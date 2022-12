"We hebben het budget meer dan 10 keer verlaagd en de oplossing gelanceerd in minder dan 4 weken, in plaats van 6 maanden, met behulp van het AppMaster. io-platform." - Anton Smirnov, CEO van CAD Systems

Over CAD Systems

CAD Systems is al 15 jaar een regionale distributeur van Autodesk Inc software-oplossingen in Centraal-Azië. Volgens interne metingen dekt het bedrijf meer dan 75% van de verkoop en implementaties van СAD-oplossingen in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. CAD Systems werkt met meer dan 50 partners in deze regio's en verwerkt meer dan 1.000 orders per jaar.

Probleem: een bestelsysteem lanceren

Het bedrijf is de afgelopen jaren snel gegroeid, en de toenemende hoeveelheid orders zette het relatief kleine team onder druk. De bestellingen werden handmatig ontvangen van partners en met de hand verwerkt door medewerkers. Anton, de CEO van het bedrijf, was bezorgd dat deze workflow niet houdbaar was en zocht naar manieren om de druk op het personeel te verminderen.

Bovendien wilde hij een nieuw verificatieproces voor elke bestelling invoeren om ervoor te zorgen dat werknemers niet per ongeluk een bestelling naar Autodesk sturen of een licentie activeren voor een bepaalde datum. De bestelling zou door een medewerker moeten worden aangemaakt en vervolgens door een manager moeten worden goedgekeurd.

"We wilden ervoor zorgen dat we de fouten in ons systeem minimaliseren, zowel menselijk als technisch, en dat het proces gestroomlijnd is om de tijd van onze werknemers te besparen." - Anton Smirnov, CEO

Begin 2021 begon CAD Systems met de bouw van een geautomatiseerd ordermanagementsysteem om de dienstverlening aan partners te verbeteren en hun werk met Autodesk te stroomlijnen. Anton was van plan verschillende ontwikkelaars in te huren om het project uit te voeren met behulp van traditionele softwareontwikkelingstools en -technieken. Na de planningsfase van het project werd Anton echter geconfronteerd met twee centrale problemen die de ontwikkelingsfase in gevaar brachten:

#1 Budget

Het bedrijf had een beperkt budget voor de ontwikkeling en zou meerdere traditionele softwareontwikkelaars nodig hebben om het project uit te voeren. Het kostenprobleem werd versterkt in de post-Covid omgeving.

"Bij de start van het project wisten we dat we veel ontwikkelaars nodig zouden hebben en een behoorlijk budget om hun kosten te dekken. We zochten naar manieren om onze uitgaven te beperken en de projectontwikkeling voort te zetten." - Svetlana Enina, CFO

Timing #2

De ontwikkeling moest snel worden uitgevoerd om aan de eisen van de klant te voldoen en de winst van het bedrijf niet in gevaar te brengen. TOO CAD Systems wist dat meerdere maanden wachten op de eerste resultaten geen optie zou zijn.

"Het ordermanagementsysteem vereist flexibiliteit en de mogelijkheid om een groot aantal verschillende business cases te verwerken. Om dergelijke complexe functionaliteit te implementeren, zou het een stevig aantal maanden vergen om op zijn minst de MVP te maken." - Ibraghim Ushurbakiyev, Project Lead

Oplossing: automatisering van bedrijfsprocessen op AppMaster.io

Ontwerp van de database

Het team is begonnen met database design. Op het platform hebben ze meerdere tabellen aangemaakt voor bestellingen, bestelitems, producten en andere relevante informatie, zoals landen, prijzen en gebeurtenissen. Ze hebben ook een tabel gemaakt voor het opslaan van informatie over partners die later op het platform zouden inloggen en de bestellingen zouden aanmaken.

Met behulp van de visual designer hebben ze deze tabellen verbonden met relaties (één-op-één en één-op-veel). Ook hebben ze aan elk van de velden een gegevenstype toegekend.

De database-engine op AppMaster.io gebruikt PostgreSQL 13, wat betekent dat CAD Systems het kan uploaden naar elke PostgreSQL-compatibele cloud, zoals AWS of Azure.

Zakelijke logica

Het team heeft vervolgens meer dan 40 aangepaste bedrijfsprocessen gecreëerd, die verschillende scenario's in hun bedrijfslogica vertegenwoordigen. Ze hebben bijvoorbeeld processen ontwikkeld om inkomende gegevens van hun partners te valideren, prijzen en kortingen voor producten te berekenen en nieuwe bestellingen in de database op te slaan.

CAD Systems heeft de ontwikkelaars van AppMaster.io gevraagd om een nieuwe integratie met de Autodesk API te creëren, die prompt werd ontwikkeld. Vervolgens konden ze de Autodesk-module aansluiten en in een paar klikken de API gaan gebruiken.

