"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام منصة AppMaster.io ." - أنطون سميرنوف ، الرئيس التنفيذي لأنظمة CAD

حول أنظمة CAD

كانت أنظمة CAD موزعًا إقليميًا لحلول برامج Autodesk Inc في آسيا الوسطى على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. من خلال التدابير الداخلية ، تغطي الشركة أكثر من 75٪ من مبيعات وتنفيذ حلول СAD في كازاخستان ، وقيرغيزستان ، وطاجيكستان ، وأوزبكستان. تعمل أنظمة CAD مع أكثر من 50 شريكًا في هذه المناطق وتتعامل مع أكثر من 1000 طلب كل عام.

المشكلة: بدء تشغيل نظام الطلب

لقد نمت الشركة بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية ، وكان العدد المتزايد من الطلبات يضغط على الفريق الصغير نسبيًا. تم استلام الطلبات يدويًا من الشركاء ومعالجتها يدويًا بواسطة الموظفين. كان أنطون ، الرئيس التنفيذي للشركة ، قلقًا من أن سير العمل هذا لم يكن مستدامًا وكان يبحث عن طرق لتقليل العبء على الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك ، أراد تقديم عملية تحقق جديدة لكل طلب للتأكد من أن العمال لا يرسلون طلبًا بطريق الخطأ إلى Autodesk أو يقومون بتنشيط ترخيص قبل تاريخ محدد. يجب أن يتم إنشاء الطلب من قبل الموظف ثم الموافقة عليه من قبل المدير.

"أردنا التأكد من أننا قللنا من الأخطاء في نظامنا ، البشرية والتقنية على حد سواء ، وأن العملية مبسطة لتوفير وقت عمالنا." - انطون سميرنوف ، المدير التنفيذي

في بداية عام 2021 ، بدأت أنظمة CAD في بناء نظام آلي لإدارة الطلبات لتحسين خدمات الشركاء وتبسيط عملهم مع Autodesk. خطط أنطون لتوظيف العديد من المطورين لتنفيذ المشروع باستخدام أدوات وتقنيات تطوير البرمجيات التقليدية. ومع ذلك ، بعد مرحلة تخطيط المشروع ، واجه أنطون مشكلتين رئيسيتين تعرضان مرحلة التطوير للخطر:

# 1 الميزانية

كان لدى الشركة ميزانية محدودة للتطوير وستحتاج إلى العديد من مطوري البرامج التقليديين لتنفيذ المشروع. تم إبراز مشكلة التكلفة في بيئة ما بعد كوفيد.

"في بداية المشروع ، علمنا أننا سنحتاج إلى العديد من المطورين وميزانية مناسبة لتغطية تكلفتهم. كنا نبحث عن طرق لخفض نفقاتنا ، لمواصلة تطوير المشروع ". - سفيتلانا إينينا ، المدير المالي

# 2 التوقيت

يجب تنفيذ التطوير بسرعة لتلبية طلبات العملاء وعدم تعريض أرباح الشركة للخطر. علمت TOO CAD Systems أن الانتظار لعدة أشهر لرؤية النتائج الأولى لن يكون خيارًا.

يتطلب نظام إدارة الطلبات المرونة والقدرة على التعامل مع عدد كبير من حالات العمل المختلفة. لتنفيذ مثل هذه الوظائف المعقدة ، سيتطلب الأمر بضعة أشهر لعمل MVP على الأقل ". - إبراهيم أوشرباكييف ، رئيس المشروع

الحل: أتمتة عمليات الأعمال على AppMaster.io

تصميم قاعدة البيانات

بدأ الفريق بتصميم قاعدة البيانات. على النظام الأساسي ، قاموا بإنشاء جداول متعددة تمثل الطلبات وعناصر الطلبات والمنتجات والمعلومات الأخرى ذات الصلة ، مثل البلدان والأسعار والأحداث. لقد قاموا أيضًا بإنشاء جدول لتخزين المعلومات حول الشركاء الذين سيقومون لاحقًا بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وإنشاء الطلبات.

باستخدام المصمم المرئي ، قاموا بربط هذه الجداول بعلاقات (واحد لواحد وواحد بأطراف). لقد قاموا أيضًا بتعيين نوع بيانات لكل حقل.

يستخدم محرك قاعدة البيانات على AppMaster.io PostgreSQL 13 ، مما يعني أن أنظمة CAD يمكنها تحميلها على أي سحابة متوافقة مع PostgreSQL ، مثل AWS أو Azure.

منطق الأعمال

قام الفريق بعد ذلك بإنشاء أكثر من 40 عملية تجارية مخصصة ، تمثل سيناريوهات مختلفة في منطق أعمالهم. على سبيل المثال ، قاموا بتطوير عمليات للتحقق من صحة البيانات الواردة من شركائهم ، وحساب الأسعار والخصومات للمنتجات ، وتخزين الطلبات الجديدة في قاعدة البيانات.

طلبت أنظمة CAD من مطوري AppMaster.io إنشاء تكامل جديد مع Autodesk API ، والذي تم تطويره على الفور. تمكنوا بعد ذلك من توصيل وحدة Autodesk والبدء في استخدام واجهة برمجة التطبيقات ببضع نقرات.

