اكتسبت الخدمات المصغرة شعبية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة كنمط هندسة تطوير البرمجيات. إنهم يقسمون التطبيقات إلى خدمات صغيرة قابلة للنشر بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها البعض من خلال واجهات برمجة التطبيقات . يوفر هذا النهج المعياري مزيدًا من المرونة في تطوير التطبيقات ونشرها وصيانتها ، حيث يسمح بتحديثات أكثر كفاءة وتزايدًا ، واستخدام موارد محسّن ، وتحمل أفضل للأخطاء.

على عكس التطبيقات التقليدية المتجانسة ، التي تجمع جميع المكونات والوظائف في قاعدة بيانات واحدة ، تسمح الخدمات المصغرة بفصل الاهتمامات ، مما يسهل فهم كل خدمة وتطويرها وصيانتها بشكل مستقل. كل خدمة مصغرة مسؤولة عن قدرة تجارية محددة ، ويجب أن يكون تنفيذها بسيطًا قدر الإمكان لتجنب إنشاء تبعيات غير ضرورية بين الخدمات.

يعد اعتماد بنية الخدمات المصغرة مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات المعقدة واسعة النطاق ، حيث يمكن أن تصبح التصميمات المتجانسة غير عملية ويصعب إدارتها. ومع ذلك ، فإن الخدمات المصغرة تجلب أيضًا مجموعة التحديات الخاصة بها ، بما في ذلك زيادة التعقيد في تنسيق الخدمة وإدارتها ، فضلاً عن ضمان الاتصال الآمن والموثوق بين الخدمات.

فوائد استخدام الخدمات المصغرة مع Go

Go ، المعروفة أيضًا باسم Golang ، هي لغة برمجة حديثة عالية الأداء حظيت باهتمام كبير في صناعة تطوير البرمجيات. تم تطوير Go بواسطة مهندسي Google ، وهو مكتوب بشكل ثابت ، ويتم جمع القمامة ، وتصميمه للتزامن ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإنشاء خدمات مصغرة للتطبيقات واسعة النطاق. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام Go لتطوير الخدمات المصغرة ما يلي:

أداء قوي: Go هي لغة مجمعة مع التركيز على البساطة والكفاءة ، مما يؤدي إلى تطبيقات عالية الأداء وزمن انتقال منخفض يمكن توسيعها بشكل جيد. يضمن جامع القمامة في Go الحد الأدنى من التوقف المؤقت ، وهو أمر مهم بشكل خاص لبنى الخدمات المصغرة حيث يتم تشغيل العديد من مثيلات الخدمات ، ويجب أن تكون فعالة ومستجيبة. التزامن: تقدم Go دعمًا من الدرجة الأولى للتزامن من خلال قنواتها وقنواتها ، مما يسمح للمطورين بكتابة كود فعال ومتزامن بأقل جهد. هذا أمر بالغ الأهمية في بنية الخدمات المصغرة ، حيث تحتاج الخدمات المتعددة إلى العمل جنبًا إلى جنب والتعامل مع أعباء العمل المتزامنة الكبيرة. بناء الجملة البسيط: تم تصميم Go مع مراعاة البساطة ، مما يضمن سهولة فهم الكود والحفاظ عليه. هذا مفيد بشكل خاص عند العمل مع بنية الخدمات المصغرة حيث يجب أن تكون كل خدمة بسيطة ومستقلة قدر الإمكان. المكتبة القياسية والنظام البيئي: يحتوي Go على مكتبة قياسية شاملة ، مما يسهل على المطورين إنشاء التطبيقات دون الاعتماد بشكل كبير على التبعيات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز النظام البيئي المتنامي لـ Go بالعديد من المكتبات والأطر الناضجة التي تم اختبارها في المعارك والتي تلبي بشكل صريح تطوير الخدمات المصغرة ، مثل gRPC و Gin و Echo. التجميع والتنفيذ الفعال: تتميز Go بأوقات تجميع سريعة ومخرجات ثنائية خفيفة الوزن ، مما يتيح عمليات البناء والنشر السريعة. يتماشى هذا بشكل جيد مع نهج النشر المتزايد والمستمر المستخدم بشكل شائع في بنيات الخدمات المصغرة. دعم قوي للمجتمع: لدى Go مجتمع كبير ونشط من المطورين ، والذي يوفر الوصول إلى قاعدة معرفية واسعة ، بالإضافة إلى التحديثات والتحسينات على اللغة والنظام البيئي بمرور الوقت.

مع هذه الفوائد ، يؤدي استخدام Go for microservices إلى تطوير تطبيقات عالية الأداء وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير تظل متوافقة بشكل جيد مع تدفقات عمل التطوير الحديثة.

