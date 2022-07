“Cortamos o orçamento mais de 10 vezes e lançamos a solução em menos de 4 semanas, em vez de 6 meses, usando a plataforma AppMaster.io ." - Anton Smirnov, CEO da CAD Systems

Sobre sistemas CAD

CAD Systems tem sido um distribuidor regional de soluções de software Autodesk Inc na Ásia Central nos últimos 15 anos. Por medidas internas, a empresa cobre mais de 75% das vendas e implementações de soluções СAD no Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. CAD Systems trabalha com mais de 50 parceiros nessas regiões e lida com mais de 1.000 pedidos todos os anos.

Problema: lançar um sistema de pedidos

A empresa tem crescido rapidamente nos últimos anos e o número crescente de pedidos pressiona a equipe relativamente pequena. Os pedidos eram recebidos manualmente dos parceiros e processados manualmente pelos funcionários. Anton, o CEO da empresa, estava preocupado que esse fluxo de trabalho não fosse sustentável e estava procurando maneiras de reduzir a carga sobre a equipe.

Além disso, ele queria introduzir um novo processo de verificação para cada pedido para garantir que os trabalhadores não enviassem acidentalmente um pedido para a Autodesk ou ativassem uma licença antes de uma data definida. O pedido teria que ser criado por um funcionário e, em seguida, aprovado por um gerente.

“Queríamos ter certeza de que minimizaríamos os erros em nosso sistema, tanto humanos quanto técnicos, e que o processo fosse simplificado para economizar o tempo de nossos funcionários.” - Anton Smirnov, CEO

No início de 2021, a CAD Systems começou a construir um sistema automatizado de gerenciamento de pedidos para melhorar os serviços dos parceiros e agilizar seu trabalho com a Autodesk. Anton planejava contratar vários desenvolvedores para realizar o projeto usando ferramentas e técnicas tradicionais de desenvolvimento de software. No entanto, após o estágio de planejamento do projeto, Anton foi apresentado a dois problemas centrais que colocam o estágio de desenvolvimento em risco:

Orçamento nº 1

A empresa tinha um orçamento limitado definido para o desenvolvimento e precisaria de vários desenvolvedores de software tradicionais para realizar o projeto. O problema de custo foi acentuado no ambiente pós-Covid.

“No início do projeto, sabíamos que precisaríamos de muitos desenvolvedores e um orçamento decente para cobrir seus custos. Estávamos procurando maneiras de reduzir nossos gastos, para continuar o desenvolvimento do projeto. ” - Svetlana Enina, CFO

# 2 Tempo

O desenvolvimento teria que ser realizado rapidamente para atender às demandas dos clientes e não colocar em risco o lucro da empresa. A TOO CAD Systems sabia que esperar vários meses para ver os primeiros resultados não seria uma opção.

“O sistema de gerenciamento de pedidos requer flexibilidade e capacidade de lidar com um grande número de casos de negócios diferentes. Para implementar essa funcionalidade complexa, seriam necessários alguns meses sólidos para fazer pelo menos o MVP. ” - Ibraghim Ushurbakiyev, líder de projeto

Solução: automação de processos de negócios no AppMaster.io

Design de banco de dados

A equipe começou com o design do banco de dados. Na plataforma, eles criaram várias tabelas representando pedidos, itens de pedidos, produtos e outras informações relevantes, como países, preços e eventos. Eles também criaram uma tabela para armazenar informações sobre os parceiros que mais tarde se logariam na plataforma e criariam os pedidos.

Usando o designer visual, eles conectaram essas tabelas com relacionamentos (um para um e um para muitos). Eles também atribuíram um tipo de dados para cada um dos campos.

O mecanismo de banco de dados no AppMaster.io usa PostgreSQL 13, o que significa que sistemas CAD podem carregá-lo em qualquer nuvem compatível com PostgreSQL, como AWS ou Azure.

Logíca de negócios

A equipe criou mais de 40 processos de negócios personalizados, representando diferentes cenários em sua lógica de negócios. Por exemplo, eles desenvolveram processos para validar os dados recebidos de seus parceiros, calcular preços e descontos para produtos e armazenar novos pedidos no banco de dados.

