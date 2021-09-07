“使用AppMaster.io平台，我们已将预算削减了 10 倍以上，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了该解决方案。”— CAD Systems 首席执行官 Anton Smirnov

关于 CAD 系统

在过去的 15 年中， CAD Systems一直是 Autodesk Inc 软件解决方案在中亚的区域分销商。通过内部措施，公司覆盖了 СAD 解决方案在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦 75% 以上的销售和实施。 CAD Systems 与这些地区的 50 多个合作伙伴合作，每年处理 1,000 多个订单。

问题：启动订购系统

公司在过去几年发展迅速，订单量的增加给相对较小的团队带来了压力。订单由合作伙伴手动接收并由员工手工处理。该公司的首席执行官安东担心这种工作流程不可持续，并正在寻找减轻员工负担的方法。

此外，他想为每个订单引入一个新的验证流程，以确保工人不会在设定日期之前意外地向 Autodesk 发送订单或激活许可。订单必须由员工创建，然后由经理批准。

“我们希望确保最大限度地减少系统中的人为和技术错误，并简化流程以节省工人的时间。” — 安东·斯米尔诺夫，首席执行官

2021 年初，CAD Systems 开始构建自动化订单管理系统，以改进合作伙伴服务并简化他们与 Autodesk 的工作。 Anton 计划聘请几名开发人员使用传统的软件开发工具和技术来执行该项目。然而，在项目规划阶段之后，Anton 面临两个使开发阶段处于危险之中的核心问题：

#1 预算

该公司的开发预算有限，需要多个传统软件开发人员来执行该项目。在后 Covid 环境中，成本问题更加突出。

“在项目开始时，我们知道我们需要许多开发商和合理的预算来支付他们的成本。我们正在寻找减少支出的方法，以继续项目开发。” — Svetlana Enina，首席财务官

#2 时机

开发必须快速进行，以满足客户的需求，而不是将公司的利润置于风险之中。 TOO CAD Systems 知道等待几个月才能看到第一个结果是不可能的。

“订单管理系统需要灵活性和处理大量不同业务案例的能力。要实现如此复杂的功能，至少需要几个月的时间才能制作出 MVP。” — Ibraghim Ushurbakiyev，项目负责人

解决方案：AppMaster.io 上的业务流程自动化

数据库设计

该团队已开始进行数据库设计。在平台上，他们创建了多个表格，代表订单、订单项目、产品和其他相关信息，例如国家、价格和事件。他们还创建了一个表，用于存储有关合作伙伴的信息，这些合作伙伴稍后将登录平台并创建订单。

使用视觉设计器，他们将这些表与关系（一对一和一对多）连接起来。他们还为每个字段分配了数据类型。

AppMaster.io上的数据库引擎使用 PostgreSQL 13，这意味着 CAD Systems 可以将其上传到任何兼容 PostgreSQL 的云，例如 AWS 或 Azure。

商业逻辑

该团队随后创建了 40 多个自定义业务流程，代表其业务逻辑中的不同场景。例如，他们开发了验证来自合作伙伴的传入数据、计算产品的价格和折扣以及将新订单存储在数据库中的流程。

CAD Systems 已要求 AppMaster.io 开发人员创建与 Autodesk API 的新集成，该集成很快得到开发。然后，他们只需点击几下即可连接 Autodesk 模块并开始使用 API。

他们还将一些常用的操作（例如咨询 Autodesk API 以更新客户信息或激活新许可）封装到单独的业务流程中（在软件开发中通常称为“通过抽象进行代码重构”）。然后，他们能够将这些操作用作其他业务流程中的块，而无需每次都重新创建所有功能。

网络仪表板

至于前端，团队需要开发 2 个 Web 应用程序：一个用于分销商（CAD 系统本身），另一个用于他们的合作伙伴。

分销商门户包含一个仪表板，其中包含所有主要指标，例如订单和合作伙伴的总数，以及一个包含正在处理的订单的表格。还创建了几个页面：查看所有订单、管理产品、价格和国家/地区，还有一个页面用于管理合作伙伴对系统的访问。

该团队还创建了一个页面，用于查看订单的所有详细信息。他们已将多个按钮连接到自定义业务流程，用于编辑订单、添加新订单项目、通过 Autodesk API 更新价格以及激活许可。

然后，CAD Systems 使用身份验证模块快速设置合作伙伴的仪表板。它具有显示合作伙伴创建的所有订单、创建新订单和更新价目表的功能。

该团队还在身份验证模块中定义了两个用户角色：管理员和标准用户，将某些功能（通过 API 设置中的端点中间件）限制为仅指定人员使用。

部署

CAD Systems 然后在AppMaster.io云上创建了 2 个部署计划：一个用于开发，另一个用于生产。开发计划现在用于测试新功能，而生产计划已经为 20 多个合作伙伴提供服务。他们可以使用统计仪表板监控应用程序的性能。

知道 CAD Systems 仍然完全独立于AppMaster.io云，Anton 也可以睡得很安稳。团队可以随时将二进制文件移动到任何其他云提供商或内部服务器，如果需要，他们可以导出源代码并继续自己的开发（后端使用 Go 语言生成，而前端是使用 Vue 2 框架构建的）。

结果：便宜 10 倍，而且不到 1 个月

在AppMaster.io专家的支持下，CAD Systems 在不到一个月的时间内完成了他们的项目并推出了解决方案。借助平台上的自动化、模块和错误检测功能，该公司减少了该项目的成本、人员和时间。

#1 功能

“在订单管理流程中，我们需要极大的灵活性来处理大量不同的业务案例，我们能够在AppMaster.io平台上的一个项目中实施这些案例。随时修改和复制它们中的任何一个也非常容易，即使对于非技术员工也是如此。” — Ibraghim Ushurbakiyev，项目负责人

#2 多合一

“与 Integromat 或 Zapier 等其他无代码解决方案相比， AppMaster.io平台对我们来说与众不同的是，它能够在一个地方开发所有内容。我们不必弄清楚如何连接不同的工具，也不必担心这些集成中的任何一个会在某个时候中断。我们还非常重视在本地服务器上部署应用程序和导出源代码的能力。” — 安东·斯米尔诺夫，首席执行官

#3 在截止日期和预算内

“从整个项目来看，很明显我们减少了 10 倍以上的开发预算，并使用AppMaster.io平台在创纪录的时间内推出了解决方案。如果没有这个无代码平台，开发至少需要六个月的时间。”——Svetlana Enina，首席财务官

总而言之，CAD Systems 团队能够通过新的自动化订单管理系统显着减轻员工的负担，并且不会在此过程中失去任何新的商机。