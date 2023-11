CRUD-bewerkingen in de praktijk: hoe u een voorbeeld-app helemaal opnieuw kunt bouwen

CRUD staat voor Create, Read, Update en Delete en vertegenwoordigt de basisbewerkingen die worden uitgevoerd op gegevens die zijn opgeslagen in een database. Deze handelingen vormen de kern van de functionaliteit van een applicatie en zijn cruciaal voor het beheer van digitale informatie. Het beheersen van CRUD-bewerkingen is een essentiële vaardigheid voor ontwikkelaars, waardoor ze soepele en efficiënte applicaties kunnen maken die communiceren met databases.

Een moderne en efficiënte manier om CRUD-bewerkingen in uw applicaties te implementeren is door gebruik te maken van ontwikkelingsplatforms zonder code, zoals AppMaster . Platforms No-code vereenvoudigen het ontwerpen en bouwen van applicaties, waardoor de complexiteit van databasebeheer wordt geabstraheerd en de productiviteit van ontwikkelaars wordt verbeterd.

Voordelen van CRUD-appontwikkeling No-Code

Het gebruik van een no-code platform voor de ontwikkeling van CRUD-apps biedt tal van voordelen. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

Versnelde ontwikkeling: Platforms No-code bieden een intuïtieve, visuele ontwikkelomgeving die de tijd die wordt besteed aan taken als coderen en debuggen vermindert. Hierdoor kunnen ontwikkelaars CRUD-applicaties sneller maken met behoud van kwaliteit en functionaliteit.

Platforms bieden een intuïtieve, visuele ontwikkelomgeving die de tijd die wordt besteed aan taken als coderen en debuggen vermindert. Hierdoor kunnen ontwikkelaars CRUD-applicaties sneller maken met behoud van kwaliteit en functionaliteit. Lagere kosten: Door veel van de handmatige processen te automatiseren die doorgaans gepaard gaan met de ontwikkeling van CRUD-apps, helpen no-code platforms de ontwikkelingskosten te verlagen . Als gevolg hiervan zijn ze een aantrekkelijke oplossing voor bedrijven die hun app-creatieproces willen stroomlijnen.

Door veel van de handmatige processen te automatiseren die doorgaans gepaard gaan met de ontwikkeling van CRUD-apps, helpen platforms de ontwikkelingskosten te verlagen . Als gevolg hiervan zijn ze een aantrekkelijke oplossing voor bedrijven die hun app-creatieproces willen stroomlijnen. Verbeterde toegankelijkheid: Met platforms No-code kunnen personen met minimale codeerervaring functionele en efficiënte CRUD-applicaties ontwikkelen. Dit opent het ontwikkelingsproces voor een breder scala aan gebruikers, waardoor innovatie en samenwerking worden bevorderd.

platforms kunnen personen met minimale codeerervaring functionele en efficiënte CRUD-applicaties ontwikkelen. Dit opent het ontwikkelingsproces voor een breder scala aan gebruikers, waardoor innovatie en samenwerking worden bevorderd. Betere onderhoudbaarheid: No-code platforms zoals AppMaster genereren vanaf het begin applicaties telkens wanneer de projectvereisten worden gewijzigd. Deze aanpak elimineert technische schulden en zorgt ervoor dat CRUD-apps gedurende hun hele levenscyclus gemakkelijker te onderhouden zijn.

platforms zoals genereren vanaf het begin applicaties telkens wanneer de projectvereisten worden gewijzigd. Deze aanpak elimineert technische schulden en zorgt ervoor dat CRUD-apps gedurende hun hele levenscyclus gemakkelijker te onderhouden zijn. Aanpasbaar aan veranderingen: Platformen No-code stellen ontwikkelaars in staat om snel wijzigingen aan CRUD-applicaties aan te passen en toe te passen, waardoor automatisch bijgewerkte versies worden gegenereerd. Deze flexibiliteit maakt het eenvoudiger om applicaties relevant en up-to-date te houden met de veranderende gebruikersbehoeften.

Een voorbeeldapp bouwen: projectoverzicht

Deze tutorial illustreert het bouwen van een voorbeeld van een CRUD-applicatie met behulp van het AppMaster no-code -platform. Dit project demonstreert het creëren van een functionele, efficiënte en visueel aantrekkelijke applicatie zonder code te schrijven.

Via onze stapsgewijze handleiding hieronder behandelen we:

Uw AppMaster account instellen Het databaseschema ontwerpen met datamodellen Het creëren van de bedrijfsprocessen Implementatie van de REST-API Het ontwerpen van de gebruikersinterface Testen en implementeren

Aan het einde van deze tutorial heb je een goed begrip van hoe je CRUD-applicaties helemaal opnieuw kunt bouwen met behulp van een no-code platform zoals AppMaster. Dus laten we beginnen!

