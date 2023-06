Layanan mikro telah mendapatkan popularitas luas dalam beberapa tahun terakhir sebagai pola arsitektur pengembangan perangkat lunak. Mereka memecah aplikasi menjadi layanan kecil yang dapat diterapkan secara independen yang berkomunikasi satu sama lain melalui API . Pendekatan modular ini menawarkan peningkatan fleksibilitas dalam pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi, karena memungkinkan pembaruan yang lebih efisien dan bertahap, peningkatan penggunaan sumber daya, dan toleransi kesalahan yang lebih baik.

Berbeda dengan aplikasi monolitik tradisional, yang menggabungkan semua komponen dan fungsionalitas ke dalam basis kode tunggal, layanan mikro memungkinkan pemisahan masalah, membuatnya lebih mudah untuk memahami, mengembangkan, dan memelihara setiap layanan secara mandiri. Setiap layanan mikro bertanggung jawab atas kemampuan bisnis tertentu, dan implementasinya harus sesederhana mungkin untuk menghindari terciptanya ketergantungan antar layanan yang tidak perlu.

Mengadopsi arsitektur layanan mikro sangat bermanfaat untuk aplikasi berskala besar dan kompleks, di mana desain monolitik dapat menjadi berat dan sulit dikelola. Namun, layanan mikro juga menghadirkan serangkaian tantangannya sendiri, termasuk peningkatan kompleksitas dalam orkestrasi dan manajemen layanan, serta memastikan komunikasi antar layanan yang aman dan andal.

Manfaat Menggunakan Layanan Mikro dengan Go

Go, juga dikenal sebagai Golang, adalah bahasa pemrograman modern berperforma tinggi yang telah menarik banyak perhatian dalam industri pengembangan perangkat lunak. Dikembangkan oleh para insinyur Google, Go diketik secara statis, pengumpulan sampah, dan dirancang untuk konkurensi, menjadikannya pilihan ideal untuk membangun layanan mikro untuk aplikasi berskala besar. Beberapa manfaat utama menggunakan Go untuk pengembangan layanan mikro meliputi:

Performa Kuat: Go adalah bahasa yang dikompilasi dengan fokus pada kesederhanaan dan efisiensi, menghasilkan aplikasi berperforma tinggi dan latensi rendah yang dapat diskalakan dengan baik. Pengumpul sampah Go memastikan jeda minimal, yang sangat relevan untuk arsitektur layanan mikro di mana banyak contoh layanan berjalan, dan harus berkinerja dan responsif. Konkurensi: Go menawarkan dukungan kelas satu untuk konkurensi melalui goroutine dan salurannya, memungkinkan pengembang untuk menulis kode serentak yang efisien dengan sedikit usaha. Ini sangat penting dalam arsitektur layanan mikro, di mana beberapa layanan harus bekerja bersama-sama dan menangani beban kerja bersamaan yang cukup besar. Sintaks Sederhana: Go dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan, memastikan kode mudah dipahami dan dikelola. Ini sangat bermanfaat saat bekerja dengan arsitektur layanan mikro di mana setiap layanan harus sesederhana dan mandiri. Pustaka dan Ekosistem Standar: Go memiliki pustaka standar yang komprehensif, memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi tanpa terlalu bergantung pada ketergantungan eksternal. Selain itu, ekosistem Go yang berkembang menawarkan banyak pustaka dan kerangka kerja yang matang dan teruji pertempuran yang secara eksplisit melayani pengembangan layanan mikro, seperti gRPC, Gin, dan Echo. Kompilasi dan Eksekusi yang Efisien: Go ditandai dengan waktu kompilasi yang cepat dan keluaran biner yang ringan, yang memungkinkan proses pembangunan dan penerapan yang cepat. Ini selaras dengan pendekatan penerapan inkremental dan berkelanjutan yang biasa digunakan dalam arsitektur layanan mikro. Dukungan Komunitas yang Kuat: Go memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, yang menyediakan akses ke basis pengetahuan yang luas, serta pembaruan dan peningkatan bahasa dan ekosistem dari waktu ke waktu.

Dengan manfaat ini, menggunakan Go untuk pengembangan layanan mikro menghasilkan aplikasi yang berperforma tinggi, dapat dipelihara, dan dapat diskalakan yang tetap selaras dengan alur kerja pengembangan modern.

