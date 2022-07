"Nous avons réduit le budget plus de 10 fois et lancé la solution en moins de 4 semaines, au lieu de 6 mois, en utilisant la plate-forme AppMaster.io ." — Anton Smirnov, PDG de CAD Systems

À propos des systèmes de CAO

CAD Systems est un distributeur régional des solutions logicielles Autodesk Inc en Asie centrale depuis 15 ans. Par des mesures internes, la société couvre plus de 75 % des ventes et des mises en œuvre des solutions СAD au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. CAD Systems travaille avec plus de 50 partenaires dans ces régions et traite plus de 1 000 commandes chaque année.

Problème : lancer un système de commande

L'entreprise a connu une croissance rapide au cours des dernières années et le nombre croissant de commandes a mis la pression sur l'équipe relativement petite. Les commandes ont été reçues manuellement des partenaires et traitées à la main par les employés. Anton, le PDG de l'entreprise, craignait que ce flux de travail ne soit pas durable et cherchait des moyens de réduire la charge de travail du personnel.

De plus, il souhaitait introduire un nouveau processus de vérification pour chaque commande afin de s'assurer que les travailleurs n'envoient pas accidentellement une commande à Autodesk ou n'activent pas une licence avant une date définie. La commande devrait être créée par un employé puis approuvée par un gestionnaire.

« Nous voulions nous assurer que nous minimisons les erreurs dans notre système, à la fois humaines et techniques, et que le processus est rationalisé pour faire gagner du temps à nos employés. » — Anton Smirnov, PDG

Début 2021, CAD Systems a commencé à créer un système automatisé de gestion des commandes pour améliorer les services des partenaires et rationaliser leur travail avec Autodesk. Anton prévoyait d'embaucher plusieurs développeurs pour mener à bien le projet à l'aide d'outils et de techniques de développement de logiciels traditionnels. Cependant, après la phase de planification du projet, Anton a été confronté à deux problèmes centraux qui ont mis en danger la phase de développement :

#1 Budget

La société disposait d'un budget limité pour le développement et aurait besoin de plusieurs développeurs de logiciels traditionnels pour mener à bien le projet. Le problème des coûts s'est accentué dans l'environnement post-Covid.

« Au début du projet, nous savions que nous aurions besoin de nombreux développeurs et d'un budget décent pour couvrir leur coût. Nous cherchions des moyens de réduire nos dépenses, de poursuivre le développement du projet. — Svetlana Enina, directrice financière

#2 Calendrier

Le développement devrait être réalisé rapidement pour satisfaire les demandes des clients et ne pas mettre en péril les bénéfices de l'entreprise. TOO CAD Systems savait qu'attendre plusieurs mois pour voir les premiers résultats ne serait pas une option.

« Le système de gestion des commandes requiert de la flexibilité et la capacité de gérer un grand nombre de cas d'affaires différents. Pour mettre en œuvre une fonctionnalité aussi complexe, il faudrait quelques mois solides pour créer au moins le MVP. — Ibraghim Ushurbakiyev, chef de projet

Solution : automatisation des processus métier sur AppMaster.io

Conception de base de données

L'équipe a commencé avec la conception de la base de données. Sur la plate-forme, ils ont créé plusieurs tableaux représentant les commandes, les articles de commande, les produits et d'autres informations pertinentes, telles que les pays, les prix et les événements. Ils ont également créé une table pour stocker des informations sur les partenaires qui se connecteraient plus tard à la plate-forme et créeraient les commandes.

À l'aide du concepteur visuel, ils ont relié ces tables à des relations (un-à-un et un-à-plusieurs). Ils ont également attribué un type de données pour chacun des champs.

Le moteur de base de données sur AppMaster.io utilise PostgreSQL 13, ce qui signifie que CAD Systems peut le télécharger sur n'importe quel cloud compatible PostgreSQL, tel qu'AWS ou Azure.

Logique métier

L'équipe a ensuite créé plus de 40 processus métier personnalisés, représentant différents scénarios dans leur logique métier. Par exemple, ils ont développé des processus pour valider les données entrantes de leurs partenaires, calculer les prix et les remises des produits et stocker les nouvelles commandes dans la base de données.

CAD Systems a demandé aux développeurs d'AppMaster.io de créer une nouvelle intégration avec l'API Autodesk, qui a été rapidement développée. Ils ont ensuite pu connecter le module Autodesk et commencer à utiliser l'API en quelques clics.