Stap 1: Uw AppMaster account instellen

De eerste stap bij het helemaal opnieuw bouwen van een CRUD-app is het opzetten van een account op een no-code platform zoals AppMaster. Met dit veelzijdige platform kunt u backend-, web- en mobiele applicaties maken met minimale codeerervaring.

Maak een gratis account aan op het AppMaster platform. AppMaster biedt verschillende abonnementen, maar het Learn & Explore-abonnement is perfect voor nieuwe gebruikers die CRUD-apps willen bouwen zonder enige kosten. U kunt upgraden naar andere abonnementen, zoals Startup, Business of Enterprise, naarmate u uw toepassingen uitbreidt en extra functies en bronnen nodig heeft.

Nadat u uw account heeft ingesteld, heeft u toegang tot het AppMaster platform en kunt u uw CRUD-app helemaal opnieuw bouwen.

Stap 2: Het databaseschema ontwerpen met gegevensmodellen

Zodra uw AppMaster account is ingesteld, is de volgende stap het ontwerpen van het databaseschema voor uw voorbeeld-app. Een databaseschema is de structuur die de logische relaties, beperkingen en gegevensverzameling in een database vertegenwoordigt. Het dient als blauwdruk voor het ontwerpen van de gegevensopslag en het beheer van een applicatie. Met AppMaster kunt u visueel datamodellen maken, waardoor u eenvoudig uw databaseschema kunt ontwerpen en organiseren.

Om een ​​datamodel in AppMaster aan te maken, volgt u deze stappen:

Navigeer naar de sectie 'Datamodellen' van uw project in de AppMaster studio. Klik op de knop 'Gegevensmodel toevoegen' om een ​​nieuw gegevensmodel aan te maken. Voer een naam en beschrijving in voor het gegevensmodel en geef de gewenste velden, gegevenstypen en relaties op. Sla uw gegevensmodel op om het aan uw databaseschema toe te voegen.

Zorg er bij het bouwen van uw gegevensmodellen voor dat deze effectief de gegevensvereisten van de CRUD-functionaliteit in uw voorbeeld-app vertegenwoordigen. Een app die gebruikers en hun taken beheert, zou bijvoorbeeld waarschijnlijk afzonderlijke datamodellen nodig hebben voor zowel gebruikers als taken, samen met een manier om ze te koppelen met behulp van relaties of externe sleutels.

Goed gestructureerde datamodellen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw voorbeeldapp efficiënt en betrouwbaar werkt en tegelijkertijd het ontwikkelingsproces te stroomlijnen terwijl u doorgaat met het creëren van bedrijfsprocessen en het implementeren van REST API- endpoints.

Stap 3: Het creëren van de bedrijfsprocessen

Na het ontwerpen van het databaseschema met datamodellen, is de volgende stap het creëren van de bedrijfsprocessen van uw CRUD-app. Bedrijfsprocessen definiëren de logica en functionaliteit die uw datamodellen met elkaar verbinden, waardoor ze kunnen samenwerken als onderdeel van de applicatie.

In AppMaster kunt u bedrijfsprocessen visueel creëren met behulp van de Business Process Designer (BP Designer) . De BP Designer biedt een drag-and-drop interface waarmee u complexe bedrijfslogica kunt bouwen zonder code te schrijven.

Wanneer u bedrijfsprocessen maakt, moet u de noodzakelijke CRUD-bewerkingen voor elke entiteit in uw toepassing definiëren:

Maken: het proces waarbij nieuwe gegevens aan uw database worden toegevoegd, zoals het aanmaken van een nieuwe gebruiker of taak.

Lezen: Het proces van het ophalen van gegevens uit de database, zoals het weergeven van alle taken voor een gebruiker.

Update: het proces waarbij bestaande gegevens in de database worden gewijzigd, zoals het bijwerken van de status van een taak of gebruikersinformatie.

Verwijderen: het proces waarbij gegevens uit de database worden verwijderd, zoals het verwijderen van een taak of gebruikersaccount.

Om een ​​bedrijfsproces in AppMaster aan te maken, volgt u deze stappen:

Navigeer naar het gedeelte 'Bedrijfsprocessen' van uw project in de AppMaster studio. Klik op de knop 'Bedrijfsproces toevoegen' om een ​​nieuw bedrijfsproces aan te maken. Voer een naam en beschrijving in voor het bedrijfsproces en definieer vervolgens de invoerparameters, uitvoerparameters en acties waaruit het proces bestaat. Sleep de juiste acties van de toolbox naar het canvas en zet ze neer, en configureer ze door eigenschappen in te stellen en ze aan uw datamodellen te koppelen. Sla uw bedrijfsproces op om het aan uw project toe te voegen.

