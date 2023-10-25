عمليات CRUD في الممارسة العملية: كيفية إنشاء نموذج تطبيق من الصفر

يرمز CRUD إلى الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف، وهو ما يمثل العمليات الأساسية التي يتم تنفيذها على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات. تقع هذه العمليات في صميم وظائف التطبيق وهي ضرورية لإدارة المعلومات الرقمية. يعد إتقان عمليات CRUD مهارة أساسية للمطورين، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات سلسة وفعالة تتفاعل مع قواعد البيانات.

إحدى الطرق الحديثة والفعالة لتنفيذ عمليات CRUD في تطبيقاتك هي استخدام منصات التطوير بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster . تعمل الأنظمة No-code على تبسيط تصميم التطبيقات وإنشائها، واستخلاص تعقيد إدارة قواعد البيانات وتحسين إنتاجية المطورين.

فوائد تطوير تطبيق No-Code CRUD

يوفر استخدام منصة no-code لتطوير تطبيق CRUD العديد من المزايا. بعض من أهم الفوائد تشمل ما يلي:

التطوير المتسارع: توفر الأنظمة الأساسية No-code بيئة تطوير مرئية وبديهية تقلل الوقت المستغرق في مهام مثل البرمجة وتصحيح الأخطاء. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات CRUD بشكل أسرع مع الحفاظ على الجودة والوظائف.

توفر الأنظمة الأساسية بيئة تطوير مرئية وبديهية تقلل الوقت المستغرق في مهام مثل البرمجة وتصحيح الأخطاء. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات CRUD بشكل أسرع مع الحفاظ على الجودة والوظائف. تكاليف أقل: من خلال أتمتة العديد من العمليات اليدوية المرتبطة عادةً بتطوير تطبيق CRUD، تساعد الأنظمة الأساسية no-code على تقليل تكاليف التطوير . ونتيجة لذلك، فهي تمثل حلاً جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية إنشاء التطبيقات الخاصة بها.

من خلال أتمتة العديد من العمليات اليدوية المرتبطة عادةً بتطوير تطبيق CRUD، تساعد الأنظمة الأساسية على تقليل تكاليف التطوير . ونتيجة لذلك، فهي تمثل حلاً جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية إنشاء التطبيقات الخاصة بها. زيادة إمكانية الوصول: تسمح الأنظمة الأساسية No-code للأفراد ذوي الخبرة الدنيا في البرمجة بتطوير تطبيقات CRUD وظيفية وفعالة. وهذا يفتح عملية التطوير لمجموعة واسعة من المستخدمين، ويعزز الابتكار والتعاون.

تسمح الأنظمة الأساسية للأفراد ذوي الخبرة الدنيا في البرمجة بتطوير تطبيقات CRUD وظيفية وفعالة. وهذا يفتح عملية التطوير لمجموعة واسعة من المستخدمين، ويعزز الابتكار والتعاون. إمكانية صيانة أفضل: تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على إنشاء تطبيقات من البداية في كل مرة يتم فيها تعديل متطلبات المشروع. يلغي هذا النهج الديون الفنية ، مما يضمن سهولة صيانة تطبيقات CRUD طوال دورة حياتها.

تعمل الأنظمة الأساسية مثل على إنشاء تطبيقات من البداية في كل مرة يتم فيها تعديل متطلبات المشروع. يلغي هذا النهج الديون الفنية ، مما يضمن سهولة صيانة تطبيقات CRUD طوال دورة حياتها. قابلة للتكيف مع التغييرات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمطورين إمكانية ضبط التغييرات وتطبيقها بسرعة على تطبيقات CRUD، وإنشاء إصدارات محدثة تلقائيًا. تعمل هذه المرونة على تسهيل الاحتفاظ بالتطبيقات ذات الصلة وتحديثها مع احتياجات المستخدم المتطورة.

بناء نموذج التطبيق: نظرة عامة على المشروع

سيوضح هذا البرنامج التعليمي إنشاء نموذج لتطبيق CRUD باستخدام منصة AppMaster no-code. سيوضح هذا المشروع كيفية إنشاء تطبيق عملي وفعال وجذاب بصريًا دون كتابة أي تعليمات برمجية.

من خلال دليلنا التفصيلي أدناه، سنغطي ما يلي:

إعداد حساب AppMaster الخاص بك تصميم مخطط قاعدة البيانات باستخدام نماذج البيانات إنشاء العمليات التجارية تنفيذ REST API تصميم واجهة المستخدم الاختبار والنشر

بحلول نهاية هذا البرنامج التعليمي، سيكون لديك فهم قوي لكيفية إنشاء تطبيقات CRUD من البداية باستخدام منصة no-code مثل AppMaster. لذلك، دعونا نبدأ!

