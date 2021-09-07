«Мы урезали бюджет более чем в 10 раз и запустили решение менее чем за 4 недели вместо 6 месяцев, используя платформу AppMaster.io», — Антон Смирнов, Генеральный Директор ТОО “CAD Systems”.

О компании CAD Systems

ТОО “CAD Systems” является региональным дистрибьютором программных решений Autodesk в Центральной Азии более 15 лет. По внутренним оценкам компании, они закрывают более 75% продаж САПР решений и внедрений в области строительства, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Компания работает с более чем 50 партнерами и обрабатывает больше 1000 заказов в год.

Проблема: запуск системы заказов

Компания стремительно выросла за последние несколько лет, объем заказов начал превышать возможности относительно небольшой команды. Заказы принимались от партнеров вручную и вручную же обрабатывались сотрудниками. Антон Смирнов, понимал, что такая схема работы нежизнеспособна, и искал способы снизить нагрузку на персонал.

Кроме того, он хотел ввести процесс проверки каждого заказа — чтобы сотрудники не могли по ошибке отправить заказ в Autodesk или активировать лицензию до установленной даты. Для этого заказ должен создаваться сотрудником, а затем утверждаться менеджером.

«Мы хотели увеличить пропускную способность системы, сократив при этом процент допускаемых ошибок (как человеческие, так и технические), нам удалось это сделать, не увеличив текущий штат и нагрузку благодаря решению AppMaster.io», — Антон Смирнов, Генеральный Директор ТОО “CAD Systems”.

В начале 2021 года CAD Systems начала разрабатывать автоматизированную систему управления заказами, чтобы улучшить обслуживание партнеров и оптимизировать их работу с Autodesk. Планировалось нанять разработчиков и использовать в этом проекте традиционные инструменты и методы разработки программного обеспечения. Однако на завершающей стадии планирования он столкнулся с двумя серьезными проблемами, которые ставили под угрозу стадию разработки:

#1 Бюджет

Бюджет компании на разработку был ограничен, для реализации проекта требовалось несколько традиционных разработчиков программного обеспечения. Вопрос издержек обострился в условиях пост-COVID.

«На старте проекта мы поняли, что понадобится команда разработчиков и немалый бюджет, чтобы оплатить их работу. Мы искали способы сократить расходы, чтобы продолжить работу над проектом», — Светлана Енина, Финансовый Директор ТОО “CAD Systems”.

#2 Время

Разработать новое программное обеспечение нужно было быстро, не прерывая процесса обработки запросов партнеров, и в то же время, не выходя за рамки разумного бюджета. В ТОО “CAD Systems” понимали, что длительный срок внедрения будет способствовать увеличению стоимости.

«Система управления заказами должна быть гибкой и работать со множеством разных бизнес-кейсов. Чтобы реализовать настолько сложный функционал, пришлось бы пару месяцев работать только над созданием MVP. Безусловно было также важно учесть длительность и стоимость доработки системы после альфа и бета-тестирования, а также доработки на этапе эксплуатации», — Ибрагим Ушурбакиев, Руководитель Проекта.

Решение: автоматизация бизнес-процессов на AppMaster.io

Дизайн базы данных

Команда начала с проектирования базы данных. На платформе создали таблицы, представляющие заказы, позиции заказов, продукты и другую важную информацию, такую как страны, цены и события. Также добавили таблицу для хранения информации о партнерах, которые позже зарегистрируются на платформе и будут создавать заказы.

Используя визуальный конструктор, добавили связи между таблицами (one-to-one и one-to-many), а также назначили типы данных для каждого поля.

База данных AppMaster.io использует PostgreSQL 13, это значит, что CAD Systems могут загружать его в любое облако, совместимое с PostgreSQL, например AWS или Azure.

Бизнес-логика

Затем команда создала более 40 настраиваемых бизнес-процессов, представляющих различные сценарии бизнес-логики. Например, процессы проверки входящих данных от партнеров, расчета цен и скидок на продукты, хранения новых заказов в базе данных.

