was einen nahtlosen Datenfluss ermöglicht. Konfigurieren Sie Eingabeparameter und Ausgabedaten: Ihre API- endpoints benötigen möglicherweise Eingabeparameter, um ihre Vorgänge auszuführen. Konfigurieren Sie diese Eingabeparameter und Ausgabedatentypen, um eine genaue Datenverarbeitung und Kommunikation zwischen Frontend und Backend sicherzustellen. Testen Sie Ihre API- endpoints : Nach dem Einrichten Ihrer endpoints ist das Testen ihrer Funktionalität von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt ausgetauscht werden. AppMaster generiert automatisch Swagger-Dokumentation (OpenAPI), sodass Sie Ihre API- endpoints ganz einfach direkt von der Plattform aus testen können.

Durch die visuelle Implementierung von REST-API- endpoints können Sie den Prozess der Verbindung Ihres Frontends mit dem Backend der App vereinfachen und beschleunigen, wodurch Zeit gespart und potenzielle Fehler minimiert werden.

Schritt 5: Entwerfen der Benutzeroberfläche

Eine gut gestaltete Benutzeroberfläche ist entscheidend für eine gute Benutzererfahrung. Mit AppMaster können Sie mithilfe der drag-and-drop Funktion der Plattform eine Benutzeroberfläche für Web- und Mobilanwendungen erstellen. So gestalten Sie die Benutzeroberfläche Ihrer App in AppMaster:

UI-Komponenten erstellen: Gestalten Sie individuelle UI-Komponenten wie Formulare, Tabellen, Schaltflächen und Navigationselemente mithilfe der drag-and-drop Oberfläche. Durch die visuelle Gestaltung dieser Komponenten müssen Sie keinen Code schreiben. Integrieren Sie Geschäftslogik: Für jede UI-Komponente können Sie mithilfe von Web BP Designer (für Web-Apps) und Mobile BP Designer (für mobile Apps) Geschäftsprozesse zuordnen. Dieser Schritt hilft beim Erstellen einer interaktiven und reaktionsfähigen Anwendung. App-Navigation erstellen: Richten Sie den Navigationsfluss Ihrer App ein, indem Sie UI-Komponenten verknüpfen. Dadurch wird ein reibungsloser Übergang zwischen verschiedenen Teilen Ihrer App gewährleistet und das Benutzererlebnis verbessert. Anwenden von Stilen und Themen: Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer App an, indem Sie Stile und Themen anwenden. Dieser Schritt trägt dazu bei, dass Ihre App hervorsticht und die Markenkonsistenz gewahrt bleibt. Vorschau Ihrer App: Während des Entwurfsprozesses können Sie eine Vorschau anzeigen, um in Echtzeit zu sehen, wie sie auf verschiedenen Geräten aussehen wird. Dies kann Ihnen helfen, potenzielle Probleme zu erkennen und Designänderungen vor der Bereitstellung vorzunehmen.

Mit der drag-and-drop Oberfläche können Designer oder Entwickler ohne Programmiererfahrung eine optisch ansprechende und reaktionsfähige Benutzeroberfläche für Web- und Mobilanwendungen erstellen.

Schritt 6: Testen und Bereitstellung

Vor der Bereitstellung Ihrer App ist es wichtig, gründliche Tests durchzuführen, um deren Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Wenn Ihre App fertig ist, generiert AppMaster eine endpoints, Datenbankschema-Migrationsskripts und Tests für Ihre App. Hier sind die Schritte zum Testen Ihrer CRUD-App:

Führen Sie die generierten Tests aus: Führen Sie die von AppMaster generierten Tests aus, um die Funktionalität und Leistung Ihrer App zu validieren. Dies hilft dabei, etwaige Probleme vor der Bereitstellung zu erkennen und zu lösen. Manuelle Tests durchführen: Führen Sie manuelle Tests durch, indem Sie mit dem Frontend Ihrer App interagieren. Dies kann Ihnen dabei helfen, UI/UX-bezogene Probleme zu identifizieren, die sich auf die Benutzererfahrung auswirken. Stellen Sie Ihre App bereit: Nachdem Sie alle beim Testen entdeckten Probleme behoben haben, fahren Sie mit der App-Bereitstellung fort. AppMaster unterstützt verschiedene Bereitstellungsoptionen, einschließlich lokalem Hosting und Cloud-Bereitstellung, und bietet so die Flexibilität, die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Option auszuwählen.