Ze hebben ook verschillende veelgebruikte operaties, zoals het raadplegen van de Autodesk API om klantinformatie bij te werken of een nieuwe licentie te activeren, ingekapseld in afzonderlijke bedrijfsprocessen (in softwareontwikkeling vaak "code refactoring by abstraction" genoemd). Vervolgens konden ze deze operaties gebruiken als blokken in andere bedrijfsprocessen, zonder dat ze telkens alle functies opnieuw hoefden te creëren.

Webdashboard

Wat de frontend betreft, moest het team 2 webapplicaties ontwikkelen: één voor de distributeur (CAD Systems zelf), en één voor hun partners.

Het portaal voor de distributeur bevatte een dashboard met alle belangrijke statistieken, zoals het totale aantal bestellingen en partners, en een tabel met bestellingen die werden verwerkt. Er werden nog verschillende pagina's gemaakt: het bekijken van alle bestellingen, het beheren van producten, prijzen en landen, en ook een pagina voor het beheren van de toegang van partners tot het systeem.

Het team heeft ook een pagina gemaakt om alle details van een bestelling te bekijken. Ze hebben verschillende knoppen gekoppeld aan hun aangepaste bedrijfsproces voor het bewerken van de bestelling, het toevoegen van een nieuw bestelitem, het bijwerken van prijzen via de Autodesk API en het activeren van de licenties.

CAD Systems heeft vervolgens de Authenticatiemodule gebruikt om snel het dashboard van de partners in te richten. Het had de functionaliteit om alle door een partner aangemaakte orders te tonen, nieuwe orders aan te maken en de prijslijst bij te werken.

Het team heeft ook twee gebruikersrollen gedefinieerd in de Authenticatiemodule: beheerders en standaardgebruikers, waarbij bepaalde functies (via de middleware van de endpoints in de API-instellingen) werden beperkt tot specifiek personeel.

Inzet

CAD Systems heeft vervolgens 2 implementatieplannen gemaakt op de AppMaster.io cloud: één voor ontwikkeling en één voor productie. Het ontwikkelingsplan wordt nu gebruikt om nieuwe functies uit te testen, terwijl het productieplan al meer dan 20 van hun partners bedient. Ze kunnen de prestaties van hun applicatie volgen met het statistiekendashboard.

Anton kan ook rustig slapen in de wetenschap dat CAD Systems volledig onafhankelijk blijft van de AppMaster.io-cloud. Op elk moment kan het team de binaries verplaatsen naar een andere cloudprovider of interne servers, en ze kunnen de broncode exporteren en de ontwikkeling zelf voortzetten als dat nodig is (de backend wordt gegenereerd met de taal Go, terwijl de frontend wordt gebouwd met het Vue 2-raamwerk).

Resultaten: 10x goedkoper en in <1 maand

Met de steun van de specialisten van AppMaster.io voltooide CAD Systems hun project en lanceerde de oplossing in minder dan een maand. Het bedrijf heeft op kosten, personeel en tijd voor dit project bespaard met behulp van automatisering, modules en foutdetectiefuncties op het platform.

#1 Functionaliteit

"In het orderbeheerproces hebben we een grote flexibiliteit nodig om een groot aantal verschillende business cases te verwerken, wat we konden implementeren in een project op het AppMaster. io-platform. Het is ook uiterst eenvoudig om ze op elk moment aan te passen en te dupliceren, zelfs voor niet-technische medewerkers." - Ibraghim Ushurbakiyev, Project Lead

#2 Alles-in-één

"Wat het AppMaster.io platform voor ons onderscheidde, vergeleken met andere no-code oplossingen, zoals Integromat of Zapier, was de mogelijkheid om alles op één plek te ontwikkelen. We hoefden niet uit te zoeken hoe we verschillende tools met elkaar moesten verbinden en waren niet bang dat een van deze integraties op een gegeven moment kapot zou gaan. We waardeerden ook de mogelijkheid om de applicatie op onze lokale servers te implementeren en de broncode te exporteren." - Anton Smirnov, CEO

#3 Binnen de deadline en het budget

"Als we naar het project als geheel kijken, is het duidelijk dat we het ontwikkelingsbudget meer dan 10 keer hebben verlaagd en de oplossing in recordtijd hebben gelanceerd met behulp van het AppMaster. io-platform. Zonder dit no-code platform had de ontwikkeling minstens zes maanden geduurd." - Svetlana Enina, CFO

Al met al was het team van CAD Systems in staat om de belasting van hun medewerkers aanzienlijk te verminderen met een nieuw geautomatiseerd ordermanagementsysteem, en daarbij geen nieuwe zakelijke kansen mis te lopen.