الخطوة 1: إعداد حساب AppMaster الخاص بك

الخطوة الأولى في إنشاء تطبيق CRUD من البداية هي إعداد حساب على منصة no-code مثل AppMaster. تتيح لك هذه المنصة متعددة الاستخدامات إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بأقل خبرة في البرمجة.

إنشاء حساب مجاني على منصة AppMaster. يقدم AppMaster خطط اشتراك متنوعة، لكن خطة Learn & Explore مثالية للمستخدمين الجدد الراغبين في إنشاء تطبيقات CRUD دون تكبد أي تكلفة. يمكنك الترقية إلى خطط اشتراك أخرى، مثل Startup أو Business أو Enterprise، بينما تقوم بتوسيع تطبيقاتك وتتطلب ميزات وموارد إضافية.

بعد إعداد حسابك، يمكنك الوصول إلى منصة AppMaster وإنشاء تطبيق CRUD الخاص بك من البداية.

الخطوة 2: تصميم مخطط قاعدة البيانات باستخدام نماذج البيانات

بمجرد إعداد حساب AppMaster الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تصميم مخطط قاعدة البيانات لنموذج التطبيق الخاص بك. مخطط قاعدة البيانات هو الهيكل الذي يمثل العلاقات المنطقية والقيود وجمع البيانات في قاعدة البيانات. إنه بمثابة مخطط لتصميم تخزين بيانات التطبيق وإدارتها. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، مما يجعل من السهل تصميم مخطط قاعدة البيانات وتنظيمه.

لإنشاء نموذج بيانات في AppMaster ، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم "نماذج البيانات" الخاص بمشروعك في استوديو AppMaster . انقر فوق الزر "إضافة نموذج بيانات" لإنشاء نموذج بيانات جديد. أدخل اسمًا ووصفًا لنموذج البيانات، وحدد الحقول وأنواع البيانات والعلاقات المطلوبة. احفظ نموذج البيانات الخاص بك لإضافته إلى مخطط قاعدة البيانات الخاصة بك.

أثناء إنشاء نماذج البيانات الخاصة بك، تأكد من أنها تمثل بشكل فعال متطلبات البيانات لوظيفة CRUD في نموذج التطبيق الخاص بك. على سبيل المثال، من المحتمل أن يتطلب التطبيق الذي يدير المستخدمين ومهامهم نماذج بيانات منفصلة لكل من المستخدمين والمهام، إلى جانب طريقة لربطهم باستخدام العلاقات أو المفاتيح الخارجية.

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تعد نماذج البيانات المنظمة بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لضمان عمل نموذج التطبيق الخاص بك بكفاءة وموثوقية مع تبسيط عملية التطوير أيضًا أثناء انتقالك إلى إنشاء عمليات الأعمال وتنفيذ endpoints REST API.

الخطوة 3: إنشاء العمليات التجارية

بعد تصميم مخطط قاعدة البيانات باستخدام نماذج البيانات، فإن الخطوة التالية هي إنشاء العمليات التجارية لتطبيق CRUD الخاص بك. تحدد عمليات الأعمال المنطق والوظيفة التي تربط نماذج البيانات الخاصة بك، مما يسمح لها بالعمل معًا كجزء من التطبيق.

في AppMaster ، يمكنك إنشاء عمليات الأعمال بشكل مرئي باستخدام Business Process Designer (BP Designer) . يوفر مصمم BP واجهة drag-and-drop تتيح لك إنشاء منطق أعمال معقد دون كتابة تعليمات برمجية.

عند إنشاء عمليات الأعمال، يجب عليك تحديد عمليات CRUD اللازمة لكل كيان في تطبيقك:

الإنشاء: عملية إضافة بيانات جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك، مثل إنشاء مستخدم جديد أو مهمة جديدة.

القراءة: عملية استرجاع البيانات من قاعدة البيانات، مثل عرض جميع المهام للمستخدم.

التحديث: عملية تعديل البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، مثل تحديث حالة المهمة أو معلومات المستخدم.

الحذف: عملية إزالة البيانات من قاعدة البيانات، مثل حذف مهمة أو حساب مستخدم.

لإنشاء عملية تجارية في AppMaster ، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم "عمليات الأعمال" في مشروعك في استوديو AppMaster . انقر فوق الزر "إضافة عملية تجارية" لإنشاء عملية تجارية جديدة. أدخل اسمًا ووصفًا لعملية الأعمال، ثم حدد معلمات الإدخال ومعلمات الإخراج والإجراءات التي تشكل العملية. قم بسحب وإسقاط الإجراءات المناسبة من مربع الأدوات إلى اللوحة القماشية، وقم بتكوينها عن طريق تعيين الخصائص وربطها بنماذج البيانات الخاصة بك. احفظ عملية عملك لإضافتها إلى مشروعك.

