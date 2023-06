Microservices ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ พวกเขาแบ่งแอปพลิเคชันออกเป็นบริการขนาดเล็กที่ปรับใช้ได้อย่างอิสระซึ่งสื่อสารระหว่างกันผ่าน API วิธีการแบบโมดูลาร์นี้ให้ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การปรับใช้ และการบำรุงรักษา เนื่องจากช่วยให้มีการอัปเดตที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้น และความทนทานต่อข้อผิดพลาดที่ดีขึ้น

ตรงกันข้ามกับแอปพลิเคชันเสาหินแบบดั้งเดิมที่รวมส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดไว้ในโค้ดเบสเดียว บริการไมโครช่วยให้สามารถแยกข้อกังวลได้ ทำให้เข้าใจ พัฒนา และบำรุงรักษาแต่ละบริการแยกกันได้ง่ายขึ้น ไมโครเซอร์วิสแต่ละรายการมีหน้าที่รับผิดชอบความสามารถทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง และการนำไปใช้ควรเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างการพึ่งพาระหว่างบริการที่ไม่จำเป็น

การนำสถาปัตยกรรม microservices มาใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งการออกแบบเสาหินอาจเทอะทะและจัดการได้ยาก อย่างไรก็ตาม ไมโครเซอร์วิสยังมีความท้าทายในตัวมันเอง ซึ่งรวมถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการจัดบริการและการจัดการ เช่นเดียวกับการรับประกันการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ระหว่างบริการต่างๆ

ประโยชน์ของการใช้ Microservices กับ Go

Go หรือที่เรียกว่า Golang เป็นภาษาโปรแกรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ Go พัฒนาโดยวิศวกรของ Google โดยพิมพ์แบบคงที่ รวบรวมขยะ และออกแบบมาสำหรับการทำงานพร้อมกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการสร้างไมโครเซอร์วิสสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ ประโยชน์หลักบางประการของการใช้ Go สำหรับการพัฒนาไมโครเซอร์วิส ได้แก่:

ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง: Go เป็นภาษาที่คอมไพล์โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้แอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเวลาแฝงต่ำที่สามารถปรับขนาดได้ดี ตัวรวบรวมขยะของ Go ทำให้แน่ใจว่ามีการหยุดชั่วคราวน้อยที่สุด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่มีอินสแตนซ์ของบริการจำนวนมากทำงานอยู่ และจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและตอบสนอง การทำงานพร้อมกัน: Go ให้การสนับสนุนระดับเฟิร์สคลาสสำหรับ การทำงานพร้อม กันผ่าน goroutines และช่องทาง ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดพร้อมกันที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด นี่เป็นสิ่งสำคัญในสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ซึ่งบริการต่างๆ จำเป็นต้องทำงานควบคู่กันและจัดการกับปริมาณงานจำนวนมากพร้อมกัน Simple Syntax: Go ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดนั้นง่ายต่อการเข้าใจและบำรุงรักษา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับสถาปัตยกรรม microservices ซึ่งแต่ละบริการควรเรียบง่ายและอยู่ในตัวเองมากที่สุด ไลบรารีมาตรฐานและระบบนิเวศ: Go มีไลบรารีมาตรฐานที่ครอบคลุม ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาการพึ่งพาภายนอกมากนัก นอกจากนี้ ระบบนิเวศที่กำลังเติบโตของ Go ยังมีไลบรารี่และเฟรมเวิร์กที่ผ่านการทดสอบการสู้รบจำนวนมากซึ่งรองรับการพัฒนาไมโครเซอร์วิสอย่างชัดเจน เช่น gRPC, Gin และ Echo การคอมไพล์และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ: Go โดดเด่นด้วยเวลาในการคอมไพล์ที่รวดเร็วและเอาต์พุตไบนารีที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างและการปรับใช้รวดเร็ว สิ่งนี้เข้ากันได้ดีกับวิธีการปรับใช้ที่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่องซึ่งใช้กันทั่วไปในสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส การสนับสนุนชุมชนที่แข็งแกร่ง: Go มีชุมชนขนาดใหญ่ที่กระตือรือร้นของนักพัฒนา ซึ่งให้การเข้าถึงฐานความรู้ที่กว้างขวาง ตลอดจนการอัปเดตและการปรับปรุงภาษาและระบบนิเวศเมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยคุณประโยชน์เหล่านี้ การใช้ Go สำหรับการพัฒนาไมโครเซอร์วิสทำให้ได้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง บำรุงรักษาได้ และปรับขนาดได้ ซึ่งยังคงสอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์การพัฒนาสมัยใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาไมโครเซอร์วิสใน Go

