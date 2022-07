"Hemos recortado el presupuesto más de 10 veces y lanzamos la solución en menos de 4 semanas, en lugar de 6 meses, utilizando la plataforma AppMaster.io ". Anton Smirnov, director ejecutivo de CAD Systems

Acerca de los sistemas CAD

CAD Systems ha sido distribuidor regional de soluciones de software de Autodesk Inc en Asia Central durante los últimos 15 años. Por medidas internas, la empresa cubre más del 75% de las ventas e implementaciones de soluciones СAD en Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. CAD Systems trabaja con más de 50 socios en estas regiones y maneja más de 1,000 pedidos cada año.

Problema: iniciar un sistema de pedidos

La empresa ha estado creciendo rápidamente durante los últimos años y la creciente cantidad de pedidos ha ejercido presión sobre el equipo relativamente pequeño. Los pedidos se recibieron manualmente de los socios y los empleados los procesaron a mano. A Anton, el director ejecutivo de la empresa, le preocupaba que este flujo de trabajo no fuera sostenible y buscaba formas de reducir la carga del personal.

Además, quería introducir un nuevo proceso de verificación para cada pedido para garantizar que los trabajadores no envíen un pedido accidentalmente a Autodesk o activen una licencia antes de una fecha establecida. La orden tendría que ser creada por un empleado y luego aprobada por un gerente.

"Queríamos asegurarnos de minimizar los errores en nuestro sistema, tanto humanos como técnicos, y que el proceso se simplifica para ahorrar tiempo a nuestros trabajadores". - Anton Smirnov, director ejecutivo

A principios de 2021, CAD Systems comenzó a construir un sistema de gestión de pedidos automatizado para mejorar los servicios de los socios y agilizar su trabajo con Autodesk. Anton planeaba contratar a varios desarrolladores para llevar a cabo el proyecto utilizando herramientas y técnicas de desarrollo de software tradicionales. Sin embargo, después de la etapa de planificación del proyecto, Anton se enfrenta a dos problemas centrales que ponen en riesgo la etapa de desarrollo:

# 1 presupuesto

La empresa tenía un presupuesto limitado para el desarrollo y necesitaría varios desarrolladores de software tradicionales para llevar a cabo el proyecto. El problema de los costes se acentuó en el entorno posterior a Covid.

“Al inicio del proyecto, sabíamos que necesitaríamos muchos desarrolladores y un presupuesto decente para cubrir sus costos. Buscábamos formas de reducir nuestros gastos para continuar con el desarrollo del proyecto ”. - Svetlana Enina, directora financiera

# 2 Tiempo

El desarrollo debería llevarse a cabo con rapidez para satisfacer las demandas de los clientes y no poner en riesgo las ganancias de la empresa. TOO CAD Systems sabía que esperar varios meses para ver los primeros resultados no sería una opción.

“El sistema de gestión de pedidos requiere flexibilidad y la capacidad de manejar una gran cantidad de casos comerciales diferentes. Para implementar una funcionalidad tan compleja, se necesitarían un par de meses sólidos para lograr al menos el MVP ". - Ibraghim Ushurbakiyev, jefe de proyecto

Solución: automatización de procesos comerciales en AppMaster.io

Diseño de base de datos

El equipo ha comenzado con el diseño de bases de datos. En la plataforma, han creado varias tablas que representan pedidos, artículos de pedidos, productos y otra información relevante, como países, precios y eventos. También han creado una tabla para almacenar información sobre socios que luego iniciarían sesión en la plataforma y crearían los pedidos.

Usando el diseñador visual, han conectado estas tablas con relaciones (uno a uno y uno a muchos). También han asignado un tipo de datos para cada uno de los campos.

El motor de base de datos de AppMaster.io usa PostgreSQL 13, lo que significa que CAD Systems puede cargarlo en cualquier nube compatible con PostgreSQL, como AWS o Azure.

Lógica de negocios

Luego, el equipo ha creado más de 40 procesos comerciales personalizados, que representan diferentes escenarios en su lógica comercial. Por ejemplo, han desarrollado procesos para validar los datos entrantes de sus socios, calcular precios y descuentos para productos y almacenar nuevos pedidos en la base de datos.