أثناء قيامك ببناء عمليات الأعمال الخاصة بك، ضع في اعتبارك متطلبات تطبيقك واحتياجات المستخدم. تأكد من أن عملياتك قابلة للتطوير وسهلة الصيانة والتحديث.

الخطوة 4: تنفيذ REST API

بعد تصميم مخطط قاعدة البيانات والعمليات التجارية، فإن الخطوة التالية في إنشاء نموذج التطبيق الخاص بك هي تنفيذ REST API. هذه خطوة مهمة، حيث تتيح الاتصال بين الواجهة الأمامية والخلفية لتطبيقك.

باستخدام AppMaster ، يمكنك تنفيذ endpoints API بشكل مرئي باستخدام مصمم BP الخاص بالنظام الأساسي. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب عليك اتباعها:

إنشاء endpoints API: لكل عملية تجارية تتطلب تبادل البيانات مع الواجهة الأمامية، يمكنك إنشاء endpoint REST API. تعمل endpoints هذه كبوابات لجلب البيانات المخزنة في قاعدة بياناتك أو معالجتها. تعيين endpoints واجهة برمجة التطبيقات لعمليات الأعمال: بمجرد إنشاء endpoints واجهة برمجة التطبيقات المطلوبة، ستحتاج إلى تعيينها لعمليات الأعمال المقابلة. تضمن هذه الخطوة ربط كل endpoint بالعملية الصحيحة، مما يسهل التدفق السلس للبيانات. تكوين معلمات الإدخال وبيانات الإخراج: قد تتطلب endpoints برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك معلمات إدخال لتنفيذ عملياتها. قم بتكوين معلمات الإدخال وأنواع بيانات الإخراج هذه لضمان معالجة دقيقة للبيانات والتواصل بين الواجهة الأمامية والخلفية. اختبار endpoints برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك: بعد إعداد endpoints الخاصة بك، يعد اختبار وظائفها أمرًا بالغ الأهمية لضمان تبادل البيانات بشكل صحيح. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI)، مما يجعل من السهل اختبار endpoints API الخاصة بك مباشرة من النظام الأساسي.

من خلال التنفيذ المرئي endpoints REST API، يمكنك تبسيط وتسريع عملية ربط الواجهة الأمامية بالواجهة الخلفية للتطبيق، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء المحتملة.

الخطوة 5: تصميم واجهة المستخدم

تعد واجهة المستخدم المصممة جيدًا أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تجربة مستخدم جيدة. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء واجهة مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام ميزة drag-and-drop في النظام الأساسي. إليك كيفية تصميم واجهة مستخدم تطبيقك في AppMaster:

إنشاء مكونات واجهة المستخدم: قم بتصميم مكونات واجهة المستخدم الفردية مثل النماذج والجداول والأزرار وعناصر التنقل باستخدام واجهة drag-and-drop . من خلال تصميم هذه المكونات بشكل مرئي، لن تحتاج إلى كتابة أي تعليمات برمجية. دمج منطق الأعمال: بالنسبة لكل مكون من مكونات واجهة المستخدم، يمكنك ربط عمليات الأعمال بمساعدة Web BP Designer (لتطبيقات الويب) وMobile BP Designer (لتطبيقات الأجهزة المحمولة). تساعد هذه الخطوة في إنشاء تطبيق تفاعلي وسريع الاستجابة. إنشاء التنقل في التطبيق: قم بإعداد تدفق التنقل في تطبيقك عن طريق ربط مكونات واجهة المستخدم. سيضمن هذا الانتقال السلس بين الأجزاء المختلفة لتطبيقك، مما يحسن تجربة المستخدم. تطبيق الأنماط والسمات: قم بتخصيص مظهر تطبيقك من خلال تطبيق الأنماط والسمات. تساعد هذه الخطوة تطبيقك على التميز والحفاظ على اتساق العلامة التجارية. معاينة تطبيقك: أثناء عملية التصميم، يمكنك معاينته للحصول على عرض في الوقت الفعلي لكيفية ظهوره على الأجهزة المختلفة. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد المشكلات المحتملة وإجراء تعديلات على التصميم قبل النشر.