CAD Systems pediu aos desenvolvedores do AppMaster.io que criassem uma nova integração com o Autodesk API, que foi prontamente desenvolvida. Eles foram então capazes de conectar o módulo Autodesk e começar a usar a API com apenas alguns cliques.

Eles também encapsularam várias operações comumente usadas, como consultar a API da Autodesk para atualizar as informações do cliente ou ativar uma nova licença, em processos de negócios separados (comumente chamados de “refatoração de código por abstração” no desenvolvimento de software). Eles então puderam usar essas operações como blocos em outros processos de negócios, sem ter que recriar todas as funções a cada vez.

Web Dashboard

Quanto ao front-end, a equipe precisava desenvolver 2 aplicações web: uma para o distribuidor (os próprios sistemas CAD) e outra para seus parceiros.

O portal do distribuidor continha um painel com todas as principais métricas, como o número total de pedidos e parceiros, e uma tabela com os pedidos em processamento. Várias outras páginas foram criadas: visualização de todos os pedidos, gerenciamento de produtos, preços e países, e também uma página para administrar o acesso dos parceiros ao sistema.

A equipe também criou uma página para visualizar todos os detalhes de um pedido. Eles conectaram vários botões ao seu processo de negócios personalizado para editar o pedido, adicionar um novo item do pedido, atualizar os preços por meio da API da Autodesk e para ativar as licenças.

CAD Systems usou então o módulo de autenticação para configurar rapidamente o painel dos parceiros. Tinha a funcionalidade de mostrar todos os pedidos criados por um parceiro, criar novos pedidos e atualizar a lista de preços.

A equipe também definiu duas funções de usuário no módulo de Autenticação: administradores e usuários padrão, restringindo certas funções (por meio de middleware de endpoints em configurações de API) apenas para o pessoal especificado.

Desdobramento, desenvolvimento

CAD Systems criou 2 planos de implantação na nuvem AppMaster.io : um para desenvolvimento e outro para produção. O plano de desenvolvimento agora é usado para testar novos recursos, enquanto o plano de produção já está atendendo a mais de 20 de seus parceiros. Eles podem monitorar o desempenho de seu aplicativo com o painel de estatísticas.

Anton também pode dormir bem sabendo que os sistemas CAD permanecem totalmente independentes da nuvem AppMaster.io . A qualquer momento, a equipe pode mover os binários para qualquer outro provedor de nuvem ou servidores internos, e eles podem exportar o código-fonte e continuar o desenvolvimento por conta própria se necessário (o back-end é gerado com a linguagem Go, enquanto o frontend é construído com o framework Vue 2).

Resultados: 10x mais barato e em <1 mês

Com o apoio de especialistas do AppMaster.io , CAD Systems concluiu seu projeto e lançou a solução em menos de um mês. A empresa reduziu custos, pessoal e tempo para este projeto com a ajuda de automação, módulos e recursos de detecção de erros na plataforma.

Funcionalidade nº 1

“No processo de gerenciamento de pedidos, precisamos de grande flexibilidade para lidar com um grande número de casos de negócios diferentes, que pudemos implementar em um projeto na plataforma AppMaster.io . Também é extremamente fácil modificar e duplicar qualquer um deles a qualquer momento, mesmo para funcionários não técnicos. ” - Ibraghim Ushurbakiyev, líder de projeto

# 2 All-in-one

“O que diferencia a plataforma AppMaster.io para nós, em comparação com outras soluções sem código, como Integromat ou Zapier, é a capacidade de desenvolver tudo em um só lugar. Não tivemos que descobrir como conectar ferramentas diferentes e temer que qualquer uma dessas integrações quebrasse em algum ponto. Também valorizamos muito a capacidade de implantar o aplicativo em nossos servidores locais e exportar o código-fonte. ” - Anton Smirnov, CEO

# 3 Dentro do prazo e do orçamento

“Olhando o projeto como um todo, é óbvio que reduzimos o orçamento de desenvolvimento em mais de 10 vezes e lançamos a solução em tempo recorde usando a plataforma AppMaster.io . Sem essa plataforma sem código, o desenvolvimento teria levado pelo menos seis meses. "- Svetlana Enina, CFO

Em suma, a equipe de sistemas CAD foi capaz de reduzir significativamente a carga de seus funcionários com um novo sistema automatizado de gerenciamento de pedidos e não perder nenhuma nova oportunidade de negócios no processo.