CAD Systems ha pedido a los desarrolladores de AppMaster.io que creen una nueva integración con la API de Autodesk, que se desarrolló rápidamente. Luego pudieron conectar el módulo de Autodesk y comenzar a usar la API con solo unos pocos clics.

También han encapsulado varias operaciones de uso común, como consultar la API de Autodesk para actualizar la información del cliente o activar una nueva licencia, en procesos comerciales separados (comúnmente llamado “refactorización de código por abstracción” en el desarrollo de software). Luego pudieron usar estas operaciones como bloques en otros procesos comerciales, sin tener que volver a crear todas las funciones cada vez.

Panel de control web

En cuanto al frontend, el equipo necesitaba desarrollar 2 aplicaciones web: una para el distribuidor (los propios CAD Systems) y otra para sus socios.

El portal del distribuidor contenía un panel con todas las métricas principales, como el número total de pedidos y socios, y una tabla con los pedidos que se estaban procesando. Se crearon varias páginas más: visualización de todos los pedidos, gestión de productos, precios y países, y también una página para administrar el acceso de los socios al sistema.

El equipo también ha creado una página para ver todos los detalles de un pedido. Han conectado varios botones a su proceso comercial personalizado para editar el pedido, agregar un nuevo artículo de pedido, actualizar los precios a través de la API de Autodesk y activar las licencias.

Luego, CAD Systems utilizó el módulo de autenticación para configurar rápidamente el panel de control de los socios. Tenía la funcionalidad de mostrar todos los pedidos creados por un socio, crear nuevos pedidos y actualizar la lista de precios.

El equipo también ha definido dos roles de usuario en el módulo de Autenticación: administradores y usuarios estándar, restringiendo ciertas funciones (a través del middleware de los puntos finales en la configuración de la API) solo al personal especificado.

Despliegue

Luego, CAD Systems ha creado 2 planes de implementación en la nube de AppMaster.io : uno para el desarrollo y otro para la producción. El plan de desarrollo ahora se utiliza para probar nuevas funciones, mientras que el plan de producción ya está sirviendo a más de 20 de sus socios. Pueden monitorear el rendimiento de su aplicación con el panel de estadísticas.

Anton también puede dormir tranquilo sabiendo que CAD Systems sigue siendo totalmente independiente de la nube AppMaster.io . En cualquier momento, el equipo puede mover los binarios a cualquier otro proveedor de nube o servidores internos, y pueden exportar el código fuente y continuar el desarrollo por su cuenta si surge la necesidad (el backend se genera con el lenguaje Go, mientras que el frontend está construido con el marco Vue 2).

Resultados: 10 veces más barato y en <1 mes

Con el apoyo de los especialistas de AppMaster.io , CAD Systems completó su proyecto y lanzó la solución en menos de un mes. La compañía ha reducido los costos, el personal y el tiempo de este proyecto con la ayuda de la automatización, los módulos y las funciones de detección de errores de la plataforma.

Funcionalidad # 1

“En el proceso de gestión de pedidos, necesitamos una gran flexibilidad para manejar una gran cantidad de casos comerciales diferentes, que pudimos implementar en un proyecto en la plataforma AppMaster.io . También es extremadamente fácil modificar y duplicar cualquiera de ellos en cualquier momento, incluso para empleados no técnicos ”. - Ibraghim Ushurbakiyev, jefe de proyecto

# 2 Todo en uno

“Lo que nos distingue de la plataforma AppMaster.io , en comparación con otras soluciones sin código, como Integromat o Zapier, fue la capacidad de desarrollar todo en un solo lugar. No teníamos que averiguar cómo conectar diferentes herramientas y temer que alguna de estas integraciones se rompiera en algún momento. También valoramos mucho la capacidad de implementar la aplicación en nuestros servidores locales y exportar el código fuente ". - Anton Smirnov, director ejecutivo

# 3 Dentro del plazo y el presupuesto

“Mirando el proyecto como un todo, es obvio que hemos reducido el presupuesto de desarrollo más de 10 veces y lanzamos la solución en un tiempo récord usando la plataforma AppMaster.io . Sin esta plataforma sin código, el desarrollo habría llevado al menos seis meses ". - Svetlana Enina, directora financiera

En general, el equipo de CAD Systems pudo reducir significativamente la carga de sus empleados con un nuevo sistema de gestión de pedidos automatizado y no perder nuevas oportunidades comerciales en el proceso.