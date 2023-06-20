Mikro hizmetler, son yıllarda bir yazılım geliştirme mimarisi modeli olarak yaygın bir popülerlik kazanmıştır. Uygulamaları, API'ler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran, bağımsız olarak konuşlandırılabilen küçük hizmetlere ayırırlar. Bu modüler yaklaşım, daha verimli ve artımlı güncellemelere, iyileştirilmiş kaynak kullanımına ve daha iyi hata toleransına izin verdiği için uygulama geliştirme, devreye alma ve bakımda daha fazla esneklik sunar.

Tüm bileşenleri ve işlevleri tek bir kod tabanında toplayan geleneksel yekpare uygulamaların aksine, mikro hizmetler endişelerin ayrılmasına izin vererek her bir hizmeti bağımsız olarak anlamayı, geliştirmeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırır. Her mikro hizmet, belirli bir iş yeteneğinden sorumludur ve gereksiz hizmetler arası bağımlılıklar oluşturmaktan kaçınmak için uygulanması mümkün olduğunca basit olmalıdır.

Bir mikro hizmet mimarisini benimsemek, yekpare tasarımların hantal ve yönetimi zor hale gelebildiği büyük ölçekli, karmaşık uygulamalar için özellikle yararlıdır. Ancak mikro hizmetler, hizmet düzenleme ve yönetiminde artan karmaşıklığın yanı sıra hizmetler arasında güvenli ve güvenilir iletişim sağlama dahil olmak üzere kendi zorluklarını da beraberinde getirir.

Go ile Mikro Hizmetleri Kullanmanın Yararları

Golang olarak da bilinen Go, yazılım geliştirme endüstrisinde büyük ilgi toplayan modern, yüksek performanslı bir programlama dilidir. Google mühendisleri tarafından geliştirilen Go, statik olarak yazılır, çöp toplanır ve eşzamanlılık için tasarlandığından, büyük ölçekli uygulamalar için mikro hizmetler oluşturmak için ideal bir seçimdir. Mikro hizmet geliştirme için Go kullanmanın temel avantajlarından bazıları şunlardır:

Güçlü Performans: Go, iyi ölçeklenebilen yüksek performanslı, düşük gecikmeli uygulamalarla sonuçlanan, basitlik ve verimliliğe odaklanan derlenmiş bir dildir. Go'nun çöp toplayıcısı, minimum duraklamalar sağlar; bu, özellikle çok sayıda hizmet örneğinin çalıştığı ve yüksek performanslı ve duyarlı olması gereken mikro hizmet mimarileri için geçerlidir. Eşzamanlılık: Go, rutinleri ve kanalları aracılığıyla eşzamanlılık için birinci sınıf destek sunarak geliştiricilerin minimum çabayla verimli, eşzamanlı kod yazmasına olanak tanır. Bu, birden fazla hizmetin birlikte çalışması ve önemli ölçüde eşzamanlı iş yüklerini yönetmesi gereken bir mikro hizmet mimarisinde çok önemlidir. Basit Sözdizimi: Go, basitlik düşünülerek tasarlanmıştır ve kodun anlaşılmasının ve bakımının kolay olmasını sağlar. Bu, özellikle her hizmetin olabildiğince basit ve bağımsız olması gereken bir mikro hizmet mimarisiyle çalışırken faydalıdır. Standart Kitaplık ve Ekosistem: Go'nun kapsamlı bir standart kitaplığı vardır ve bu, geliştiricilerin harici bağımlılıklara büyük ölçüde güvenmeden uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. Ek olarak, Go'nun büyüyen ekosistemi, gRPC, Gin ve Echo gibi açıkça mikro hizmet geliştirmeye hitap eden birçok olgun, savaşta test edilmiş kitaplık ve çerçeveye sahiptir. Verimli Derleme ve Yürütme: Go, hızlı derleme süreleri ve hızlı derleme ve devreye alma işlemleri sağlayan hafif ikili çıktıları ile karakterize edilir. Bu, mikro hizmet mimarilerinde yaygın olarak kullanılan artımlı ve sürekli dağıtım yaklaşımıyla uyumludur. Güçlü Topluluk Desteği: Go, kapsamlı bir bilgi tabanına erişimin yanı sıra dil ve ekosistemde zaman içinde güncellemeler ve iyileştirmeler sağlayan geniş, aktif bir geliştiriciler topluluğuna sahiptir.

Bu avantajlarla birlikte, mikro hizmet geliştirme için Go'nun kullanılması, modern geliştirme iş akışlarıyla uyumlu kalan yüksek performanslı, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir uygulamalarla sonuçlanır.