Houd bij het bouwen van uw bedrijfsprocessen rekening met de vereisten en gebruikersbehoeften van uw applicatie. Zorg ervoor dat uw processen schaalbaar zijn en gemakkelijk te onderhouden en te updaten zijn.

Stap 4: Implementatie van de REST API

Na het ontwerpen van het databaseschema en de bedrijfsprocessen is de volgende stap bij het bouwen van uw voorbeeld-app het implementeren van de REST API. Dit is een belangrijke stap, die communicatie tussen de front- en backend van uw applicatie mogelijk maakt.

Met AppMaster kunt u API- endpoints visueel implementeren met behulp van de BP Designer van het platform. Dit zijn de belangrijkste stappen die u moet volgen:

API- endpoints maken: Voor elk bedrijfsproces waarvoor gegevensuitwisseling met de frontend nodig is, kunt u een REST API- endpoint maken. Deze endpoints fungeren als gateways voor het ophalen of manipuleren van de gegevens die in uw database zijn opgeslagen. Wijs API- endpoints toe aan bedrijfsprocessen: Nadat u de vereiste API- endpoints heeft gemaakt, moet u ze toewijzen aan de overeenkomstige bedrijfsprocessen. Deze stap zorgt ervoor dat elk endpoint aan het juiste proces wordt gekoppeld, waardoor een naadloze gegevensstroom wordt vergemakkelijkt. Configureer invoerparameters en uitvoergegevens: uw API- endpoints hebben mogelijk invoerparameters nodig om hun bewerkingen uit te voeren. Configureer deze invoerparameters en uitvoergegevenstypen om nauwkeurige gegevensverwerking en communicatie tussen de frontend en de backend te garanderen. Test uw API- endpoints : Na het instellen van uw endpoints is het testen van hun functionaliteit cruciaal om ervoor te zorgen dat gegevens correct worden uitgewisseld. AppMaster genereert automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI), waardoor u eenvoudig uw API- endpoints rechtstreeks vanaf het platform kunt testen.

Door REST API- endpoints visueel te implementeren, kunt u het proces van het verbinden van uw frontend met de backend van de app vereenvoudigen en versnellen, waardoor u tijd bespaart en potentiële fouten tot een minimum beperkt.

Stap 5: Het ontwerpen van de gebruikersinterface

Een goed ontworpen gebruikersinterface is cruciaal voor het verkrijgen van een goede gebruikerservaring. Met AppMaster kunt u een gebruikersinterface voor web- en mobiele applicaties creëren met behulp van de drag-and-drop functie van het platform. Zo ontwerpt u de gebruikersinterface van uw app in AppMaster:

UI-componenten maken: Ontwerp individuele UI-componenten zoals formulieren, tabellen, knoppen en navigatie-elementen met behulp van de drag-and-drop interface. Door deze componenten visueel te ontwerpen, hoef je geen code te schrijven. Bedrijfslogica integreren: voor elk UI-onderdeel kunt u bedrijfsprocessen koppelen met behulp van Web BP Designer (voor webapps) en Mobile BP designer (voor mobiele apps). Deze stap helpt bij het creëren van een interactieve en responsieve applicatie. App-navigatie bouwen: Stel de navigatiestroom van uw app in door UI-componenten te koppelen. Dit zorgt voor een soepele overgang tussen verschillende delen van uw app, waardoor de gebruikerservaring verbetert. Stijlen en thema's toepassen: pas het uiterlijk van uw app aan door stijlen en thema's toe te passen. Met deze stap valt uw app op en blijft de merkconsistentie behouden. Een voorbeeld van uw app bekijken: Tijdens het ontwerpproces kunt u een voorbeeld van uw app bekijken om in realtime te zien hoe deze er op verschillende apparaten uit zal zien. Dit kan u helpen potentiële problemen te identificeren en ontwerpwijzigingen aan te brengen vóór implementatie.

Met behulp van de drag-and-drop interface kunnen ontwerpers of ontwikkelaars zonder codeerervaring een visueel aantrekkelijke en responsieve gebruikersinterface creëren voor web- en mobiele applicaties.