Praktik Terbaik untuk Mengembangkan Layanan Mikro di Go

Saat mengadopsi pengembangan Go for microservices, penting untuk mengikuti praktik terbaik untuk memastikan bahwa layanan Anda tangguh, dan dapat dipelihara. Di bawah ini adalah beberapa praktik terbaik untuk dipertimbangkan saat mengembangkan layanan mikro di Go:

Desain API dengan Kontrak yang Didefinisikan dengan Baik: Mempertahankan kontrak API yang jelas dan konsisten sangat penting untuk komunikasi yang andal antara layanan mikro. API harus mengikuti prinsip RESTful jika memungkinkan, dengan antarmuka standar untuk komunikasi dan pembuatan versi yang terdefinisi dengan baik. Pustaka seperti gRPC dapat membantu dalam hal ini, karena menyediakan kerangka kerja untuk merancang API yang efisien, dapat diskalakan, dan jenis aman. Layanan Pasangan Longgar: Layanan Mikro harus semandiri mungkin. Hindari ketergantungan antar-layanan yang tidak perlu dan pastikan layanan hanya menggunakan API publik untuk berkomunikasi. Hal ini mengurangi kerumitan interaksi antar-layanan dan memfasilitasi lingkungan yang lebih mudah dan lebih tangguh untuk pembaruan dan penerapan. Isolasi Logika Bisnis: Enkapsulasi logika bisnis dalam layanan individual, pisahkan dari kontrak API dan mekanisme komunikasi. Ini memungkinkan pemeliharaan dan pembaruan yang lebih mudah, dan memungkinkan pemisahan masalah yang lebih besar antara berbagai bagian aplikasi Anda. Terapkan Penanganan Kesalahan: Arsitektur layanan mikro memerlukan penanganan kesalahan yang komprehensif untuk memastikan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Terapkan mekanisme penanganan kesalahan yang sesuai untuk menangani kegagalan komunikasi antar-layanan, input yang salah, dan pengecualian yang tidak terduga. Pastikan kegagalan tidak mengalir melalui sistem, dan layanan dapat gagal dengan baik. Sempurnakan Performa: Go dicirikan oleh kemampuan performanya yang kuat, tetapi penting untuk menyempurnakan aplikasi Anda agar dapat sepenuhnya memanfaatkan ini. Ukur dan pantau kinerja layanan Anda, dan optimalkan bila perlu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggabungan koneksi, caching, dan pola konkurensi. Hal ini memastikan layanan mikro Anda tetap berperforma baik dan dapat disesuaikan dengan permintaan. Mengotomatiskan Pengujian dan Penerapan: Bagian penting dalam mengadopsi arsitektur layanan mikro adalah memastikan bahwa proses pengujian dan penerapan Anda otomatis dan efisien. Gunakan pipeline Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD) untuk mengotomatiskan pembuatan, pengujian, dan penerapan layanan mikro Anda, memungkinkan pembaruan bertahap yang cepat, dan mengurangi risiko kegagalan terkait penerapan.

Dengan mengikuti praktik terbaik ini dan memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh Go, Anda dapat membuat arsitektur layanan mikro yang efisien, dapat diskalakan, dan dapat dipelihara, memastikan keberhasilan jangka panjang aplikasi Anda.

Pola Arsitektur Utama untuk Layanan Mikro Berbasis Go

Mengembangkan layanan mikro dengan Go menawarkan banyak manfaat, tetapi penting untuk mengikuti pola arsitektur tertentu untuk memanfaatkan keunggulan tersebut. Pola-pola ini membantu mencapai aplikasi yang dapat diskalakan, dapat dipelihara, dan efisien. Berikut adalah beberapa pola arsitektur utama untuk membangun layanan mikro berbasis Go:

Desain Berbasis Domain (DDD)

Desain Berbasis Domain adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang berfokus pada kompleksitas domain dan logikanya. Menerapkan DDD dalam layanan mikro berbasis Go membantu dalam memodelkan aplikasi seputar masalah dunia nyata yang dipecahkannya, yang mengarah pada peningkatan pemeliharaan dan keselarasan dengan tujuan bisnis. DDD mendorong penggunaan komponen modular, masing-masing bertanggung jawab atas fungsi domain tertentu.

Pemisahan Tanggung Jawab Permintaan Perintah (CQRS)

CQRS adalah pola arsitektur yang memisahkan operasi baca dan tulis untuk skalabilitas dan kinerja yang lebih baik. Dalam layanan mikro berbasis Go, Anda dapat menerapkan pola ini dengan merancang API terpisah untuk perintah (operasi yang mengubah status) dan kueri (operasi baca). Hal ini memungkinkan aplikasi untuk menangani beban kerja baca dan tulis skala besar secara lebih efisien, sehingga menghasilkan kinerja dan waktu respons yang lebih baik.