CAD Systems потребовался новый инструмент для работы с Autodesk API, который создали разработчики AppMaster.io. Автономный модуль Autodesk позволил настроить интеграцию по API буквально в несколько кликов.

Также объединили в отдельные бизнес-процессы часто используемые операции, такие, как обращение к Autodesk API для обновления данных клиента или активация новой лицензии (в разработке это обычно называется «рефакторингом кода посредством абстракции»). Теперь эти операции можно было использовать как блоки в других бизнес-процессах, не настраивая каждый раз все функции заново.

Веб-панель

Для внешнего интерфейса команде нужно было разработать 2 веб-приложения: одно для дистрибьютора (самих CAD Systems), а другое для партнеров.

В портал дистрибьютора включили панель управления со всеми основными метриками, такими как общее количество заказов и партнеров, и таблицу с заказами, находящимися в обработке. Были созданы страницы просмотра всех заказов, управления продуктами, ценами и странами, а также страница управления доступом партнеров к системе.

Также создали страницу для отображения деталей каждого заказа. Подключили кнопки к настраиваемым бизнес-процессам для редактирования заказа, добавления новой позиции в заказ, обновления цен через Autodesk API и активации лицензий.

Для быстрой настройки информационной панели партнеров CAD Systems использовала модуль аутентификации. Сюда добавили функционал для отображения всех созданных партнером заказов, создания новых заказов и обновления прайс-листа.

Команда также определила две роли пользователей в модуле аутентификации — администраторы и обычные пользователи, настроив доступ к некоторым функциям только для конкретных сотрудников (через middleware эндпоинтов в настройках API).

Публикация

Затем CAD Systems создала 2 плана публикации в облаке AppMaster.io: один для разработки, другой для рабочей версии. В плане разработки сейчас тестируют новые функции, в то время как рабочая версия уже обслуживает более 20 партнеров. Производительность приложения можно отслеживать на панели статистики.

CAD Systems остаются полностью независимыми от платформы AppMaster.io. В любой момент команда может перенести бинарные файлы к любому другому облачному провайдеру или на внутренние серверы, а также экспортировать исходный код и продолжить разработку самостоятельно, если возникнет необходимость (серверная часть на языке Go, а интерфейс построен на фреймворке Vue 2).

Результат: 10x дешевле и <1 месяца

При поддержке специалистов AppMaster.io компания CAD Systems завершила проект и запустила программное решение меньше, чем за месяц. Компания сократила расходы, штат и время работы на проекте с помощью автоматизации, модулей и функций обнаружения ошибок, встроенных в платформу.

#1 Функциональность

«При работе с заказами нам нужна большая гибкость, чтобы добавить функции для разных бизнес-кейсов — и мы смогли реализовать их в нашем проекте на платформе AppMaster.io. Изменять или дублировать их могут даже наши нетехнические сотрудники», — Ибрагим Ушурбакиев, руководитель проекта.

#2 Все в одном

«Что отличает AppMaster.io от других no-code решений, таких как Integromat или Zapier, так это возможность разрабатывать все на одной платформе. Не нужно разбираться, как соединить разные инструменты, и бояться, что одна из этих интеграций вдруг перестанет работать. Для нас также очень важно, что можно опубликовать приложения на своих локальных серверах и экспортировать исходный код», — Антон Смирнов, генеральный директор.

#3 В срок и бюджет

«Если рассматривать проект в целом, то мы сократили бюджет более, чем в 10 раз, и запустили решение в рекордно короткие сроки. Без no-code платформы разработка заняла бы минимум шесть месяцев», — Светлана Енина, финансовый директор.

В итоге команда CAD Systems смогла значительно снизить нагрузку на своих сотрудников с помощью автоматизированной системы управления заказами и при этом не упустить новые бизнес-возможности.