Stap 6: Testen en implementeren

Voordat u uw app implementeert, is het essentieel dat u grondige tests uitvoert om de kwaliteit, functionaliteit en bruikbaarheid ervan te garanderen. Wanneer uw app voltooid is, genereert AppMaster documentatie over endpoints, migratiescripts voor databaseschema's en tests voor uw app. Hier zijn de stappen om uw CRUD-app te testen:

Voer de gegenereerde tests uit: Voer de door AppMaster gegenereerde tests uit om de functionaliteit en prestaties van uw app te valideren. Dit helpt bij het identificeren en oplossen van eventuele problemen vóór de implementatie. Handmatige tests uitvoeren: Voer handmatige tests uit door interactie met de frontend van uw app. Dit kan u helpen bij het identificeren van UI/UX-gerelateerde problemen die de gebruikerservaring beïnvloeden. Implementeer uw app: nadat u eventuele problemen heeft opgelost die tijdens het testen zijn ontdekt, gaat u verder met de app-implementatie. AppMaster ondersteunt verschillende implementatieopties, waaronder on-premise hosting en cloudimplementatie, waardoor u de flexibiliteit krijgt om de best passende optie voor uw behoeften te kiezen.

Grondig testen is van cruciaal belang voor het succes van uw app. Zodra deze is geïmplementeerd, moet u uw app blijven monitoren en updaten om de prestaties, beveiliging en gebruikerstevredenheid te behouden.

Het helemaal opnieuw bouwen van een CRUD-voorbeeldapp met AppMaster is een uitstekende manier om de basisprincipes van app-ontwikkeling no-code onder de knie te krijgen en uw productiviteit te verbeteren. Door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig een volledig functionele CRUD-app maken en meer vertrouwen krijgen in uw ontwikkelingsvaardigheden no-code.

Tips voor efficiënte CRUD-appontwikkeling

Bij het helemaal opnieuw bouwen van een CRUD-app is het toepassen van een aantal best practices essentieel om een ​​soepel ontwikkelingsproces te garanderen. Hier zijn enkele tips om u te helpen een efficiënte en gebruiksvriendelijke CRUD-applicatie te maken:

Begrijp de vereisten van uw applicatie : Voordat u begint met de ontwikkeling van uw CRUD-app, moet u ervoor zorgen dat u de vereisten van uw applicatie duidelijk begrijpt. Weet welke datamodellen u nodig heeft en hoe deze met elkaar interacteren. Dit zal helpen bij het ontwerpen van een efficiënt databaseschema en bedrijfslogica. Benut de volledige kracht van het no-code -platform : AppMaster biedt een breed scala aan krachtige tools en functies die de ontwikkeling van CRUD-apps kunnen stroomlijnen. Ontdek en gebruik deze tools om uw productiviteit en ontwikkelingssnelheid te maximaliseren. Blijf consistent met naamgevingsconventies : consistentie in de naamgeving van uw gegevensmodellen, bedrijfsprocessen en API- endpoints kan de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van uw applicatie aanzienlijk verbeteren. Hanteer een uniforme naamgevingsconventie voor al uw applicatiecomponenten om het navigeren en begrijpen van de app-structuur voor u en anderen gemakkelijker te maken. Regelmatig testen en herhalen : wacht niet tot uw applicatie voltooid is om te beginnen met testen. Voer regelmatig tests uit op verschillende app-componenten en hun interacties om bugs of inefficiënties vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen. Deze iteratieve aanpak helpt u uw toepassing te verfijnen en een gepolijst, foutloos eindproduct te creëren. Houd de gebruikerservaring in gedachten : vergeet niet om bij het ontwerpen van de gebruikersinterface van uw CRUD-app prioriteit te geven aan bruikbaarheid en gebruikerservaring. Creëer een intuïtieve interface waarmee gebruikers efficiënt met uw applicatie kunnen communiceren. Gebruik standaard UI-patronen en -elementen om gebruikers te helpen met vertrouwde navigatie en functionaliteit. Documenteer uw applicatie : Documenteer tijdens de ontwikkeling uw applicatiecomponenten, zoals datamodellen, bedrijfsprocessen en API- endpoints . Deze documentatie is uiterst nuttig voor toekomstig gebruik, onderhoud en probleemoplossing.

Conclusie

Het helemaal opnieuw bouwen van een CRUD-applicatie kan een leerervaring van onschatbare waarde zijn als u de fundamentele principes van databasebewerkingen en applicatieontwikkeling onder de knie krijgt. Met de hulp van AppMaster, een krachtig platform no-code, kunt u efficiënt een CRUD-app maken met naadloze backend-, web- en mobiele componenten, terwijl u de complexiteit van traditionele codering minimaliseert.

Door de stapsgewijze handleiding in dit artikel te volgen, kunt u een voorbeeldige CRUD-app maken die voldoet aan de behoeften van uw gebruikers. En met enkele best practices en tips in gedachten zorg je voor een efficiënt ontwikkelproces, waarbij je een applicatie creëert die klaar is om te testen en te implementeren. Begin dus vandaag nog met uw CRUD-app-ontwikkelingstraject met AppMaster!