Go'da Mikro Hizmetler Geliştirmek İçin En İyi Uygulamalar

Go for microservices geliştirmeyi benimserken, hizmetlerinizin dayanıklı ve sürdürülebilir olduğundan emin olmak için en iyi uygulamaları takip etmeniz çok önemlidir. Aşağıda, Go'da mikro hizmetler geliştirirken dikkate alınması gereken bazı en iyi uygulamalar yer almaktadır:

İyi Tanımlanmış Sözleşmelere Sahip API'ler Tasarlayın: Açık, tutarlı API sözleşmelerinin sürdürülmesi, mikro hizmetler arasında güvenilir iletişim için çok önemlidir. API'ler, iletişim için standartlaştırılmış arabirimler ve iyi tanımlanmış sürüm oluşturma ile mümkün olduğunda RESTful ilkelerini izlemelidir. gRPC gibi kitaplıklar, verimli, ölçeklenebilir ve tür açısından güvenli API'ler tasarlamak için bir çerçeve sağladıkları için bu konuda yardımcı olabilir. Loosely Couple Services: Mikro hizmetler mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır. Gereksiz hizmetler arası bağımlılıklardan kaçının ve hizmetlerin iletişim kurmak için yalnızca genel API'leri kullandığından emin olun. Bu, hizmetler arası etkileşimlerin karmaşıklığını azaltır ve güncellemeler ve dağıtımlar için daha kolay, daha esnek bir ortam sağlar. İş Mantığını İzole Edin: İş mantığını API sözleşmelerinden ve iletişim mekanizmalarından ayrı tutarak bireysel hizmetler içinde kapsülleyin. Bu, daha kolay bakım ve güncellemeler sağlar ve uygulamanızın farklı bölümleri arasında endişelerin daha fazla ayrılmasını sağlar. Hata İşleme Uygulama: Mikro hizmet mimarileri, hatalar karşısında dayanıklılık sağlamak için kapsamlı hata işleme gerektirir. Servisler arası iletişim hataları, yanlış girdi ve öngörülemeyen istisnalarla başa çıkmak için uygun hata işleme mekanizmalarını uygulayın. Arızaların sistem boyunca art arda gelmediğinden ve hizmetlerin düzgün bir şekilde başarısız olabileceğinden emin olun. İnce Ayar Performansı: Go, güçlü performans yetenekleriyle karakterize edilir, ancak bundan tam olarak yararlanmak için uygulamalarınızda ince ayar yapmanız önemlidir. Bağlantı havuzu oluşturma, önbelleğe alma ve eşzamanlılık modelleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hizmetinizin performansını ölçün ve izleyin ve gerektiğinde optimize edin. Bu, mikro hizmetlerinizin yüksek performans göstermesini ve talebe göre ölçeklenebilmesini sağlar. Test ve Dağıtımı Otomatikleştirin: Bir mikro hizmet mimarisini benimsemenin kritik bir parçası, test ve dağıtım süreçlerinizin otomatik ve verimli olmasını sağlamaktır. Mikro hizmetlerinizin oluşturulmasını, test edilmesini ve devreye alınmasını otomatikleştirmek, hızlı, artımlı güncellemeler sağlamak ve dağıtımla ilgili hata riskini azaltmak için Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) işlem hatlarını kullanın.

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Bu en iyi uygulamaları izleyerek ve Go'nun sağladığı avantajlardan yararlanarak verimli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir bir mikro hizmet mimarisi oluşturarak uygulamanızın uzun vadeli başarısını garantileyebilirsiniz.

Go Tabanlı Mikro Hizmetler için Temel Mimari Modeller

Go ile mikro hizmetler geliştirmek çok sayıda avantaj sunar, ancak bu avantajlardan yararlanmak için belirli mimari kalıpları takip etmek çok önemlidir. Bu modeller, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve verimli bir uygulamaya ulaşılmasına yardımcı olur. Go tabanlı mikro hizmetler oluşturmak için bazı önemli mimari modeller şunlardır:

Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD)

Etki Alanına Yönelik Tasarım, etki alanının karmaşıklığına ve mantığına odaklanan bir yazılım mimarisi yaklaşımıdır. DDD'yi Go tabanlı mikro hizmetlerde uygulamak, uygulamanın çözdüğü gerçek dünya sorunları etrafında modellenmesine yardımcı olur, bu da daha fazla sürdürülebilirlik ve iş hedefleriyle uyum sağlar. DDD, her biri belirli bir etki alanı işlevinden sorumlu olan modüler bileşenlerin kullanımını teşvik eder.

Komut Sorgusu Sorumluluk Ayrımı (CQRS)

CQRS, daha iyi ölçeklenebilirlik ve performans için okuma ve yazma işlemlerini ayıran bir mimari kalıptır. Go tabanlı mikro hizmetlerde, komutlar (durum değiştiren işlemler) ve sorgular (okuma işlemleri) için ayrı API'ler tasarlayarak bu modeli uygulayabilirsiniz. Bu, uygulamaların büyük ölçekli okuma ve yazma iş yüklerini daha verimli bir şekilde işlemesine olanak tanıyarak daha iyi performans ve yanıt süresi sağlar.