Arsitektur Berbasis Peristiwa (EDA)

Arsitektur berbasis peristiwa berfokus pada pembuatan, pendeteksian, dan penggunaan peristiwa domain untuk komunikasi antar layanan yang lebih baik. Menerapkan EDA di layanan mikro Go Anda memfasilitasi integrasi yang mudah dengan layanan lain, menyederhanakan interaksi sistem secara keseluruhan. Pendekatan berbasis peristiwa mengurangi penggabungan antar layanan, mempromosikan skalabilitas dan pemeliharaan.

Pola Pencekik

Pola ini melibatkan penguraian sistem monolitik menjadi layanan mikro yang lebih kecil sambil terus memberikan nilai dan mempertahankan fungsionalitas sistem. Pola Pencekik bermanfaat saat bertransisi dari monolitik ke arsitektur layanan mikro. Implementasi berbasis Go secara efektif memitigasi risiko gangguan selama proses transformasi.

Orkestrasi Wadah

Untuk mengelola dan menskalakan layanan mikro pada waktu proses, pertimbangkan untuk menggunakan alat orkestrasi kontainer seperti Kubernetes, Docker Swarm, atau Amazon ECS. Alat-alat ini membantu penerapan, penskalaan, pemantauan, dan pengelolaan layanan mikro Go dalam container. Orkestrasi kontainer meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan menyediakan isolasi yang lebih baik antar layanan.

Studi Kasus: Generasi Backend AppMaster menggunakan Go

AppMaster.io adalah platform tanpa kode yang menggunakan Go untuk menghasilkan aplikasi backend, web, dan seluler. Dengan merangkul arsitektur layanan mikro, AppMaster telah berhasil menciptakan solusi yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi, memungkinkan pelanggannya merancang, membangun, dan mengelola aplikasi. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pembuatan backend AppMaster menggunakan Go mendapat manfaat dari penerapan pola arsitektur layanan mikro.

Pemanfaatan Layanan Mikro di Platform AppMaster

AppMaster menggunakan Go untuk membuat aplikasi backend bagi pelanggan sebagai bagian dari platform no-code. Ini memungkinkan pelanggan membuat model data dengan komponen backend, REST API , dan endpoints WebSocket . Penggunaan arsitektur layanan mikro memberdayakan AppMaster untuk memberikan peningkatan skalabilitas, pemeliharaan, dan efisiensi.

Implementasi Desain Berbasis Domain AppMaster

AppMaster mendukung Desain Berbasis Domain melalui Perancang Proses Bisnis visualnya, yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi berbasis layanan mikro yang berpusat di sekitar fungsi domain tertentu. Pengguna dapat menentukan dan mengisolasi logika bisnis mereka, dengan demikian mempertahankan batasan layanan yang bersih dan modular dalam aplikasi mereka.

Adopsi Arsitektur Berbasis Peristiwa

AppMaster mendorong pengguna untuk merancang aplikasi berbasis peristiwa dengan menawarkan kemampuan integrasi yang memungkinkan komunikasi antara berbagai layanan. Dengan mendukung EDA dalam aplikasi backend yang dibuat oleh Go, pelanggan dapat mengembangkan arsitektur layanan mikro yang digabungkan secara longgar, dapat diskalakan, dan dapat dipelihara.

Orkestrasi Kontainer di AppMaster.io

Untuk memastikan pengelolaan, pemantauan, dan penskalaan layanan mikro berbasis Go yang andal, AppMaster berintegrasi dengan alat orkestrasi kontainer seperti Kubernetes dan Docker Swarm. Dengan menyediakan aplikasi yang sudah dikemas dan dikemas ke dalam container kepada pelanggan, AppMaster menyederhanakan proses penerapan dan manajemen sambil memastikan kinerja dan manajemen sumber daya yang konsisten.

Kesimpulan

AppMaster telah merangkul praktik terbaik dan pola arsitektur utama dari layanan mikro dengan Go, menggunakan keunggulannya untuk menciptakan solusi yang fleksibel, berkinerja tinggi, dan hemat biaya bagi pengguna platform. Dengan memasukkan pola-pola ini ke dalam proses pengembangan aplikasi, AppMaster telah meningkatkan proposisi nilainya bagi pelanggan, membuktikan bahwa memanfaatkan layanan mikro dengan Go adalah pendekatan yang efektif untuk arsitektur perangkat lunak modern.