أفضل الممارسات لتطوير الخدمات المصغرة في Go

عند اعتماد Go لتطوير الخدمات المصغرة ، من الضروري اتباع أفضل الممارسات لضمان مرونة خدماتك وقابليتها للصيانة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطوير الخدمات المصغرة في Go:

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تصميم واجهات برمجة التطبيقات مع عقود محددة جيدًا: يعد الحفاظ على عقود واجهة برمجة تطبيقات واضحة ومتسقة أمرًا ضروريًا للتواصل الموثوق بين الخدمات الصغيرة. يجب أن تتبع واجهات برمجة التطبيقات مبادئ RESTful حيثما أمكن ، مع واجهات قياسية للاتصال وإصدار محدد جيدًا. يمكن أن تساعد المكتبات مثل gRPC في هذا الصدد ، لأنها توفر إطارًا لتصميم واجهات برمجة تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وآمنة من النوع. خدمات الزوجين الفضفاضة: يجب أن تكون الخدمات المصغرة مستقلة قدر الإمكان. تجنب التبعيات غير الضرورية بين الخدمات وتأكد من أن الخدمات تستخدم فقط واجهات برمجة التطبيقات العامة للتواصل. هذا يقلل من تعقيد التفاعلات بين الخدمات ويسهل بيئة أسهل وأكثر مرونة للتحديثات وعمليات النشر. عزل منطق الأعمال: غلف منطق الأعمال داخل الخدمات الفردية ، مع إبقائه منفصلاً عن عقود واجهة برمجة التطبيقات وآليات الاتصال. يتيح ذلك سهولة الصيانة والتحديثات ، ويسمح بفصل أكبر للمخاوف بين الأجزاء المختلفة للتطبيق الخاص بك. تنفيذ معالجة الأخطاء: تتطلب بنى الخدمات المصغرة معالجة شاملة للأخطاء لضمان المرونة في مواجهة حالات الفشل. تنفيذ آليات معالجة الأخطاء المناسبة للتعامل مع حالات فشل الاتصال بين الخدمات والإدخال غير الصحيح والاستثناءات غير المتوقعة. تأكد من أن الإخفاقات لا تتالي عبر النظام ، وأن الخدمات يمكن أن تفشل بأمان. ضبط دقيق للأداء: يتميز Go بقدراته القوية في الأداء ، ولكن من المهم ضبط تطبيقاتك بشكل دقيق للاستفادة من ذلك بشكل كامل. قم بقياس ومراقبة أداء خدمتك ، والتحسين عند الضرورة ، مع مراعاة عوامل مثل تجميع الاتصالات ، والتخزين المؤقت ، وأنماط التزامن. وهذا يضمن بقاء خدماتك المصغرة عالية الأداء وقادرة على التوسع حسب الطلب. أتمتة الاختبار والنشر: يتمثل جزء مهم من اعتماد بنية الخدمات المصغرة في ضمان أن عمليات الاختبار والنشر لديك مؤتمتة وفعالة. استخدم خطوط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI / CD) لأتمتة إنشاء خدماتك المصغرة واختبارها ونشرها ، وتمكين التحديثات السريعة المتزايدة ، وتقليل مخاطر الفشل المرتبط بالنشر.

باتباع أفضل الممارسات هذه والاستفادة من المزايا التي توفرها Go ، يمكنك إنشاء بنية خدمات مصغرة تتسم بالكفاءة والقابلة للتطوير والصيانة ، مما يضمن نجاح تطبيقك على المدى الطويل.

الأنماط المعمارية الرئيسية للخدمات الدقيقة القائمة على Go

يوفر تطوير الخدمات المصغرة باستخدام Go عددًا كبيرًا من الفوائد ، ولكن من الضروري اتباع أنماط معمارية محددة للاستفادة من هذه المزايا. تساعد هذه الأنماط في تحقيق تطبيق قابل للتطوير ، وقابل للصيانة ، وفعال. فيما يلي بعض الأنماط المعمارية الرئيسية لبناء خدمات مصغرة قائمة على Go:

تصميم يحركه المجال (DDD)

التصميم المستند إلى المجال هو نهج لهندسة البرامج التي تركز على تعقيد المجال ومنطقه. يساعد تنفيذ DDD في الخدمات المصغرة المستندة إلى Go في تصميم التطبيق حول مشاكل العالم الحقيقي التي يحلها ، مما يؤدي إلى زيادة قابلية الصيانة والمواءمة مع أهداف العمل. تشجع DDD على استخدام المكونات المعيارية ، كل منها مسؤول عن وظيفة مجال معينة.