Ils ont également encapsulé plusieurs opérations couramment utilisées, telles que la consultation de l'API Autodesk pour mettre à jour les informations client ou activer une nouvelle licence, dans des processus métier distincts (communément appelés « refactoring de code par abstraction » dans le développement de logiciels). Ils ont ensuite pu utiliser ces opérations comme des blocs dans d'autres processus métier, sans avoir à recréer toutes les fonctions à chaque fois.

Tableau de bord Web

Quant au frontend, l'équipe avait besoin de développer 2 applications web : une pour le distributeur (CAD Systems eux-mêmes), et une autre pour leurs partenaires.

Le portail du distributeur contenait un tableau de bord avec toutes les principales métriques, telles que le nombre total de commandes et de partenaires, et un tableau avec les commandes en cours de traitement. Plusieurs autres pages ont été créées : visualisation de toutes les commandes, gestion des produits, des prix et des pays, ainsi qu'une page pour administrer l'accès des partenaires au système.

L'équipe a également créé une page pour visualiser tous les détails d'une commande. Ils ont connecté plusieurs boutons à leur processus métier personnalisé pour modifier la commande, ajouter un nouvel article de commande, mettre à jour les prix via l'API Autodesk et activer les licences.

CAD Systems a ensuite utilisé le module Authentification pour configurer rapidement le tableau de bord des partenaires. Il avait la fonctionnalité d'afficher toutes les commandes créées par un partenaire, de créer de nouvelles commandes et de mettre à jour la liste de prix.

L'équipe a également défini deux rôles d'utilisateur dans le module d'authentification : les administrateurs et les utilisateurs standard, en restreignant certaines fonctions (via le middleware des terminaux dans les paramètres de l'API) au personnel spécifié uniquement.

Déploiement

CAD Systems a alors créé 2 plans de déploiement sur le cloud AppMaster.io : un pour le développement et un autre pour la production. Le plan de développement est désormais utilisé pour tester de nouvelles fonctionnalités, tandis que le plan de production sert déjà plus de 20 de leurs partenaires. Ils peuvent suivre les performances de leur application grâce au tableau de bord des statistiques.

Anton peut également dormir tranquille en sachant que CAD Systems reste totalement indépendant du cloud AppMaster.io . A tout moment, l'équipe peut déplacer les binaires vers n'importe quel autre fournisseur de cloud ou serveurs internes, et ils peuvent exporter le code source et continuer le développement par eux-mêmes si le besoin s'en fait sentir (le backend est généré avec le langage Go, tandis que le frontend est construit avec le framework Vue 2).

Résultats : 10x moins cher et en <1 mois

Avec le soutien des spécialistes d' AppMaster.io , CAD Systems a terminé son projet et lancé la solution en moins d'un mois. La société a réduit les coûts, le personnel et le temps pour ce projet grâce à l'automatisation, aux modules et aux fonctionnalités de détection d'erreurs sur la plate-forme.

#1 Fonctionnalité

« Dans le processus de gestion des commandes, nous avons besoin d'une grande flexibilité pour gérer un grand nombre de cas d'affaires différents, que nous avons pu mettre en œuvre dans un projet sur la plate-forme AppMaster.io . Il est également extrêmement facile de modifier et de dupliquer n'importe lequel d'entre eux à tout moment, même pour les employés non techniques. — Ibraghim Ushurbakiyev, chef de projet

#2 Tout-en-un

« Ce qui distingue la plate-forme AppMaster.io pour nous, par rapport à d'autres solutions sans code, telles qu'Integromat ou Zapier, c'est la capacité de tout développer en un seul endroit. Nous n'avions pas à trouver comment connecter différents outils et craignions que l'une de ces intégrations ne se brise à un moment donné. Nous avons également beaucoup apprécié la possibilité de déployer l'application sur nos serveurs locaux et d'exporter le code source. — Anton Smirnov, PDG

#3 Dans les délais et le budget

« En regardant le projet dans son ensemble, il est évident que nous avons réduit le budget de développement de plus de 10 fois et lancé la solution en un temps record en utilisant la plateforme AppMaster.io . Sans cette plate-forme sans code, le développement aurait pris au moins six mois." — Svetlana Enina, CFO

Dans l'ensemble, l'équipe de CAD Systems a pu réduire considérablement la charge de travail de ses employés grâce à un nouveau système automatisé de gestion des commandes, et ne pas perdre de nouvelles opportunités commerciales au cours du processus.