Gründliche Tests sind entscheidend für den Erfolg Ihrer App. Nach der Bereitstellung sollten Sie Ihre App weiterhin überwachen und aktualisieren, um ihre Leistung, Sicherheit und Benutzerzufriedenheit aufrechtzuerhalten.

Das Erstellen einer Beispiel-CRUD-App von Grund auf mit AppMaster ist eine hervorragende Möglichkeit, die Grundlagen der no-code App-Entwicklung zu erlernen und Ihre Produktivität zu steigern. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach eine voll funktionsfähige CRUD-App erstellen und mehr Vertrauen in Ihre no-code Entwicklungsfähigkeiten gewinnen.

Tipps für eine effiziente CRUD-App-Entwicklung

Wenn Sie eine CRUD-App von Grund auf erstellen, ist die Übernahme einiger Best Practices unerlässlich, um einen reibungslosen Entwicklungsprozess zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Erstellung einer effizienten und benutzerfreundlichen CRUD-Anwendung helfen:

Verstehen Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung : Bevor Sie mit der Entwicklung Ihrer CRUD-App beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung genau verstehen. Erfahren Sie, welche Datenmodelle Sie benötigen und wie diese miteinander interagieren. Dies hilft beim Entwurf eines effizienten Datenbankschemas und einer effizienten Geschäftslogik. Nutzen Sie die volle Leistung der no-code Plattform : AppMaster bietet eine breite Palette leistungsstarker Tools und Funktionen, die die CRUD-App-Entwicklung optimieren können. Entdecken und nutzen Sie diese Tools, um Ihre Produktivität und Entwicklungsgeschwindigkeit zu maximieren. Bleiben Sie konsistent mit den Namenskonventionen : Eine konsistente Benennung Ihrer Datenmodelle, Geschäftsprozesse und API- endpoints kann die Lesbarkeit und Wartbarkeit Ihrer Anwendung erheblich verbessern. Übernehmen Sie eine einheitliche Namenskonvention für alle Ihre Anwendungskomponenten, um Ihnen und anderen die Navigation und das Verständnis der App-Struktur zu erleichtern. Testen und iterieren Sie regelmäßig : Warten Sie nicht, bis Ihre Anwendung vollständig ist, um mit dem Testen zu beginnen. Führen Sie regelmäßige Tests verschiedener App-Komponenten und ihrer Interaktionen durch, um Fehler oder Ineffizienzen frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen. Dieser iterative Ansatz hilft Ihnen, Ihre Anwendung zu verfeinern und ein ausgefeiltes, fehlerfreies Endprodukt zu erstellen. Behalten Sie die Benutzererfahrung im Hinterkopf : Denken Sie beim Entwerfen der Benutzeroberfläche Ihrer CRUD-App daran, Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung zu priorisieren. Erstellen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, effizient mit Ihrer Anwendung zu interagieren. Verwenden Sie Standard-UI-Muster und -Elemente, um Benutzern vertraute Navigation und Funktionalität zu bieten. Dokumentieren Sie Ihre Anwendung : Dokumentieren Sie während der Entwicklung Ihre Anwendungskomponenten wie Datenmodelle, Geschäftsprozesse und API- endpoints . Diese Dokumentation ist äußerst nützlich für zukünftige Referenzzwecke, Wartung und Fehlerbehebung.

Abschluss

Das Erstellen einer CRUD-Anwendung von Grund auf kann eine unschätzbare Lernerfahrung sein, wenn Sie die Grundprinzipien des Datenbankbetriebs und der Anwendungsentwicklung beherrschen. Mit Hilfe von AppMaster, einer leistungsstarken no-code Plattform, können Sie effizient eine CRUD-App mit nahtlosen Backend-, Web- und Mobilkomponenten erstellen und gleichzeitig die mit herkömmlicher Codierung verbundenen Komplexitäten minimieren.

Indem Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Artikel folgen, können Sie eine beispielhafte CRUD-App erstellen, die den Anforderungen Ihrer Benutzer entspricht. Und mit einigen Best Practices und Tipps im Hinterkopf stellen Sie einen effizienten Entwicklungsprozess sicher und erstellen eine Anwendung, die zum Testen und Bereitstellen bereit ist. Starten Sie also noch heute Ihre CRUD-App-Entwicklungsreise mit AppMaster!