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باستخدام واجهة drag-and-drop ، يمكن للمصممين أو المطورين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة إنشاء واجهة مستخدم جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

الخطوة 6: الاختبار والنشر

قبل نشر تطبيقك، من الضروري إجراء اختبار شامل لضمان جودته ووظائفه وسهولة استخدامه. عند اكتمال تطبيقك، سيقوم AppMaster بإنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات واختبارات لتطبيقك. فيما يلي خطوات اختبار تطبيق CRUD الخاص بك:

تشغيل الاختبارات التي تم إنشاؤها: قم بتنفيذ الاختبارات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster للتحقق من صحة وظائف التطبيق وأدائه. سيساعد هذا في تحديد أي مشكلات وحلها قبل النشر. إجراء اختبار يدوي: قم بإجراء اختبار يدوي من خلال التفاعل مع الواجهة الأمامية لتطبيقك. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد المشكلات المتعلقة بواجهة المستخدم/تجربة المستخدم التي تؤثر على تجربة المستخدم. انشر تطبيقك: بعد معالجة أي مشكلات تم اكتشافها من خلال الاختبار، تابع نشر التطبيق. يدعم AppMaster خيارات النشر المتنوعة، بما في ذلك الاستضافة المحلية والنشر السحابي، مما يوفر المرونة لاختيار الخيار الأفضل الذي يناسب احتياجاتك.

يعد الاختبار الشامل أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تطبيقك، وبمجرد نشره، يجب عليك الاستمرار في مراقبة تطبيقك وتحديثه للحفاظ على أدائه وأمانه ورضا المستخدم.

يعد إنشاء نموذج لتطبيق CRUD من البداية باستخدام AppMaster طريقة ممتازة لإتقان أساسيات تطوير التطبيقات no-code وتحسين إنتاجيتك. باتباع هذه الخطوات، يمكنك إنشاء تطبيق CRUD يعمل بكامل طاقته بسهولة وتصبح أكثر ثقة في مهاراتك في التطوير no-code.

نصائح لتطوير تطبيقات CRUD بكفاءة

عند إنشاء تطبيق CRUD من البداية، يعد اعتماد بعض أفضل الممارسات أمرًا ضروريًا لضمان عملية تطوير سلسة. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في إنشاء تطبيق CRUD فعال وسهل الاستخدام:

فهم متطلبات تطبيقك : قبل البدء في تطوير تطبيق CRUD، تأكد من فهم متطلبات تطبيقك بوضوح. تعرف على نماذج البيانات التي تحتاجها وكيف ستتفاعل مع بعضها البعض. سيساعد ذلك في تصميم مخطط قاعدة بيانات فعال ومنطق الأعمال. الاستفادة من القوة الكاملة للنظام الأساسي no-code : يوفر AppMaster مجموعة واسعة من الأدوات والميزات القوية التي يمكنها تبسيط تطوير تطبيق CRUD. استكشف هذه الأدوات واستخدمها لزيادة إنتاجيتك وسرعة التطوير إلى أقصى حد. كن متسقًا مع اصطلاحات التسمية : يمكن أن يؤدي الاتساق في تسمية نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints برمجة التطبيقات (API) إلى تحسين قابلية قراءة تطبيقك وقابلية صيانته بشكل كبير. اعتماد اصطلاح تسمية موحد عبر مكونات التطبيق الخاص بك لتسهيل التنقل وفهم بنية التطبيق لك وللآخرين. الاختبار والتكرار بانتظام : لا تنتظر حتى يكتمل طلبك لبدء الاختبار. قم بإجراء اختبارات منتظمة على مكونات التطبيق المختلفة وتفاعلاتها لاكتشاف الأخطاء أو أوجه القصور في وقت مبكر من عملية التطوير. سيساعدك هذا النهج التكراري على تحسين تطبيقك وإنشاء منتج نهائي مصقول وخالي من الأخطاء. ضع تجربة المستخدم في الاعتبار : عند تصميم واجهة المستخدم لتطبيق CRUD، تذكر إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام وتجربة المستخدم. أنشئ واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التفاعل مع تطبيقك بكفاءة. استخدم أنماط وعناصر واجهة المستخدم القياسية لمساعدة المستخدمين في التنقل والوظائف المألوفة. توثيق تطبيقك : أثناء التطوير، قم بتوثيق مكونات تطبيقك، مثل نماذج البيانات وعمليات الأعمال ونقاط endpoints التطبيقات (API). تعتبر هذه الوثائق مفيدة للغاية للرجوع إليها في المستقبل والصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

خاتمة

يمكن أن يكون إنشاء تطبيق CRUD من الصفر تجربة تعليمية لا تقدر بثمن حيث تتقن المبادئ الأساسية لعمليات قاعدة البيانات وتطوير التطبيقات. بمساعدة AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، يمكنك إنشاء تطبيق CRUD بكفاءة مع مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة السلسة مع تقليل التعقيدات المرتبطة بالترميز التقليدي.

باتباع الدليل التفصيلي المقدم في هذه المقالة، يمكنك إنشاء تطبيق CRUD مثالي يلبي احتياجات المستخدمين لديك. ومع وضع بعض أفضل الممارسات والنصائح في الاعتبار، ستضمن عملية تطوير فعالة وإنشاء تطبيق جاهز للاختبار والنشر. لذا، ابدأ رحلة تطوير تطبيق CRUD اليوم مع AppMaster!