Olaya Yönelik Mimari (EDA)

Olay güdümlü mimari, hizmetler arasında daha iyi iletişim için etki alanı olaylarını üretmeye, algılamaya ve tüketmeye odaklanır. EDA'yı Go mikro hizmetlerinize uygulamak, genel sistem etkileşimini basitleştirerek diğer hizmetlerle kolay entegrasyonu kolaylaştırır. Olaya dayalı yaklaşım, hizmetler arasındaki bağlantıyı azaltarak ölçeklenebilirliği ve sürdürülebilirliği destekler.

Yabancı Desen

Bu model, yekpare bir sistemi daha küçük mikro hizmetlere ayırırken sürekli olarak değer sağlarken ve sistem işlevselliğini korurken içerir. Strangler Modeli, yekpare bir mimariden mikro hizmet mimarisine geçiş yaparken faydalıdır. Go tabanlı bir uygulama, dönüşüm sürecinde kesinti riskini etkili bir şekilde azaltır.

Konteyner Düzenleme

Çalışma zamanında mikro hizmetleri yönetmek ve ölçeklendirmek için Kubernetes, Docker Swarm veya Amazon ECS gibi kapsayıcı düzenleme araçlarını kullanmayı düşünün. Bu araçlar, kapsayıcılı Go mikro hizmetlerinin dağıtılmasına, ölçeklendirilmesine, izlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Kapsayıcı düzenleme, kaynak kullanımını iyileştirir ve hizmetler arasında daha iyi yalıtım sağlar.

Vaka Çalışması: AppMaster Go Kullanarak Arka Uç Oluşturması

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için Go kullanan kodsuz bir platformdur. AppMaster, mikro hizmet mimarisini benimseyerek, müşterilerinin uygulamaları tasarlamasına, oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir çözüm oluşturmayı başardı. Bu örnek olay incelemesi, AppMaster Go kullanan arka uç oluşturmasının mikro hizmet mimari modellerini kullanmaktan nasıl fayda sağladığını göstermektedir.

AppMaster Platformunda Mikro Hizmet Kullanımı

AppMaster no-code platformunun bir parçası olarak müşteriler için arka uç uygulamaları oluşturmak için Go'yu kullanır. Müşterilerin arka uç bileşenleri, REST API'leri ve WebSocket endpoints ile veri modelleri oluşturmasına olanak tanır. Mikro hizmet mimarisinin kullanımı, AppMaster gelişmiş ölçeklenebilirlik, bakım kolaylığı ve verimlilik sağlamak için güçlendirir.

AppMaster Etki Alanına Dayalı Tasarım Uygulaması

AppMaster görsel İş Süreci Tasarımcısı aracılığıyla Etki Alanına Dayalı Tasarım'ı destekleyerek kullanıcıların belirli etki alanı işlevlerine odaklanan mikro hizmet tabanlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar iş mantıklarını tanımlayabilir ve izole edebilir, böylece uygulamalarında temiz ve modüler hizmet sınırlarını koruyabilir.

Olaya Yönelik Mimari Benimseme

AppMaster, farklı hizmetler arasında iletişime izin veren entegrasyon yetenekleri sunarak kullanıcıları olaya dayalı uygulamalar tasarlamaya teşvik eder. Müşteriler, Go tarafından oluşturulan arka uç uygulamalarında EDA'yı destekleyerek gevşek bağlı, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir mikro hizmet mimarileri geliştirebilir.

AppMaster.io'da Konteyner Düzenleme

AppMaster, Go tabanlı mikro hizmetlerin güvenilir yönetimini, izlenmesini ve ölçeklenmesini sağlamak için Kubernetes ve Docker Swarm gibi kapsayıcı düzenleme araçlarıyla entegre olur. AppMaster, müşterilere önceden paketlenmiş, kapsayıcılı uygulamalar sağlayarak, tutarlı performans ve kaynak yönetimi sağlarken konuşlandırma ve yönetim süreçlerini basitleştirir.

Çözüm

AppMaster platform kullanıcıları için esnek, yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir çözüm oluşturmak için avantajlarını kullanarak Go ile mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarını ve temel mimari modellerini benimsemiştir. AppMaster, bu kalıpları uygulama geliştirme sürecine dahil ederek müşteriler için değer teklifini geliştirdi ve Go ile mikro hizmetlerin kullanılmasının modern yazılım mimarisi için etkili bir yaklaşım olduğunu kanıtladı.