เมื่อนำ Go ไปพัฒนาไมโครเซอร์วิส จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของคุณมีความยืดหยุ่นและบำรุงรักษาได้ ด้านล่างนี้คือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อพัฒนาไมโครเซอร์วิสใน Go:

ออกแบบ API ด้วยสัญญาที่กำหนดไว้อย่างดี: การรักษาสัญญา API ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่เชื่อถือได้ระหว่างไมโครเซอร์วิส API ควรเป็นไปตามหลักการ RESTful หากเป็นไปได้ โดยมีอินเทอร์เฟซที่เป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารและการกำหนดเวอร์ชันที่ชัดเจน ไลบรารี เช่น gRPC สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการออกแบบ API ที่มีประสิทธิภาพ ปรับขนาดได้ และประเภทที่ปลอดภัย บริการคู่อย่างหลวมๆ: บริการขนาดเล็กควรมีความเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการพึ่งพาบริการระหว่างกันโดยไม่จำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการต่างๆ ใช้เฉพาะ API สาธารณะในการสื่อสาร สิ่งนี้ช่วยลดความซับซ้อนของการโต้ตอบระหว่างบริการและอำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ง่ายขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการอัปเดตและการปรับใช้ แยกตรรกะทางธุรกิจ: สรุปตรรกะทางธุรกิจภายในบริการแต่ละรายการ โดยแยกออกจากสัญญา API และกลไกการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและอัปเดตได้ง่ายขึ้น และช่วยให้แยกข้อกังวลระหว่างส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันได้มากขึ้น ใช้การจัดการข้อผิดพลาด: สถาปัตยกรรม Microservices ต้องการการจัดการข้อผิดพลาดที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว ใช้กลไกการจัดการข้อผิดพลาดที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างบริการ การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความล้มเหลวไม่ได้ต่อเนื่องมาจากระบบ และบริการสามารถล้มเหลวได้อย่างงดงาม ปรับแต่งประสิทธิภาพ: Go โดดเด่นด้วยความสามารถด้านประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณอย่างละเอียดเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างเต็มที่ วัดผลและตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการของคุณ และปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรวมการเชื่อมต่อ การแคช และรูปแบบการทำงานพร้อมกัน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไมโครเซอร์วิสของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ การทดสอบและการปรับใช้โดยอัตโนมัติ: ส่วนสำคัญของการนำสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสมาใช้คือการทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทดสอบและการปรับใช้ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ ใช้ไปป์ไลน์การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) เพื่อทำให้การสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ไมโครเซอร์วิสของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถอัปเดตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากประโยชน์ที่ได้รับจาก Go คุณจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่มีประสิทธิภาพ ปรับขนาดได้ และบำรุงรักษาได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณจะประสบความสำเร็จในระยะยาว

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญสำหรับไมโครเซอร์วิสแบบ Go-Based

การพัฒนาไมโครเซอร์วิสด้วย Go ให้ประโยชน์มากมาย แต่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านั้น รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับขนาดได้ บำรุงรักษาได้ และมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญสำหรับการสร้างไมโครเซอร์วิสบน Go:

การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมน (DDD)

การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมนเป็นแนวทางสำหรับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เน้นความซับซ้อนและตรรกะของโดเมน การนำ DDD ไปใช้ในไมโครเซอร์วิสบน Go ช่วยในการสร้างแบบจำลองแอปพลิเคชันตามปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่แก้ไขได้ ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ DDD สนับสนุนการใช้ส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ โดยแต่ละส่วนรับผิดชอบฟังก์ชันโดเมนเฉพาะ

การแยกความรับผิดชอบของแบบสอบถามคำสั่ง (CQRS)

CQRS เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แยกการดำเนินการอ่านและเขียนเพื่อความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในไมโครเซอร์วิสที่ใช้ Go คุณสามารถใช้รูปแบบนี้ได้โดยการออกแบบ API แยกกันสำหรับคำสั่ง (การดำเนินการเปลี่ยนสถานะ) และแบบสอบถาม (การดำเนินการอ่าน) ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถจัดการเวิร์กโหลดการอ่านและเขียนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพและเวลาตอบสนองดีขึ้น

สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (EDA)

สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์มุ่งเน้นไปที่การผลิต การตรวจจับ และการใช้เหตุการณ์โดเมนเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างบริการต่างๆ การนำ EDA ไปใช้ในไมโครเซอร์วิส Go ของคุณช่วยให้การรวมเข้ากับบริการอื่นๆ ง่ายขึ้น ทำให้การโต้ตอบของระบบโดยรวมง่ายขึ้น แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ช่วยลดความเชื่อมโยงระหว่างบริการ ส่งเสริมความสามารถในการปรับขนาดและการบำรุงรักษา

รูปแบบคนแปลกหน้า

รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งระบบขนาดใหญ่ออกเป็นไมโครเซอร์วิสขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังคงส่งมอบคุณค่าและคงไว้ซึ่งฟังก์ชันการทำงานของระบบ รูปแบบ Strangler มีประโยชน์เมื่อเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมแบบเสาหินเป็นสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส การใช้งาน Go-based ช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดตู้คอนเทนเนอร์

หากต้องการจัดการและปรับขนาดไมโครเซอร์วิสในขณะรันไทม์ ให้พิจารณาใช้เครื่องมือการจัดเรียงคอนเทนเนอร์ เช่น Kubernetes, Docker Swarm หรือ Amazon ECS เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการปรับใช้ ปรับขนาด ตรวจสอบ และจัดการไมโครเซอร์วิส Go ในคอนเทนเนอร์ การประสานคอนเทนเนอร์ช่วยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและให้การแยกระหว่างบริการที่ดีขึ้น

กรณีศึกษา: การสร้างแบ็กเอนด์ของ AppMaster โดยใช้ Go

AppMaster.io เป็นแพลตฟอร์ม แบบไม่ใช้โค้ด ที่ใช้ Go ในการสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรม microservices AppMaster สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบ สร้าง และจัดการแอปพลิเคชันได้ กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างแบ็กเอนด์ของ AppMaster โดยใช้ Go ได้รับประโยชน์จากการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสอย่างไร

การใช้งาน Microservices ในแพลตฟอร์ม AppMaster

AppMaster ใช้ Go เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่วนหลังสำหรับลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม no-code ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง แบบจำลองข้อมูล ด้วยส่วนประกอบส่วนหลัง, REST API และ endpoints WebSocket การใช้สถาปัตยกรรม microservices ช่วยให้ AppMaster สามารถปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด การบำรุงรักษา และประสิทธิภาพ

การใช้งานการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมนของ AppMaster

AppMaster รองรับการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมนผ่าน Visual Business Process Designer ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ไมโครเซอร์วิสโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ฟังก์ชันโดเมนเฉพาะ ผู้ใช้สามารถกำหนดและแยกตรรกะทางธุรกิจของตนได้ ดังนั้นจึงรักษาขอบเขตบริการที่สะอาดและเป็นโมดูลภายในแอปพลิเคชันของตน

การยอมรับสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

AppMaster สนับสนุนให้ผู้ใช้ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์โดยเสนอความสามารถในการรวมที่ช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างบริการต่างๆ ด้วยการสนับสนุน EDA ในแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างโดย Go ลูกค้าสามารถพัฒนาสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสแบบหลวมคู่ ปรับขยายได้ และบำรุงรักษาได้

การจัดระเบียบคอนเทนเนอร์ใน AppMaster.io

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการ ตรวจสอบ และปรับขนาดไมโครเซอร์วิสบน Go ได้อย่างน่าเชื่อถือ AppMaster จึงรวมเข้ากับเครื่องมือการจัดการคอนเทนเนอร์ เช่น Kubernetes และ Docker Swarm ด้วยการให้บริการแอปพลิเคชันที่บรรจุไว้ล่วงหน้าและบรรจุในคอนเทนเนอร์แก่ลูกค้า AppMaster ช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้และกระบวนการจัดการ ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันและการจัดการทรัพยากร

บทสรุป

AppMaster ได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและรูปแบบสถาปัตยกรรมหลักของไมโครเซอร์วิสมาใช้กับ Go โดยใช้ข้อดีของมันเพื่อสร้างโซลูชันที่ยืดหยุ่น ประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่าสำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์ม ด้วยการผสมผสานรูปแบบเหล่านี้เข้ากับกระบวนการพัฒนาแอปพลิเค AppMaster ได้เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ microservices กับ Go เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่