لقد قاموا أيضًا بتغليف العديد من العمليات شائعة الاستخدام ، مثل استشارة Autodesk API لتحديث معلومات العميل أو تنشيط ترخيص جديد ، في عمليات تجارية منفصلة (تسمى عادةً "إعادة بناء التعليمات البرمجية عن طريق التجريد" في تطوير البرامج). ثم تمكنوا من استخدام هذه العمليات ككتل في العمليات التجارية الأخرى ، دون الحاجة إلى إعادة إنشاء جميع الوظائف في كل مرة.

لوحة تحكم الويب

أما بالنسبة للواجهة الأمامية ، فقد احتاج الفريق إلى تطوير تطبيقين للويب: أحدهما للموزع (أنظمة CAD نفسها) والآخر لشركائهم.

احتوت بوابة الموزع على لوحة معلومات تحتوي على جميع المقاييس الرئيسية ، مثل العدد الإجمالي للطلبات والشركاء ، وجدول مع الطلبات التي تتم معالجتها. تم إنشاء عدة صفحات أخرى: عرض جميع الطلبات ، وإدارة المنتجات ، والأسعار ، والبلدان ، وكذلك صفحة لإدارة وصول الشركاء إلى النظام.

قام الفريق أيضًا بإنشاء صفحة لعرض جميع تفاصيل الطلب. لقد قاموا بتوصيل العديد من الأزرار بعملية الأعمال المخصصة الخاصة بهم لتحرير الطلب ، وإضافة عنصر طلب جديد ، وتحديث الأسعار من خلال Autodesk API ، ولتفعيل التراخيص.

ثم استخدمت أنظمة CAD وحدة المصادقة لإعداد لوحة معلومات الشركاء بسرعة. كان لديه وظيفة إظهار جميع الطلبات التي أنشأها الشريك ، وإنشاء أوامر جديدة ، وتحديث قائمة الأسعار.

حدد الفريق أيضًا دورين للمستخدم في وحدة المصادقة: المسؤولون والمستخدمون القياسيون ، وقصروا وظائف معينة (من خلال البرامج الوسيطة لنقاط النهاية في إعدادات واجهة برمجة التطبيقات) على أفراد محددين فقط.

تعيين

قامت CAD Systems بعد ذلك بإنشاء خطتي نشر على AppMaster.io cloud: واحدة للتطوير والأخرى للإنتاج. تُستخدم خطة التطوير الآن لاختبار ميزات جديدة ، بينما تخدم خطة الإنتاج بالفعل أكثر من 20 من شركائها. يمكنهم مراقبة أداء تطبيقاتهم من خلال لوحة معلومات الإحصائيات.

يمكن أن ينام أنطون جيدًا مع العلم أن أنظمة CAD تظل مستقلة تمامًا عن سحابة AppMaster.io . في أي لحظة ، يمكن للفريق نقل الثنائيات إلى أي مزود سحابي آخر أو خوادم داخلية ، ويمكنهم تصدير كود المصدر ومتابعة التطوير بأنفسهم إذا دعت الحاجة (يتم إنشاء الواجهة الخلفية باستخدام لغة Go ، بينما تم تصميم الواجهة الأمامية باستخدام إطار عمل Vue 2).

النتائج: أرخص 10 مرات وفي أقل من شهر

بدعم من متخصصي AppMaster.io ، أكملت أنظمة CAD مشروعها وأطلقت الحل في أقل من شهر واحد. خفضت الشركة التكلفة والموظفين والوقت لهذا المشروع بمساعدة الأتمتة والوحدات النمطية وميزات اكتشاف الأخطاء على النظام الأساسي.

# 1 الوظيفة

"في عملية إدارة الطلبات ، نحتاج إلى قدر كبير من المرونة للتعامل مع عدد كبير من حالات العمل المختلفة ، والتي تمكنا من تنفيذها في مشروع على النظام الأساسي AppMaster.io . كما أنه من السهل للغاية تعديل أي منها ونسخها في أي وقت ، حتى بالنسبة للموظفين غير الفنيين ". - إبراهيم أوشرباكييف ، رئيس المشروع

# 2 الكل في واحد

"ما يميز منصة AppMaster.io بالنسبة لنا ، مقارنة بالحلول الأخرى التي لا تحتوي على كود ، مثل Integromat أو Zapier ، هو القدرة على تطوير كل شيء في مكان واحد. لم يكن علينا معرفة كيفية توصيل الأدوات المختلفة ونخشى أن تنكسر أيًا من عمليات الدمج هذه في مرحلة ما. كما أننا نقدر بشكل كبير القدرة على نشر التطبيق على خوادمنا المحلية ، وتصدير كود المصدر. " - انطون سميرنوف ، المدير التنفيذي

# 3 ضمن الموعد النهائي والميزانية

"بالنظر إلى المشروع ككل ، من الواضح أننا خفضنا ميزانية التطوير أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في وقت قياسي باستخدام منصة AppMaster.io . بدون هذه المنصة الخالية من الشفرات ، كان التطوير سيستغرق ستة أشهر على الأقل. "- سفيتلانا إنينا ، المدير المالي

بشكل عام ، كان فريق CAD Systems قادرًا على تقليل العبء على موظفيهم بشكل كبير من خلال نظام إدارة الطلبات الآلي الجديد ، وعدم خسارة أي فرص عمل جديدة في هذه العملية.