الفصل عن مسؤولية استعلام الأوامر (CQRS)

CQRS هو نمط معماري يفصل بين عمليات القراءة والكتابة لتحسين الأداء وقابلية التوسع. في الخدمات المصغرة المستندة إلى Go ، يمكنك تنفيذ هذا النمط من خلال تصميم واجهات برمجة تطبيقات منفصلة للأوامر (عمليات تغيير الحالة) والاستعلامات (عمليات القراءة). يتيح ذلك للتطبيقات التعامل مع أعباء العمل للقراءة والكتابة على نطاق واسع بكفاءة أكبر ، مما يؤدي إلى أداء أفضل ووقت استجابة أفضل.

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العمارة المبنية على الأحداث (EDA)

تركز البنية القائمة على الأحداث على إنتاج أحداث المجال واكتشافها واستهلاكها لتحسين الاتصال بين الخدمات. يؤدي تطبيق EDA في خدمات Go المصغرة إلى تسهيل التكامل مع الخدمات الأخرى ، مما يبسط التفاعل العام للنظام. يقلل النهج الذي يحركه الحدث من الاقتران بين الخدمات ، ويعزز قابلية التوسع وقابلية الصيانة.

نمط الخانق

يتضمن هذا النمط تقسيم النظام الأحادي إلى خدمات مصغرة أصغر مع استمرار تقديم القيمة والحفاظ على وظائف النظام. يعتبر نمط Strangler مفيدًا عند الانتقال من بنية متجانسة إلى بنية خدمات مصغرة. يخفف التنفيذ القائم على Go بشكل فعال من مخاطر الانقطاع أثناء عملية التحول.

تنظيم الحاويات

لإدارة الخدمات المصغرة وتوسيع نطاقها في وقت التشغيل ، ضع في اعتبارك استخدام أدوات تنسيق الحاوية مثل Kubernetes أو Docker Swarm أو Amazon ECS. تساعد هذه الأدوات في نشر الخدمات المصغرة Go المعبأة في حاويات وقياسها ومراقبتها وإدارتها. يعمل تنظيم الحاويات على تحسين استخدام الموارد ويوفر عزلًا أفضل بين الخدمات.

دراسة حالة: الجيل الخلفي من AppMaster باستخدام Go

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يستخدم Go لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. من خلال تبني بنية الخدمات المصغرة ، تمكنت AppMaster من إنشاء حل عالي الأداء وقابل للتطوير ، مما يسمح لعملائها بتصميم التطبيقات وإنشائها وإدارتها. توضح دراسة الحالة هذه كيف استفاد إنشاء الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام Go من استخدام الأنماط المعمارية للخدمات المصغرة.

استخدام الخدمات المصغرة في AppMaster Platform

يستخدم AppMaster Go لإنشاء تطبيقات خلفية للعملاء كجزء من نظامه الأساسي no-code. يسمح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات مع مكونات الواجهة الخلفية وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WebSocket . يؤدي استخدام بنية الخدمات المصغرة إلى تمكين AppMaster من توفير قابلية تطوير محسّنة وقابلية للصيانة وكفاءة.

تطبيق تصميم يحركه المجال لـ AppMaster

يدعم AppMaster التصميم المستند إلى المجال من خلال مصمم عمليات الأعمال المرئي ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات قائمة على الخدمات المصغرة تتمحور حول وظائف مجال محددة. يمكن للمستخدمين تحديد وعزل منطق العمل الخاص بهم ، وبالتالي الحفاظ على حدود الخدمة النظيفة والمعيارية داخل تطبيقاتهم.

اعتماد معماري يحركه الحدث

يشجع AppMaster المستخدمين على تصميم تطبيقات تعتمد على الأحداث من خلال تقديم إمكانات تكامل تتيح الاتصال بين الخدمات المختلفة. من خلال دعم EDA في تطبيقاتها الخلفية التي يتم إنشاؤها بواسطة Go ، يمكن للعملاء تطوير بنى خدمات ميكروية غير مترابطة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة.

تنسيق الحاويات في AppMaster .io

لضمان الإدارة الموثوقة ، والمراقبة ، وتوسيع نطاق الخدمات المصغرة القائمة على Go ، يتكامل AppMaster مع أدوات تنظيم الحاويات مثل Kubernetes و Docker Swarm. من خلال تزويد العملاء بالتطبيقات المعبأة مسبقًا والمعبأة في حاويات ، يبسط AppMaster عمليات النشر والإدارة مع ضمان الأداء المتسق وإدارة الموارد.

خاتمة

تبنت AppMaster أفضل الممارسات والأنماط المعمارية الرئيسية للخدمات المصغرة باستخدام Go ، مستخدمة مزاياها لإنشاء حل مرن وعالي الأداء وفعال من حيث التكلفة لمستخدمي النظام الأساسي. من خلال دمج هذه الأنماط في عملية تطوير التطبيق ، عزز AppMaster عرض القيمة للعملاء ، مما يثبت أن استخدام الخدمات المصغرة مع Go هو نهج فعال لهندسة البرامج الحديثة.